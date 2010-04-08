Market Profile With Dashboard
- Indikatoren
- Israr Hussain Shah
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 5
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch
Indikator-Übersicht
Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren.
Hauptkomponenten und Funktionen
Marktprofil-Anzeige
- - Zeigt Time Price Opportunity (TPO) oder Volume Profile Histogramme auf dem Chart an
- - Zeigt den Point of Control (POC) an - das Preisniveau mit der höchsten Handelsaktivität
- - Zeigt die Value Area (VA) an, die 70% der Handelsaktivität darstellt (konfigurierbar)
- - Hebt die Grenzen des Value Area High (VAH) und des Value Area Low (VAL) hervor
Identifizierung der wichtigsten Levels
- - Kontrollpunkt (POC): Preis mit maximaler Handelsaktivität
- - Value Area High/Low: Grenzen, die 70% der Handelsaktivität beinhalten
- - Anfangsbilanz (IB): Handelsspanne der ersten Stunde
- - Einzelne Drucke: Isolierte Kursniveaus, die potenzielle Ausbruchsbereiche anzeigen
- - Volumen-Knotenpunkte: Konzentrationsbereiche mit hohem und niedrigem Volumen
Marktstruktur-Analyse
- - Identifiziert Markttagstypen: Trending, Balancing oder Neutral
- - Erkennt die Marktstruktur: Normal, Doppelverteilung oder Nicht-Trend
- - Erkennt Preisannahme/-ablehnung auf wichtigen Niveaus
- - Identifiziert Ausläufer und Spitzen bei Preisextremen
Dashboard-Informationstafel
- - Anzeige der Marktdaten in Echtzeit
- - Visualisierung der aktuellen Schlüsselniveaus
- - Interpretation der Marktstruktur
- - Handelsempfehlungen
- - Verfolgung der Alert-Historie
Installation und Einrichtung
- Schritt-für-Schritt-Installation
- Laden Sie die Datei MarketProfileWithDashboard.mq4 herunter
- Kopieren Sie die Datei in Ihren MetaTrader 4 Experten/Indikatoren Ordner
- Starten Sie MetaTrader 4 neu oder aktualisieren Sie die Indikatorenliste
- Fügen Sie den Indikator über das Menü "Custom Indicators" einem beliebigen Chart hinzu
Anfängliche Konfiguration
- Grundlegende Einstellungen
- - Rückblick: Anzahl der anzuzeigenden Profile (Standard: 2)
- - Volumen-Profil verwenden: Umschalten zwischen TPO und Volumenprofil (Voreinstellung: true)
- - ProfilZeitrahmen: Zeitrahmen für die Profilberechnung D, W oder M (Standardwert: D)
- - DayStartHour: Startstunde für Tagesprofile (Standardwert: 0 für Mitternacht)
Visuelle Einstellungen
- - ShowPriceHistogram: Anzeige des Preisverteilungshistogramms
- - ZeigeWertBereich: Hervorhebung des Wertbereichs
- - ShowVAHVALLines: Begrenzungslinien des Wertebereichs zeichnen
- - ShowOpenCloseArrow: Öffnungs-/Schließungspreise der Sitzung markieren
- - Anfangssaldo anzeigen: Anfangssaldobereich anzeigen
- - ZeigeEinzeldrucke: Einzelne Druckbereiche hervorheben
- - ZeigeVolumenKnoten: Knoten mit hohem/niedrigem Volumen markieren
- - ShowMarketStructure: Aktiviert die Marktstrukturanalyse
- - Signale anzeigen: Handelssignale anzeigen
- - ShowInsightsPanel: Das Informations-Dashboard anzeigen
Technische Parameter
- - VATPOPercent: Prozentsatz des Wertbereichs (Standardwert: 70,0)
- - TickGröße: Minimale Preisbewegung (Standardwert: 1)
- - ErweitertePocLinien: Anzahl der zu verlängernden POC-Linien (Standardwert: 5)
- - VolAmplitudePercent: Histogrammbreite in Prozent (Voreinstellung: 40.0)
- - HistoHeight: Höhe des Histogrammbalkens (Voreinstellung: 2)
Alert-Einstellungen
- - Warnungen einschalten: Alarme ein-/ausschalten
- - Warnung bei POC-Break: Warnung, wenn der Preis den POC durchbricht
- - Warnung bei VABreak: Warnung, wenn der Preis den Value-Bereich durchbricht
- - AlertOnPatternDetection (Alarm bei Mustererkennung): Warnung bei Marktstrukturmustern
- - MT4Benachrichtigungen verwenden: MT4-Push-Benachrichtigungen senden
So verwenden Sie den Indikator
- - Das Histogramm zeigt die Preisverteilung über den ausgewählten Zeitraum
- - Breitere Histogrammbereiche zeigen hohe Handelsaktivität an
- - Schmale Bereiche zeigen geringe Handelsaktivität an
- - Die POC-Linie markiert den Preis mit maximaler Aktivität
- - Der Value-Bereich enthält den Großteil der Handelsaktivität
Interpretation der Key Levels
- - Ein Handel oberhalb von VAH deutet auf eine bullische Stimmung hin
- - Handel unter VAL deutet auf eine bärische Stimmung hin
- - POC wirkt als Magnet für Kursbewegungen
- - Die Anfangsbilanz bietet eine Referenz für die frühe Sitzung
