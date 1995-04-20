Liquidity Strength pro

Liquidity Channels Pro MT5 VERSION HIER

Liquidity Channels ist ein hochentwickeltes Smart Money Concepts (SMC) Tool, das die Identifizierung vonBuy Side Liquidity (BSL) und Sell Side Liquidity (SSL)automatisiert.

Im Gegensatz zu Standard-Unterstützungs- und -Widerstandsindikatoren zeichnet dieses Tool nicht nur Linien, sondern projiziertdynamische, sich ausdehnende Kanäle auf der Grundlage der Volatilität (ATR) von wichtigen Pivot-Punkten. Entscheidend ist, dass es der von institutionellen Händlern verwendeten "Mitigation"-Logik folgt:Sobald Liquidität genommen wird (der Preis berührt das Niveau), wird das Niveau automatisch aus dem Diagramm entfernt.

So bleibt Ihr Arbeitsbereich sauber, fokussiert und frei von "toten" Niveaus, so dass Sie sich ausschließlich aufungenutzte Liquiditätspoolskonzentrieren können, die wahrscheinlich als Magneten für künftige Preisaktionen fungieren werden.

Wichtigste Merkmale

1. Automatisierte Pivot-Erkennung (BSL & SSL)

Buy Side Liquidity (BSL): Markiert automatisch signifikante Swing Highs, auf denen Stop-Loss- und Breakout-Orders ruhen.

Liquidität auf der Verkaufsseite (Sell Side Liquidity, SSL): Markiert automatisch signifikante Schwungtiefs.

Pivot-Stärke: Vollständig anpassbare Empfindlichkeit. Sie entscheiden, ob Sie kleinere Scalping-Liquidität (geringere Stärke) oder wichtige strukturelle Swing-Punkte (höhere Stärke) sehen möchten.

2. Nur "unerschlossene" Liquidität (Auto-Cleanup)

Der Indikator überwacht den Preis in Echtzeit.

Abhilfelogik: Sobald der Kurs ein Hoch oder Tief durchläuft, wird dieser Liquiditätskanal als "gefegt" betrachtet und sofort aus dem Chart gelöscht.

Ergebnis: Sie handeln nie auf alten, ungültigen Niveaus. Wenn Sie eine Linie auf dem Chart sehen, bedeutet dies, dass die Liquidität noch vorhanden ist.

3. Auf Volatilität basierende Expanding Channels

Anstelle einer einfachen flachen Linie zeichnet der Indikator einen sich ausdehnenden "Kegel" oder Kanal.

Die Logik: Je länger ein Hoch oder Tief unangetastet bleibt, desto mehr "Druck" baut sich dahinter auf. Der sich ausdehnende Kanal (berechnet mit ATR) hilft, die wachsende Bedeutung dieses Niveaus im Laufe der Zeit zu visualisieren.

4. Vollständig anpassbare Visuals