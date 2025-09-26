IQ Star Lines MT5

Zum ersten Mal auf dem MetaTrader: IQ Star Lines - ein origineller Indikator auf Basis der vedischen Astrologie.

IQ Star Lines, ein einzigartiger astrologischer Indikator, der ausschließlich auf Berechnungen der vedischen Ast rologie basiert, wird zum ersten Mal auf Metatrader veröffentlicht . Dieses einzigartige Tool zeichnet dynamische planetarische Gitternetzlinien, die auf Echtzeit-Sternen, Konstellationen und Himmelsbewegungen basieren, und ermöglicht es Ihnen, die Kraft des Kosmos direkt auf Ihre Trading-Charts zu übertragen. Dieser Indikator ist speziell für Scalper und Intraday-Händler konzipiert. Die Gitternetzlinien werden automatisch auf Ihrem Chart mit dem sich bewegenden Sonnensystem und der Sternenausrichtung angepasst.

Stellen Sie sich vor, Sie handeln mit unsichtbarer kosmischer Energie, die als sichtbare Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf Ihrem Chart eingezeichnet ist, berechnet mit präzisen astronomischen Formeln. Ganz gleich, ob Sie Scalping oder Intraday-Trading betreiben, diese planetarischen Rasterlinien passen sich an die Ausrichtung von Erde und Mond zu den Sternen und Konstellationen an und offenbaren leistungsstarke Handelsebenen und Zeitzonen, von denen Sie nie wussten, dass sie existieren.

Obwohl der Indikator extrem komplexe astronomische und fortgeschrittene Berechnungen durchführt, haben wir versucht, die Benutzeroberfläche extrem einfach zu halten, so dass ernsthafte und professionelle Händler wie Sie nur die Vorteile nutzen können, ohne weitere schwierige Berechnungen durchführen zu müssen. Der Indikator richtet automatisch die astrologischen Gitterlinien auf dem aktuellen Marktchart aus, basierend auf den Positionen des Mondes und der Konstellationen.

"Millionaires don't use astrology, billionaires do". - J.P. Morgan, Legendary American financier and banker

Wenn Sie mit diesem astrologischen Handelsdynamo nichts anfangen können oder nicht an die Astrologie glauben (obwohl es sich um eine der wirkungsvollsten wissenschaftlichen Studien handelt, die bis heute auf diesem Planeten durchgeführt wurden), müssen Sie das auch nicht, jedenfalls nicht sofort. Wenn Sie das Handbuch zu Ende gelesen und das Backtesting mit der Demo abgeschlossen haben, werden Sie davon überzeugt sein, dass es sich um etwas Mächtiges handelt, von dem Sie nicht wussten, dass es existiert. Es wird Ihnen für den Rest Ihres Lebens eine ganz neue Dimension des Handels eröffnen. IQ Star Lines" liefert die genauesten Handelsniveaus, die als astrologische Unterstützungs- und Widerstandsniveaus während des Tages verwendet werden können. Darüber hinaus markiert der Indikator die wichtigen Handelszeitpunkte für die Nutzung von Mondaspekten für jeden Tag. Das Aspekt-Warnsystem ist ein weiteres Merkmal dieses Indikators, das Sie über mögliche größere Marktbewegungen im Voraus auf dem Laufenden hält.

Weitere Einzelheiten finden Sie im Benutzerhandbuch des Indikators .

Laden Sie die Metatrader 4 Version herunter.

Lesen Sie die Produktbeschreibung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt kaufen. Haftungsausschluss: Es wird dringend empfohlen, diesen Indikator im Backtesting zu testen und zu verstehen, wie er funktioniert, bevor Sie irgendwelche finanziellen Entscheidungen treffen.

Aufgrund von regulatorischen Einschränkungen ist unser Service in bestimmten Ländern wie Indien, Pakistan und Bangladesch nicht verfügbar.

Unsere Produkte sind nur auf mql5.com erhältlich.

Wir kontaktieren niemanden oder verkaufen unsere Produkte privat.

Wir bieten keine persönliche Handelsberatung an.

Wir verkaufen keine der Intraquotes-Produkte auf Telegram oder einer anderen Plattform oder Website.

Modernes Dashboard im dunklen Design - Sauber, minimalistisch und leicht zu lesen. Umfasst die Auswahl der Skala (Low, Base, High) mit einem Klick zum Schließen, was die Anpassung der Star-Lines-Levels bei unterschiedlichen Marktbedingungen erleichtert.

