Deriv Intelligence Analyzer

11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide

1. Reaktionsmotor 2.0

Zweck: Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters.Funktionsweise: Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an.Einsatz im Handel:

Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin

Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin

Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Ausstiegssignale

2. Flussmuster-Detektor

Zweck: Identifiziert wiederkehrende Tick-Muster im Marktfluss.Funktionsweise: Analysiert Sequenzen von Tick-Bewegungen und gleicht sie mit bekannten Mustern ab (Wiedereintritt von Käufern, Erschöpfung von Verkäufern usw.).Einsatz im Handel:

Das Muster "Buyer Re-entry" deutet auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends hin.

Das Muster "Seller Exhaustion" deutet auf eine mögliche Umkehr nach oben hin

Muster mit hohem Vertrauen (>70%) sind zuverlässiger

3. Gewichtetes Volumen-Delta

Zweck: Misst den Kauf-/Verkaufsdruck mit Volumengewichtung.Funktionsweise: Wendet eine exponentielle Gewichtung auf das Volumen an und berechnet das Ungleichgewicht zwischen Käufen und Verkäufen.Verwendung im Handel:

Ein positives Delta bedeutet Akkumulation (Kaufdruck)

Negatives Delta deutet auf Verteilung hin (Verkaufsdruck)

Divergenz mit dem Preis signalisiert potenzielle Umkehrungen

4. Kerze Vorhersage Motor

Zweck: Vorhersage der nächsten Kerzenrichtung unter Verwendung mehrerer Eingaben.Funktionsweise: Kombiniert Druck, Delta, Muster, TPS und Trend mit Hilfe eines neuronalen Netzwerks.Einsatz im Handel:

Konfidenz >70% = starkes Signal

Konfidenz 40-70% = Auswerten

Konfidenz <40% = Schwaches Signal, Handel vermeiden

5. Adaptive Schwellenwerte

Zweck: Dynamische Anpassung des Risikoniveaus auf der Grundlage der Marktbedingungen.Funktionsweise: Verwendet ATR und Volatilitätsskalierung, um angemessene Stop-Loss-/Take-Profit-Abstände festzulegen.Handelseinsatz:

Höhere Schwellenwerte in volatilen Märkten

Niedrigere Schwellenwerte in ruhigen Märkten

Verwendung zur Festlegung von SL/TP-Niveaus

6. Tick Density Clock

Zweck: Misst die Marktaktivität und den Sitzungsstatus.Funktionsweise: Zählt die Ticks pro Sekunde und vergleicht sie mit historischen Durchschnittswerten.Verwendung im Handel:

Hohe TPS = aktive Sitzung, gut für den Handel

Niedrige TPS = Ruhige Sitzung, vermeiden Sie den Handel

Zum Filtern von Geschäften bei geringer Aktivität

7. Marktreaktionsspeicher

Zweck: Lernt aus der Genauigkeit früherer Prognosen.Funktionsweise: Speichert die Prognoseergebnisse und vergleicht sie mit den tatsächlichen Ergebnissen.Verwendung im Handel:

Genauigkeit >65% = System arbeitet gut

Genauigkeit <50% = System schwächelt, Positionsgröße reduzieren

Die Bias-Korrektur hilft, systematische Fehler auszugleichen.

8. Entscheidungsebene

Zweck: Generiert endgültige Handelsempfehlungen.Funktionsweise: Kombiniert alle Modul-Outputs mit Risikomanagement-Regeln.Verwendung für den Handel:

"Long/Short einsteigen" = klares Signal

"Vorbereiten" = Vorbereiten, genau beobachten

"Abwarten" = Kein Handel, draußen bleiben

9. Abschließende Analyse

Zweck: Konsolidiert alle Ausgaben zu einem umsetzbaren Handelssignal.Funktionsweise: Synthetisiert Daten aus allen Modulen in eine einheitliche Empfehlung.Handelsnutzung:HAUPTHANDELSSIGNAL

10. Korrelationsanalyse ( Fortgeschritten)

Zweck: Misst Beziehungen zwischen verschiedenen Indikatoren.Funktionsweise: Berechnet Korrelationskoeffizienten zwischen Modulausgaben.Verwendung im Handel:

Eine hohe Korrelation (>0,7) bestätigt die Signalstärke

Niedrige/negative Korrelation deutet auf widersprüchliche Signale hin

Zur Beurteilung der Zuverlässigkeit von Signalen

11. Volatilitätsanalyse ( Fortgeschritten)

Zweck: Analysiert die aktuelle Volatilität im Vergleich zur historischen.Funktionsweise: Vergleicht die aktuelle Volatilität mit der historischen Verteilung.Verwendung im Handel:

