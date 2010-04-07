Buy Sell Range
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht.
Hauptmerkmale
- Dynamische Bereichsfilterung: Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich an die Marktvolatilität anpassen
- Trend-Identifizierung: Deutliche Visualisierung der aktuellen Trendrichtung mit farbkodierten Filterlinien
- Signalerzeugung: Liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale mit beschrifteten Pfeilen
- Visuelle Anpassung: Bietet ein TradingView-ähnliches Erscheinungsbild mit anpassbaren Chartfarben
- Rauschunterdrückung: Filtert geringfügige Kursschwankungen heraus, um sich auf die wesentlichen Bewegungen zu konzentrieren
Wie es funktioniert
Der Indikator berechnet eine geglättete Spanne auf der Grundlage der Preisvolatilität und erstellt obere und untere Bänder um eine zentrale Filterlinie. Wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend über das obere Band ausbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal generiert, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend unter das untere Band bricht.
Handelsanwendungen
- Trendfolge: Identifiziert den Beginn und die Fortsetzung von Trends
- Einstiegssignale: Liefert klare Einstiegspunkte mit minimaler Verzögerung
- Ausstiegssignale: Hilft zu erkennen, wann ein Trend sich umkehren könnte
- Rauschfilterung: Eliminiert falsche Signale, die durch Marktvolatilität verursacht werden
Einstellungen
- Abtastperiode: Steuert die Empfindlichkeit des Filters (höhere Werte = weniger empfindlich)
- Bereichsmultiplikator: Passt die Breite der Bänder an (höhere Werte = breitere Bänder)