Volatility Fusion Analyst

Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse

Kurzbeschreibung:
Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen. Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehrungen und wichtige Marktstrukturpunkte genau zu identifizieren. Erzielen Sie Klarheit und Vertrauen in Ihre Handelsentscheidungen.

Vollständige Beschreibung:

Erschließen Sie die Synergie zwischen Volatilität und Marktstruktur

Traditionelle Bollinger Bands® identifizieren Perioden hoher und niedriger Volatilität. Fibonacci-Levels zeigen natürliche Unterstützungen und Widerstände auf. Der ZigZag-Indikator durchbricht das Marktrauschen und zeigt den wahren Trend an. Bollinger Fibo Pro ist der erste Indikator, der diese drei kritischen Analysen auf intelligente Weise in einem nahtlosen, nicht nachmalenden Handelsassistenten kombiniert.

Wie es funktioniert:

  • Bollinger Fibonacci-Bänder: Die Kernbänder werden nicht nur an den Standardabweichungen, sondern auch an den wichtigsten Fibonacci-Ausdehnungsniveaus (38,2%, 61,8%, 138,2%, 161,8%, 261,8%) eingezeichnet. So entstehen dynamische Unterstützungs- und Widerstandszonen, die mathematisch auf die Marktrhythmen abgestimmt sind. Sobald sich der Preis diesen Zonen nähert, können Trades getätigt werden.

  • Fortgeschrittene ZigZag-Bestätigungen: Der integrierte Algorithmus filtert Marktgeräusche heraus und identifiziert rigoros signifikante Hochs und Tiefs. Dies hilft Ihnen, die allgemeine Trendstruktur zu definieren und potenzielle Divergenz-Setups zu erkennen.

  • Präzise Einstiegssignale: Der Indikator zeigt klare Kaufpfeile an, wenn der Kurs das untere Bollinger-Fibo-Band berührt (potenzielle Unterstützung), und Verkaufspfeile , wenn der Kurs das obere Band berührt (potenzieller Widerstand), aber erst, wenn die Kerze geschlossen ist, wodurch falsche Signale und Wiederholungen ausgeschlossen werden.

Für wen ist es geeignet?

  • Swing Traders: Perfekt , um den Beginn eines neuen Schwungs im Kontext breiterer Volatilitätsbänder zu erkennen.

  • Price Action Traders: Verwenden Sie die Fibonacci-Bänder als dynamische Zonen für Pin Bars, Engulfing-Muster und andere PA-Setups.

  • Forex & Crypto Traders: Hervorragende Performance in allen liquiden Märkten (FX, Cryptocurrencies, Indizes, Rohstoffe).

  • Analysten: Nutzen Sie das Tool, um schnell wichtige Marktstrukturen und Volatilitätsbedingungen über mehrere Zeitrahmen hinweg zu erkennen.


    • Keine Gewinngarantie:Die Performance der Vergangenheit ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust erleiden, der gleich oder größer ist als Ihre gesamte Investition. Daher sollten Sie kein Geld investieren oder riskieren, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

    • Ihre Verantwortung: Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Der Benutzer übernimmt die gesamte Verantwortung und das Risiko für die Verwendung dieses Indikators. Wir empfehlen Ihnen dringend, einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie einen Handel tätigen.

    • Einschränkungen des Indikators:Kein Indikator kann den Markt mit 100-prozentiger Genauigkeit vorhersagen, auch wenn er so konzipiert ist, dass er nicht nachgezeichnet werden kann. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, was zu Verlusten führen kann.

    • Endbenutzerlizenz: Diese Software wird mit einer Einzelbenutzerlizenz verkauft. Weitervertrieb, Weiterverkauf oder Dekompilierung sind strengstens untersagt.

