FVG with Volume

FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung)
Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten.
Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewichtzu erstellen. So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt.
Hauptmerkmale:
📊 Internes Volumenprofil:Scannt automatisch die unteren Timeframes (M1/M5), um Volumenhistogramme innerhalb der FVG-Box zu zeichnen.
🎯 Point of Control (POC): Deutliche Linie, die das Preisniveau mit dem höchsten Volumen innerhalb der Lücke anzeigt - dient oft als präzise Unterstützung/Widerstand.
🧠 S mart Action Labels: Zeigt fettgedruckten Text "KAUFEN MÖGLICH" oder "VERKAUFEN MÖGLICH"innerhalb des Feldes an, um die Marktneigung zu bestätigen.
🛡️ Universelle Kompatibilität: Enthält eine "Synthetic Volume" -Engine . Wenn Ihr Broker (Crypto/CFDs) keine Volumendaten bereitstellt, berechnet das Tool das Volumen auf der Grundlage der Volatilität, so dass es auf jedem Chart funktioniert.
Leistungsoptimiert: Begrenzt aktive Objekte, um eine Verzögerung des Charts zu verhindern.
Wie es funktioniert:
Erkennung: Identifiziert gültige Fair Value Gaps anhand einer 3-Kerzen-Sequenz und filtert kleine, unbedeutende Gaps mithilfe der Standardabweichung heraus.
Data Mining: Sobald eine Lücke gefunden wurde, holt der Indikator Daten aus niedrigeren Zeitrahmen (wenn Sie z. B. auf H1 sind, scannt er M5-Daten), um zu analysieren, wie das Volumen während dieser Bewegung verteilt war.
Projektion: Er zeichnet die Gap-Box, die internen Volumenbalken und die POC-Linie.
Abschwächung: Wenn der Kurs über die Gap-Grenze hinaus schließt, wird das FVG automatisch entfernt, damit Ihr Chart sauber bleibt.
Wie man es benutzt:
Trendfortsetzung:
Bullish: Warten Sie, bis der Kurs in ein grünes FVG zurückgeht. Achten Sie auf eine Reaktion in der Nähe der POC-Linie oder der Unterseite des Volumenprofils.
Baisse: Warten Sie auf eine Erholung bis zu einem violetten FVG. Zielen Sie für Short-Einstiege auf den POC.
Einstiegsbestätigung: Verwenden Sie die Markierungen "KAUFEN MÖGLICH" oder "VERKAUFEN MÖGLICH"als visuellen Filter, um sicherzustellen, dass Sie im Verhältnis zum Ungleichgewicht in die richtige Richtung handeln.
Stop-Loss-Platzierung: Ein Schlusskurs außerhalb der FVG-Box macht das Setup in der Regel ungültig.
Eingaben:
Auto Timeframe: ( True/False) Wählt automatisch den besten unteren Zeitrahmen für Daten aus.
Gap-Filter: Stellt die Empfindlichkeit so ein, dass kleine Lücken ignoriert werden.
Profil ausblenden/anzeigen: Schaltet die Volumenbalken ein oder aus.
Aktionsbeschriftungen: Schaltet die Kauf-/Verkaufshinweise ein und aus .