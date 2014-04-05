Deriv Intelligence Analyzer
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 2.0
- Aktivierungen: 5
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide
1. Reaktionsmotor 2.0
Zweck: Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters.Funktionsweise: Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an.Einsatz im Handel:
- Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin
- Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin
- Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Ausstiegssignale
2. Flussmuster-Detektor
Zweck: Identifiziert wiederkehrende Tick-Muster im Marktfluss.Funktionsweise: Analysiert Sequenzen von Tick-Bewegungen und gleicht sie mit bekannten Mustern ab (Wiedereintritt von Käufern, Erschöpfung von Verkäufern usw.).Einsatz im Handel:
- Das Muster "Buyer Re-entry" deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.
- Das Muster "Seller Exhaustion" deutet auf eine mögliche Umkehr nach oben hin
- Muster mit hohem Vertrauen (>70%) sind zuverlässiger
3. Gewichtetes Volumen-Delta
Zweck: Misst den Kauf-/Verkaufsdruck mit Volumengewichtung.Funktionsweise: Wendet eine exponentielle Gewichtung auf das Volumen an und berechnet das Ungleichgewicht zwischen Käufen und Verkäufen.Verwendung im Handel:
- Ein positives Delta bedeutet Akkumulation (Kaufdruck)
- Negatives Delta deutet auf Verteilung hin (Verkaufsdruck)
- Divergenz mit dem Preis signalisiert potenzielle Umkehrungen
4. Kerze Vorhersage Motor
Zweck: Vorhersage der nächsten Kerzenrichtung unter Verwendung mehrerer Eingaben.Funktionsweise: Kombiniert Druck, Delta, Muster, TPS und Trend mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks.Einsatz im Handel:
- Konfidenz >70% = starkes Signal
- Konfidenz 40-70% = Auswerten
- Konfidenz <40% = Schwaches Signal, Handel vermeiden
5. Adaptive Schwellenwerte
Zweck: Dynamische Anpassung des Risikoniveaus auf der Grundlage der Marktbedingungen.Funktionsweise: Verwendet ATR und Volatilitätsskalierung, um angemessene Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände festzulegen.Handelseinsatz:
- Höhere Schwellenwerte in volatilen Märkten
- Niedrigere Schwellenwerte in ruhigen Märkten
- Verwendung zur Festlegung von SL/TP-Niveaus
6. Tick Density Clock
Zweck: Misst die Marktaktivität und den Sitzungsstatus.Funktionsweise: Zählt die Ticks pro Sekunde und vergleicht sie mit historischen Durchschnittswerten.Verwendung im Handel:
- Hohe TPS = aktive Sitzung, gut für den Handel
- Niedrige TPS = Ruhige Sitzung, vermeiden Sie den Handel
- Zum Filtern von Geschäften bei geringer Aktivität
7. Marktreaktionsspeicher
Zweck: Lernt aus der Genauigkeit früherer Prognosen.Funktionsweise: Speichert die Prognoseergebnisse und vergleicht sie mit den tatsächlichen Ergebnissen.Verwendung im Handel:
- Genauigkeit >65% = System arbeitet gut
- Genauigkeit <50% = System schwächelt, Positionsgröße reduzieren
- Die Bias-Korrektur hilft, systematische Fehler auszugleichen.
