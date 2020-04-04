Trend Duration Forecast

Trenddauer-Prognose

Es verwendet einen gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um die Trendrichtung zu erkennen und prognostiziert statistisch die wahrscheinliche Dauer der aktuellen Bewegung auf der Grundlage des historischen Marktverhaltens.

Hauptmerkmale

  1. Reibungslose Trenderkennung: Verwendet den gleitenden Hull-Durchschnitt (HMA), um Rauschen zu filtern und gleichzeitig die Verzögerung zu minimieren, was klare Bullish/Bearish-Signale liefert.

  2. Echtzeit-Dauerzähler: Zeigt zu Beginn des aktuellen Trends ein dynamisches Etikett an, das die "reale Länge"angibt ( Anzahl der Balken, die der Trend aktiv war).

  3. Probabilistische Vorhersage:Berechnet automatisch die durchschnittliche Länge der letzten

    Trends . Es projiziert eine "Zukunftslinie" und eine "Wahrscheinliche Länge", die Ihnen bei der Einschätzung helfen, ob der aktuelle Trend noch Platz hat oder kurz vor der Erschöpfung steht.

  4. Statistisches Dashboard: Eine übersichtliche Tabelle in der unteren rechten Ecke zeigt die Dauer der letzten 10 Bullish- und Bearish-Trends sowie deren laufende Durchschnittswerte an.

  5. Historische Markierungen: Hinterlässt dauerhafte Markierungen und Pfeile für frühere Trends, mit denen Sie visuell prüfen können, wie genau die Trendsignale in der Vergangenheit waren.

Eingabeparameter

  • Glättungslänge (Standard: 50): Die Periode für den gleitenden Rumpfdurchschnitt. Höhere Werte reduzieren das Rauschen, erhöhen aber die Verzögerung; niedrigere Werte sind reaktionsschneller.

  • Empfindlichkeit der Trenderkennung (Standardwert: 3): Die Anzahl der aufeinanderfolgenden Balken, die erforderlich sind, um eine Änderung der Neigung zu bestätigen. Ein Wert von 3 verhindert "Fake-outs" in unruhigen Märkten.

  • Trendstichprobengröße (Standardwert: 10): Die Anzahl der vergangenen Trends, die zur Berechnung des Durchschnitts der "Wahrscheinlichen Länge" gespeichert werden.

  • Visuelle Einstellungen: Anpassbare Farben für Aufwärts-/Abwärtstrends, Textgröße und Verlaufsgrenzen zur Optimierung der Leistung.

Verwendung

Dieser Indikator eignet sich am besten zur Beantwortung der Frage: "Steht dieser Trend gerade erst am Anfang oder ist er schon zu weit fortgeschritten?"

1. Identifizierung von Einstiegspunkten

  • Kaufsignal: Die HMA-Linie wird grün ( Standard). Es erscheint ein "Trend Up"-Label mit einer Real Length von 0.

  • Verkaufssignal: Die HMA-Linie wird orange/rot ( Standardeinstellung). Es erscheint die Beschriftung "Abwärtstrend".

2. Verwaltung der Trades (Die Prognose)

Achten Sie auf das Etikett "Wahrscheinliche Länge", das rechts neben dem Preis angezeigt wird:

  • Früher Trend: Wenn die aktuelle "Reale Länge" (z. B. 15 Balken) deutlich unter der "Wahrscheinlichen Länge" (z. B. 40 Balken) liegt, hat der Trend möglicherweise ein starkes Fortsetzungspotenzial.

  • Trend-Exhaustion: Wenn die "Real Length" den Durchschnitt der "Probable Length" übersteigt, ist der Trend statistisch gesehen überdehnt, und Sie sollten die Stopps nachziehen oder eine Gewinnmitnahme in Betracht ziehen.

3. Verwendung des Dashboards

  • Überprüfen Sie die Tabelle in der unteren rechten Ecke.

  • Wenn der durchschnittliche Aufwärtstrend50 Balken und der durchschnittliche Abwärtstrendnur 10 Balken beträgt , befindet sich der Markt in einem starken Aufwärtstrend. Konzentrieren Sie sich auf Kaufsignale und seien Sie bei Verkaufssignalen vorsichtig.

Anweisungen zur Installation

  1. Laden Sie die. mq5-Datei herunter.

  2. Legen Sie sie in Ihren MetaTrader 5-Indikatorenordner (Datei -> Datenordner öffnen -> MQL5 -> Indikatoren).

  3. Hängen Sie sie an ein Diagramm an (funktioniert auf allen Zeitrahmen, obwohl H1 und H4 für Swing Trading empfohlen werden).


