Pin Bar Color

Entwickelt von smart2trader.com

DerPin Bar Color-Indikator erkennt und malt automatisch Pin Bar-Muster auf dem Chart in anpassbaren Farben und bietet flexible Einstellungen zur Identifizierung von Handelsmöglichkeiten.

Darüber hinaus können Sie mit unserem Pin Bar-Indikator Pin-Bar-Musterformationen in Echtzeit überwachen und werden immer in den letzten 30 Sekunden vor dem Schließen der Kerze benachrichtigt.


Über das Pin Bar-Muster

Das Pin-Bar-Muster wird in der technischen Analyse häufig verwendet, da es die Ablehnung des Preises auf relevanten Marktniveaus darstellt.

Seine Struktur hebt Momente hervor, in denen der Markt eine Region testet und nicht weitergeht, und kann je nach Kontext mögliche Fortsetzungs- oder Umkehrpunkte signalisieren.

Richtig identifiziert, hilft der Pin Bar dem Händler, das institutionelle Verhalten des Preises zu visualisieren, bietet eine klarere Lesart des Marktgeschehens und hilft ihm, Entscheidungen mit größerem Vertrauen zu treffen.


Pin Bar-Indikator: Puffer

  • [0]: Pin Bar Typ (1 = Bullish Pin Bar, -1 = Bearish Pin Bar)