    Keine Gewinngarantie: Die in der Vergangenheit erzielte Performance ist nicht unbedingt ein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Der Handel mit Devisen, Kryptowährungen und CFDs ist mit einem hohen Risiko verbunden und eignet sich möglicherweise nicht für alle Anleger. Es besteht die Möglichkeit, dass Sie einen Verlust erleiden, der gleich oder größer ist als Ihre gesamte Investition. Daher sollten Sie kein Geld investieren oder riskieren, das Sie sich nicht leisten können zu verlieren.

  • Ihre Verantwortung: Sie tragen die alleinige Verantwortung für alle von Ihnen getroffenen Anlageentscheidungen. Der Benutzer übernimmt die gesamte Verantwortung und das Risiko für die Verwendung dieses Indikators. Wir empfehlen Ihnen dringend, einen qualifizierten Finanzberater zu konsultieren, bevor Sie einen Handel tätigen.

  • Einschränkungen des Indikators:Kein Indikator kann den Markt mit 100-prozentiger Genauigkeit vorhersagen, obwohl er so konzipiert ist, dass er nicht nachzeichnet. Die Marktbedingungen können sich schnell ändern, was zu Verlusten führen kann.

  • Endbenutzerlizenz: Diese Software wird mit einer Einzelbenutzerlizenz verkauft. Weitervertrieb, Weiterverkauf oder Dekompilierung sind strengstens untersagt.


