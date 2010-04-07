Smart trend pro
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.15
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI
Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld
Hauptmerkmale:
🔹 Erweiterte Trend-Erkennung
- Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung
- Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish)
- Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile
🔹 Interaktives GUI-Panel
- Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären)
- Aktuelle Signalanzeige (Kaufen/Verkaufen/Neutral)
- Trendstärkeanzeige mit Prozentwerten
- Professionelle 3D-Effekte und flüssige Animationen
🔹 Visuelle Erweiterungen
- Dynamische Wolkenfüllung zwischen Trendlinie und Preisextremen
- Benutzerdefiniertes Farbschema mit Alice Blue Hintergrund
- Verbesserte Kerzenfarben (Deep Sky Blue für Bullen, Deep Pink für Bären)
- Moderne Pfeilindikatoren (Codes 217/218)
🔹 Vollständige Kontrollfunktionen
- Minimieren/Wiederherstellen der Panel-Funktionalität
- Indikator ein-/ausschalten
- Umschalten der Wolkenanzeige ein/aus
- Alle Bedienelemente sind in das Bedienfeld integriert
🔹 Anpassungsmöglichkeiten
- Position, Größe und Farben des Bedienfelds können angepasst werden
- Konfigurierbare Animationsgeschwindigkeit
- Anpassbare Diagrammfarben
- Flexible Eingabeparameter
Perfekt für Händler, die ein professionelles Trendanalyse-Tool mit umfassender Marktvisualisierung auf einen Blick suchen. Der Indikator liefert klare Einstiegs- und Ausstiegssignale, während das GUI-Panel eine detaillierte Analyse der Marktstärke für fundierte Entscheidungen bietet.