- - Einzelne Prints zeigen potenzielle Ausbruchszonen an
Marktstruktur-Analyse
- - Tendenzieller Tag: Der Preis bewegt sich stark in eine Richtung
- - Ausgleichender Tag: Der Preis bewegt sich innerhalb einer Spanne
- - Normaler Tag: Typische ausgeglichene Marktaktivität
- - Doppelte Verteilung: Zwei getrennte Wertbereiche
- - Nicht-Trend: Fehlen einer klaren Richtung
Interpretation von Handelssignalen
- - Akzeptanz über VAH: Aufwärtstrend wahrscheinlich
- - Akzeptanz unter VAL: Wahrscheinlich Abwärtstrend
- - Ablehnung oberhalb des VAH: Mögliche bärische Umkehrung
- - Ablehnung unter VAL: Potenzielle zinsbullische Umkehrung
- - Schwanz nach oben: Verkaufsdruck bei Höchstständen
- - Schwanz nach unten: Kaufdruck bei Tiefstständen
Verwendung von Dashboard-Informationen
Marktdaten in Echtzeit
- - Aktuelle Symbol- und Zeitrahmeninformationen
- - Live-Spread und Punktwertanzeige
- - Aktueller Preis und Trendrichtung
- - Volumen-Informationen
Überwachung der Key Levels
- - POC-, VAH- und VAL-Werte werden in Echtzeit aktualisiert
- - Anfangsbilanzhoch- und -tiefstände
- - Abstand des aktuellen Kurses zu den Schlüsselniveaus
Marktanalyse
- - Klassifizierung der Tagesstruktur
- - Identifizierung des Markttyps
- - Professionelle Interpretation der Marktbedingungen
- - Handelsempfehlungen auf Basis der Profilanalyse
Risikomanagement-Funktionen
- - Vorgeschlagene Stop-Loss-Levels unter Verwendung von VAH/VAL
- - Anleitung zur Positionsgrößenbestimmung
- - Bewertung der Marktbedingungen
Warnungssystem
- - Visuelle und akustische Warnungen bei Durchbrüchen wichtiger Niveaus
- - Benachrichtigungen bei Mustererkennung
- - Option für mobile MT4-Benachrichtigungen
- - Verfolgung der Alarmhistorie
Handels-Strategien
Range-Handelsstrategie
- - Kauf bei VAL mit Stop unter VAL
- - Verkaufen in der Nähe von VAH mit Stopp über VAH
- - Ziel ist die gegenüberliegende Wertbereichsgrenze
- - Verwenden Sie Initial Balance für zusätzliche Bestätigung
Ausbruchs-Handelsstrategie
- - Achten Sie auf eine Preisakzeptanz über VAH oder unter VAL
- - Einsteigen bei Wiederholung des durchbrochenen Levels
- - Verwenden Sie einzelne Drucke als potenzielle Ausbruchsziele
- - Beobachten Sie die Volumenknotenpunkte zur Bestätigung
POC-Handelsstrategie
- - Handeln Sie in ausgeglichenen Märkten mit Ausbrüchen aus dem POC
- - Verwenden Sie den POC als Gewinnziel in Trendmärkten
- - Kombinieren Sie mit der Marktstrukturanalyse
- - Achten Sie auf POC-Durchbrüche als Trendbestätigung
Beste Praktiken
- Auswahl des Zeitrahmens
- - Höhere Timeframes (H1, H4, D1) für wichtige Levels verwenden
- - Niedrigere Zeitrahmen für präzises Einstiegs-Timing
- - Passen Sie das Profil des Zeitrahmens an Ihren Handelsstil an
Analyse mehrerer Zeitrahmen
- - Wenden Sie den Indikator auf mehrere Timeframes an
- - Identifizierung des Zusammenflusses von Schlüsselebenen
- - Verwenden Sie Profile mit höherem Zeitrahmen für die Richtung
- - Profile mit niedrigerem Zeitrahmen für die Ausführung
Risiko-Management
- - Stets Stop-Loss-Aufträge verwenden
- - Positionsgröße basierend auf dem Abstand zu den Schlüsselniveaus
- - Änderungen der Marktstruktur überwachen
- - Strategie je nach Markttyp anpassen
Performance-Optimierung
- - Reduzieren Sie LookBack für bessere Leistung
- - Deaktivieren Sie ungenutzte Funktionen, wenn sie nicht benötigt werden
- - Geeignete Berechnungsintervalle verwenden
- - Überwachen Sie die Nutzung der Systemressourcen
Fehlersuche
- Häufige Probleme
- - Indikator wird nicht angezeigt: Installationsordner überprüfen
- - Es werden keine Profile angezeigt: Prüfen Sie die Kompatibilität des Zeitrahmens
- - Berechnungsfehler: LookBack-Parameter anpassen
- - Leistungsprobleme: Profilanzahl reduzieren oder Funktionen deaktivieren
Hinweise zur Kompatibilität
- - Funktioniert am besten mit den wichtigsten Währungspaaren
- - Optimal auf H1 und höheren Zeitrahmen
- - Erfordert ausreichende historische Daten
- - Muss möglicherweise für Instrumente mit geringer Liquidität angepasst werden
Unterstützung und Aktualisierungen
- - Regelmäßige Updates für MT4-Kompatibilität
- - Fehlerkorrekturen und Leistungsverbesserungen
- - Funktionserweiterungen auf der Grundlage von Benutzerfeedback
Dieser umfassende Marktprofil-Indikator bietet Marktanalysen auf professionellem Niveau und hilft Händlern, fundierte Entscheidungen auf der Grundlage von Marktstruktur, Volumenanalyse und Preisverteilungsmustern zu treffen.