Empfohlene Produkte
MovingAveragePRO
Volkan Mustafaoglu
Indikatoren
Eine Erfindung, die Ihre Arbeitsweise auf den Kopf stellen wird. Besonders in horizontalen und stagnierenden Märkten kann es zu ärgerlichen Verlusten kommen. Außerdem kann das Verfolgen von Trendlinien, Unterstützungen und Widerständen ermüdend sein. Um all dem ein Ende zu setzen, habe ich mich entschlossen, einen professionellen Indikator für den gleitenden Durchschnitt" zu entwickeln. Alles, was Sie tun müssen, ist den Farben zu folgen. Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, empfe
VisualVol
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (open-close difference) angezeigt werden. Dank VisualVol sehen Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
Scalping PullBack Signal
Quang Huy Quach
5 (1)
Indikatoren
1. Überblick Der Scalping PullBack Signal-Indikator ist ein leistungsstarkes technisches Analyseinstrument, das Händlern helfen soll, Scalping-Gelegenheiten auf der Grundlage potenzieller Pullback- und Umkehrsignale zu erkennen. Dieses Tool ist vor allem auf niedrigeren Zeitskalen (unter 15 Minuten) nützlich, kann aber auch auf höheren Zeitskalen für längerfristige Trades eingesetzt werden. Dieser Indikator integriert mehrere analytische Schlüsselkomponenten, die einen umfassenden Überblick über
FREE
Trade easy control panel
Thabang John Wotsa
Indikatoren
TradeEasy Panel - Professionelles Handelskontrollzentrum Übersicht TradeEasy Panel ist ein umfassendes, professionelles Handelskontrollpanel, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Dieser leistungsstarke Indikator bietet Händlern eine All-in-One-Lösung für die Ausführung von Trades, die Verwaltung von Positionen und die Überwachung der Marktaktivitäten direkt im Chartfenster. Mit seiner intuitiven Benutzeroberfläche und seinen fortschrittlichen Funktionen vereinfacht es den Handelsprozess sowohl
Supply and Demand Monster
Tsog Erdene Borjigon Enkhkhudulmur
Indikatoren
Die Angebots- und Nachfragezonen sind das Herzstück des Handels mit Angebot und Nachfrage . Diese Zonen sind Bereiche, die Liquidität zu einem bestimmten Preis anzeigen. Die Angebotszone wird auch als Distributionszone bezeichnet, während die Nachfragezone als Akkumulationszone bezeichnet wird . Unser Indikator zeichnet automatisch Angebots- und Nachfragezonen in Metatrader 5. Er bietet die Möglichkeit, Handelszonen zu verstehen und Risiken zu vermeiden.
Visual Range Directional Force Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Range Directional Force Indicator - Entwickelt, um Sie zu optimieren! Der Range Directional Force Indicator ist ein hochmodernes Tool, das Händler durch die Visualisierung von Marktdynamik und Richtungsstärke unterstützt. Dieser Indikator wurde entwickelt, um Einblicke in Markttrends und Umkehrungen zu geben, und ist ein unschätzbarer Vorteil für Händler, die Präzision in ihren Strategien suchen. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass dieser Indikator nicht optimiert ist, so dass Sie ihn an Ih
FiboNinja
Marius Ovidiu Sunzuiana
Indikatoren
FiboNinja - Präzisionsstreiks mit dem Goldenen Schnitt FiboNinja ist ein Handelsindikator der nächsten Generation, der die Heimlichkeit und Präzision eines Ninjas mit der zeitlosen Kraft der Fibonacci-Mathematik verbindet. Er wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Genauigkeit, Geschwindigkeit und Anpassungsfähigkeit legen. Er identifiziert Preiszonen mit hoher Wahrscheinlichkeit, in denen der Markt am ehesten reagieren wird - und das mit chirurgischer Klarheit. Wichtigste Vorteile Heimli
Visual CrossPulse Dynamics Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indikatoren
Visuelle CrossPulse-Dynamik: Handeln Sie mit dem wahren Rhythmus des Marktes Visual CrossPulse Dynamics ist ein hochentwickelter Handelsindikator, der sich an die ständig wechselnde Volatilität anpasst und die wahre Richtung des Trends anzeigt. Haben Sie genug von Indikatoren, die in schnelllebigen Märkten hinterherhinken oder während einer Konsolidierung falsche Signale geben? Der Visual CrossPulse Dynamics-Indikator löst dieses Problem, indem er einen fortschrittlichen, adaptiven Algorithmus