Hohe Volatilität = Breitere Stops, kleinere Positionsgröße

Geringe Volatilität = Engere Stops, normale Positionsgröße

Vermeiden Sie den Handel bei extremer Volatilität

Wie man Final Analyzer für den Handel verwendet

Schritt 1: Identifizierung von Signalen

KAUFEN-Signal : Wenn die endgültige Analyse "KAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt

: Wenn die endgültige Analyse "KAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt VERKAUFSSIGNAL : Wenn die endgültige Analyse "VERKAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt

: Wenn die endgültige Analyse "VERKAUFEN" mit einem Vertrauen von >60% anzeigt WARTEN: Wenn das Signal "WARTEN" lautet oder das Vertrauen <60% ist

Schritt 2: Ausführung des Einstiegs

Für KAUFEN : Einstieg zum in der Schlussanalyse angezeigten Briefkurs

: Einstieg zum in der Schlussanalyse angezeigten Briefkurs Für SELL : Eingabe zum Geldkurs, der in der Schlussanalyse angezeigt wird

: Eingabe zum Geldkurs, der in der Schlussanalyse angezeigt wird Verwenden Sie Limit-Orders für eine bessere Ausfüllung

Schritt 3: Risikomanagement

Stop Loss : Verwenden Sie das angegebene SL-Niveau (1,5x ATR entfernt)

: Verwenden Sie das angegebene SL-Niveau (1,5x ATR entfernt) Gewinn mitnehmen : Verwenden Sie das angegebene TP-Niveau (2x ATR entfernt)

: Verwenden Sie das angegebene TP-Niveau (2x ATR entfernt) Größe der Position : Konfidenz 60-70%: 1% Risiko Zuversicht 70-80%: 1,5% Risiko Konfidenz >80%: 2% Risiko

:

Schritt 4: Handelsmanagement

Wechsel zu BE : Wenn der Kurs 1x ATR im Gewinn erreicht

: Wenn der Kurs 1x ATR im Gewinn erreicht Teil-TP : 50% bei 1,5x ATR schließen, den Rest zum TP laufen lassen

: 50% bei 1,5x ATR schließen, den Rest zum TP laufen lassen Trailing Stop: Verwenden Sie 1x ATR Trailing nach BE

Schritt 5: Bestätigungs-Checkliste

Bevor Sie einen Handel eingehen, überprüfen Sie ihn:

Signalstärke >50% Die Volatilität ist nicht extrem (nicht in den oberen 10%) Historische Genauigkeit >60% R/R-Verhältnis >1,5 Keine wichtigen Nachrichten anstehend

Schritt 6: Ausstiegsregeln

Stop-Loss-Treffer : Sofortiger Ausstieg, keine Fragen

: Sofortiger Ausstieg, keine Fragen Take Profit Hit : Nehmen Sie den vollen Gewinn oder einen Teil davon mit, je nach Plan.

: Nehmen Sie den vollen Gewinn oder einen Teil davon mit, je nach Plan. Signal Umkehrung : Aussteigen, wenn die endgültige Analyse das Signal ändert

: Aussteigen, wenn die endgültige Analyse das Signal ändert Zeitlicher Ausstieg: Schließen, wenn keine Bewegung nach 3 Kerzen

Schritt 7: Performance-Verfolgung

Zeichnen Sie alle Trades mit Einstieg/Ausstieg, Grund und Ergebnis auf.

Wöchentliche Überwachung der Systemgenauigkeit

Positionsgrößen auf der Grundlage der Performance anpassen

Überprüfung von Verlustgeschäften zur Verbesserung

Profi-Tipps

Beste Zeiten: Handeln Sie während hoher TPS (aktive Sitzungen) Vermeiden Sie: Nachrichtenereignisse, geringe Liquidität, extreme Volatilität Bestätigen: Warten Sie auf den Kerzenschluss, wenn Sie unsicher sind Geduld: Lieber einen Handel verpassen als einen schlechten eingehen Konsequenz: Regeln strikt befolgen, keine emotionalen Entscheidungen

Beispiel für ein Handels-Setup

Die abschließende Analyse zeigt: - Signal: KAUFEN - Einstieg: 1.08500 - SL: 1,08250 - ZIEL: 1,09000 - Zuversicht: 75% - Stärke: 68% - Volatilität: 45%

Aktion: 1. Kaufen Sie bei 1,08500 mit einem Risiko von 1,5%. 2. SL bei 1,08250 setzen, TP bei 1,09000 3. Gehe zu BE bei 1,08750 4. Schließen Sie 50% bei 1,08875

5. Den Rest bis zum TP laufen lassen oder das Signal ändern