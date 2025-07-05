📌 Crash Spike Mitigation Zone Pro 📌





Ein professioneller Spike-Muster-Indikator für synthetische Trader, die Crash 500/300/1000 mit Präzision scalpen und swingen.





Dieser Indikator:

✅ Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike)

✅ Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster

✅ Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze

✅ Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen

✅ Löscht und zeichnet die Linie automatisch neu, sobald der Preis sie berührt (Mitigation)

✅ Hält Ihre Charts sauber - kein Neuladen, keine Verzögerung





Anwendungsfälle:

🔹 Identifizieren Sie Smart Money Return-to-Zone-Einträge

🔹 Spike-Fortsetzungs-Setups handeln

🔹 Kombinieren Sie mit Preisaktions- oder EMA-Filtern

🔹 Perfekt für Scalper und zonenbasierte Trader





📈 Empfohlener Chart:

- Symbol: Crash 500 Index

- Zeitrahmen: M1 oder M5





🎯 Einstiegsstrategie:

- Abwarten, bis die Mitigation Line (mittlere Kerze offen) wieder erreicht wird

- Einstieg bei Mitigation für Sniper-Sell

- Verwenden Sie Ihren eigenen SL/TP oder warten Sie auf ein entgegengesetztes Signal





🎨 Anpassbar:

- Boxfarbe, Linienfarbe, Breite und Stil sind anpassbar





🔥 Kein Neuanstrich

🔥 Funktioniert im Strategietester

🔥 Null Verzögerung





🛠️ Lizenz:

-5 Aktivierung (MQL5 Market Standard)

- Keine DLL, keine externen Bibliotheken erforderlich





Kaufen Sie einmal, - werden Sie noch heute ein kluger Crash-Trader!



