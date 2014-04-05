Volatility Fusion Analyst

Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse

Kurzbeschreibung:

Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen. Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehrungen und wichtige Marktstrukturpunkte genau zu identifizieren. Erzielen Sie Klarheit und Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen.

Vollständige Beschreibung:

Erschließen Sie die Synergie zwischen Volatilität und Marktstruktur

Traditionelle Bollinger Bands® identifizieren Perioden hoher und niedriger Volatilität. Fibonacci-Levels zeigen natürliche Unterstützungen und Widerstände auf. Der ZigZag-Indikator durchbricht das Marktrauschen und zeigt den wahren Trend an. Bollinger Fibo Pro ist der erste Indikator, der diese drei kritischen Analysen auf intelligente Weise in einem nahtlosen, nicht nachmalenden Handelsassistenten kombiniert.

Wie es funktioniert:

Bollinger Fibonacci-Bänder: Die Kernbänder werden nicht nur an den Standardabweichungen, sondern auch an den wichtigsten Fibonacci-Ausdehnungsniveaus (38,2%, 61,8%, 138,2%, 161,8%, 261,8%) eingezeichnet. So entstehen dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen, die mathematisch auf die Marktrhythmen abgestimmt sind. Sobald sich der Preis diesen Zonen nähert, können Trades getätigt werden.

Fortgeschrittene ZigZag-Bestätigungen : Der integrierte Algorithmus filtert Marktgeräusche heraus und identifiziert rigoros signifikante Hochs und Tiefs. Dies hilft Ihnen, die allgemeine Trendstruktur zu definieren und potenzielle Divergenz-Setups zu erkennen.

Präzise Einstiegssignale: Der Indikator zeigt klare Kaufpfeile an, wenn der Kurs das untere Bollinger-Fibo-Band berührt (potenzielle Unterstützung), und Verkaufspfeile , wenn der Kurs das obere Band berührt (potenzieller Widerstand), aber erst, wenn die Kerze geschlossen ist, wodurch falsche Signale und Wiederholungen ausgeschlossen werden.

Für wen ist es geeignet?

Swing Traders: Perfekt , um den Beginn eines neuen Schwungs im Kontext breiterer Volatilitätsbänder zu erkennen.

Price Action Traders: Verwenden Sie die Fibonacci-Bänder als dynamische Zonen für Pin Bars, Engulfing-Muster und andere PA-Setups.

Forex & Crypto Traders: Hervorragende Performance in allen liquiden Märkten (FX, Cryptocurrencies, Indizes, Rohstoffe).

Analysten: Nutzen Sie das Tool, um schnell wichtige Marktstrukturen und Volatilitätsbedingungen über mehrere Zeitrahmen hinweg zu erkennen.





Keine Gewinngarantie: Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust erleiden, der gleich oder größer ist als Ihre gesamte Investition. Daher sollten Sie kein Geld investieren oder riskieren, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren. Ihre Verantwortung: Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Der Benutzer übernimmt die gesamte Verantwortung und das Risiko für die Verwendung dieses Indikators. Wir empfehlen Ihnen dringend, einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie einen Handel tätigen. Einschränkungen des Indikators: Kein Indikator kann den Markt mit 100-prozentiger Genauigkeit vorhersagen, auch wenn er so konzipiert ist, dass er nicht nachgezeichnet werden kann. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, was zu Verlusten führen kann. Endbenutzerlizenz: Diese Software wird mit einer Einzelbenutzerlizenz verkauft. Weitervertrieb, Weiterverkauf oder Dekompilierung sind strengstens untersagt.

