Deriv Intelligence Analyzer

11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide

1. Reaktionsmotor 2.0

Zweck: Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters.Funktionsweise: Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an.Einsatz im Handel:

  • Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin
  • Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin
  • Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Ausstiegssignale

2. Flussmuster-Detektor

Zweck: Identifiziert wiederkehrende Tick-Muster im Marktfluss.Funktionsweise: Analysiert Sequenzen von Tick-Bewegungen und gleicht sie mit bekannten Mustern ab (Wiedereintritt von Käufern, Erschöpfung von Verkäufern usw.).Einsatz im Handel:

  • Das Muster "Buyer Re-entry" deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.
  • Das Muster "Seller Exhaustion" deutet auf eine mögliche Umkehr nach oben hin
  • Muster mit hohem Vertrauen (>70%) sind zuverlässiger

3. Gewichtetes Volumen-Delta

Zweck: Misst den Kauf-/Verkaufsdruck mit Volumengewichtung.Funktionsweise: Wendet eine exponentielle Gewichtung auf das Volumen an und berechnet das Ungleichgewicht zwischen Käufen und Verkäufen.Verwendung im Handel:

  • Ein positives Delta bedeutet Akkumulation (Kaufdruck)
  • Negatives Delta deutet auf Verteilung hin (Verkaufsdruck)
  • Divergenz mit dem Preis signalisiert potenzielle Umkehrungen

4. Kerze Vorhersage Motor

Zweck: Vorhersage der nächsten Kerzenrichtung unter Verwendung mehrerer Eingaben.Funktionsweise: Kombiniert Druck, Delta, Muster, TPS und Trend mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks.Einsatz im Handel:

  • Konfidenz >70% = starkes Signal
  • Konfidenz 40-70% = Auswerten
  • Konfidenz <40% = Schwaches Signal, Handel vermeiden

5. Adaptive Schwellenwerte

Zweck: Dynamische Anpassung des Risikoniveaus auf der Grundlage der Marktbedingungen.Funktionsweise: Verwendet ATR und Volatilitätsskalierung, um angemessene Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände festzulegen.Handelseinsatz:

  • Höhere Schwellenwerte in volatilen Märkten
  • Niedrigere Schwellenwerte in ruhigen Märkten
  • Verwendung zur Festlegung von SL/TP-Niveaus

6. Tick Density Clock

Zweck: Misst die Marktaktivität und den Sitzungsstatus.Funktionsweise: Zählt die Ticks pro Sekunde und vergleicht sie mit historischen Durchschnittswerten.Verwendung im Handel:

  • Hohe TPS = aktive Sitzung, gut für den Handel
  • Niedrige TPS = Ruhige Sitzung, vermeiden Sie den Handel
  • Zum Filtern von Geschäften bei geringer Aktivität

7. Marktreaktionsspeicher

Zweck: Lernt aus der Genauigkeit früherer Prognosen.Funktionsweise: Speichert die Prognoseergebnisse und vergleicht sie mit den tatsächlichen Ergebnissen.Verwendung im Handel:

  • Genauigkeit >65% = System arbeitet gut
  • Genauigkeit <50% = System schwächelt, Positionsgröße reduzieren
  • Die Bias-Korrektur hilft, systematische Fehler auszugleichen.

8. Entscheidungsebene

Zweck: Generiert endgültige Handelsempfehlungen.Funktionsweise: Kombiniert alle Modul-Outputs mit Risikomanagement-Regeln.Verwendung für den Handel:

  • "Long/Short einsteigen" = klares Signal
  • "Vorbereiten" = Vorbereiten, genau beobachten
  • "Abwarten" = Kein Handel, draußen bleiben

9. Abschließende Analyse

Zweck: Konsolidiert alle Ausgaben zu einem umsetzbaren Handelssignal.Funktionsweise: Synthetisiert Daten aus allen Modulen in eine einheitliche Empfehlung.Handelsnutzung:HAUPTHANDELSSIGNAL

10. Korrelationsanalyse ( Fortgeschritten)

Zweck: Misst Beziehungen zwischen verschiedenen Indikatoren.Funktionsweise: Berechnet Korrelationskoeffizienten zwischen Modulausgaben.Verwendung im Handel:

  • Eine hohe Korrelation (>0,7) bestätigt die Signalstärke
  • Niedrige/negative Korrelation deutet auf widersprüchliche Signale hin
  • Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Signalen

11. Volatilitätsanalyse ( Fortgeschritten)

Zweck: Analysiert die aktuelle Volatilität im Vergleich zur historischen.Funktionsweise: Vergleicht die aktuelle Volatilität mit der historischen Verteilung.Verwendung im Handel:

