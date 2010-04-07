Smart trend pro

Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI

Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld

Hauptmerkmale:

🔹 Erweiterte Trend-Erkennung

  • Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung
  • Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish)
  • Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile

🔹 Interaktives GUI-Panel

  • Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären)
  • Aktuelle Signalanzeige (Kaufen/Verkaufen/Neutral)
  • Trendstärkeanzeige mit Prozentwerten
  • Professionelle 3D-Effekte und flüssige Animationen

🔹 Visuelle Erweiterungen

  • Dynamische Wolkenfüllung zwischen Trendlinie und Preisextremen
  • Benutzerdefiniertes Farbschema mit Alice Blue Hintergrund
  • Verbesserte Kerzenfarben (Deep Sky Blue für Bullen, Deep Pink für Bären)
  • Moderne Pfeilindikatoren (Codes 217/218)

🔹 Vollständige Kontrollfunktionen

  • Minimieren/Wiederherstellen der Panel-Funktionalität
  • Indikator ein-/ausschalten
  • Umschalten der Wolkenanzeige ein/aus
  • Alle Bedienelemente sind in das Bedienfeld integriert

🔹 Anpassungsmöglichkeiten

  • Position, Größe und Farben des Bedienfelds können angepasst werden
  • Konfigurierbare Animationsgeschwindigkeit
  • Anpassbare Diagrammfarben
  • Flexible Eingabeparameter

Perfekt für Händler, die ein professionelles Trendanalyse-Tool mit umfassender Marktvisualisierung auf einen Blick suchen. Der Indikator liefert klare Einstiegs- und Ausstiegssignale, während das GUI-Panel eine detaillierte Analyse der Marktstärke für fundierte Entscheidungen bietet.


