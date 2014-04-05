Order Blocks Trading
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 7
Was es tut
-
Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen.
-
Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen.
-
Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen.
-
Zeigt auf der rechten Seiteeine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an.
-
Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofortzu ändern.
Wie man es benutzt
-
Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten.
-
Fügen Sie ihn zu Ihrem Chart hinzu.
-
In den Einstellungen:
-
Wählen Sie Ihre Hintergrund-, Bullenkerzen- und Bärenkerzenfarben.
-
Schalten Sie ANN/SMC-Blöcke ein/aus.
-
Wählen Sie die Zeitrahmen, die Sie scannen möchten.
-
-
Beobachten Sie das Diagramm:
-
Blöcke = Zonen, auf die der Preis reagieren könnte.
-
Pfeile = klare Signale.
-
Panel = genaue OB Hoch-/Tiefstände.
-
Beispiel
Sie stellen ein:
-
Hintergrund → Schwarz
-
Bullen-Kerzen → Limone
-
Bären-Kerzen → Rot
Es wird ein bullischer SMC-Block auf H1 gezeichnet, ein blauer BUY-Pfeil wird eingeblendet, und das Panel zeigt etwas an wie:
Bullish OB: 1,10500 / 1,10250
Jetzt kennen Sie Ihre Zone + Levels, ganz einfach.