  • Hohe Volatilität = Breitere Stops, kleinere Positionsgröße
  • Geringe Volatilität = Engere Stops, normale Positionsgröße
  • Vermeiden Sie den Handel bei extremer Volatilität

Wie man Final Analyzer für den Handel verwendet

Schritt 1: Identifizierung von Signalen

  • KAUFEN-Signal: Wenn die endgültige Analyse "KAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt
  • VERKAUFSSIGNAL: Wenn die endgültige Analyse "VERKAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt
  • WARTEN: Wenn das Signal "WARTEN" lautet oder das Vertrauen <60% ist

Schritt 2: Ausführung des Einstiegs

  • Für KAUFEN: Einstieg zum in der Schlussanalyse angezeigten Briefkurs
  • Für SELL: Eingabe zum Geldkurs, der in der Schlussanalyse angezeigt wird
  • Verwenden Sie Limit-Orders für eine bessere Ausfüllung

Schritt 3: Risikomanagement

  • Stop Loss: Verwenden Sie das angegebene SL-Niveau (1,5x ATR entfernt)
  • Gewinn mitnehmen: Verwenden Sie das angegebene TP-Niveau (2x ATR entfernt)
  • Größe der Position:
    • Konfidenz 60-70%: 1% Risiko
    • Zuversicht 70-80%: 1,5% Risiko
    • Konfidenz >80%: 2% Risiko

Schritt 4: Handelsmanagement

  • Wechsel zu BE: Wenn der Kurs 1x ATR im Gewinn erreicht
  • Teil-TP: 50% bei 1,5x ATR schließen, den Rest zum TP laufen lassen
  • Trailing Stop: Verwenden Sie 1x ATR Trailing nach BE

Schritt 5: Bestätigungs-Checkliste

Bevor Sie einen Handel eingehen, überprüfen Sie ihn:

  1. Signalstärke >50%
  2. Die Volatilität ist nicht extrem (nicht in den oberen 10%)
  3. Historische Genauigkeit >60%
  4. R/R-Verhältnis >1,5
  5. Keine wichtigen Nachrichten anstehend

Schritt 6: Ausstiegsregeln

  • Stop-Loss-Treffer: Sofortiger Ausstieg, keine Fragen
  • Take Profit Hit: Nehmen Sie den vollen Gewinn oder einen Teil davon mit, je nach Plan.
  • Signal Umkehrung: Aussteigen, wenn die endgültige Analyse das Signal ändert
  • Zeitlicher Ausstieg: Schließen, wenn keine Bewegung nach 3 Kerzen

Schritt 7: Performance-Verfolgung

  • Zeichnen Sie alle Trades mit Einstieg/Ausstieg, Grund und Ergebnis auf.
  • Wöchentliche Überwachung der Systemgenauigkeit
  • Positionsgrößen auf der Grundlage der Performance anpassen
  • Überprüfung von Verlustgeschäften zur Verbesserung

Profi-Tipps

  1. Beste Zeiten: Handeln Sie während hoher TPS (aktive Sitzungen)
  2. Vermeiden Sie: Nachrichtenereignisse, geringe Liquidität, extreme Volatilität
  3. Bestätigen: Warten Sie auf den Kerzenschluss, wenn Sie unsicher sind
  4. Geduld: Lieber einen Handel verpassen als einen schlechten eingehen
  5. Konsequenz: Regeln strikt befolgen, keine emotionalen Entscheidungen

Beispiel für ein Handels-Setup

  1. Die abschließende Analyse zeigt:
  2. - Signal: KAUFEN
  3. - Einstieg: 1.08500
  4. - SL: 1,08250
  5. - ZIEL: 1,09000
  6. - Zuversicht: 75%
  7. - Stärke: 68%
  8. - Volatilität: 45%

  10. Aktion:
  11. 1. Kaufen Sie bei 1,08500 mit einem Risiko von 1,5%.
  12. 2. SL bei 1,08250 setzen, TP bei 1,09000
  13. 3. Gehe zu BE bei 1,08750
  14. 4. Schließen Sie 50% bei 1,08875
5. Den Rest bis zum TP laufen lassen oder das Signal ändern
Denken Sie daran: Der Final Analyzer ist ein leistungsfähiges Werkzeug, aber kombinieren Sie es immer mit Ihrer eigenen Analyse und Ihren Risikomanagementregeln. Kein System ist zu 100% genau - konzentrieren Sie sich auf eine konsistente Ausführung und ein angemessenes Risikomanagement.