Simple MACD Indicator
Igor Prizzi
Indikatoren
Einfacher und schneller MACD-Oszillator mit MACD- und Signallinien und zweifarbigem Histogramm. Ich war mit dem MACD-Oszillator von Meta Trader nicht zufrieden, da er nicht sofort zu lesen ist und die anderen, die ich ausprobiert habe, sich etwas verzögert anfühlten oder unnötige Funktionen hinzufügten, also beschloss ich, einen zu erstellen, der mir vertraut ist. Ich hoffe, Sie werden ihn nützlich finden! Kontaktieren Sie mich bei Problemen oder Fehlern und ich werde versuchen, so gut ich kan
Matrix Currency
Augusto Martins Lopes
Indikatoren
Matrix Currency - Multi-Timeframe-Analyse-Tool Matrix Currency ist ein fortschrittlicher Indikator, der für die Analyse der Währungsstärke auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Er bietet effiziente Überwachung und strategische Unterstützung für Händler, die klare und umsetzbare Erkenntnisse suchen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Analyse : Überwacht gleichzeitig mehrere Zeitrahmen (von M1 bis MN1) mit Echtzeit-Updates, die in einem intuitiven Matrix-Format angezeigt werden. Warnsystem : Anpassbar
FREE
Dashboard Bollinger Band MT5
Wang Yu
Indikatoren
Dieser Indikator hilft, den Bollinger Band Status von 28 Paaren zu visualisieren. Mit dem Farbpanel, den Alarm- und Benachrichtigungsfunktionen kann der Benutzer die potenziellen Bollinger Bounce-Gelegenheiten von 28 Hauptpaaren auf einem Dashboard schnell erkennen. Das Dashboard Bollinger Band ist ein intuitives und praktisches grafisches Tool, das Ihnen hilft, alle 28 Paare zu überwachen und Handelssignale basierend auf den Bollinger Bounce-Regeln (Überkauft/Überverkauft und Bollinger Band Cro
Tragos
David Chokumanyara
Indikatoren
TRAGOS Indikator - Der GOAT aller Handelsindikatoren TRAGOS (griechisch für "männlicher Ziegenbock") ist nicht nur ein Name - er ist der GOAT: Greatest of All Time in Sachen Handelsindikatoren. Entwickelt für Forex, Indizes, Gold, Krypto und Derivative Synthetische Indizes (Boom & Crash, Volatilität 75, Step, Jump, etc.), gibt er Ihnen nicht-nachmalende Kauf-, Verkaufs- und Ausstiegssignale mit unübertroffener Klarheit. Warum TRAGOS? Non-Repainting-Signale - 100% zuverlässig. Akustisch
Entry Signal Analyzer
Tevon R Gardiner
Indikatoren
Der Entry Signal Analyzer ist ein hochentwickelter MetaTrader 5-Indikator, der entwickelt wurde, um die optimalen Handelszeiten auf der Grundlage von Kursbewegungsmustern zu analysieren und zu identifizieren. Der Indikator analysiert nur Gold Währung eine aktualisierte Version wird derzeit für andere Symbol der Indikator in der Strategie-Tester ist nicht-funktionale Arbeiten auf dem realen Chart entwickelt Statistische Analyse: Analysiert historische Preisbewegungen für jede Stunde des Handelsta
FREE
Multi ZigZag
Jose Freitas Alves Neto
Indikatoren
# MultiZigZag Pro Indikator für MetaTrader 5 MultiZigZag Pro ist ein leistungsstarker technischer Indikator für die MetaTrader 5-Plattform, der auf intelligente und flexible Weise wichtige Wendepunkte und Trends auf Kurscharts identifiziert. ## Hauptmerkmale: - Fortschrittlicher Algorithmus, der Rauschen und irrelevante Marktbewegungen herausfiltert - Mehrere Zeitrahmen für die Analyse von kurz- bis langfristigen Trends - Anpassbare Parameter für Tiefe und Abweichung zur Anpassung an verschie
Market Session Pro
Kambiz Shahriarynasab
Indikatoren
Der Market Sessions Indicator für MT5 hilft Ihnen, Marktumschwünge vorherzusagen , indem er wichtige Angebots- und Nachfragebereiche erkennt. Diese Pivot-Punkte treten in der Regel auf, nachdem eine neue Sitzung begonnen hat und die vorherige noch offen ist. Der Indikator wird auch verwendet, um festzustellen, um wie viele Punkte oder Pips sich der Markt im Durchschnitt während einer Sitzung bewegt. Dies hilft uns, unsere Take-Profits und Stop-Losses besser zu platzieren. Der Indikator funktion
