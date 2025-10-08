Auto Analysis

FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator





Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool.





Hauptmerkmale:

- 🎯 Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags

- 📈 Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Trendlinien basierend auf fraktalen Mustern

- 📊 Interaktives Dashboard: Echtzeit-Anzeige von Pivot-Levels, Daten der vorherigen Sitzung und der aktuellen Preiszone

- 📅 Tägliche Bereichsstatistiken: Zeigt die heutige Spanne, die durchschnittliche tägliche Spanne und Pips von der Eröffnung an

- ⏱️ Verbleibende Zeit: Zeigt die verbleibende Zeit bis zur Schließung des aktuellen Balkens an

- 🎨 Vollständig anpassbar: Passen Sie Farben, Stile, Breiten und das Aussehen des Dashboards an Ihren Handelsstil an





Perfekt für:

- Daytrader und Swingtrader

- Identifizierung von Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

- Trendfolgestrategien

- Multi-Timeframe-Analyse

- Trader, die einen umfassenden Marktkontext auf einen Blick wünschen





Der Indikator behandelt Wochenendlücken auf intelligente Weise und funktioniert auf allen Zeitrahmen unterhalb von D1. Alle Objekte werden automatisch mit jedem neuen Tick aktualisiert, so dass Sie immer über die aktuellste Analyse verfügen.





Laden Sie den Indikator jetzt herunter und verbessern Sie Ihr Trading mit professionellen Pivot- und Trendanalysen!