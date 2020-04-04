Trend Duration Forecast

Trenddauer-Prognose

Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens.

Hauptmerkmale

Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen Trends ein dynamisches Etikett an, das die "reale Länge"angibt ( Anzahl der Balken, die der Trend aktiv war). Probabilistische Vorhersage:Berechnet automatisch die durchschnittliche Länge der letzten Trends . Es projiziert eine "Zukunftslinie" und eine "Wahrscheinliche Länge" , die Ihnen bei der Einschätzung helfen, ob der aktuelle Trend noch Platz hat oder kurz vor der Erschöpfung steht. Statistisches Dashboard: Eine übersichtliche Tabelle in der unteren rechten Ecke zeigt die Dauer der letzten 10 Bullish- und Bearish-Trends sowie deren laufende Durchschnittswerte an. Historische Markierungen: Hinterlässt dauerhafte Markierungen und Pfeile für frühere Trends, mit denen Sie visuell prüfen können, wie genau die Trendsignale in der Vergangenheit waren.

Eingabeparameter

Glättungslänge (Standard: 50): Die Periode für den gleitenden Rumpfdurchschnitt. Höhere Werte reduzieren das Rauschen, erhöhen aber die Verzögerung; niedrigere Werte sind reaktionsschneller.

Empfindlichkeit der Trenderkennung (Standardwert: 3): Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Balken, die erforderlich sind, um eine Änderung der Neigung zu bestätigen. Ein Wert von 3 verhindert "Fake-outs" in unruhigen Märkten.

Trendstichprobengröße (Standardwert: 10): Die Anzahl der vergangenen Trends, die zur Berechnung des Durchschnitts der "Wahrscheinlichen Länge" gespeichert werden.

Visuelle Einstellungen: Anpassbare Farben für Aufwärts-/Abwärtstrends, Textgröße und Verlaufsgrenzen zur Optimierung der Leistung.

Verwendung

Dieser Indikator eignet sich am besten zur Beantwortung der Frage: "Steht dieser Trend gerade erst am Anfang oder ist er schon zu weit fortgeschritten?"

1. Identifizierung von Einstiegspunkten

Kaufsignal: Die HMA-Linie wird grün ( Standard). Es erscheint ein "Trend Up"-Label mit einer Real Length von 0.

Verkaufssignal: Die HMA-Linie wird orange/rot ( Standardeinstellung). Es erscheint die Beschriftung "Abwärtstrend".

2. Verwaltung der Trades (Die Prognose)

Achten Sie auf das Etikett "Wahrscheinliche Länge", das rechts neben dem Preis angezeigt wird:

Früher Trend: Wenn die aktuelle "Reale Länge" (z. B. 15 Balken) deutlich unter der "Wahrscheinlichen Länge" (z. B. 40 Balken) liegt, hat der Trend möglicherweise ein starkes Fortsetzungspotenzial.

Trend-Exhaustion: Wenn die "Real Length" den Durchschnitt der "Probable Length" übersteigt, ist der Trend statistisch gesehen überdehnt, und Sie sollten die Stopps nachziehen oder eine Gewinnmitnahme in Betracht ziehen.

3. Verwendung des Dashboards

Überprüfen Sie die Tabelle in der unteren rechten Ecke.

Wenn der durchschnittliche Aufwärtstrend50 Balken und der durchschnittliche Abwärtstrendnur 10 Balken beträgt , befindet sich der Markt in einem starken Aufwärtstrend. Konzentrieren Sie sich auf Kaufsignale und seien Sie bei Verkaufssignalen vorsichtig.

Anweisungen zur Installation