ZigZagHHLL
Maksim Neimerik
Indikatoren
Ein einfacher Zig Zag-Indikator mit zusätzlicher Visualisierung von Higher High, Lower High, Higher Low, Lower Low. Dieser Indikator ist sehr hilfreich bei der Arbeit mit Unterstützungs-/Widerstandsniveaus. Der ZigZag-Indikator ist ein grundlegendes Instrument, das Ihnen hilft, sich in komplexen Situationen auf den Finanzmärkten zurechtzufinden. Durch die klare visuelle Darstellung von Kursbewegungen und Trends vereinfacht er den Analyseprozess und verbessert die Entscheidungsfähigkeit. Seine Ro
Dominant Candle Finder MT5
Suvashish Halder
Indikatoren
Der Dominant Candle Finder ist eine signifikante Kerze auf einem Preisdiagramm, die aufgrund ihrer Größe, ihres Volumens oder ihrer Preisbewegung im Vergleich zu den umliegenden Kerzen hervorsticht. Sie deutet oft auf einen starken Kauf- oder Verkaufsdruck hin und kann verwendet werden, um potenzielle Umkehrpunkte, Ausbrüche oder Fortsetzungen auf dem Markt zu erkennen. Dominante Kerzen können Händlern als Schlüsselindikatoren dienen, um fundierte Entscheidungen zu treffen und Einblicke in die M
Toughest Currency
Florian Leonhard Schaal
Indikatoren
Währungsstärke-Indikator - Verfolgen Sie die Marktmacht Überblick: Verschaffen Sie sich einen Wettbewerbsvorteil mit dem Währungsstärke-Indikator für MetaTrader 5. Dieses intuitive Tool misst die relative Stärke der 8 wichtigsten Währungen und zeigt sie in einer übersichtlichen, sortierbaren Tabelle direkt in Ihrem Chart an. Perfekt für Forex-Händler, die starke und schwache Währungen auf einen Blick erkennen möchten. Hauptmerkmale: Dynamische Stärke-Tabelle: Zeigt die Echtzeit-Stärke für EUR,
SyntheticaFX Boom and Crash
Hendrik Lodewyk Coetsee
5 (1)
Indikatoren
SyntheticaFX Boom and Crash ist ein leistungsfähiges Tool, das ausschließlich für Trader, die sich auf Crash- und Boom-Indizes konzentrieren, entwickelt wurde, um potenzielle Spike-Gelegenheiten im Markt aufzuzeigen. Dieser Indikator ist ausschließlich für den 3-Minuten-Zeitrahmen (M3) optimiert und unterstützt nur die folgenden Paare: Crash 1000 Index , Crash 900 Index , Crash 600 Index , Crash 500 Index , Crash 300 Index , Boom 1000 Index , Boom 900 Index , Boom 600 Index , Boom 500 Index und
Trend Vision Scalper Pro
Miyambo Mumba
Indikatoren
TrendVision Scalper Pro - Professioneller Scalping-Indikator TrendVision Scalper Pro ist die schnelle Scalping-Erweiterung der TrendVision-Indikatorfamilie, entwickelt fur Trader, die schnelle Mikro-Struktur-Signale mit intelligenter Sessions- und Spread-Filterung auf M1-M15 Zeitrahmen wunschen. WAS IHN UNTERSCHEIDET: Die meisten Scalping-Indikatoren uberfluten Ihr Chart mit verrauschten Signalen. TrendVision Scalper Pro nutzt intelligente Filterung - signalisiert nur wahrend aktiver Handelss
Currency RSI Scalper MT5
Evgeny Belyaev
5 (3)
Indikatoren
Currency RSI Scalper MT5 - ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Relative Strength Index (RSI) basiert. Dieses Produkt ist ein Oszillator mit dynamischen überkauften und überverkauften Niveaus, während diese Niveaus im Standard-RSI statisch sind und sich nicht ändern. Dies ermöglicht es Currency RSI Scalper, sich an den sich ständig ändernden Markt anzupassen. Wenn ein Kauf- oder Verkaufssignal erscheint, wird ein Pfeil auf dem Chart gezeichnet und eine Warnung ausgelöst, die
PZ Mean Reversion MT5
PZ TRADING SLU
3 (2)
Indikatoren
Einzigartiger Indikator, der einen professionellen und quantitativen Ansatz für Mean-Reversion-Trading umsetzt. Es nutzt die Tatsache, dass der Preis auf vorhersehbare und messbare Weise umlenkt und zum Mittelwert zurückkehrt, was klare Ein- und Ausstiegsregeln ermöglicht, die nicht-quantitative Handelsstrategien bei weitem übertreffen. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Klare Handelssignale Erstaunlich einfach zu handeln Anpassbare Farben und Größen Im
