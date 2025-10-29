Big Bull Scalper

Großer Bulle Scalper

Kurzbeschreibung

Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten.





Hauptmerkmale:

Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghochs und -tiefs.

Dynamic Angling Lines Visualisiert das Abklingen des Momentums von Pivots und bietet eine einzigartige Perspektive auf die Trendstärke.

Klare Strukturbestätigung Zeichnet nummerierte, farbige horizontale Linien, sobald eine neue Marktstruktur bestätigt wird.

Abweichungsniveaus Stellt drei Abweichungsniveaus (+1, +2, +3) von bestätigten Strukturen dar und bietet potenzielle Gewinnziele und wichtige Unterstützungs-/Widerstandszonen.

Vollständige Anpassung Sie können die Farbe, den Stil und die Sichtbarkeit aller Linien und Beschriftungen an Ihre Chartvorlage anpassen.

Integriertes Chart-Thema Enthält ein integriertes Thema, um mit einem Klick eine saubere, professionelle Handelsumgebung zu schaffen.





Perfekt für Swing- und Daytrader, die sich auf die reine Preisaktion verlassen. Hören Sie auf, Trendlinien manuell zu zeichnen und lassen Sie den Indikator die Arbeit für Sie erledigen.





Verwendung für Kauf- und Verkaufssignale (einfache Anleitung )





Dieser Indikator vereinfacht die Analyse der Marktstruktur. Sie müssen kein Experte sein, um die Signale zu erkennen. Folgen Sie einfach den Farben und dem Pfeil.





🟢 Potenzielle Kaufsignale (bullisch)





Achten Sie darauf, dass die folgenden drei Dinge in der richtigen Reihenfolge geschehen:





1. ein grüner Pivot-Pfeil erscheint auf dem Chart. Dies markiert ein potenzielles signifikantes Hoch.

2. eine gepunktete grüne Linie beginnt, sich von diesem Punkt aus nach unten zu neigen.

3 Der Kurs kreuzt die grüne Linie und schließt oberhalb dieser abgewinkelten Linie.





Aktion Wenn der Kurs die Linie überquert, zeichnet der Indikator eine durchgehende grüne horizontale Strukturlinie. Halten Sie nach Kaufgelegenheiten Ausschau.





🔴 Potenzielle Verkaufssignale (bärisch)





Achten Sie darauf, dass diese drei Dinge in der richtigen Reihenfolge geschehen:





1. ein **roter Pivot-Pfeil erscheint auf dem Chart. Dies markiert ein potenzielles signifikantes Tief.

2) Eine **gepunktete rote Linie beginnt, sich von diesem Punkt aus nach oben zu neigen.

3 Der Kurs kreuzt die rote Linie und schließt unter dieser Linie.





Aktion Wenn der Kurs unter die Linie fällt, zeichnet der Indikator eine durchgehende rote horizontale Strukturlinie. Halten Sie nach Verkaufsmöglichkeiten Ausschau.





Verwendung von Abweichungsniveaus





Die *weißen Abweichungslinien (+1, +2, +3), die nach der Bestätigung einer Struktur erscheinen, können als potenzielle Gewinnziele oder Bereiche, in denen der Kurs Unterstützung oder Widerstand finden könnte, verwendet werden.









⚠️ Wichtiger Hinweis: Dieser Indikator ist ein Analyseinstrument und kein eigenständiges Handelssystem. Verwenden Sie ihn immer in Verbindung mit anderen Formen der Analyse (wie Unterstützungs-/Widerstandszonen, anderen Indikatoren oder Preisaktionsmustern) und einem angemessenen Risikomanagement. Die Performance der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse.



