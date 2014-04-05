Volume Profile Advance

Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil

Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen.

Hauptmerkmale

  1. Linke Seite: Tägliche Session-Profile

    • Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages.

    • Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag.

    • Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute verändert hat (z.B. Ist das Volumen heute höher oder niedriger als gestern?).

  2. Rechte Seite: Zusammengesetztes Profil (strategische Ansicht)

    • Aggregiert die Volumendaten der letzten Tage (Standard: 7 Tage).

    • Zeigt die "Big Picture"-Struktur des Marktes an.

    • Wirkt wie eine dynamische Unterstützungs-/Widerstandskarte für die aktuelle Woche.

  3. Logik des Wertbereichs (VA)

    • Berechnet den spezifischen Preisbereich, in dem 70 % ( anpassbar) der Handelsaktivität stattfand.

    • Blaue Balken: stellen die Value Area (hoher Konsens) dar.

    • Gelbe Balken: stellen das äußere Profil dar (niedriger Konsens/Ablehnungszonen).

  4. Visualisierung des Sentiments

    • Die Spitzen der Profilbalken sind in grüne (bullische) und rote (bärische) Minibalken unterteilt, um anzuzeigen, wer das jeweilige Preisniveau dominiert hat.

So lesen Sie die Informationen auf dem Chart

1. Visuelle Legende

  • Lange Balken (Peaks):Knotenpunkte mit hohem Volumen (HVN). Dies sind Bereiche, in denen sich der Kurs lange Zeit aufgehalten hat. Sie wirken in der Regel als Magneten (der Kurs kehrt gerne hierher zurück) oder als Unterstützung/Widerstand.

  • Kurze Balken (Täler): Low Volume Nodes (LVN). Dies sind Bereiche, die der Kurs schnell durchlaufen hat. Der Markt hat diese Preise abgelehnt. Sie fungieren oft als "Lücken", die der Preis zu überspringen versucht.

  • Blaue Zone: Dies ist die "Fair Value"-Zone. Der Markt kann sich hier gut bewegen. Innerhalb der blauen Zone ist mit abgehackten oder schwankenden Kursen zu rechnen.

  • Gelbe Zone: Dies ist die "Unfair Value"-Zone. Wenn sich der Kurs hier befindet, ist er im Vergleich zum Tagesprofil wahrscheinlich überkauft oder überverkauft.

2. Wichtige Niveaus (Die Linien)

Der Indikator zeichnet drei Linien, die vom Profil ausgehen. Dies sind Ihre primären Handelsniveaus:

  • Rote Linie (POC - Point of Control):

    • Definition: Das einzelne Kursniveau mit dem höchsten Volumen für den Tag/Zeitraum.

    • Lesart: Dies ist das "Gravitationszentrum". Wenn sich der Kurs vom POC entfernt, wird er oft wieder zu ihm zurückgezogen. Es ist das stärkste Unterstützungs-/Widerstandsniveau.

    • Beschriftung: Markiert alsPOC ( Daily) oderAvg POC ( Composite).

  • Obere blaue Linie (VAH - Value Area High):

    • Definition: Der höchste Preis der 70%-Wertzone.

    • Wie zu lesen: Widerstand . Wenn der Kurs über diese Linie ausbricht und sich hält, ist dies ein zinsbullisches Ausbruchssignal (der Kurs strebt nach einem neuen höheren Wert).

  • Untere blaue Linie (VAL - Value Area Low):

    • Definition: Der niedrigste Preis der 70%-Wertzone.

    • Wie zu lesen: Unterstützung . Wenn der Kurs unter diese Linie bricht und hält, ist dies ein bärisches Ausbruchssignal.

3. Tägliche vs. zusammengesetzte Analyse

Mit diesem Tool können Sie eine "Kontext vs. Timing" -Analyse durchführen :

  • Schritt 1: Nach rechts schauen (Das Composite-Profil)

    • Dies zeigt Ihnen den Haupttrend an.

    • Beispiel: Wenn der Preis über dem Composite POCliegt, ist der wöchentliche Trend im Allgemeinen zinsbullisch. Verwenden Sie den Composite VAH/VAL als wichtige Ziele.

  • Schritt 2: Blick nach links (die Tagesprofile)

    • Dies zeigt Ihnen die unmittelbare Stimmung an.

    • Beispiel: Ist der POC von heute höher als der POC von gestern? Wenn ja, bewegt sich der Wert nach oben (bullish).

    • Beispiel: Hat der Kurs außerhalb des gestrigen Value-Bereichs eröffnet? Wenn ja, erwarten Sie eine volatile Bewegung (Initiative Kaufen/Verkaufen).



