Spike Blast Pro

🚀 Spike Blaster Pro - Das ultimative Werkzeug zur Spike-Erkennung

Spike Blaster Pro ist ein MT5-Indikator der nächsten Generation, der speziell für synthetische Märkte entwickelt wurde. Er arbeitet nahtlos mit Boom Index und Weltrade Index zusammen und bietet Händlern scharfe, zuverlässige Spike-Erkennungssignale.

Was Spike Blaster Pro so leistungsfähig macht, sind seine 5 Kernstrategien, die in ein System integriert sind und Händlern eine mehrschichtige Bestätigung geben, bevor Signale erscheinen. Dies gewährleistet eine hohe Genauigkeit und reduziert Fehlalarme.

🔑 5 Kernstrategien hinter Spike Blaster Pro

  1. Volatilitätskompressionsdetektor - Identifiziert, wenn der Preis unter Druck steht und ein Ausbruchsspike wahrscheinlich ist.

  2. Liquidity Zone Mapping - Lokalisiert versteckte Angebots-/Nachfrageebenen, auf denen Spike-Bewegungen ausgelöst werden.

  3. Volume Surge Analysis - Bestätigt den plötzlichen Zufluss von Kontrakten vor einem Spike.

  4. Market Pattern Recognition - Erkennt maklerspezifische, sich wiederholende Verhaltensweisen, die zu Spikes führen.

  5. Zeit- und Sitzungsfilter - Aktiviert Signale nur während Marktsitzungen mit hoher Wahrscheinlichkeit.

🎯 Hauptmerkmale

  • Funktioniert sofort bei Boom- und Weltrade-Indizes.

  • Saubere Chart-Pfeile & Alarme für einfachen Spike-Einstieg.

  • Optimiert für Scalper und Spike-Jäger.

  • Hohe Genauigkeit durch mehrschichtige Bestätigung.

  • Anpassbare Alarme (Pop-up, Ton, Push-Benachrichtigungen).

  • Leichte Kodierung, keine Chartverzögerung.

🏆 Warum Spike Blaster Pro wählen?

Im Gegensatz zu gewöhnlichen Spike-Indikatoren, die sich auf eine einzige Methode verlassen, kombiniert Spike Blaster Pro 5 bewährte Strategien, um nur die stärksten Signale zu erkennen. Das gibt Ihnen Vertrauen, Präzision und Beständigkeit bei Ihren Geschäften.

Egal, ob Sie Anfänger oder fortgeschrittener Trader sind, Spike Blaster Pro wurde entwickelt, um Ihren Vorsprung in synthetischen Märkten zu maximieren.

Am besten geeignet für: Boom Index, Weltrade Index
Indikatortyp: Spike Detection
💻 Plattform: MetaTrader 5 (MT5)