Empfohlene Produkte
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
PZ Penta O MT5
PZ TRADING SLU
3.5 (4)
Indikatoren
Das Penta-O ist ein 6-Punkt-Retracement-Harmonacci-Muster, das normalerweise großen Marktbewegungen vorausgeht. Penta-O-Muster können sich ausdehnen und ziemlich viel neu malen. Um die Dinge einfacher zu machen, implementiert dieser Indikator eine Wendung: Er wartet auf einen Donchian-Ausbruch in die richtige Richtung, bevor er den Handel signalisiert. Das Endergebnis ist ein sich ansonsten wiederholender Indikator mit einem sehr zuverlässigen Handelssignal. Die Donchian Breakout-Periode wird al
FREE
Free Automatic Fibonacci MT5
Tonny Obare
4.86 (49)
Indikatoren
Free automatic Fibonacci ist ein Indikator, der automatisch ein Fibonacci-Retracement basierend auf der Anzahl der von Ihnen in der BarsToScan-Einstellung des Indikators ausgewählten Bars erstellt. Das Fibonacci-Retracement wird automatisch in Echtzeit aktualisiert, sobald neue Höchst- und Tiefstwerte unter den ausgewählten Balken erscheinen. Sie können in den Einstellungen des Indikators auswählen, welche Level-Werte angezeigt werden sollen. Sie können auch die Farbe der Levels auswählen, so da
FREE
RSI abcd
Francisco Gomes Da Silva
3 (1)
Indikatoren
RSI ABCD-Musterfinder: Technische Strategie 1. Funktionsweise des Indikators Kombiniert den klassischen RSI mit automatischer Erkennung von ABCD-Harmonie-Mustern . Hauptkomponenten Standard-RSI (einstellbare Periode) Hoch- und Tiefpunkte-Markierungen (Pfeile) ABCD-Muster (grüne/rote Linien) Überkauft (70) und Überverkauft (30) Filter 2. MT5-Einstellungen period = 14 ; // RSI-Periode size = 4 ; // Maximale Muster-Größe OverBought = 70 ; // Überkauft-Level OverSold = 30 ; // Überverkauft-Level Fil
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indikatoren
Der Indikator hebt die Punkte hervor, die ein professioneller Händler in gewöhnlichen Indikatoren sieht. VisualVol zeigt visuell verschiedene Volatilitätsindikatoren auf einer einzigen Skala und einer gemeinsamen Ausrichtung an. Hebt den Überschuss an Volumenindikatoren farblich hervor. Gleichzeitig können Tick und Real Volume, Actual Range, ATR, Kerzengröße und Return (Open-Close-Differenz) angezeigt werden. Dank VisualVol werden Sie die Marktperioden und den richtigen Zeitpunkt für verschiede
FREE
MACD Enhanced
Nikita Berdnikov
5 (2)
Indikatoren
Wir stellen den MACD Enhanced vor - einen erweiterten MACD-Indikator (Moving Average Convergence Divergence), der Händlern erweiterte Möglichkeiten für die Trend- und Momentum-Analyse an den Finanzmärkten bietet. Der Indikator nutzt die Differenz zwischen dem schnellen und dem langsamen exponentiellen gleitenden Durchschnitt, um die Dynamik, die Richtung und die Stärke des Trends zu bestimmen und klare visuelle Signale für potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu erzeugen. Aber Achtung! Um
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indikatoren
Allgemeine Beschreibung Dieser Indikator ist eine erweiterte Version des klassischen Donchian-Kanals , ergänzt um praxisorientierte Handelsfunktionen. Neben den drei Standardlinien (oberes Band, unteres Band und Mittellinie) erkennt das System Breakouts und zeigt diese visuell mit Pfeilen im Chart an. Dabei wird nur die Linie angezeigt, die der aktuellen Trendrichtung entgegengesetzt ist , um die Darstellung klarer zu gestalten. Der Indikator beinhaltet: Visuelle Signale : farbige Pfeile bei Bre
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
Pivot Point Fibo RSJ
JETINVEST
4.4 (20)
Indikatoren
Pivot Point Fibo RSJ ist ein Indikator, der die Unterstützungs- und Widerstandslinien des Tages mithilfe von Fibonacci-Kursen verfolgt. Dieser spektakuläre Indikator erzeugt bis zu 7 Unterstützungs- und Widerstandsebenen durch Pivot Point unter Verwendung von Fibonacci-Kursen. Es ist fantastisch, wie die Preise jedes Niveau dieser Unterstützung und dieses Widerstands respektieren, wo es möglich ist, mögliche Einstiegs- / Ausstiegspunkte einer Operation zu erkennen. Merkmale Bis zu 7 Unterstü
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indikatoren
Statistischer Arbitrage Spread Generator für Cointegration [MT5] Was ist Pair Trading? Der Paarhandel ist eine marktneutrale Strategie, die darauf abzielt, die relative Preisbewegung zwischen zwei korrelierten Vermögenswerten auszunutzen, anstatt auf die Richtung des Marktes zu wetten. Die Idee dahinter? Wenn zwei Vermögenswerte, die sich normalerweise gemeinsam bewegen, über einen statistisch signifikanten Schwellenwert hinaus divergieren, ist einer von ihnen wahrscheinlich falsch bewerte
FREE
LT Donchian Channel
Thiago Duarte
4.83 (6)
Indikatoren