Buy and Sell Zones MT5
Evgeniy Zhdan
Indikatoren
Indikator zur Bestimmung von Flat und Trend. Wenn der Preis unter einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Verkaufszone. Beim Kauf dieser Version des Indikators, MT4-Version für ein echtes und ein Demo-Konto - als Geschenk (zum Erhalten, schreiben Sie mir eine private Nachricht)! Wenn der Preis über einem der beiden Histogramme und zwei Linien (rot und blau) liegt, ist dies eine Kaufzone. MT4-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/3793 Wenn der P
Currency Strength Meter Pro for EA MT5
ALEKSANDR SHUKALOVICH
Indikatoren
Currency Strength Meter is the easiest way to identify strong and weak currencies.   The   indicator shows the relative strength of 8 major currencies: AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, USD. By default the strength value is normalised to the range from 0 to 100 for RSI algorithm: The value above 60 means strong currency; The value below 40 means weak currency; The indicator is created and optimized for using it externally at an Expert Advisors or as a Custom Indicator inside your programs. F
SimSim Arrow RSI MT5
Aleksandr Tyunev
Indikatoren
SimSim Arrow RSI ist ein Standardindikator für den „Relative Strength Index“, allerdings in einer Pfeilversion. Version für MetaTrader 4 Die Indikatorparameter ähneln den Standardparametern, plus einem zusätzlichen Parameter Delta . Delta = 0 - 100 Abweichungen vom Nullwert. Ändern des Nullniveaus des Indikators. Der Indikator generiert ein Signal, wenn der Preis die Niveaulinie = 50 +- Delta kreuzt. Aktivieren Sie „CONTROL DEAL“ für den Betrieb und Trades basierend auf dem Indikatorsignal wer
Exclusive Bollinger MT5
Evgeny Belyaev
2.67 (3)
Indikatoren
Exclusive Bollinger ist ein professioneller Indikator, der auf dem beliebten Bollinger Bands Indikator basiert und mit einem fortschrittlichen Algorithmus ausgestattet ist. Im Gegensatz zum Standard-Bollinger liefert mein Exclusive Bollinger bessere Signale und ist mit flexiblen Einstellungen ausgestattet, die es Händlern ermöglichen, diesen Indikator an ihren Handelsstil anzupassen. Im Indikator können Sie Benachrichtigungen einrichten (Alert, E-Mail, Push), so dass Sie kein einziges Handelssig
Go Way TREND
Ywsf Hsyn Hmad Alrsh
Indikatoren
Gehen Sie mit dem Trend. Ja, warten Sie in einem 15-Minuten-Frame auf das Einstiegssignal, ob Kauf oder Verkauf, und überprüfen Sie das Signal, wenn es in einem 30-Minuten-Frame erscheint (manchmal dauert es eine Stunde oder länger, bis das Signal erscheint. Sie können zurückkehren Gehen Sie zum 15-Minuten-Rahmen und kehren Sie zum 30-Minuten-Rahmen zurück und wiederholen Sie dies, bis das Hauptsignal für Sie erscheint. Wenn das Signal im 30-Minuten-Rahmen erscheint, steigen Sie mit dem Preis e
Manus Pro
Itumeleng Mohlouwa Kgotso Tladi
Experten
MANUS PRO EA Die Handelsrevolution, auf die Sie gewartet haben Sind Sie es leid, anderen Händlern dabei zuzusehen, wie sie beständige Gewinne erzielen, während Ihr Konto rot blutet ? Die Finanzmärkte warten auf niemanden - und das sollten Sie auch nicht. MANUS PRO ist nicht nur ein weiterer Expert Advisor... es ist Ihr TICKET ZUR FINANZIELLEN FREIHEIT . Warum MANUS PRO anders ist (und warum jeder darüber redet) FÜR ANFÄNGER: Ihr Trading-Mentor, der niemals schläft Null Lernkurve - Install
Banana Binary MT5 Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indikatoren
Förderung $66 Lebensdauer für Sie. Das Prinzip dieses Indikators ist sehr einfach: Er erkennt den Trend mit dem gleitenden Durchschnitt, überwacht dann den Rückkehrpunkt des Graphen mit Hilfe der Kreuzung des Stochastik-Oszillators und sagt schließlich KAUF- und VERKAUFssignale mit Pfeilen, Warnungen und Benachrichtigungen voraus. Die Parameter sind festgelegt und werden automatisch für jeden Zeitrahmen berechnet. Beispiel: Wenn Sie den Indikator auf EURUSD, Zeitrahmen M5, installieren: der Indi
