Order Blocks Trading

Was es tut

  • Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen.

  • Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen.

  • Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen.

  • Zeigt auf der rechten Seiteeine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an.

  • Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofortzu ändern.

Wie man es benutzt

  1. Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten.

  2. Fügen Sie ihn zu Ihrem Chart hinzu.

  3. In den Einstellungen:

    • Wählen Sie Ihre Hintergrund-, Bullenkerzen- und Bärenkerzenfarben.

    • Schalten Sie ANN/SMC-Blöcke ein/aus.

    • Wählen Sie die Zeitrahmen, die Sie scannen möchten.

  4. Beobachten Sie das Diagramm:

    • Blöcke = Zonen, auf die der Preis reagieren könnte.

    • Pfeile = klare Signale.

    • Panel = genaue OB Hoch-/Tiefstände.

Beispiel

Sie stellen ein:

  • Hintergrund → Schwarz

  • Bullen-Kerzen → Limone

  • Bären-Kerzen → Rot

Es wird ein bullischer SMC-Block auf H1 gezeichnet, ein blauer BUY-Pfeil wird eingeblendet, und das Panel zeigt etwas an wie:
Bullish OB: 1,10500 / 1,10250
Jetzt kennen Sie Ihre Zone + Levels, ganz einfach.

