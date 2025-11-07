Trend Analysis Dashboard

DasTrend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen.

Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufen oder Neutral) für jeden aktivierten Zeitrahmen und bietet eine visuelle Zusammenfassung der allgemeinen Marktstimmung, die Ihnen hilft, wahrscheinliche Handelsgelegenheiten auf der Grundlage des Zusammenflusses zu identifizieren.

Wie funktioniert er?

Der Indikator funktioniert nach einem einfachen, aber wirkungsvollen Prinzip:Zusammenfluss. Er analysiert die Signale von vier verschiedenen Indikatoren auf bis zu neun Zeitrahmen, um die Stärke und Richtung des Trends zu bestimmen.

Datensammlung: Für jeden aktivierten Zeitrahmen (z. B. M5, H1, D1) sammelt der Indikator Echtzeitdaten von: Stochastischer Oszillator: Vergleicht die Haupt- und Signallinien.

Dual RSI: Vergleicht zwei RSI-Linien mit unterschiedlichen Perioden (Standard 14 und 15).

Dual CCI (Entry & Trend): Verwendet zwei CCI-Indikatoren mit unterschiedlichen Perioden und Empfindlichkeiten, um sowohl unmittelbare Einstiegspunkte als auch die zugrunde liegende Trendstärke zu messen. Signalerzeugung: Für jeden Indikator in jedem Zeitrahmen wird ein Signal erzeugt: Kaufsignal (grün): Wenn die Konfiguration des Indikators auf ein Aufwärtsmomentum hindeutet.

Verkaufssignal (Rot): Wenn die Konfiguration auf ein bärisches Momentum hindeutet.

Neutral/Wait (Gelb): Wenn die Signale widersprüchlich oder unbestimmt sind. Berechnung des Zusammenflusses: Der Indikator vergibt für jeden der vier Indikatoreneine Punktzahl ( +1 für Kauf, -1 für Verkauf). Eine perfekte bullische Konvergenz auf einem einzelnen Zeitrahmen wird mit +4 bewertet, während eine perfekte bearische Konvergenz mit -4 bewertet wird . Visuelles Dashboard: All diese Informationen werden in einem übersichtlichen, turmartigen Panel auf Ihrem Hauptdiagramm angezeigt: Jede Zeile steht für einen anderen Zeitrahmen.

Jede Spalte zeigt das Signal von einem der vier Indikatoren an.

Die Gesamttrendzusammenfassung, Käufer-/Verkäufer-Powerbalken und aktuelle Preisinformationen werden berechnet und am unteren Rand angezeigt.

Wichtigste Merkmale