Basic Supply Demand Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
5 (1)
Indikatoren
Dieses Dashboard entdeckt und zeigt die   Angebots- und Nachfragezonen   auf dem Chart an, sowohl im Scalping- als auch im Long-Term-Modus, je nach Ihrer Handelsstrategie für die ausgewählten Symbole. Darüber hinaus hilft Ihnen der Scanner-Modus des Dashboards, alle gewünschten Symbole auf einen Blick zu überprüfen und keine geeigneten Positionen zu verpassen /   MT4-Version Kostenloser Indikator:   Basic Supply Demand Merkmale Ermöglicht Ihnen die Anzeige von Handelsmöglichkeiten für   mehrere
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Indikatoren
Dies ist ein Indikator für MT5, der genaue Signale für den Einstieg in einen Handel ohne Repainting (Neuzeichnen) liefert. Er kann auf alle Finanzwerte angewendet werden: Forex, Kryptowährungen, Metalle, Aktien, Indizes. Er liefert ziemlich genaue Schätzungen und sagt Ihnen, wann es am besten ist, eine Position zu eröffnen und zu schließen. Sehen Sie sich das Video (6:22) mit einem Beispiel für die Verarbeitung nur eines Signals an, das sich für den Indikator gelohnt hat! Die meisten Händler ver
Basic Harmonic Patterns Dashboard MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.36 (11)
Indikatoren
Dieses Dashboard zeigt die   neuesten verfügbaren harmonischen   Muster für die ausgewählten Symbole, so dass Sie Zeit sparen und effizienter sein werden /   MT4-Version . Kostenloser Indikator:   Basic Harmonic Pattern Spalten des Indikators Symbol:   die ausgewählten Symbole werden angezeigt Trend:   bullish oder bearish Pattern :   Art des Musters (Gartley, Schmetterling, Fledermaus, Krabbe, Hai, Cypher oder ABCD) Entry :   Einstiegskurs SL:   Stop-Loss-Kurs TP1:   1. Take-Profit-Kurs TP2
Volatility Master MT5
INTRAQUOTES
Indikatoren
Volatility Master für MetaTrader ist ein Echtzeit-Dashboard-Tool, das bis zu 56 Symbole mit bis zu 2 flexiblen Dashboards auf verschiedenen Charts scannt, um Märkte mit hoher Volatilität und Tendenzen sofort zu erkennen. Mit klaren bullish/bearish Signalen, anpassbaren Alarmen und einer benutzerfreundlichen Oberfläche hilft es Ihnen, Rangebound-Bedingungen zu vermeiden und sich auf Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit zu konzentrieren. Klarheit führt zu Vertrauen. Handeln Sie selbstbewusst und sc
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indikatoren
SynaptixQuant Dominanz-Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Entwickelt für Händler, die eine datengestützte Sicht auf das Marktverhalten benötigen, die über oberflächliche Indikatoren hinausgeht. Die Synaptix Quant (SQ) Dominanzmatrix ist keine herkömmliche Anzeige der Währungsstärke. Hinter der bewusst schlanken Oberfläche verbirgt sich eine ausgeklügelte analytische Architektur, die darauf ausgelegt ist, Marktbedingungen präzise zu quantifizieren. Jede Ausgabe wird durch eine m
Gann Method Scan MT5
Elif Kaya
5 (2)
Indikatoren
- Real Preis ist 200$ - 50% Rabatt (Es ist 99$ jetzt) - Es ist für 4 Käufe aktiviert. Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus (Gann Trend Indikator), Anleitung oder Fragen! - Nicht nachgemalt, keine Verzögerung - Ich verkaufe nur meine Produkte in Elif Kaya Profil, alle anderen Websites sind gestohlenen alten Versionen, also keine neuen Updates oder Unterstützung. - Lifetime Update kostenlos Gann Gold EA MT5 Einführung Die Theorien von W.D. Gann zur technischen Analyse faszinieren Trader se
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (2)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren. Dieses System   versucht nicht, Hochs oder Tiefs vorherzusagen . Ein Signal wird nur dann ausg
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Indikatoren