- Sauber, minimalistisch und leicht zu lesen. Umfasst die Auswahl der Skala (Low, Base, High) mit einem Klick zum Schließen, was die Anpassung der Star-Lines-Levels bei unterschiedlichen Marktbedingungen erleichtert. Intraday-Trendanzeige - Zeigt die Trendrichtung und -stärke sowohl für den M5- als auch für den H1-Zeitrahmen an (z. B. starke Aufwärts-/Abwärtsbewegung) und bietet so einen schnellen Einblick in die kurzfristigen und stündlichen Markttendenzen.

- Zeigt die Trendrichtung und -stärke sowohl für den M5- als auch für den H1-Zeitrahmen an (z. B. starke Aufwärts-/Abwärtsbewegung) und bietet so einen schnellen Einblick in die kurzfristigen und stündlichen Markttendenzen. Broker-Server-Zeit - Das Dashboard zeigt die aktuelle Zeit Ihres Brokers an, um Ihnen zu helfen, die Mondaspekt-Zeitpunkte mit Ihrer Handelsplattform zu synchronisieren.

- Das Dashboard zeigt die aktuelle Zeit Ihres Brokers an, um Ihnen zu helfen, die Mondaspekt-Zeitpunkte mit Ihrer Handelsplattform zu synchronisieren. Abschnitt Mondaspekt-Details - Zeigt Live-Mondaspekte mit den wichtigsten Details an: den beteiligten Planeten, den Aspekttyp (Konjunktion, Trigon usw.), die Aspektzeit und den Status (abgeschlossen, bevorstehend oder aktiv).

- Zeigt Live-Mondaspekte mit den wichtigsten Details an: den beteiligten Planeten, den Aspekttyp (Konjunktion, Trigon usw.), die Aspektzeit und den Status (abgeschlossen, bevorstehend oder aktiv). Verbesserte Sternlinienberechnungen - Kernverbesserungen sorgen für genauere Sternlinienstufen, bessere Skalierung und reibungslosere Leistung.

- Kernverbesserungen sorgen für genauere Sternlinienstufen, bessere Skalierung und reibungslosere Leistung. Tägliche automatische Anpassung der planetarischen Gitterebenen für natürliche Intraday-Unterstützungs- und Widerstandszonen.

planetarischen Gitterebenen für natürliche Intraday-Unterstützungs- und Widerstandszonen. Pre-Aspect- und Peak-Aspect-Timing-Linien , die auf dem Chart für präzises Markt-Timing eingezeichnet werden.

, die auf dem Chart für präzises Markt-Timing eingezeichnet werden. Aspekt-Warnsystem , das Sie benachrichtigt, wenn sich bedeutende Mondaspekte nähern.

In der Astrologie ist es eine wohlbekannte Tatsache, dass Mondtransite einen starken, aber unterschiedlichen Einfluss auf das menschliche Verhalten haben (Gier, Angst, Vertrauen, Depression, Aggression, Leidenschaft usw.), so wie sie sich auf die Gezeiten in Gewässern auswirken. Dies wiederum diktiert die Marktstimmung auf den Finanzmärkten. Wenn Sterne und Planeten subtile kosmische Energien aussenden, interagieren sie mit den physischen und emotionalen Zuständen des Menschen. Die vedische Astrologie beinhaltet tiefgreifende mikrometrische Berechnungen, was sie für den Intraday-Handel sehr effektiv macht.

Wir haben diese uralte Wissenschaft mit der modernen technischen Analyse verschmolzen, um IQ Star Lines zu entwickeln - einen Indikator, der von einem Entwickler entwickelt wurde, der fast zwei Jahrzehnte mit dem Handel verbracht und gleichzeitig die vedische Finanzastrologie studiert hat. Dieser Indikator wendet die alten indischen vedischen Prinzipien in Echtzeit an und liefert genaue astrologische Prognosen für Marktbewegungen mit einfachen Ein- und Ausstiegsentscheidungen für Scalping und Daytrading.