Donchian Channel ist ein von Richard Donchian entwickelter Indikator. Er wird aus dem höchsten Hoch und dem niedrigsten Tief des letzten angegebenen Zeitraums in Kerzen gebildet. Der Bereich zwischen Hoch und Tief ist der Kanal für den gewählten Zeitraum. Seine Konfiguration ist einfach. Es ist möglich, den Durchschnitt zwischen der oberen und der unteren Linie liegen zu lassen, und Sie können sich benachrichtigen lassen, wenn der Kurs eine Seite berührt. Wenn Sie Fragen haben oder Fehler finden
FREE
Daily Levels Indicator
Aissam Atti
5 (1)
Indikatoren
Daily Support and Resistance Levels ist ein professioneller Indikator, der automatisch wichtige Preisniveaus für den Intraday-Handel basierend auf klassischen Pivot-Punkten berechnet und anzeigt. Hauptfunktionen: Automatische Berechnung des Pivot-Punkts (PP) 3 Widerstandsniveaus (R1, R2, R3) 3 Unterstützungsniveaus (S1, S2, S3) Hoch/Tief des Vortags Echtzeit-Informationspanel Marktrichtung (Bullisch/Bärisch) Abstand zu den nächsten Levels Anpassbare Farben und Anzeige Automatische tägliche Aktua
FREE
Follow The Line MT5
Oliver Gideon Amofa Appiah
4.6 (35)
Indikatoren
Dieser Indikator gehorcht dem beliebten Spruch, dass: "DER TREND IST DEIN FREUND". Er malt eine GRÜNE Linie für KAUFEN und eine ROTE Linie für VERKAUFEN. (Sie können die Farben ändern). Er gibt Alarme und Warnungen aller Art aus. Es wiederholt sich nicht und kann für alle Währungspaare und Zeitrahmen verwendet werden. Ja, so einfach und simpel ist das. Selbst ein Neuling kann damit großartige und zuverlässige Geschäfte machen. NB: Die besten Ergebnisse erzielen Sie mit meinen anderen Premium-Ind
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Bollinger Bands B
Flavio Javier Jarabeck
4.25 (4)
Indikatoren
John Bollinger schuf diesen Indikator im Jahr 2010 als eine Möglichkeit, den ursprünglichen Indikator (Bollinger Bands) auf eine "technischere" Weise zu lesen, die als Oszillator dargestellt wird. Der typische Bereich der Bollinger Bands %B ist 0 - 0,5 - 1,0, wobei "0" das untere Band, "0,5" das mittlere Band und "1" das obere Band darstellt. Die Linie auf dem Indikator stellt die Schlusskurse dar. So einfach ist das. EINSTELLUNGEN Zeitraum der Bollinger-Bänder-Analyse Standardabweichung Multip
FREE
Important Lines
Terence Gronowski
4.87 (23)
Indikatoren
Important Lines Indikator (M1 - M15) Dieser Indikator zeigt Pivot-Lines, vortages Hoch und Tief, vortages Close und das Minimum und Maximum der vorherigen Stunde an. Sie müssen nur diesen einzelnen Indikator in das Diagramm ziehen, um alle diese wichtigen Linien zu haben. Sie können sich das Laden vieler einzelnen Indikatoren ersparen. Warum sind bestimmte Linien beim Traden so wichtig? Vortageshoch und -tief: Diese werden von Händlern beobachtet, die in einer Tages-Chart handeln. Sehr oft, w
FREE
Trendline mt5 indicator
David Muriithi
3 (1)
Indikatoren
Sind Sie es leid, bei jeder Analyse von Charts Trendlinien zu zeichnen? Oder wünschen Sie sich mehr Konsistenz in Ihrer technischen Analyse? Dann ist dies genau das Richtige für Sie. Dieser Indikator zeichnet automatisch Trendlinien, wenn er auf einem Chart abgelegt wird. Wie er funktioniert Funktioniert ähnlich wie der Standardabweichungskanal auf mt4 und mt5. Er hat 2 Parameter: 1. Start-Bar 2. Anzahl der Balken für die Berechnung Der Startbalken ist der Balken, mit dem das Zeichnen der Trendl
FREE
Zigzag Price Arrows
Aiman Saeed Salem Dahbag
Indikatoren
Der Zigzag-Preispfeil-Indikator ist eine verbesserte Version des klassischen Zigzag-Indikators, die das traditionelle Zickzack-Muster mit fortschrittlichen visuellen Funktionen kombiniert. Er identifiziert nicht nur wichtige Wendepunkte im Markt, sondern liefert auch klare Handelssignale durch: - Richtungspfeile: Farbige Pfeile (grün für Kauf, magenta für Verkauf) zeigen mögliche Trendrichtungen an. - Preisbeschriftungen: Zeigt die genauen Preiswerte an jedem Pivot-Punkt direkt im Chart an. - V
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
FREE
Bollinger and Envelope candle extremes
Paul Conrad Carlson
Indikatoren
Indikator und Expert Adviser EA verfügbar im Kommentarbereich dieses Produkts. Download mit Indikator muss Indikator installiert haben für EA zu arbeiten. Der Mt5-Indikator warnt bei gleichzeitigem Auftreten von Bollinger-Band und Hüllkurven-Extremen. Kaufsignal-Warnungen treten auf, wenn eine bullische Kerze sich unter dem unteren Bollinger Band und dem unteren Envelope gebildet hat Der Balken muss unterhalb dieser beiden Indikatoren eröffnen und schließen. Verkaufssignale treten auf, wenn si
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indikatoren
Pivot Points Indicator - eine schnelle, zuverlässige und vollständig anpassbare Pivot-Erkennung für MetaTrader 5. Dieser Indikator nutzt die MetaTrader-eigenen Funktionen iHighest und iLowest, um Pivot-Hochs und -Tiefs zu identifizieren, indem er nach den höchsten und niedrigsten Kursen innerhalb eines benutzerdefinierten Fensters von Bars sucht. Ein Pivot wird nur dann bestätigt, wenn der aktuelle Balken das absolute Maximum oder Minimum innerhalb der ausgewählten Spanne ist, wodurch genaue un
