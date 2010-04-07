Buy Sell Range

Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht.

Hauptmerkmale

Dynamische Bereichsfilterung: Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich an die Marktvolatilität anpassen Trend-Identifizierung: Deutliche Visualisierung der aktuellen Trendrichtung mit farbkodierten Filterlinien Signalerzeugung: Liefert präzise Kauf- und Verkaufssignale mit beschrifteten Pfeilen Visuelle Anpassung: Bietet ein TradingView-ähnliches Erscheinungsbild mit anpassbaren Chartfarben Rauschunterdrückung: Filtert geringfügige Kursschwankungen heraus, um sich auf die wesentlichen Bewegungen zu konzentrieren

Wie es funktioniert

Der Indikator berechnet eine geglättete Spanne auf der Grundlage der Preisvolatilität und erstellt obere und untere Bänder um eine zentrale Filterlinie. Wenn der Kurs in einem Aufwärtstrend über das obere Band ausbricht, wird ein Kaufsignal generiert. Umgekehrt wird ein Verkaufssignal generiert, wenn der Kurs in einem Abwärtstrend unter das untere Band bricht.

Handelsanwendungen

Trendfolge : Identifiziert den Beginn und die Fortsetzung von Trends

: Identifiziert den Beginn und die Fortsetzung von Trends Einstiegssignale : Liefert klare Einstiegspunkte mit minimaler Verzögerung

: Liefert klare Einstiegspunkte mit minimaler Verzögerung Ausstiegssignale : Hilft zu erkennen, wann ein Trend sich umkehren könnte

: Hilft zu erkennen, wann ein Trend sich umkehren könnte Rauschfilterung: Eliminiert falsche Signale, die durch Marktvolatilität verursacht werden

Einstellungen