Traders Master pack

Umfassendes Handelsanalyse-Tool

Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen

1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung

Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und Belohnung an

Es gibt ein klares Bild von möglichen Gewinnen und Verlusten Es hilft bei der Planung von Geschäften, bevor man einsteigt Es hält das Risikoniveau konstant Es hilft bei der Entscheidung, ob sich ein Handel lohnt Es hilft bei der Auswahl der richtigen Positionsgröße

Das Standardverhältnis ist 1 zu 2, was bedeutet, dass Sie das Doppelte Ihres Risikos verdienen möchten.

2 Tägliches Lot-Statistik-Panel

Es zeigt die Handelsaktivität der letzten sieben Tage an Es zeigt die Losgröße, die Anzahl der Orders und den Gewinn oder Verlust an Es addiert alle Tage Gewinn bringende Tage sind dunkelblau und Verlust bringende Tage sind rot

Es zeigt die Performance leicht an Es hilft, Muster im Handel zu finden Es fördert die Disziplin Es hilft zu überprüfen, ob eine Strategie funktioniert Es zeigt, ob die Losgrößen für das Konto sicher sind Es gibt Motivation und Feedback

3 Margin-Rechner

Er zeigt die Margin an, die für eine Losgröße des aktuellen Symbols benötigt wird Er zeigt die Margin-Nutzung in Prozent an Er zeigt die Hebelwirkung an Er wird automatisch aktualisiert

Er hilft bei der Vermeidung von Nachschussforderungen Er hilft bei der Wahl der richtigen Losgröße Er sensibilisiert die Händler für die Auswirkungen der Hebelwirkung Er hilft bei der sicheren Nutzung des Kapitals Er hilft bei der Planung von Geschäften Er vermittelt den Zusammenhang zwischen Losgröße, Hebelwirkung und Marge

4 Angebots- und Nachfrage-Zonen

Es markiert starke Unterstützungs- und Widerstandsbereiche Es zeigt die Stärke einer Zone an Es zeigt, wie oft eine Zone getestet wurde Es warnt, wenn der Preis in eine wichtige Zone eintritt

Es zeigt gute Einstiegspunkte Es zeigt gute Ausstiegspunkte Es signalisiert Trendwechsel Es hilft, Stop-Loss sicher zu platzieren Es zeigt die Marktstruktur deutlich Es bestätigt Handelsideen

Integrierte Vorteile

Diese vier Teile ergeben zusammen ein komplettes Handelssystem Sie machen Entscheidungen einfacher Sie verbessern die Risikokontrolle Sie unterstützen eine vollständige Handelsplanung Sie fördern die Disziplin Sie vereinfachen die Marktanalyse Sie passen zu vielen Handelsstilen Sie reduzieren das emotionale Handeln Sie sparen Zeit

Wer profitiert?

Neue Händler Erfahrene Händler Systemhändler Risikobewusste Händler Lehrkräfte