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indikatoren
Einführung Der Bounce-Zone-Indikator ist ein hochmodernes technisches Instrument, das nicht nachzeichnet, sondern dazu dient, Schlüsselbereiche auf dem Kurschart zu identifizieren, in denen die Marktstimmung wahrscheinlich eine bedeutende Kursumkehr verursachen wird. Mithilfe fortschrittlicher Algorithmen und der Analyse historischer Kursdaten zeigt dieser Indikator potenzielle Bounce-Zonen auf. In Kombination mit anderen Einstiegssignalen kann dieser Indikator Devisenhändlern helfen, die best
FREE
PZ Pivot Points MT5
PZ TRADING SLU
4.91 (22)
Indikatoren
Dieser Indikator zeigt Pivot-Punkte im Chart an, einschließlich historischer Werte, und unterstützt viele Berechnungsmodi für Pivot-Punkte und S/R-Levels. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es stellt historische Levels für Backtesting-Zwecke dar Ermöglicht die Auswahl des Referenzzeitrahmens Es implementiert verschiedene Pivot Point Berechnungsmodi Es implementiert verschiedene SR-Berechnungsmodi Es implementiert anpassbare Farben und Größen Be
FREE
Spike Catch Pro
Amani Fungo
4.14 (7)
Indikatoren
Spike Catch Pro 22:03 Neuerungen Erweiterte Engine für die Suche nach Handelseinträgen in allen Boom- und Crash-Paaren (300, 500 und 1000) Programmierte Strategien Verbesserungen Mx_Spikes (um Mxd,Mxc und Mxe zu kombinieren), Tx_Spikes, RegularSpikes, Litho_System, Dx_System, Md_System, MaCross, Omx_Entry(OP), Atx1_Spikes(OP), Oxc_Retracement (AT),M_PullBack(AT) Wir haben einen Pfeil zur Strategieidentifikation hinzugefügt, der auch beim visuellen manuellen Backtesting der enthaltenen Strategie
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Heiken Ashi fxam
Ely Alsedy
5 (1)
Indikatoren
Heiken Ashi MT5 Indikator Verbessern Sie Ihre Marktanalyse mit dem Heiken Ashi MT5 Indikator. Dieses leistungsstarke Tool verwandelt Standard-Preisdaten in glattere, trendorientierte Kerzen, wodurch die Identifizierung von Markttrends und potenziellen Umkehrpunkten erleichtert wird. Hauptmerkmale: Klare Trendidentifikation: Unterscheiden Sie visuell zwischen Aufwärts- und Abwärtstrends durch unterschiedliche Kerzenfarben. Rauschreduktion: Filtern Sie Preisschwankungen heraus und erhalten Sie ei
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro - Gold (XAU/USD) Handelssystem auf MetaTrader 5 Für den ernsthaften Trader: Nähern Sie sich dem Goldhandel mit einer strukturierten, datengesteuerten Methodik, die mehrere Marktanalysefaktoren kombiniert. Dieses Tool wurde entwickelt, um Ihre Gold-Handelsanalyse zu unterstützen. Begrenzte Preisgelegenheit Dies ist eine Chance, den Gold Sniper Scalper Pro zu besitzen, bevor der Preis steigt. Der Produktpreis erhöht sich nach jeweils 10 nachfolgenden Käufen um $50. Endprei
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299 $ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499 $ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indikatoren
ARIPoint ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statisti
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelstool ein Nicht-Repaint-, Nicht-Redraw- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es ideal für professionelles Trading macht. Online-Kurs, Benutzerhandbuch und Demo. Der Smart Price Action Concepts Indikator ist ein sehr leistungsstarkes Werkzeug sowohl für neue als auch erfahrene Händler. Er vereint mehr als 20 nützliche Indikatoren in einem und kombiniert fortgeschrittene Handelsideen wie die Analyse des Inner Circle Traders und Str
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indikatoren
Wie oft haben Sie einen Trading-Indikator mit großartigen Backtests, Live-Konto-Performance-Nachweis mit fantastischen Zahlen und Statistiken überall gekauft, nur um nach der Nutzung Ihr Konto zu sprengen? Sie sollten einem Signal nicht isoliert vertrauen, Sie müssen wissen, warum es überhaupt aufgetreten ist, und genau das kann RelicusRoad Pro am besten! Benutzerhandbuch + Strategien + Trainingsvideos + Private Gruppe mit VIP-Zugang + Mobile Version Verfügbar Eine neue Art, den Markt zu betrac
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indikatoren
IX Power: Markteinblicke für Indizes, Rohstoffe, Kryptowährungen und Forex Überblick IX Power ist ein vielseitiges Tool zur Analyse der Stärke von Indizes, Rohstoffen, Kryptowährungen und Forex-Symbolen. Während FX Power die höchste Präzision für Währungspaare bietet, indem es alle verfügbaren Paardaten einbezieht, konzentriert sich IX Power ausschließlich auf die Marktdaten des zugrunde liegenden Symbols. Dies macht IX Power zu einer hervorragenden Wahl für Nicht-Forex-Märkte und zu einem zuv
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indikatoren
- Real Preis ist 80$ - 45% Rabatt (Es ist 45$ jetzt) Kontaktieren Sie mich für zusätzliche Bonus-Indikator , Anleitung oder Fragen! - Lebenslanges Update kostenlos - Nicht übermalen - Zugehöriges Produkt: Gann Gold EA - Ich verkaufe meine Produkte nur im Elif Kaya Profil, alle anderen Webseiten sind gestohlene alte Versionen, also keine neuen Updates oder Support. Vorteile von M1 Scalper Pro Rentabilität: M1 Scalper Pro ist hochprofitabel mit einer strengen Ausstiegsstrategie. Häufige Gelegenhe
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indikatoren
Gold Entry Sniper – Professionelles Multi-Timeframe-ATR-Dashboard für Gold-Scalping & Swing-Trading Gold Entry Sniper ist ein fortschrittlicher MetaTrader-5-Indikator, der präzise Kauf-/Verkaufssignale für XAUUSD und andere Märkte liefert. Mit ATR-Trailing-Stop-Logik und Multi-Timeframe-Analyse ist er ideal für Scalper und Swing-Trader. Wichtige Funktionen & Vorteile Multi-Timeframe-Analyse – Trends in M1, M5 und M15 auf einen Blick. ATR-basierter Trailing Stop – Dynamische Stops, die sich der V
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indikatoren
Der Berma Bands (BBs)-Indikator ist ein wertvolles Werkzeug für Händler, die Markttrends erkennen und daraus Kapital schlagen möchten. Durch die Analyse der Beziehung zwischen dem Preis und den BBs können Händler erkennen, ob sich ein Markt in einer Trend- oder Schwankungsphase befindet. Besuchen Sie den [ Berma Home Blog ], um mehr zu erfahren. Berma-Bänder bestehen aus drei unterschiedlichen Linien: dem oberen Berma-Band, dem mittleren Berma-Band und dem unteren Berma-Band. Diese Linien werden
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Indikatoren
FX Volume: Erleben Sie den echten Marktüberblick aus der Sicht eines Brokers Kurzüberblick Möchten Sie Ihre Handelsstrategie auf das nächste Level bringen? FX Volume liefert Ihnen Echtzeit-Einblicke in die Positionierung von Retail-Tradern und Brokern — lange bevor verzögerte Berichte wie der COT verfügbar sind. Ob Sie nach beständigen Gewinnen streben oder einfach einen tieferen Vorteil am Markt suchen, FX Volume hilft Ihnen, große Ungleichgewichte zu erkennen, Breakouts zu bestätigen und Ihr
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indikatoren
Matreshka Selbsttest- und Selbstoptimierungsanzeige: 1. Ist eine Interpretation der Elliott-Wellen-Analyse-Theorie. 2. Basiert auf dem Prinzip des Indikatortyps ZigZag, und die Wellen basieren auf dem Prinzip der Interpretation der Theorie von DeMark. 3. Filtert Wellen in Länge und Höhe. 4. Zeichnet bis zu sechs Ebenen von ZigZag zur gleichen Zeit, Tracking-Wellen unterschiedlicher Ordnung. 5. Markiert gepulste und Recoil-Wellen. 6. Zeichnet Pfeile zu offenen Positionen 7. Zeichnet drei Kanäle e
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indikatoren
Support And Resistance Screener ist ein Level-Indikator für MetaTrader, der mehrere Tools innerhalb eines Indikators bietet. Die verfügbaren Werkzeuge sind: 1. Marktstruktur-Screener. 2. Bullische Pullback-Zone. 3. Bärische Pullback-Zone. 4. Tägliche Pivot-Punkte 5. wöchentliche Pivots-Punkte 6. monatliche Pivots-Punkte 7. Starke Unterstützung und Widerstand basierend auf harmonischem Muster und Volumen. 8. Zonen auf Bankebene. ZEITLICH BEGRENZTES ANGEBOT: HV Support and Resistance Indicator ist
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indikatoren
Meravith Auto ist eine automatisierte Version des Handelssystems Meravith. Der Indikator besteht aus einer Trendlinie, die ihre Farbe ändert. Bei einem Aufwärtstrend ist sie grün, bei einem Abwärtstrend rot. Dies ist die Unterstützungslinie des Trends. Eine Liquiditätslinie, bei der das Aufwärtsvolumen dem Abwärtsvolumen entspricht. Eine dreifache bullische Abweichungslinie. Eine dreifache bärische Abweichungslinie. Lila und blaue Punkte, die auf hohes Volumen hinweisen. Der lila Punkt zeigt ein
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indikatoren
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 ist ein Indikator für MetaTrader 5, der die Analyse der Marktstruktur und der ICT / Smart Money -Konzepte automatisiert. Er öffnet keine Trades und verwaltet keine Orders: Es ist ein visuelles Analyse-Tool , kein automatisierter Trading-Roboter. Was der Indikator anzeigt Der Indikator scannt den Chart und hebt folgende Informationen hervor : Marktstruktur : wichtige Swings, HH, HL, LH, LL Strukturbrüche : Brea
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Weitere Produkte dieses Autors
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Strong Bull V7 B&C Der ultimative M5-Indikator für Boom & Crash-Indizes, der klare, gefilterte Kauf-/Verkaufssignale liefert, um Marktgeräusche zu eliminieren und Ihre Handelspräzision zu verbessern. Vorteilsorientiert Meistern Sie die volatilen Boom & Crash-Märkte mit Strong Bull V7 B&C . Dieser intelligente Indikator bietet klare visuelle Pfeile und Textbeschriftungen für wahrscheinliche Setups auf dem M5-Zeitrahmen. Seine einzigartige Technologie zur Filterung von Symbolen blendet automatisch
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Der Range Filter Buy and Sell Indikator ist ein trendfolgendes technisches Analysewerkzeug, das entwickelt wurde, um optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte im Markt zu identifizieren. Er filtert Marktgeräusche heraus, indem er dynamische Bänder um die Kursbewegungen herum erstellt und klare Kauf- und Verkaufssignale erzeugt, wenn der Kurs diese Bänder durchbricht. Hauptmerkmale Dynamische Bereichsfilterung : Verwendet einen hochentwickelten Algorithmus zur Berechnung adaptiver Bänder, die sich
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Major Swing Fibonacci-Indikator - Professionelles Handelswerkzeug Was es tut Erkennt automatisch die wichtigsten Swing-Punkte und nicht das interne Rauschen Erzeugt Kauf-/Verkaufssignale an wichtigen Fibonacci-Niveaus Zeigt ein professionelles GUI-Panel mit Echtzeit-Analyse Markiert große Ausschläge mit visuellen Indikatoren Handelsstrategie KAUFEN bei 38,2%-61,8% Fibonacci-Unterstützung in Aufwärtstrends VERKAUFEN Die vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Dieser I
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale. Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien , die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale ersche
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Crash Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeichnet die Linie automatisch n
FREE
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Die Super-Trend-Version hilft Ihnen, die Marktbewegungen in Echtzeit zu verfolgen, und bietet Ihnen eine Live-Ansicht des aktuellen Marktes. Kaufsignallinie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Verkaufssignal-Linie und Pfeil, um Ihnen zu helfen, die Richtung des Marktes zu verstehen Handeln Sie, was Sie sehen, nicht was Sie denken, dies ist ein einfaches und bestes Handelswerkzeug für unsere Trader eines jeden Marktes Krypto Gold
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Großer Bulle Scalper Kurzbeschreibung Beherrschen Sie die Marktstruktur mit der Präzision des beliebten Großen Bullen-Skalierer Dieses Tool identifiziert automatisch wichtige Pivot-Hochs und -Tiefs und zeichnet einzigartige "angelnde" Trendlinien, die den Marktkontext dynamisch definieren. Es bestätigt visuell Strukturbrüche (BOS) und Charakterveränderungen (CHoCH) und befreit Ihre Analyse von allem Rätselraten. Hauptmerkmale: Automatische Pivot-Erkennung Erkennt sofort signifikante Schwunghoc
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Ein intelligentes Tool für Preisungleichgewichte mit Pfeilen, Etiketten und FVG-Zonen Der Fair Value Gap (FVG)-Indikator wurde entwickelt, um automatisch Preisungleichgewichtszonen auf dem Chart zu erkennen - ein weit verbreitetes Konzept in Smart Money Concepts (SMC) und Institutional Trading Models (ICT) . Diese Lücken, die auch als Ungleichgewichte oder Ineffizienzen bezeichnet werden, weisen oft auf Bereiche hin, in denen der Preis zurückkehren kann, um die Liquidität wieder ins Gleichgewic
Auto Analysis
Israr Hussain Shah
5 (1)
Indikatoren
FiboPivot TrendLines - Umfassender Marktanalyse-Indikator Dieser leistungsstarke Indikator kombiniert die Analyse von Fibonacci-Pivot-Punkten mit der automatischen Erkennung von Trendlinien und bietet Händlern damit ein komplettes technisches Analyse-Toolkit in einem einzigen Tool. Hauptmerkmale : - Fibonacci Pivot Points: Automatische Berechnung und Anzeige von R1-R3-, Pivot- und S1-S3-Niveaus anhand der Daten des Vortags - Fraktal-basierte Trend-Linien: Zeichnet automatisch Kanal-Tren
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
2025 Spike Killer Dashboard - Erweiterte Handelssignale & Marktanalysen Transformieren Sie Ihr Trading mit intelligenten Markteinblicken! Das 2025 Spike Killer Dashboard ist ein leistungsstarker MQL5-Indikator, der modernste Signalerzeugung mit einem intuitiven Crystal Dashboard für Echtzeit-Marktanalysen kombiniert. Dieses All-in-One-Tool wurde für Trader entwickelt, die Präzision und Klarheit verlangen, und liefert umsetzbare Signale und umfassende Marktmetriken auf einen Blick. Hauptmerkmale:
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Trend pro Neu - Fortschrittlicher Trendindikator mit interaktiver GUI Professioneller Trendfolge-Indikator mit umfassender Visualisierung und Bedienfeld Hauptmerkmale: Erweiterte Trend-Erkennung Zuverlässiger Half Trend Algorithmus für präzise Trenderkennung Farbcodierte Trendlinien (Blau für bullish, Orange für bearish) Anpassbare Amplitudenparameter für verschiedene Handelsstile Interaktives GUI-Panel Visualisierung der Marktstärke in Echtzeit (Bullen vs. Bären) Aktuelle Signalanze
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FiboPivot Dashboard - Professioneller Pivotpunkt-Indikator Was es tut FiboPivot Dashboard ist ein leistungsstarkes technisches Analysetool, das automatisch Fibonacci-basierte Pivot-Punkte berechnet und auf Ihrem Chart anzeigt. Es identifiziert wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf der Grundlage der Kursentwicklung des Vortages und hilft Händlern, potenzielle Kursumkehrpunkte und Ausbruchsniveaus zu antizipieren. Wie man es benutzt 1. **Installieren & Anwenden**: Befestigen
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Trading Guide MT5 Indikator - Ultimativer Assistent der Handelspsychologie Beschreibung Der Trading Guide MT5-Indikator ist ein leistungsstarker psychologischer Handelsassistent, der dafür sorgt, dass Trader diszipliniert, konzentriert und emotional ausgeglichen bleiben. Dieser innovative Indikator zeigt motivierende Botschaften, Handelsregeln und Analyserichtlinien in Echtzeit direkt auf Ihrem Chart an, mit leuchtenden, blinkenden Farben, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen und die richtigen Ha
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Marktprofil mit Dashboard-Indikator - Vollständiges Benutzerhandbuch Indikator-Übersicht Das Marktprofil mit Dashboard ist ein umfassendes Handelsanalysetool für MetaTrader 4, das Marktprofildaten, Volumenanalysen und wichtige Marktstrukturinformationen direkt auf Ihrem Chart anzeigt. Dieser Indikator hilft Händlern, wichtige Preisniveaus, Marktgleichgewichtsbereiche und potenzielle Handelsmöglichkeiten auf der Grundlage der Marktprofiltheorie zu identifizieren. Hauptkomponenten und Funktione
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung von Buy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL) automatisiert . Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziert dynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen H
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Smart Risk Manager - Risiko/Gewinn-Verhältnis & Positionsgrößen-Tool für MT5 Übersicht (Kurzbeschreibung) Ein professioneller Risikomanagement-Indikator, der Händlern hilft, die Losgröße, den Risikoprozentsatz und das Belohnungsverhältnis in Echtzeit zu berechnen. Perfekt für Forex-, Indizes-, Gold- und synthetische Indizes-Händler, die eine präzise Kontrolle über ihr Kapital wünschen. Vollständige Beschreibung Handeln ohne angemessenes Risikomanagement ist wie Fahren ohne Bremsen. Der Smart Ris
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Bollinger Fibo Pro: Die ultimative Fusion von Volatilität, Fibonacci und Trendanalyse Kurzbeschreibung: Hören Sie auf, Ihre Charts mit Dutzenden von Indikatoren zu überladen . Bollinger Fibo Pro ist ein ausgeklügeltes All-in-One-Handelssystem für MetaTrader 5, das zwei legendäre Konzepte zu einem einzigen, leistungsstarken Tool verschmilzt. Es erweitert die Standard-Bollinger-Bänder um präzise Fibonacci-Ausdehnungsniveaus und koppelt sie mit einem nicht nachzeichnenden ZigZag, um Trends, Umkehr
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indikatoren
11 Module Beschreibung & Final Analyzer Trading Guide 1. Reaktionsmotor 2.0 Zweck : Misst den Marktdruck durch Analyse von Tickbewegungen, Volumen und Geschwindigkeit innerhalb eines Zeitfensters. Funktionsweise : Berechnet gewichtete Kursveränderungen, berücksichtigt Tick-Geschwindigkeit und Volatilität und wendet EMA-Glättung an. Einsatz im Handel : Starke positive Werte deuten auf Kaufdruck hin Starke negative Werte deuten auf Verkaufsdruck hin Verwendung als Bestätigung für Einstiegs-/Aussti
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilitys
Farbschemata Das leistungsstarke MetaTrader 5-Skript wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Geschwindigkeit und eine personalisierte Handelsumgebung legen. Mit einem einzigen Klick können Sie das Erscheinungsbild Ihres Diagramms mit einem von mehreren professionellen, vorgefertigten Farbschemata, einschließlich beliebter Stile wie ICT/SMC, sofort verändern. Wie verwenden: Öffnen Sie in Ihrem MetaTrader 5-Terminal das Navigator-Fenster (Strg+N). Suchen Sie das Skript Farbschemata unter dem Ab
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Fractals_Price Indikator Beschreibung Der Indikator Fractals_Price ist ein technisches Analyseinstrument, das fraktale Muster auf Preisdiagrammen identifiziert. Fraktale sind wiederkehrende Muster, die potenzielle Trendumkehrungen oder Fortsetzungspunkte signalisieren. Dieser Indikator markiert sowohl aufwärts als auch abwärts gerichtete Fraktale mit farbigen Pfeilen und kann an diesen Punkten Kursmarken anzeigen. Wichtigste Merkmale Identifiziert aufwärtsgerichtete Fraktale (magentafarbene P
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Das Trend Analysis Dashboard ist ein leistungsstarkes All-in-One-Tool für die technische Analyse, das für Händler entwickelt wurde, die eine klare, konsolidierte Ansicht der Marktdynamik über mehrere Zeitrahmen hinweg benötigen. Anstatt Ihr Chart mit zahlreichen separaten Indikatoren zu überladen, fasst dieses Tool die Signale von vier wichtigen Oszillatoren (Stochastik, RSI und zwei CCI) in einem einzigen, leicht ablesbaren Panel zusammen. Es berechnet die Tendenz der Richtung (Kaufen, Verkaufe
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilitys
Sie geben eine Anweisung: Wenn Sie das Skript ausführen, öffnet sich ein Fenster mit einem Dropdown-Menü. Sie wählen aus der Liste genau aus, was es tun soll (z. B. "Nur Gewinn schließen" oder "Ausstehende Aufträge löschen"). Es scannt Ihre Positionen: Das Skript liest dann Ihre Anweisung und geht systematisch Ihre offenen Handelsgeschäfte und/oder schwebenden Aufträge im aktuellen Chart durch. Es wendet Ihre Regel an: Bei jedem gefundenen Handel wird geprüft, ob er der von Ihnen gewählten Rege
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilitys
So funktioniert das Chart Cleaner Script Der Chart Cleaner ist ein Werkzeug, mit dem Sie Ihr Diagramm mit nur einem Klick säubern können. Wenn Sie das Skript auf ein Diagramm ziehen und ablegen, sucht es nach allen visuellen Objekten - einschließlich Trendlinien, horizontalen Linien, Textbeschriftungen, Formen und anderen Zeichnungen, die Sie platziert haben - und entfernt diese. Das Ergebnis ist ein völlig sauberes, übersichtliches Diagramm, das Ihnen einen neuen Arbeitsbereich für Ihre Ana
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Umfassendes Handelsanalyse-Tool Dieses Tool besteht aus vier Hauptteilen, die Händlern helfen, den Markt zu verstehen und Risiken auf einfache Weise zu managen 1 Visuelles Tool für Risiko und Belohnung Es zeigt zwei Kästchen auf dem Chart an - ein rosafarbenes Kästchen für das Risiko und ein dunkelblaues Kästchen für die Belohnung Es zeigt das Verhältnis zwischen Risiko und Belohnung an Sie können die Kästchen verschieben und in der Größe verändern Es zeigt Pips und mögliches Geld für Risiko und
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Was es tut Findet Orderblöcke (ANN + SMC) auf großen und kleinen Zeitskalen. Markiert sie mit klaren bullish/bearish Zonen. Lässt Pfeile (blau = KAUFEN, rot = VERKAUFEN) direkt in jedem Block erscheinen. Zeigt auf der rechten Seite eine Infotafel mit den genauen Höchst-/Tiefstständen der neuesten Blöcke an. Ermöglicht es Ihnen, die Farbe des Charts (Hintergrund, Bullenkerze, Bärenkerze) sofort zu ändern . Wie man es benutzt Legen Sie den Indikator in MQL5/Indikatoren → MT5 neu starten. Fügen Si
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indikatoren
FVG-Volumenprofil (Institutionelle Kursentwicklung) Erschließen Sie die versteckte Liquidität in Marktungleichgewichten. Das FVG-Volumenprofil ist ein fortschrittlicher Price-Action-Indikator, der über die standardmäßige Erkennung von Fair Value Gaps hinausgeht. Er sucht innerhalb der Lücke, indem er Daten aus niedrigeren Zeitrahmen verwendet, um ein Volumenprofil speziell für dieses Ungleichgewicht zu erstellen . So können Sie genau erkennen, wo das "Smart Money" Positionen verteidigt. Hauptmer
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Breakout Boxes mit Volumendruck Dieser Indikator automatisiert die Identifizierung von wichtigen Konsolidierungszonen (Angebot und Nachfrage) auf der Grundlage von Markt-Pivots und Volatilität (ATR). Im Gegensatz zu standardmäßigen Unterstützungs-/Widerstands-Tools bietet dieser Indikator eine einzigartige Volumendruck-Analyse innerhalb jeder Box, die Ihnen einen Einblick in den Kampf zwischen Käufern und Verkäufern gibt, bevor ein Ausbruch stattfindet. Hauptmerkmale Automatisierte Angebots-
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indikatoren
1. Beschreibung des Tools Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist , versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität). Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volume
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Tägliches & zusammengesetztes Volumenprofil Dies ist ein professionelles Marktprofil-Tool, das für MetaTrader 5 entwickelt wurde. Es nutzt ein Dual-Profile-System zur Visualisierung von Angebot, Nachfrage und Liquiditätskonzentrationen. Hauptmerkmale Linke Seite: Tägliche Session-Profile Identifiziert automatisch den Beginn und das Ende eines jeden Handelstages. Erzeugt ein einzigartiges Volumenprofil für jeden einzelnen Tag. Ermöglicht es Ihnen zu sehen, wie sich der Wert von gestern auf heute
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension