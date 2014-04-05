Strong Bull Spike Killer

Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern.

Vorteilsorientiert

Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C. Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch widersprüchliche Signale aus (keine Käufe bei Crash, keine Verkäufe bei Boom), damit Sie mit Klarheit und Vertrauen handeln können.