8. Entscheidungsebene
Zweck: Generiert endgültige Handelsempfehlungen.Funktionsweise: Kombiniert alle Modul-Outputs mit Risikomanagement-Regeln.Verwendung für den Handel:
- "Long/Short einsteigen" = klares Signal
- "Vorbereiten" = Vorbereiten, genau beobachten
- "Abwarten" = Kein Handel, draußen bleiben
9. Abschließende Analyse
Zweck: Konsolidiert alle Ausgaben zu einem umsetzbaren Handelssignal.Funktionsweise: Synthetisiert Daten aus allen Modulen in eine einheitliche Empfehlung.Handelsnutzung:HAUPTHANDELSSIGNAL
10. Korrelationsanalyse ( Fortgeschritten)
Zweck: Misst Beziehungen zwischen verschiedenen Indikatoren.Funktionsweise: Berechnet Korrelationskoeffizienten zwischen Modulausgaben.Verwendung im Handel:
- Eine hohe Korrelation (>0,7) bestätigt die Signalstärke
- Niedrige/negative Korrelation deutet auf widersprüchliche Signale hin
- Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Signalen
11. Volatilitätsanalyse ( Fortgeschritten)
Zweck: Analysiert die aktuelle Volatilität im Vergleich zur historischen.Funktionsweise: Vergleicht die aktuelle Volatilität mit der historischen Verteilung.Verwendung im Handel:
- Hohe Volatilität = Breitere Stops, kleinere Positionsgröße
- Geringe Volatilität = Engere Stops, normale Positionsgröße
- Vermeiden Sie den Handel bei extremer Volatilität
Wie man Final Analyzer für den Handel verwendet
Schritt 1: Identifizierung von Signalen
- KAUFEN-Signal: Wenn die endgültige Analyse "KAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt
- VERKAUFSSIGNAL: Wenn die endgültige Analyse "VERKAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt
- WARTEN: Wenn das Signal "WARTEN" lautet oder das Vertrauen <60% ist
Schritt 2: Ausführung des Einstiegs
- Für KAUFEN: Einstieg zum in der Schlussanalyse angezeigten Briefkurs
- Für SELL: Eingabe zum Geldkurs, der in der Schlussanalyse angezeigt wird
- Verwenden Sie Limit-Orders für eine bessere Ausfüllung
Schritt 3: Risikomanagement
- Stop Loss: Verwenden Sie das angegebene SL-Niveau (1,5x ATR entfernt)
- Gewinn mitnehmen: Verwenden Sie das angegebene TP-Niveau (2x ATR entfernt)
- Größe der Position:
- Konfidenz 60-70%: 1% Risiko
- Zuversicht 70-80%: 1,5% Risiko
- Konfidenz >80%: 2% Risiko
Schritt 4: Handelsmanagement
- Wechsel zu BE: Wenn der Kurs 1x ATR im Gewinn erreicht
- Teil-TP: 50% bei 1,5x ATR schließen, den Rest zum TP laufen lassen
- Trailing Stop: Verwenden Sie 1x ATR Trailing nach BE
Schritt 5: Bestätigungs-Checkliste
Bevor Sie einen Handel eingehen, überprüfen Sie ihn:
- Signalstärke >50%
- Die Volatilität ist nicht extrem (nicht in den oberen 10%)
- Historische Genauigkeit >60%
- R/R-Verhältnis >1,5
- Keine wichtigen Nachrichten anstehend
Schritt 6: Ausstiegsregeln
- Stop-Loss-Treffer: Sofortiger Ausstieg, keine Fragen
- Take Profit Hit: Nehmen Sie den vollen Gewinn oder einen Teil davon mit, je nach Plan.
- Signal Umkehrung: Aussteigen, wenn die endgültige Analyse das Signal ändert
- Zeitlicher Ausstieg: Schließen, wenn keine Bewegung nach 3 Kerzen
Schritt 7: Performance-Verfolgung
- Zeichnen Sie alle Trades mit Einstieg/Ausstieg, Grund und Ergebnis auf.
- Wöchentliche Überwachung der Systemgenauigkeit
- Positionsgrößen auf der Grundlage der Performance anpassen
- Überprüfung von Verlustgeschäften zur Verbesserung
Profi-Tipps
- Beste Zeiten: Handeln Sie während hoher TPS (aktive Sitzungen)
- Vermeiden Sie: Nachrichtenereignisse, geringe Liquidität, extreme Volatilität
- Bestätigen: Warten Sie auf den Kerzenschluss, wenn Sie unsicher sind
- Geduld: Lieber einen Handel verpassen als einen schlechten eingehen
- Konsequenz: Regeln strikt befolgen, keine emotionalen Entscheidungen
Beispiel für ein Handels-Setup
- Die abschließende Analyse zeigt:
- - Signal: KAUFEN
- - Einstieg: 1.08500
- - SL: 1,08250
- - ZIEL: 1,09000
- - Zuversicht: 75%
- - Stärke: 68%
- - Volatilität: 45%
- Aktion:
- 1. Kaufen Sie bei 1,08500 mit einem Risiko von 1,5%.
- 2. SL bei 1,08250 setzen, TP bei 1,09000
- 3. Gehe zu BE bei 1,08750
- 4. Schließen Sie 50% bei 1,08875
Denken Sie daran: Der Final Analyzer ist ein leistungsfähiges Werkzeug, aber kombinieren Sie es immer mit Ihrer eigenen Analyse und Ihren Risikomanagementregeln. Kein System ist zu 100% genau - konzentrieren Sie sich auf eine konsistente Ausführung und ein angemessenes Risikomanagement.