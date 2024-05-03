HFT Prop Challenge Master

5

Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich zum bestehen von Prop Trading Challenges erstellt und funktioniert nur bei der Prop Trading Firmen Fundway Plus welche HFT (High Frequency Trading) erlaubt. Auf Echtgeldkonten erzeugt er keine Gewinne aufgrund von Slippage. Alle anderen MT4 Prop Trading Firmen werden nicht unterstützt, aber die MT5 version unterstützt weitere Firmen. Er sollte ebenfalls nicht auf gefunded Konten verwendet werden da die Prop Trading Firma hier die Verwendung in Ihren Vertragsbedingungen ausschließt und die Auszahlung verweigern wird.

HFT funktioniert generell nicht mit allen Brokern. Wenn eine Prop Trading Firma den Broker wechselt, kann es sein, dass es nicht mehr funktioniert. Der EA handelt nur in den ersten Minuten nach der US Kassa Markteröffnung. Die Standardeinstellungen sollten in der Regel bei allen unterstützen Prop Trading Firmen funktionieren. Es werden keine zusätzlichen set Dateien benötigt. Der Zeitrahmen spielt keine Rolle.

Features:

  • Hört auf zu traden wenn das definierte Gewinnziel erreicht ist
  • Hört auf zu traden wenn das Verlustlimit erreicht ist
  • Erhöht die lot Größe automatisch wenn der EA den definierte Gewinn gemacht hat
  • Falls benötigt macht es jeden Tag einen oder ein paar wenige Trades bis die Mindestanzahl an Handelstagen erreicht ist
  • Zeigt alle Einstellungen und den Live status auf dem chart an
  • Optionaler US Feiertagsfilter (Volatilität zu gering)
  • Automatische Ermittlung der Trading Startuhrzeit

Es wird kein VPS benötigt, aber die Latenz zum MT4 Server sollte nicht zu hoch sein. Ich habe es mit einer Latenz von 50ms getestet und es hat funktioniert. Latenzen über 50ms funktionieren möglicherweise auch, wurden aber nicht getestet und werden daher im support fall nicht unterstützt.

Zum Backtesten oder zum demo Test ICMarkets Demo verwenden oder mich anschreiben für den myfxbook link. Der EA ist Broker empfindlich und auf die unterstützen Prop Trading firmen optimiert, daher wird der Backtest möglicherweise bei manchen Brokern kein gutes Ergebnis liefern. Bei einem Backtest empfiehlt es sich das Gewinnziel zu deaktivieren damit der EA nicht nach ein paar Trades stoppt.

Der EA verwendet keine Grid und kein Martingale.

In den meisten Fällen sollten die Standardeinstellungen gut genug sein, nur bei manchen Challenges sollte das Gewinnziel ("profit target in %") ggf. angepasst werden. Für den Fall das die Einstellungen geändert werden sollen gibt es auf meinem Youtube Kanal auch ein Video "Settings and tips for HFT Prop Challenge Master" auf englisch. Außerdem sind die Einstellungen unten beschrieben:

Einstellung Erklärung
Lot size mode Optionen:
auto_increase: Erhöht die lot Anzahl immer wieder nach dem x% Gewinn erziel wurde.
fixed: Es wird eine feste lot Anzahl verwendet welche im nächsten Eingabefeld "Fixed lot size" eingestellt werden kann.
    Fixed lot size (if lot size mode = fixed)
Hier kann die lot Anzahl eingestellt werden die gehandelt werden soll mit jedem Trade.
Dieses feld wird nur berücksichtigt wenn "fixed" als "lot size mode" ausgewählt wurde.
Es wird dringend empfohlen keine riesigen lot Größen zu verwenden und die Kontraktgröße des Brokers zu berücksichtigen. Wenn die lot Größe zu riesig ist und der Markt sich schnell in die falsche Richtung bewegt, könnte die Challenge aufgrund des maximalen täglichen Verlust Limits verloren sein da möglicherweise zu viel Slippage auftritt.
    Start contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase)
Der Wert in diesem Feld wird verwendet um die lot größe für den start auszurechnen. Ein Wer von z.B. 3 bedeutet nicht zwangsläufig dass 3 lots gehandelt werden. Es bedeutet das pro 10k USD auf dem Konto 3 Kontrakte gehandelt werden.
Z.B. werden auf einem 100k Konto von Nova Funding 30 Kontrakte gehandelt. Da die Kontraktgröße bei Nova Funding 1 ist, entsprechen 30 Kontrakte 30 lots.
Auf einem 200k Konto von KortanaFX würden 60 Kontrakte gehandelt. Da die Kontraktgröße bei KontanaFX 10 ist, entsprechen 60 Kontrakte 6 lots.
Die Lot Anzahl die gehandelt werden wird, wird auf dem chart angezeigt.
Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.
    Step contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase)
Wenn der Erforderliche Gewinn erreicht wurde zur erhöhung der Lot größe wird um die hier definierte Anzahl an Kontrakten pro 10k Konto größe erhöht. Die Anzahl an Kontrakten wird mit der gleichen Logik berechnet wie bei "Start contracts per 10k".
Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.
    Increase every x% profit (if lot size mode = auto_increase)
Wenn dieser Wert beispielweise 0.5 ist, bedeutet das, dass alle 0.5% Gewinn (z.B. 500 USD auf einem 100k Konto) die lot Anzahl erhöht wird um die Schrittgröße die in "Step contracts per 10k" definiert ist.
Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.
    End contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase)
Wenn die Anzahl an Kontrakten erreicht ist, wird die lot Anzahl nicht weiter erhöht. Die Berechnung erfolgt nach der gleichen Logik wie in "Start contracts per 10k".
Es wird dringend empfohlen keine riesigen lot Größen zu verwenden und die Kontraktgröße des Brokers zu berücksichtigen. Wenn die lot Größe zu riesig ist und der Markt sich schnell in die falsche Richtung bewegt, könnte die Challenge aufgrund des maximalen täglichen Verlust Limits verloren sein da möglicherweise zu viel Slippage auftritt. Ich würde davon abraten hier einen größeren Wert zu wählen wie in den Standard Einstellungen.
Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.
Daily loss limit mode (trailing, set less then challenge  limit) Optionen:
percent: Der EA hört auf zu handeln wenn der Eingestellte tägliche Verlust auf dem Konto in Prozent des Anfangskapitals an diesem Tag erreicht wurde.
USD:  Der EA hört auf zu handeln wenn der Eingestellte tägliche Verlust auf dem Konto in US Dollar des Anfangskapitals an diesem Tag erreicht wurde.
disabled: Deaktiviert den täglichen Verlust Begrenzung Modus (nicht empfohlen!)
Der Tägliche Verlust wird immer vom höchsten Kontostand (realisiert oder nicht realisiert, je nach dem was höher ist) berechnet und wird immer nachgezogen um im Zweifel nicht wieder zu viel Gewinne abzugeben falls die Volatilität im Markt zurückgeht.
    Daily loss limit in % (if daily loss limit mode = percent)
Wenn der Wert beispielsweise 1.0 ist bedeutet das, dass der EA an diesem Tag aufhört zu handeln bis zum nächsten Handelstag wenn 1.0% Verlust (z.B. 1000 USD auf einem 100k Konto) vom höchsten Kontostand aus gesehen (realisiert oder nicht realisierte Gewinne) an diesem Tag erreicht wurde.
Auch wenn die Challenge beispielsweise ein tägliches Verlust Limit von 4% hat, sollte dieser Wert hier nicht auf 4% oder 3.9% gesetzt werden. Bei großen Lot Größen und schnellen Marktbewegungen kann es unter umständen etwas zu lange dauern bis die offenen Position geschlossen werden und aufgrund von Slippage und Latenz könnte das Ergebnis sehr viel schlechter sein als gewünscht. Es wird nicht empfohlen den Wert höher zu setzen wie in den Standardeinstellungen.
Das Feld wird nur berücksichtigt wenn "percent" als "daily loss limit mode" ausgewählt wird.
    Daily loss limit in $ (if daily loss limit mode = USD)
Wenn dieser Wert beispielsweise bei 1000 ist, bedeutet das, dass der EA an diesem Tag aufhört zu handeln bis zum nächsten Handelstag nach dem 1000 USD Verlust vom höchsten Kontostand aus gesehen (realisiert oder nicht realisierte Gewinne) an diesem Tag erreicht wurde.
Auch wenn die Challenge beispielsweise ein tägliches Verlust Limit von 4% hat, sollte dieser Wert hier nicht auf 4% oder 3.9% gesetzt werden. Bei großen Lot Größen und schnellen Marktbewegungen kann es unter umständen etwas zu lange dauern bis die offenen Position geschlossen werden und aufgrund von Slippage und Latenz könnte das Ergebnis sehr viel schlechter sein als gewünscht.
Das Feld wird nur berücksichtigt wenn "USD" als "daily loss limit mode" ausgewählt wird.
Profit Target mode Optionen:
percent: Der EA hört auf neue Positionen zu eröffnen wenn das profit target in Prozent des Startkapitals dieser Challenge erreicht wurde. 
