Auto Fibonacci Analyzer

Major Swing Fibonacci Indicator - Professional Trading Tool

What It Does

  • Automatically detects major swing points not internal noise
  • Generates buy/sell signals at key Fibonacci levels
  • Displays professional GUI panel with real-time analysis
  • Marks major swings with visual indicators

Trading Strategy

  • BUY at 38.2%-61.8% Fibonacci support in uptrends
  • SELL Past performance is not indicative of future results. This indicator is for educational and informational purposes only and does not constitute investment advice .L at 38.2%-61.8% Fibonacci resistance in downtrends
  • Uses major swing points for accurate market structure analysis
  • Includes built-in risk/reward calculations

Key Features

  • Auto-detects any Fibonacci object you draw
  • Identifies major swings not minor fluctuations
  • Visual signals with confidence levels
  • Professional GUI panel with market info
  • Alert system for high-probability setups
  • Customizable sensitivity and confidence settings

How to Use

  1. Draw Fibonacci Retracement on chart
  2. Indicator auto-detects and analyzes
  3. Trade signals appear at key levels
  4. Monitor panel for real-time analysis

Recommended Settings

  • AutoApplyToSwing: DISABLED (use manual Fibonacci)
  • SwingSensitivity: 5 (default)
  • MinConfidence: 70% (default)

Pro Tips

  • Use on H1 or higher timeframes for best results
  • Combine with price action confirmation
  • Look for confluence with other support/resistance

Risk Disclaimer

Past performance is not indicative of future results. This indicator is for educational and informational purposes only and does not constitute investment advice.


