Spike Box Mitigation
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
📌 Boom Spike Mitigation Zone Pro 📌
Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen.
Dieser Indikator:
✅ Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike)
✅ Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster
✅ Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze
✅ Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen
✅ Löscht und zeichnet die Linie automatisch neu, sobald der Preis sie berührt (Mitigation)
✅ Hält Ihre Charts sauber - kein Neuladen, keine Verzögerung
Anwendungsfälle:
🔹 Identifizieren Sie Smart Money Return-to-Zone-Einträge
🔹 Spike-Fortsetzungs-Setups handeln
🔹 Kombinieren Sie mit Preisaktions- oder EMA-Filtern
🔹 Perfekt für Scalper und zonenbasierte Trader
📈 Empfohlener Chart:
- Symbol: bom 500 Index
- Zeitrahmen: M1 oder M5
🎯 Einstiegsstrategie:
- Abwarten, dass die Mitigation Line (mittlere Kerze offen) wieder erreicht wird
- Einstieg bei Mitigation für Sniper-Sell
- Verwenden Sie Ihren eigenen SL/TP oder warten Sie auf ein entgegengesetztes Signal
🎨 Anpassbar:
- Boxfarbe, Linienfarbe, Breite und Stil sind anpassbar
🔥 Kein Neuanstrich
🔥 Funktioniert im Strategietester
🔥 Null Verzögerung
🛠️ Lizenz:
- 1 Aktivierung (MQL5 Market Standard)
- Keine DLL, keine externen Bibliotheken erforderlich
Einmal kaufen, für immer nutzen - werden Sie noch heute ein smarter Boom-Trader!