USD: Der The Expert Advisor hört auf zu traden wenn das profit target in USD des Startkapitals der Challenge erreicht wurde.
disabled: Deaktiviert den profit target mous (nur empfohlen für Backtesting)
Das profit target wird immer berechnet basierend auf dem nächsten input Feld "Challenge size".
    Challenge size in $ (0 = auto detect)
Wenn dieser Wert 0 ist versucht der EA die Challenge Größe anhand des Startkontostandes zu ermitteln. Das Funktioniert nur wenn die erste Einzahlung in der Account History des MT4 Terminals angezeigt wird. Das ist normalerweise der Fall wenn die Challenge gerade gekauft wurde. Falls die erste Einzahlung nicht in der Account History zu sehen ist, bitte diese anzeigen durch einen rechts klick in der Account History und dann "All History" auswählen. Anschließend muss der EA neu gestartet werden. Sollte der EA diese Information nicht bekommen wird er darauf hinweisen. Als Alternative kann die Challenge Größe auch einfach in dieses Eingabefeld eingegeben werden (z.B. 100000 für eine 100k Challenge). Sollte hier aber eine falsche Challenge Größe eingegeben werden sind allerdings auch alle Berechnungen wie z.B. das Gewinnziel der Challenge in % falsch.
    Profit target in % (if profit target mode = percent)
Ist dieser Wert z.B. 10.05 bedeutet dass, dass nach einem Gewinn von 10.05% der Challenge Größe (z.B. 10050 USD Gewinn auf einem 100k Konto) der EA aufhört zu handeln.
Das Feld wird nur berücksichtigt wenn "percent" als "profit target mode" ausgewählt wird.
    Profit target in $ (profit target mode = USD)
Wenn der Wert dieses Eingabefeldes beispielsweise auf 10050 gesetzt ist, hört der EA auf zu traden nach dem 10050 USD gewinn erreicht wurden.
Auch dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "USD" als "Profit target mode" ausgewähhlt wird.
Minimum trading days (-1 = auto detect) Hier können die Mindestanzahl an Handelstagen eingetragen werden die gebraucht werden um eine Challenge zu bestehen. -1 versucht dies selbst zu ermitteln. Wenn die Funktion der Mindesthandelstage genutzt wird, wird auf dem Chart angezeigt an wievielen Handelstage bereits gehadelt wurde von den Handelstagen die insgesamt erforderlich sind. Es wird dann jeden Tag ein oder ein paar wenige Trades eröffnet auch wenn das Gewinnziel bereits erreicht ist umd das Ziel der Mindesthandelstage zu erfüllen.
Trading start hour mode (next input is ignored on auto_detect) Optionen:
auto_detect: Der EA versucht den Wert "Trading start and end time hour" (vom nächsten Eingabefeld) automatisch zu ermitteln. In diese Fall wird das nächst Eingabefeld ignoriert. Sollte der Wert nicht ermittelt werden können bricht der EA den Start ab.
manual: Der EA wird den Wert aus dem nächsten Eingabefeld "Trading start and end time hour" als Start und End Zeit für die Stunde verwenden.
Trading start time hour (MT4 server time) Wenn der Wert Beispielsweise 16 ist, bedeutet dass, das die Stunde in der der EA mit dem handeln beginnt 16 ist.
Der EA verwendet die Uhrzeit des Broker Server welche auch unter "market watch" angezeigt wird, der Wert sollte also zu dieser Uhrzeit passen und nicht zur lokalen Uhrzeit. Derzeit ist für alle unterstützen Prop Trading Firmen 16 der richtige Wert für die Eröffnung des Kassamarktes. Diese Einstellung wird vom EA nur verwendet wenn "Trading start hour mode" auf "manual' gestellt ist.
Trading start time minutes (MT4 server time) Wenn der Wert beispielsweise auf 30 gestellt ist (und die Stunde immer noch auf 16 steht) bedeutet das, dass die minute in der der EA anfängt zu handeln 16:30 Uhr ist.
Dieses Eingabefeld wird immer verwendet, egal was als "Trading start hour mode" ausgewählt ist.
Trading end time hour (MT4 server time) Zu dieser Stunde hört der EA auf trades zu eröffnen.
Trading end time minutes (MT4 server time) Ist der Wert z.B. 45 (und die Stunde ist immer noch 16) bedeutet das, dass die Minute in der der EA aufhört zu handeln 16:45 Uhr ist. Dies ist normalerweise ein guter Wert, da dann die Volatilität langsam zurück geht und die Marktbewegungen für den EA zu gering sind um Gewinne zu machen.
Dieses Eingabefeld wird immer verwendet, egal was als "Trading start hour mode" ausgewählt ist.
Trading on US holidays (not recommended) Optionen:
false: Der EA wird nicht handeln wenn an US Feiertagen der Future markt offen ist, aber der Kassamarkt geschlossen ist. In diesen Fällen ist die Volatilität meistens zu gering für die Strategie des EA.
true: Der EA wird auch an US Feiertagen handeln wenn der Broker Quoten stellt auch wenn der Kassamarkt geschlossen ist (nicht empfohlen).
Comment for each trade Der Text dieses Eingabefeldes wird als Kommentar für jeden Trade verwendet.
Magic number Hier kann die magic number angegeben werden die einzigartig für jeden EA sein muss falls mehrere EAs parallel laufen. Es ist aber nicht empfohlen andere EAs parallel laufen zu lassen.
Max number of messages sent to broker per day (0 = unlimited) Wenn hier eine Zahl größer 0 eingegeben wird, z.B: 2000, wird der EA mit dem Handel an diesem Tag aufhören sobald er mehr als 2000 Nachrichten an den Broker geschickt hat. Eine Nachricht ist die Erzeugung, das Löschen oder die Veränderung eines Handelsauftrags. Bei einem Demo test bei IC Markets können hier die Anzahl der Nachrichten limitiert werden da diese Broker automatisch emails Verschickt wenn die Anzahl der Nachrichten pro Tag ein paar Tausend übersteigt.
Show logo of the EA Optionen:
true: Zeigt das Logo des Expert Advisor.
false: Das Logo des Expert Advisor wird nicht angezeigt.
Bewertungen 4
Robert Hall
23
Robert Hall 2024.12.04 16:00 
 

I had no idea how to use the bot as this is my first time using anything like this, i messaged christoph via telegram and he run me through every step of the way. And the actual bot itself passed my 8 figure trader 25k challenge within 6 minutes. HIGHLY RECOMMEND!

Empfohlene Produkte
UniTradeXpert
Tsz Fung Wong
Experten
Wir stellen Ihnen UniTradeXpert vor: Ihr ultimatives Forex-Programm! Entdecken Sie das außergewöhnliche Potenzial von UniTradeXpert, einem hochmodernen Expert Advisor, der sorgfältig entwickelt wurde, um Ihre Erfahrungen im Forex-Handel zu verbessern. Mit fast 7 Jahren umfassender Datenanalyseunterstützung bietet dieser EA einen entscheidenden Vorteil auf dem hart umkämpften Markt mit einer erstaunlichen Genauigkeitsrate von 99,9% . UniTradeXpert zeichnet sich im Oszillationshandel innerhalb des
Koli Mt4
Taha Saber Ashour Kamel
Experten
Multi currency ai trading bot for mt4 it is rich of parameters like equity control , tp and sl in different option like money and pips also drawdown control risk control trading timing and lot size in detailed options also closing control for trades supported with nice control panel with many options you can make your parameters as you wish that ea work with any pair any frame also any equity you can adjust that in equity balance
Samurai Scalper Pro Series EUR USD
Bruno Souza
3.84 (37)
Experten
Einziger EA, der vor über 1 Jahr entwickelt wurde, der sich auf dem Markt und in der #10 Top des MQL Store hält . >>> Sie können diesen EA mit einem Guthaben ab $30 auf einem Cent-Konto nutzen. Zweifel darüber, welcher Broker und wie viel Gleichgewicht Sie brauchen, um zu handeln, senden Sie mir eine Nachricht <<< Zusammenfassung: . Samurai Scaper Pro Series EUR/USD ist ein EA, der entwickelt wurde, um den EUR/USD auf einem Zeitrahmen von 5 MINUTE zu handeln. Dieser EA verwendet eine st
Gold Tiger PRT
Irina Cherkashina
Experten
Gold Tiger based on a unique algorithm that will allow you to receive constant profit from binary options trading and scalping, as well as from conservative trading of several instruments simultaneously. This Expert Advisor can be used to trade all instruments without exception on all markets and on any timeframes. The download version uses our standard panel with a black background for the black terminal color. If you want to get an EA with a panel for a white or other color theme, contact us
Element 8
Vladimir Deryagin
Experten
Der Berater arbeitet auf der Grundlage einer Umkehrung der Position hinter dem Trend. Die Einstellungen des Beraters sind intuitiv. Sie können diesen Berater für jedes Währungspaar verwenden, indem Sie die Einstellungen mithilfe von Tests auswählen. Expert Advisor-Einstellungen, Beschreibung: (Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday) – Wählen Sie den Tag der Handelswoche oder die Stunde an diesem Tag, bis zu dem Sie handeln können. Magic-eine einzigartige Anzahl von offe
SMartingaleEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Einfaches Martingale-System EA, Sie wählen die Art des Startauftrags entsprechend der Marktsituation. Sie legen den Rasterbereich und den Take-Profit-Wert fest. Der Take-Profit-Wert wird automatisch entsprechend der Anzahl der eröffneten Aufträge und dem durchschnittlichen Eröffnungskurs angepasst. Denken Sie daran, dass Martingale-Systeme immer mit einem Risiko behaftet sind und unter Kontrolle gehalten werden sollten. Oder Sie müssen eine hohe Einlage tätigen.
Sunrise Gold Smart ATR Breakout
Ruspihanto
Experten
Sunrise Gold EA ist ein professioneller Breakout-Expert Advisor, optimiert für XAUUSD, GBPUSD und USDJPY. Er platziert pending Buy Stop und Sell Stop Orders auf dem High und Low der vorherigen Kerze mit einem dynamischen Stop-Loss und Take-Profit System basierend auf ATR. Damit wird eine adaptive Positionsgröße sowie kontrolliertes Risiko entsprechend der Marktvolatilität sichergestellt. Hauptfunktionen Optimiert für XAUUSD, USDJPY und GBPUSD (H1 Chart) Breakout-Logik des Vortages ATR-bas
Rebate Virtual Grid
Sergii Onyshchenko
3 (1)
Experten
Dies ist ein Virtual Grid EA mit positivem (für Trader) Schlupf. Ich empfehle ihn für das Paar EURUSD. EA kann als Rabatt-Generator verwendet werden. Funktioniert gut während Nachrichten und Gaps (mit Depo >1000$). Arbeits-Zeitrahmen M1 . Strategie Das System verwendet keine regelmäßigen Takeprofits und Stop Loss. Martingale wird nicht verwendet. EA verwenden einzigartige Indikator (für offene "Zero"). Überwachung (5EAs) _https://www.mql5.com/en/signals/508303 Parameter (einer der sichersten)
News Hedging Pro MT4
Mean Pichponreay
Experten
News Hedging Pro ist ein einzigartiger Roboter, der es Ihnen ermöglicht, während der kritischsten Zeiträume der Nachrichtenankündigung nach Ihrer vordefinierten Strategie zu handeln. Sie können die zu handelnde Strategie voreinstellen, und dann wird er diese Nachricht automatisch handeln, wenn die Nachricht kommt. Die Veröffentlichung von Nachrichten bietet die Möglichkeit, Pips zu gewinnen, da sich der Kurs zu dieser Zeit normalerweise stark bewegt. Mit diesem Tool wird der Handel mit Nachricht
Rebate System Overlap
Evgenii Kuznetsov
3 (2)
Experten
Das Rebate System führt eine große Anzahl von Geschäften mit einem minimalen Gewinn aus, was die Möglichkeit bietet, durch den Erhalt von Rabatten (Rückgabe eines Teils eines Spreads) zu verdienen. Es basiert auf zwei Gittern (Kauf und Verkauf). Wenn sich eines von ihnen in einem Drawdown befindet, kann das andere mit einer erhöhten Losgröße einsteigen und so das Konto vor dem Drawdown bewahren. Das System unterscheidet sich von dem üblichen EA Rebate System durch den Modus der Schließung von la
Crazy Grid
Gennady Kuznetsov
Experten
CRAZY GRID It is very important that the ADVISER alone trades on the account! The CRAZY GRID Forex Expert Advisor works on an indicator grid strategy on the XAUUSD (GOLD) pair. The EA opens a lot of orders, so it can be used on accounts connected to the rebate service. The Expert Advisor is relatively safe for a deposit, since with a loss of 2% (the amount of loss is configurable),  it will close all orders and start the trading cycle from the beginning. Timeframe - 1 minute, Currency pair
ImpulsVolume
IGOR KIRIANEN
Experten
Dieser EA handelt sowohl mit einem Stop-Loss, so dass er auch ohne diesen handeln kann, mit einer Erhöhung des Lots (Martingal) und ohne eine Erhöhung des Lots (ohne Martingal). Der Advisor handelt in der Fortsetzung des Impulses. Er verfügt über eine Reihe von Filterindikatoren. Dieser Expert Advisor hat keine Angst vor großen Spreads (es gibt einen Schutz), er hat auch einen Schutz vor dem maximalen Lot und handelt mit dem Prozentsatz der Einlage. Es gibt zwei Arten von Martingale (durch Addi
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
Night Bollinger
Pavel Predein
Experten
Vollautomatische Expert Advisor gehört zu der Kategorie der Nacht Scalpers gehandelt EURCHF, USDCHF, und GBPCAD mit dem M15, in das Prinzip der Operation des Roboters festgelegt die einfachste Strategie auf der Grundlage der Preis-Ausbruch von Bollinger Bands, um auf jeden Fall zu beobachten angegeben, die restlichen Parameter des Handels-Algorithmus ist klassifiziert. Um echte Ergebnisse zu erhalten, ist es wünschenswert, die EA auf Tick-Daten zu testen. *verwendet keine gefährlichen Handelsst
Pegasus Pro
Armin Heshmat
Experten
Pegasus Pro arbeitet auf der Grundlage von HFT (Hochfrequenzhandel) Algorithmus, aber es ist so empfindlich, es ist 100% automatisch, Pegasus Pro ist in der Lage, jede unterschiedliche Situation zu skalpieren, Bitte versuchen Sie Backtest mit dem niedrigsten Spread: ( MAX 5 für Majur Währung ) Da die ECN-Konten Typen haben sehr niedrige Spreads, Maximale Ms für VPS: 5, vergessen Sie nicht, diese Ms Ihr Broker-Server-Adresse muss in den gleichen Ort mit Ihrem VPS-Adresse sein Live-Signal, https:
King Box Thor
Nguyen Cong Hoan
Experten
Das Produkt verfügt über eine großartige Kombination aus schwebenden Aufträgen und Trends, die Anlegern helfen, ihr Kapital effektiv zu verwalten. Der Bot hat keine Martingale, so ist es immer sicher von Kapital. Führen Sie die D1 Zeitrahmen Paare. Die wichtigsten Parameter können installiert werden: Lot - Startot . Auto-Grid - EIN/AUS AutoLot - EIN/AUS TP - Gewinnmitnahme - Pips. SL - StopLoss - Pips. Magie - Zahl magisch. TralllingStop - EIN/AUS Kommentar - KING Tralling - Pips
Forex 4up Grid Recovery MT4
Volodymyr Hrybachov
Experten
Ein Grid-Advisor mit einem System zum "Auflösen" eines Korbs mit unprofitablen Orders, einem Nachrichtenfilter, einem Filter für offene Positionen auf anderen Handelsinstrumenten und der Funktion, Handelssignale an Ihren Telegram-Kanal zu senden. Der Expert Advisor kann verwendet werden, um unrentable Positionen auf dem Konto wiederherzustellen, um Trades auf die Gewinnschwelle zu bringen, die Sie mit Ihren Händen oder anderen Expert Advisors eröffnet haben. Funktioniert innerhalb eines linea
Martin Antimartin on RSI
Roman Shiredchenko
Experten
Der Trading Advisor handelt mit Geldmanagement-Elementen, sowohl mit dem Martingale-System als auch mit dem Anti-Martingale-System, nach Wahl des Benutzers. Die Art des Geldmanagementsystems können Sie in externen Variablen wählen. (Nutzungsmöglichkeiten mit Geldmanagement nach Martin oder AntiMartin) Eröffnet Startpositionen auf dem RSI-Indikator, nach dem Ausstieg aus der Position auf dem Take-Profit, erhöht sich das Lot um den AntiMartin-Koeffizienten, wieder steigen wir auf dem RSI-Indikato
Easy scalp Neural Networks
Andri Maulana
Experten
Revolutionieren Sie Ihren Handel mit Easy scalp Neural Networks Treten Sie ein in die Zukunft des algorithmischen Handels. Easy scalp Neural Networks ist nicht einfach nur ein weiterer Trading-Bot, sondern eine raffinierte Verschmelzung von klassischen Trendfolgestrategien und fortschrittlicher Neural Network (Artificial Intelligence) Technologie. Entwickelt für den modernen Trader, der Präzision, Sicherheit und Leistung verlangt, analysiert dieser EA den Markt tiefer, als das menschliche Au
Neural Links
Catalin Zachiu
5 (1)
Experten
Der Experte besteht aus drei Neuronenhöhlen für jede Seite, lang/kurz, und sie werden alle durch eine komplementäre, die als Filter verwendet wird, konditioniert. Die Handelsrichtung wird zurückgesetzt, wenn die erste Neuronenhöhle ein entgegengesetztes Signal gibt. Der Experte ist hauptsächlich für die EUR\USD-, GBP\USD-Paare und den M15-Zeitrahmen ausgelegt. Alle Einstellungen sind im Abschnitt "Kommentare" in Beitrag Nr. 1 verfügbar. Der Standardsatz hat ein leicht erhöhtes Risiko, für ein
NebulaTrade Genesis MT4
Nick Schueder
Experten
Einführung: NebulaTrade Genesis MT4 zeichnet sich als ein bahnbrechender Expert Advisor aus, der speziell für den Handel mit dem IndexUS30 während der Öffnungszeiten des New Yorker Marktes entwickelt wurde. Dieses meisterhaft entwickelte Werkzeug ist darauf ausgelegt, die Volatilität und die Chancen des Markteröffnungsgongs zu navigieren, indem es 1-4 sorgfältig geplante Trades pro Tag für optimale Leistung ausführt. Was NebulaTrade Genesis auszeichnet, ist seine doppelte Wirksamkeit: Es ist n
Multi Strategy Dashboard EA
Kevin Beltran Keena
5 (4)
Experten
Multi Instrument und Multi Time Frame EA, mit den besten Indikatoren. Der MSD EA kann für den automatisierten und manuellen Handel verwendet werden. Klicken Sie auf die Schaltfläche '?' auf dem Dashboard, um Informationen über die verschiedenen Elemente des MSD EA zu erhalten. Verwendet ATR Take Profits, ATR Stop Losses und ATR Trailing Stops. Verfügt über einen FX-Währungsstärkemesser und einen Market Sessions-Indikator. Hat die Möglichkeit, Handelslinien zu platzieren (Kaufen, Verkaufen, Schl
Trend Second Derivative RSI Ex
Tatiana Savkevych
Experten
Trend Second Derivative RSI Ex ist ein Forex-Trending-Bot, der auf dem Trend Second Derivative RSI-Indikator basiert. Das Funktionsprinzip. Ein Bot, der auf der Grundlage dieses Trend Second Derivative RSI-Indikators erstellt wurde und nach dem Prinzip arbeitet - wenn es ein Indikatorsignal gibt, dann hat der Bot das entgegengesetzte Geschäft geschlossen und ein neues Geschäft in der angegebenen Richtung eröffnet. Es ist auch möglich, nur für Kauf oder Verkauf zu arbeiten, in diesem Fall wird
Scorpion Grid
Evgenii Kuznetsov
5 (2)
Experten
Multi-Currency Grid Expert Advisor, in den meisten Fällen erhält er recht genaue Eingaben. Wenn ein Einstieg nicht genau genug ist, werden die Positionen mit einer ausgeklügelten Martingale-Strategie verwaltet. Arbeit auf dem realen Konto: http: //tiny.cc/nkaqmz Der Einstieg erfolgt anhand der Signale der RSI- und Stochastik-Indikatoren in den überkauften/überverkauften Bereichen sowie anhand zusätzlicher Einstiegsbedingungen, die auf einem proprietären Algorithmus basieren. Empfohlener Zeitrahm
Angry predator
Jose Daniel Stromberg Martinez
Experten
Eröffnungspreis: $49 (6 von 10 Exemplaren übrig) Sichern Sie sich Ihr Exemplar, bevor der Preis steigt! Nächster Preis: $99 Angry Predator ist ein professioneller EA mit vielen Geld-Management-Optionen, wie Martingale und Autolots . Es ist ein Trend-basierte Experten mit Standard-Indikatoren, die zusammen gestellt werden. Überwachung: https: //www.mql5.com/en/signals/829058 (gerade gestartet) Alle Einstellungen sind für Indikatoren vordefiniert , siehe Screenshots für Geld-Management-Einste
SMA Trend
Marco Barbosa
Experten
Dieser Experte sucht Preistrends durch die Interaktion von zwei SMAs. Die Hauptidee ist, wenig und schnell zu verlieren und langsam und viel zu gewinnen. Funktionsweise : Wenn der schnellere gleitende Durchschnitt über dem langsameren gleitenden Durchschnitt kreuzt und der Preis über dem schnelleren gleitenden Durchschnitt liegt, ist dies ein Einstiegssignal zum Kauf. Wenn der Kurs unter den schnelleren gleitenden Durchschnitt fällt, ist dies ein Signal, den Handel zu schließen. Das Gleiche
Ophiuchus Paid Version
Limitless Trading Enterprise
4.33 (9)
Experten
Ophiuchus ist das 13. Tierkreiszeichen und es ist auch der Name für diesen EA, da 13 die Schlüsselelemente für diese Handelsstrategie sind . Handelsstrategie Die folgenden Punkte sind die Hauptmerkmale dieses EAs. Martingale-basierte Strategie. Eröffnen Sie nur dann weitere Trades, wenn es in die richtige Richtung geht. Verdienen Sie kleine Gewinne für jeden Handel, aber eine Menge Volumen täglich. Profitieren Sie von der Volatilität des Marktes. Getestet und bewiesen, dass er in der Lage ist,
The Israeli tactics
Ori Tordjman
Experten
TAVOR' ist ein erstaunlicher Handelsroboter von 'The Israeli tactics' Gruppe , entwickelt von israelischen Programmierern, die sich auf den Devisenhandel spezialisiert haben. Unser Bot kann den Handel nach Zeiten analysieren, so was getan werden muss, ist ein Backtest, welche Zeiten am besten sind, füllen Sie TP / SL. Sie können einstellen, dass nach jedem verlorenen Handel dann der nächste Handel wird der doppelte Betrag sein, so dass der Gewinn linear sein wird. Dieser Experte Berater öffnet
Yolo EA
Yohanes Raymond Budiono
Experten
Only 7 copies of the EA left at $ 150 ! Next price --> $ 320 Yolo EA ist ein automatisiertes Handelssystem, das sich an die jeweiligen Marktbedingungen anpasst. Es kann einem starken Trend / Gegentrend / neutral folgen. Empfohlene Währungspaare: GBPUSD Empfohlener Zeitrahmen: M15 Empfohlene Sitzung: London Session (10.00-18.00 GMT+2) Die Ergebnisse des Backtests (2020.06.04 - 2022.04.19) zeigen, dass das Konto von 1.423 $ in 2.423 $ mit einem maximalen Drawdown von nur 12,33% wachsen kann. A
Guardian Angel
Peter Riley
Utilitys
Guardian Angel wurde entwickelt, um dem Händler Trailing-Stop-Losses auf Portfolioebene zur Verfügung zu stellen. Der Benutzer kann das "Trigger"-Niveau des Portfoliogewinns konfigurieren, bei dem ein LockProfit-"Floor" aktiviert und auf das Portfolio angewendet wird - falls der Portfoliogewinn auf das Portfolio-LockProfit-Niveau zurückfällt, werden alle offenen Trades im Portfolio geschlossen. Steigt der Portfolio-Gewinn weiter an, wird der Portfolio-LockProfit dem Portfolio-Gewinn mit einer v
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Quantum Emperor MT4
Bogdan Ion Puscasu
4.85 (172)
Experten
Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
Vortex Gold MT4
Stanislav Tomilov
5 (16)
Experten
Vortex - Ihre Investition in die Zukunft Der Vortex Gold EA Expert Advisor wurde speziell für den Handel mit Gold (XAU/USD) auf der Metatrader-Plattform entwickelt. Dieser EA verwendet proprietäre Indikatoren und geheime Algorithmen des Autors und wendet eine umfassende Handelsstrategie an, die darauf ausgelegt ist, profitable Bewegungen auf dem Goldmarkt zu erfassen. Zu den Schlüsselkomponenten seiner Strategie gehören klassische Indikatoren wie der CCI und der Parabolic Indicator, die zusamme
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.6 (10)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
Goldex AI
Mateo Perez Perez
4.29 (28)
Experten
Goldex AI: Der Erfolg von heute wird die Früchte von morgen sein SUPER-RABATT FÜR BEGRENZTE ZEIT! LETZTE 2 EXEMPLARE FÜR 299 USD BEVOR DER PREIS STEIGT. Live-Signal > IC Markets Real: Goldex AI Hochrisikosatz Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um Handbuch und Konfigurationsdateien zu erhalten. Preis: Der Startpreis beträgt $899 und erhöht sich nach jeweils zehn Verkäufen um $199. Verfügbare Kopien: 2 Goldex AI - Fortgeschrittener Handelsroboter mit neuron
Quantum King MT4
Bogdan Ion Puscasu
Experten
Quantum King EA – Intelligente Leistung, optimiert für jeden Trader IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. Sonderpreis zur Markteinführung Live-Signal:       KLICKEN SIE HIER MT5-Version:   HIER KLICKEN Quantum King-Kanal:       Klicken Sie hier ***Kaufe Quantum King MT4 und erhalte Quantum StarMan gratis!*** Frag privat nach weiteren Details! Regel       Ihr Handel mit Präzision und Disziplin. Quantu
Aura Neuron MT4
Stanislav Tomilov
4.58 (12)
Experten
Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
Trend AI EA
Ramil Minniakhmetov
4.76 (41)
Experten
Der Trend Ai EA ist für die Zusammenarbeit mit dem Trend Ai-Indikator konzipiert. Dieser führt seine eigene Marktanalyse durch, indem er Trenderkennung mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert und alle Signale des Indikators vollautomatisch übernimmt! Der EA enthält eine Reihe von externen Parametern, die vollständig anpassbar sind und es dem Händler ermöglichen, den Experten nach seinen Wünschen anzupassen. Sobald der grüne Punkt erscheint, bereitet sich der EA auf eine
EA Gold Stuff
Vasiliy Strukov
4.73 (1071)
Experten
EA Gold Stuff ist ein Berater, der speziell für den Goldhandel entwickelt wurde. Die Basis der Arbeit ist die Eröffnung von Orders auf dem Indikator Gold Stuff, so dass der Berater arbeitet an der Strategie "Trend Follow", was bedeutet, den Trend zu folgen. WICHTIG! Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um Anweisungen und Bonus zu erhalten! Sie können eine kostenlose Kopie unseres Strong Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte senden Sie uns eine persönliche Nachricht. Mich!
EA Game Changer
Vasiliy Strukov
3 (2)
Experten
Der Game Change EA ist ein Trendfolge-Handelssystem, das auf dem Game Changer-Indikator basiert. Er verkauft automatisch, sobald ein roter Punkt erscheint, und setzt den Verkauf fort, bis ein gelbes X erscheint, das ein potenzielles Trendende signalisiert. Dieselbe Logik gilt für Kaufpositionen. Sobald ein blauer Punkt erscheint, beginnt der EA mit dem Kauf und beendet den Kaufzyklus, sobald ein gelbes X erkannt wird. Dieser EA eignet sich für jedes Währungspaar und jeden Zeitrahmen, erzielt abe
Blox
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (2)
Experten
Eine der leistungsstärksten automatisierten Trading-Strategien des Jahres 2025 Wir haben eine der stärksten manuellen Trading-Strategien des Jahres 2025 in einen vollautomatischen Expert Advisor umgewandelt, basierend auf TMA (Triangular Moving Average) mit CG-Logik . Dieser EA wurde für präzise Einstiege, intelligente Pending Orders und striktes Risikomanagement entwickelt und eignet sich für alle Forex-Währungspaare sowie Gold (XAUUSD) . Die beste Performance wird auf ECN-Konten mit Spreads un
HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
Martin Alejandro Bamonte
3.67 (3)
Experten
ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
XG Gold Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.32 (38)
Experten
Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
The Infinity EA MT4
Abhimanyu Hans
3.83 (29)
Experten
KI-gesteuerte Technologie mit ChatGPT Turbo Infinity EA ist ein fortschrittlicher Expert Advisor für GBPUSD und XAUUSD. Er konzentriert sich auf Sicherheit, konstante Erträge und unendliche Rentabilität. Im Gegensatz zu vielen anderen EAs, die auf risikoreichen Strategien wie Martingale oder Grid-Trading basieren, verwendet Infinity EA eine disziplinierte, profitable Scalping-Strategie, die auf einem neuronalen Netzwerk basiert, das über maschinelles Lernen und KI-basierte Datenanalysetechnolog
Javier Gold Scalper V2
Felipe Jose Costa Pereira
5 (2)
Experten
Javier Gold Scalper: Unsere Technologie an Ihrer Seite! Handbuch und Konfigurationsdateien: Kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Konfigurationsdateien zu erhalten Preis: Der Preis steigt je nach Anzahl der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 5 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Vermögenswerte auf dem Finanzmarkt, erfordert höchste Präzision, gründliche Analyse und ein äußerst effektives Risikomanagement. Der Javier Gold Scalper wurde entwickelt, um genau diese
Capybara
Sergey Kasirenko
4.65 (54)
Experten
Capybara EA ist ein fortschrittliches automatisiertes Trendfolgesystem, das auf dem Hama-Indikator basiert. Wenn der Markt bärisch wird und der Indikator rot wird, wird der EA verkaufen, wenn der Markt bullisch wird und der Indikator blau wird, wird der EA kaufen. Der EA kann den Beginn von Aufwärts- und Abwärtstrends genau erkennen und offene Trades im Martingal-/Gitterstil steuern, bis er TP erreicht. Empfohlene Paare: Alle wichtigen Paare wie Eurusd; audusd; gbpusd; nzdusd und auch kleinere P
AW Recovery EA
AW Trading Software Limited
4.35 (85)
Experten
Der Expert Advisor ist ein System zur Wiederherstellung unrentabler Positionen. Der Algorithmus des Autors sperrt eine Verlustposition, teilt sie in viele separate Teile und schließt jeden von ihnen separat. Einfache Einrichtung, verzögerter Start im Falle eines Drawdowns, Sperren, Deaktivieren anderer Expert Advisors, Mittelwertbildung mit Trendfilterung und teilweises Schließen einer Verlustposition sind in einem Tool integriert Es ist die Verwendung von Schließungsverlusten in Teilen, die es
Scalp Unscalp MT4
Connor Michael Woodson
3.5 (4)
Experten
Scalp Unscalp ist ein kurzfristiges, bidirektionales Scalping-System, das versucht, durch sehr präzise Einstiege schnell Gewinne zu erzielen. Scalp Unscalp Live-Signal kommt bald! Der aktuelle Preis wird erhöht. Begrenzter Aktionspreis 99 USD Kein Grid, kein Martingale. Jeder Trade wird einzeln ausgeführt Fester Stoploss verfügbar, mit virtuellem dynamischen Trailing-Stop-System Interaktives Handels-Panel und präzise Lotgrößeneinstellungen Empfohlen Chart: EURUSD, GBPUSD, USDCHF, AUDUSD Zeitrah
Aurum Trader
Vasiliy Strukov
5 (3)
Experten
Der EA Aurum Trader   kombiniert eine Breakout- und eine Trendfolgestrategie mit maximal zwei Trades pro Tag.  Kontaktieren Sie mich sofort nach dem Kauf, um einen persönlichen Bonus zu erhalten!  Sie können eine kostenlose Kopie unseres starken Support- und Trendscanner-Indikators erhalten, bitte pm. ich!   Bitte beachten Sie, dass ich meine EAS oder speziellen Sets nicht auf Telegram verkaufe, es ist nur auf Mql5 verfügbar und meine Set-Dateien sind nur auf meinem Blog hier verfügbar.  Seien
AlphaCore System MT4
Evgeniy Zhdan
5 (1)
Experten
AlphaCore System ist ein professioneller Trading Advisor für MetaTrader 4 , der eine Handelsstrategie verwendet, die auf der dynamischen Analyse von lokalen Extremen und statistischen Ausbruchsprognosen basiert. === Kaufen Sie AlphaCore System für MT5 und erhalten Sie AlphaCore System für MT5 kostenlos! === Für weitere Details, kontaktieren Sie mich per privater Nachricht! Handelskonzept Der Advisor arbeitet mit der Methodik der adaptiven Preiskorridore . Das System überwacht kontinuierlich die
Bitcoin Scalper Pro MT4
Yevhenii Mavletbaiev
5 (2)
Experten
Be sure to contact me after purchase by writing a private message! Also, if you have any questions before purchasing, feel free to ask them. Nur noch wenige Exemplare zu $129. Nächster Preis ist $399 Live-Signal Überwachung MT5-Version Lernen Sie Ihren zuverlässigen Assistenten für den Kryptomarkt kennen - Bitcoin Scalper Pro. Dies ist die perfekte Lösung für alle, die Bitcoin professionell und effizient handeln wollen! Dieser einzigartige Trading Advisor wurde speziell für den Bitcoin-Hande
DCA CycleMax
Jin Sangun
Experten
Einführung in DCA CYCLEMAX Live Signal MT4 3000 USD start , BUY / SELL Both set :   Click Here Live Signal MT4 1000 USD start , Almost BUY set :   Click Here Überblick DCA CYCLEMAX ist ein leistungsstarkes halbautomatisches Grid-Trading-Programm (EA), das für Vermögenswerte optimiert wurde, die im Markt starke einseitige Trends aufweisen. Es ist besonders effektiv für Vermögenswerte mit hoher Volatilität und stabilen, einseitigen Trends, wie Gold (GOLD), Nasdaq 100 (NS100) und Kryptowährunge
Kaufman Smart Regime EA
Davit Beridze
Experten
Standardeinstellungen für den Gold (Gold M15) Test ab dem Jahr 2024 Kaufman Smart Regime EA: Adaptive Marktintelligenz SPEZIELLES EINFÜHRUNGSANGEBOT: Die Leistungsfähigkeit des Smart Regime EA wird zu einem Bruchteil seines wahren Wertes freigegeben. Sichern Sie sich Ihre Lizenz jetzt für $50 , bevor der Preis schrittweise auf den Endwert von $500 erhöht wird. Dies ist eine Investition in eine beispiellose Marktlogik. Nutzen Sie die Kraft des adaptiven algorithmischen Handels. Der Kaufman Smart
Theranto v3
Hossein Davarynejad
Experten
////// THEHRANTO V3 /////// **** Wichtig ****** Dieser Roboter ist mit einem professionellen Nachrichtenfilter ausgestattet. Während der Backtests werden alle wichtigen Wirtschaftsereignisse erkannt und die Trades werden vor und nach wichtigen Nachrichten gefiltert. Backtests zeigen zwar ein reduziertes Risiko während der Nachrichtenveröffentlichungen, aber der beste Weg, um die tatsächliche Leistung zu überprüfen, sind Live-Signale https://www.nxfx.ca/ Live Signal = Signale Ein Experte auf Ba
Quantum Scalper GBPUSD
Nguyen Hang Hai Ha
5 (11)
Experten
EA Quantum Scalper GBPUSD ist ein automatisiertes Handelssystem, das für das Währungspaar GBPUSD entwickelt wurde. Mit einer Scalping-Strategie und einem ausgeklügelten Positionsmanagement zielt es darauf ab, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig das Risiko zu minimieren. Der EA analysiert Tick-Muster, Preisbewegungen und Momentum und nutzt einzigartige Einstiegspunkte, um potenzielle Handelsmöglichkeiten zu identifizieren. Um Gewinne zu sichern und die Effizienz zu erhöhen, ist jeder Hand
HFT Pass Prop Firm MT4
Lo Thi Mai Loan
5 (26)
Experten
24-Stunden-Blitzverkauf - Nur $199.99 "HFT Pass Prop Firms" ist ein Expert Advisor (EA), der speziell für die Teilnahme an der HFT-Herausforderung entwickelt wurde und mit dem Währungspaar US30 handelt. Für weitere erstklassige Expert Advisors und Indikatoren besuchen Sie: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/seller Ich bin Los, bitte abonnieren Sie, um weitere Updates zu erhalten: https://www.mql5.com/en/users/lothimailoan/news 1/ Was ist HFT? High-Frequency Trading (HFT) ist eine Ha
Fundamental Trader
Sara Sabaghi
4.82 (17)
Experten
Ziwox Fundamental Trader Ziwox Fundamental Trader ist ein Handelsassistent, der Finanzmarkthändlern hilft, intelligente Entscheidungen zu treffen, die auf den EA-Informationsdaten basieren. Dieser EA verwendet Online-Quellen, um alle notwendigen Informationen wie die fundamentale Ausrichtung von Währungen, die Stimmung des Echtzeit-Einzelhändlerverhältnisses zu einem Paar, Banken- und Institutsprognosen, COT-Berichtsdaten und andere Daten in einem komplexen EA-Panel zu erfassen. Kurz gesagt, es
Bitcoin Expert MT4
Elif Kaya
5 (3)
Experten
- Real Preis ist 300$ - Begrenzter Rabatt (Es ist 49$ )- Nur 1 Kauf ist 49$. - Lifetime Update kostenlos Willkommen, Bitcoin Expert eröffnet automatisch den Handel mit Highly Profit, Fixed Stop Loss. Kein Martingale, kein Raster, kein Betrug Bitcoin ist eine Kryptowährung, eine digitale Peer-to-Peer-Währung, die unabhängig von einer zentralen Regierungsbehörde funktioniert . Bitcoin ermöglicht direkte Transaktionen zwischen Nutzern, die durch kryptografische Technologie gesichert und in einem t
CyNera MT4
Svetlana Pawlowna Grosshans
2.81 (16)
Experten
CyNera: Ihr Trading, Unsere Technologie Handbuch & Set-Files: kontaktieren Sie mich nach dem Kauf, um das Handbuch und die Set-Files zu erhalten Preis: Preis steigt anhand der verkauften Lizenzen Verfügbare Kopien: 4 Der Handel mit Gold, einem der volatilsten Instrumente auf dem Markt, erfordert Präzision, tiefgehende Analysen und ein starkes Risikomanagement. Der CyNera Expert Advisor integriert diese Elemente nahtlos in ein hochentwickeltes System, das für den optimalen Goldhandel entwickelt
Exp TickSniper
Vladislav Andruschenko
3.97 (30)
Experten
Exp-TickSniper ist ein schneller Tick-Scalper, der automatisch Parameter für jedes Währungspaar separat auswählt. Der EA wurde auf der Grundlage von Erfahrungen entwickelt, die in fast 10 Jahren EA-Programmierung gesammelt wurden. Der EA führt kurzfristige Trades mit Smart Trailing Stop aus und basiert auf den aktuellen Währungspaardaten, deren Quotes, Spezifikationen und Spreads. Die Mittelungsstrategie wird verwendet, um Verluste zu verhindern, die durch den Signalerkennungsalgorithmus verurs
Weitere Produkte dieses Autors
HFT Prop Challenge Master MT5
Christoph Juergen Koegler
5 (18)
Experten
Dieser Expert Advisor wurde ausschließlich zum bestehen von Prop Trading Challenges erstellt und funktioniert nur auf Prop Trading Firmen welche HFT (High Frequency Trading) erlauben.  Auf Echtgeldkonten erzeugt er keine Gewinne aufgrund von Slippage. Er sollte ebenfalls nicht auf gefunded Konten verwendet werden, da die Prop Trading Firma hier die Verwendung in ihren Vertragsbedingungen ausschließt und die Auszahlung verweigern wird. Der Expert Advisor funktioniert nur bei den unten genannten p
Auswahl:
Robert Hall
23
Robert Hall 2024.12.04 16:00 
 

I had no idea how to use the bot as this is my first time using anything like this, i messaged christoph via telegram and he run me through every step of the way. And the actual bot itself passed my 8 figure trader 25k challenge within 6 minutes. HIGHLY RECOMMEND!

Nouamane Chraibi
180
Nouamane Chraibi 2024.11.09 11:20 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

NI Kos
38
NI Kos 2024.07.01 15:01 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Tobitii
19
Tobitii 2024.05.16 09:06 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Antwort auf eine Rezension