2. Unterstützte Symbole

Hauptpaare Kleinere Paare Metalle Kryptowährungen EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD,

USDJPY, USDCAD, USDCHF AUDCAD, CADJPY, EURGBP, GBPJPY, AUDJPY, CADCHF, EURJPY

GBPAUD, AUDCHF, CHFJPY, EURAUD, GBPCAD, AUDNZD, NZDCHF

EURCAD, GBPCHF, NZDJPY, EURCHF, GBPNZD, NZDCAD, EURNZD XAUUSD (Gold)

XAGUSD (Silber) BTCUSD (Bitcoin)

Planetenaspekte sind Winkelbeziehungen zwischen Planeten, wie Konjunktion (0°), Opposition (180°), Trigon (120°) und Quadrat (90°). Diese Winkel zeigen an, wie die Planeten interagieren und die Energien der anderen beeinflussen, was sich auf das Marktverhalten innerhalb eines Tages auswirkt.

Hinweis: IQ Star Lines stellt dieZeitpunkte der Aspekte immer in Übereinstimmung mit dem Zeitplan Ihres Brokers dar, damit Sie nie ein gutes astrologisches Handelsfenster verpassen.

Der Indikator verfügt über ein Aspekt-Warnsystem. Sie werden benachrichtigt, wenn der Markt ein Aspekt-Timing erreicht. Vor-Aspekt- und Spitzen-Aspekt-Timings werden angezeigt, damit Sie Ihre Trades effizient planen können.

Tägliche, sich automatisch anpassende Gitterebenen für natürliche Intraday-Unterstützungs- und Widerstandszonen.

Sweet-Spot-Ein- und Ausstiege für präzise Gewinnziele und Stop-Losses.

Minimalistisches Dashboard mit einfachen Skalenanpassungen (Tief, Basis, Hoch) und Ein-Klick-Schluss.

Visualisierung der Mondaspekte vor und während des Hochs für präzises Markt-Timing.

Aspekt-Alarmsystem für automatische Benachrichtigungen.

Verwenden Sie 1-Minuten- und 5-Minuten-Charts für höchste Genauigkeit. Kombinieren Sie IQ Star Lines mit einem nicht nachlaufenden Trendindikator (z. B. Hydra Trend Rider), um beste Ergebnisse zu erzielen.

Aktivieren/Deaktivieren von Aspektwarnungen.

Positionierung der Dashboard-Ecke.

Offset X/Y für präzise Platzierung.

Ein- oder Ausblenden des Sternlinientextes.

Anpassen der Farben für Sternlinien und Aspekte (Konjunktion, Opposition, Trigon, Quadrat).

Anpassen der Linienarten und -breiten (durchgezogen/gepunktet, leicht/dick).

Preisniveaus: Star Lines dienen als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Handel, Gewinnziele und Stop-Loss.

Star Lines dienen als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus für den Handel, Gewinnziele und Stop-Loss. Aspektzeit: Zeigt wichtige astrologische Zeitpunkte mit potenziellen Trendänderungen oder Volatilitätsspitzen an. Stärkere Aspekte mit größeren Planeten erhöhen die Chancen für Ausbrüche oder Umkehrungen.

Basis: Standardskala für normale Marktbedingungen.

Standardskala für normale Marktbedingungen. Hoch: Anpassung für extrem volatile Bedingungen.

Anpassung für extrem volatile Bedingungen. Niedrig: Anpassung für Schwankungsbreiten oder Märkte mit geringer Volatilität.

Trendfolge Ausbruch Fortführung Trendumkehr

F: Wird dieser Indikator neu gezeichnet?

A: Nein, er wird in Echtzeit mit neuen Höchst- und Tiefstständen aktualisiert, damit die Intraday-Niveaus relevant bleiben.

F: Gibt es eine Testoption?

A: Ja, Sie können die Demo herunterladen und einen Backtest durchführen.

Öffnen Sie nach dem Kauf die MetaTrader Software, melden Sie sich bei Ihrem Konto an und öffnen Sie Toolbox - Market - Purchased. Installieren Sie den Indikator. Öffnen Sie Navigator - Markt - Ziehen Sie den Indikator per Drag & Drop auf den Chart.

Risiko-Offenlegung:

Der Handel mit Finanzmärkten birgt Risiken und ist möglicherweise nicht für jeden Anleger geeignet. Dieser Indikator ist als Hilfsmittel für Handelsentscheidungen gedacht, garantiert jedoch keine Gewinne oder verhindert Verluste, die Ihre ursprüngliche Investition übersteigen könnten. Die Performance in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse. Die Nutzer sollten sich über die Risiken im Klaren sein und bei Bedarf unabhängigen finanziellen Rat einholen. Alle Handelsentscheidungen, die unter Verwendung dieses Indikators getroffen werden, liegen im Ermessen und in der Verantwortung des Nutzers.