Ganz einfach: Sie können mit dem Handel beginnen, sobald die Bewegung der weißen Zahlen – bekannt als „Pips“ – neben der aktuellen Kerze erscheint. Die weißen „Pips“ zeigen an, dass ein Kauf- oder Verkaufsauftrag derzeit aktiv ist und sich in die richtige Richtung bewegt, was durch die weiße Farbe angezeigt wird. Wenn die Bewegung der weißen Pips stoppt und in eine statische grüne Farbe übergeht, signalisiert dies das Ende der aktuellen Dynamik. Die grüne Farbe der Zahlen stellt den Gesamtgewin
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indikatoren
Dieser Indikator wurde entwickelt, um diese Trends schnell und einfach zu erkennen und anzuzeigen. So können Sie mit nur einem Klick sofort erkennen, welche Währungspaare sich im Trend befinden und welche nicht - und das in allen Zeitrahmen. Die 28 Währungspaare werden fächerförmig angezeigt, wobei sie von stark zu schwach und wieder zurück schwanken. Deshalb nennen wir es auch das "Währungsfeld". Alle 28 Paare werden vor Ihnen angezeigt und geben Ihnen eine sofortige visuelle Beschreibung der P
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Indikatoren
War: $249 Jetzt: $99 Market Profile definiert eine Reihe von Tagestypen, die dem Händler helfen können, das Marktverhalten zu bestimmen. Ein Schlüsselmerkmal ist der Value-Bereich, der den Bereich der Kursbewegung darstellt, in dem 70 % des Handels stattfand. Das Verständnis des Value-Bereichs kann Händlern einen wertvollen Einblick in die Marktrichtung geben und den Handel mit höheren Gewinnchancen festlegen. Es ist eine hervorragende Ergänzung zu jedem System, das Sie verwenden. Inspiriert von
Blahtech Supply Demand MT5
Blahtech Limited
4.54 (13)
Indikatoren
War: $299 Jetzt: $99 Supply Demand nutzt frühere Kursbewegungen, um potenzielle Ungleichgewichte zwischen Käufern und Verkäufern zu erkennen. Der Schlüssel liegt darin, die Zonen mit den besten Chancen zu identifizieren, nicht nur die unberührten Zonen. Der Blahtech Supply Demand Indikator bietet eine Funktionalität, die bisher auf keiner Handelsplattform verfügbar war. Dieser 4-in-1-Indikator hebt nicht nur die Zonen mit höherer Wahrscheinlichkeit hervor, indem er eine Multikriterien-Stärke-Eng
Engulfing Zone Sniper MT5
Alex Amuyunzu Raymond
Indikatoren
Engulfing Zone Sniper MT5 - Multi-Timeframe Signal & Zonen Indikator Der Engulfing Zone Sniper MT5 ist ein technisches Analysewerkzeug, das Engulfing-Candlestick-Muster in Kombination mit adaptiven Unterstützungs-/Widerstandszonen aufzeigt. Er bietet visuelle Marker und optionale Alarme, um Händler bei der Identifizierung von Marktstrukturreaktionen über mehrere Zeitrahmen zu unterstützen. Hauptmerkmale Multi-Timeframe-Erkennung - Option zum Scannen von Engulfing-Setups auf höheren Zeitebenen m
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indikatoren
Wir präsentieren Ihnen einen revolutionären Indikator, der die Spielregeln in der Welt des Trendhandels ändert. Der Indikator wurde entwickelt, um die Leistung zu überdenken und Ihr Handelserlebnis auf eine beispiellose Höhe zu heben. Unser Indikator verfügt über eine einzigartige Kombination fortschrittlicher Funktionen, die ihn von der Konkurrenz unterscheiden. Die fortschrittliche Technologie von "Real Pricing Factors" bietet selbst unter den schwierigsten und volatilsten Marktbedingungen unü
Weitere Produkte dieses Autors
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trenddauer-Prognose Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens. Hauptmerkmale Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen T
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indikatoren
FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitys
Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitys
Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitys
So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indikatoren
1. Beschreibung des Tools Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist , versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität). Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volume
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension