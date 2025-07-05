Crash spike mitigation zone pro

📌 Crash Spike Mitigation Zone Pro 📌

Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen.

Dieser Indikator:
✅ Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike)
✅ Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster
✅ Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze
✅ Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen
✅ Löscht und zeichnet die Linie automatisch neu, sobald der Preis sie berührt (Mitigation)
✅ Hält Ihre Charts sauber - kein Neuladen, keine Verzögerung

Anwendungsfälle:
🔹 Identifizieren Sie Smart Money Return-to-Zone-Einträge
🔹 Spike-Fortsetzungs-Setups handeln
🔹 Kombinieren Sie mit Preisaktions- oder EMA-Filtern
🔹 Perfekt für Scalper und zonenbasierte Trader

📈 Empfohlener Chart:
- Symbol: Crash 500 Index
- Zeitrahmen: M1 oder M5

🎯 Einstiegsstrategie:
- Abwarten, bis die Mitigation Line (mittlere Kerze offen) wieder erreicht wird
- Einstieg bei Mitigation für Sniper-Sell
- Verwenden Sie Ihren eigenen SL/TP oder warten Sie auf ein entgegengesetztes Signal

🎨 Anpassbar:
- Boxfarbe, Linienfarbe, Breite und Stil sind anpassbar

🔥 Kein Neuanstrich
🔥 Funktioniert im Strategietester
🔥 Null Verzögerung

🛠️ Lizenz:
-5 Aktivierung (MQL5 Market Standard)
- Keine DLL, keine externen Bibliotheken erforderlich

Kaufen Sie einmal, - werden Sie noch heute ein kluger Crash-Trader!

