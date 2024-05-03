HFT Prop Challenge Master

Lot size mode Optionen:

auto_increase: Erhöht die lot Anzahl immer wieder nach dem x% Gewinn erziel wurde.

fixed: Es wird eine feste lot Anzahl verwendet welche im nächsten Eingabefeld "Fixed lot size" eingestellt werden kann.

Fixed lot size (if lot size mode = fixed) Hier kann die lot Anzahl eingestellt werden die gehandelt werden soll mit jedem Trade.

Dieses feld wird nur berücksichtigt wenn "fixed" als "lot size mode" ausgewählt wurde.

Es wird dringend empfohlen keine riesigen lot Größen zu verwenden und die Kontraktgröße des Brokers zu berücksichtigen. Wenn die lot Größe zu riesig ist und der Markt sich schnell in die falsche Richtung bewegt, könnte die Challenge aufgrund des maximalen täglichen Verlust Limits verloren sein da möglicherweise zu viel Slippage auftritt.

Start contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase) Der Wert in diesem Feld wird verwendet um die lot größe für den start auszurechnen. Ein Wer von z.B. 3 bedeutet nicht zwangsläufig dass 3 lots gehandelt werden. Es bedeutet das pro 10k USD auf dem Konto 3 Kontrakte gehandelt werden.

Z.B. werden auf einem 100k Konto von Nova Funding 30 Kontrakte gehandelt. Da die Kontraktgröße bei Nova Funding 1 ist, entsprechen 30 Kontrakte 30 lots.

Auf einem 200k Konto von KortanaFX würden 60 Kontrakte gehandelt. Da die Kontraktgröße bei KontanaFX 10 ist, entsprechen 60 Kontrakte 6 lots.

Die Lot Anzahl die gehandelt werden wird, wird auf dem chart angezeigt.

Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.



Step contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase) Wenn der Erforderliche Gewinn erreicht wurde zur erhöhung der Lot größe wird um die hier definierte Anzahl an Kontrakten pro 10k Konto größe erhöht. Die Anzahl an Kontrakten wird mit der gleichen Logik berechnet wie bei " Start contracts per 10k".

Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.

Increase every x% profit (if lot size mode = auto_increase) Wenn dieser Wert beispielweise 0.5 ist, bedeutet das, dass alle 0.5% Gewinn (z.B. 500 USD auf einem 100k Konto) die lot Anzahl erhöht wird um die Schrittgröße die in " Step contracts per 10k" definiert ist.

Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.



End contracts per 10k (if lot size mode = auto_increase) Wenn die Anzahl an Kontrakten erreicht ist, wird die lot Anzahl nicht weiter erhöht. Die Berechnung erfolgt nach der gleichen Logik wie in " Start contracts per 10k".

Es wird dringend empfohlen keine riesigen lot Größen zu verwenden und die Kontraktgröße des Brokers zu berücksichtigen. Wenn die lot Größe zu riesig ist und der Markt sich schnell in die falsche Richtung bewegt, könnte die Challenge aufgrund des maximalen täglichen Verlust Limits verloren sein da möglicherweise zu viel Slippage auftritt. Ich würde davon abraten hier einen größeren Wert zu wählen wie in den Standard Einstellungen.

Dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "auto_increase" als "lot size mode" ausgewählt wird.



Daily loss limit mode (trailing, set less then challenge limit) Optionen:

percent: Der EA hört auf zu handeln wenn der Eingestellte tägliche Verlust auf dem Konto in Prozent des Anfangskapitals an diesem Tag erreicht wurde.

USD: Der EA hört auf zu handeln wenn der Eingestellte tägliche Verlust auf dem Konto in US Dollar des Anfangskapitals an diesem Tag erreicht wurde.

disabled: Deaktiviert den täglichen Verlust Begrenzung Modus (nicht empfohlen!)

Der Tägliche Verlust wird immer vom höchsten Kontostand (realisiert oder nicht realisiert, je nach dem was höher ist) berechnet und wird immer nachgezogen um im Zweifel nicht wieder zu viel Gewinne abzugeben falls die Volatilität im Markt zurückgeht.

Daily loss limit in % (if daily loss limit mode = percent) Wenn der Wert beispielsweise 1.0 ist bedeutet das, dass der EA an diesem Tag aufhört zu handeln bis zum nächsten Handelstag wenn 1.0% Verlust (z.B. 1000 USD auf einem 100k Konto) v om höchsten Kontostand aus gesehen (realisiert oder nicht realisierte Gewinne) an diesem Tag erreicht wurde.

Auch wenn die Challenge beispielsweise ein tägliches Verlust Limit von 4% hat, sollte dieser Wert hier nicht auf 4% oder 3.9% gesetzt werden. Bei großen Lot Größen und schnellen Marktbewegungen kann es unter umständen etwas zu lange dauern bis die offenen Position geschlossen werden und aufgrund von Slippage und Latenz könnte das Ergebnis sehr viel schlechter sein als gewünscht. Es wird nicht empfohlen den Wert höher zu setzen wie in den Standardeinstellungen.

Das Feld wird nur berücksichtigt wenn "percent" als "daily loss limit mode" ausgewählt wird.



Daily loss limit in $ (if daily loss limit mode = USD) Wenn dieser Wert beispielsweise bei 1000 ist, bedeutet das, dass der EA an diesem Tag aufhört zu handeln bis zum nächsten Handelstag nach dem 1000 USD Verlust vom höchsten Kontostand aus gesehen (realisiert oder nicht realisierte Gewinne) an diesem Tag erreicht wurde.

Auch wenn die Challenge beispielsweise ein tägliches Verlust Limit von 4% hat, sollte dieser Wert hier nicht auf 4% oder 3.9% gesetzt werden. Bei großen Lot Größen und schnellen Marktbewegungen kann es unter umständen etwas zu lange dauern bis die offenen Position geschlossen werden und aufgrund von Slippage und Latenz könnte das Ergebnis sehr viel schlechter sein als gewünscht.

Das Feld wird nur berücksichtigt wenn "USD" als "daily loss limit mode" ausgewählt wird.

Profit Target mode Optionen:

percent: Der EA hört auf neue Positionen zu eröffnen wenn das profit target in Prozent des Startkapitals dieser Challenge erreicht wurde.

USD: Der The Expert Advisor hört auf zu traden wenn das profit target in USD des Startkapitals der Challenge erreicht wurde.

disabled: Deaktiviert den profit target mous (nur empfohlen für Backtesting)

Das profit target wird immer berechnet basierend auf dem nächsten input Feld "Challenge size".

Challenge size in $ (0 = auto detect) Wenn dieser Wert 0 ist versucht der EA die Challenge Größe anhand des Startkontostandes zu ermitteln. Das Funktioniert nur wenn die erste Einzahlung in der Account History des MT4 Terminals angezeigt wird. Das ist normalerweise der Fall wenn die Challenge gerade gekauft wurde. Falls die erste Einzahlung nicht in der Account History zu sehen ist, bitte diese anzeigen durch einen rechts klick in der Account History und dann "All History" auswählen. Anschließend muss der EA neu gestartet werden. Sollte der EA diese Information nicht bekommen wird er darauf hinweisen. Als Alternative kann die Challenge Größe auch einfach in dieses Eingabefeld eingegeben werden (z.B. 100000 für eine 100k Challenge). Sollte hier aber eine falsche Challenge Größe eingegeben werden sind allerdings auch alle Berechnungen wie z.B. das Gewinnziel der Challenge in % falsch.

Profit target in % (if profit target mode = percent) Ist dieser Wert z.B. 10.05 bedeutet dass, dass nach einem Gewinn von 10.05% der Challenge Größe (z.B. 10050 USD Gewinn auf einem 100k Konto) der EA aufhört zu handeln.

Das Feld wird nur berücksichtigt wenn " percent " als " profit target mode" ausgewählt wird.



Profit target in $ (profit target mode = USD) Wenn der Wert dieses Eingabefeldes beispielsweise auf 10050 gesetzt ist, hört der EA auf zu traden nach dem 10050 USD gewinn erreicht wurden.

Auch dieses Eingabefeld wird nur berücksichtigt wenn "USD" als "Profit target mode" ausgewähhlt wird.

Minimum trading days (-1 = auto detect) Hier können die Mindestanzahl an Handelstagen eingetragen werden die gebraucht werden um eine Challenge zu bestehen. -1 versucht dies selbst zu ermitteln. Wenn die Funktion der Mindesthandelstage genutzt wird, wird auf dem Chart angezeigt an wievielen Handelstage bereits gehadelt wurde von den Handelstagen die insgesamt erforderlich sind. Es wird dann jeden Tag ein oder ein paar wenige Trades eröffnet auch wenn das Gewinnziel bereits erreicht ist umd das Ziel der Mindesthandelstage zu erfüllen.

Trading start hour mode (next input is ignored on auto_detect) Optionen:

auto_detect: Der EA versucht den Wert " Trading start and end time hour" (vom nächsten Eingabefeld) automatisch zu ermitteln. In diese Fall wird das nächst Eingabefeld ignoriert. Sollte der Wert nicht ermittelt werden können bricht der EA den Start ab.

manual: Der EA wird den Wert aus dem nächsten Eingabefeld " Trading start and end time hour" als Start und End Zeit für die Stunde verwenden.

Trading start time hour (MT4 server time) Wenn der Wert Beispielsweise 16 ist, bedeutet dass, das die Stunde in der der EA mit dem handeln beginnt 16 ist.

Der EA verwendet die Uhrzeit des Broker Server welche auch unter "market watch" angezeigt wird, der Wert sollte also zu dieser Uhrzeit passen und nicht zur lokalen Uhrzeit. Derzeit ist für alle unterstützen Prop Trading Firmen 16 der richtige Wert für die Eröffnung des Kassamarktes. Diese Einstellung wird vom EA nur verwendet wenn " Trading start hour mode " auf "manual' gestellt ist.

Trading start time minutes (MT4 server time) Wenn der Wert beispielsweise auf 30 gestellt ist (und die Stunde immer noch auf 16 steht) bedeutet das, dass die minute in der der EA anfängt zu handeln 16:30 Uhr ist.

Dieses Eingabefeld wird immer verwendet, egal was als " Trading start hour mode" ausgewählt ist.



Trading end time hour (MT4 server time) Zu dieser Stunde hört der EA auf trades zu eröffnen.

Trading end time minutes (MT4 server time) Ist der Wert z.B. 45 (und die Stunde ist immer noch 16) bedeutet das, dass die Minute in der der EA aufhört zu handeln 16:45 Uhr ist. Dies ist normalerweise ein guter Wert, da dann die Volatilität langsam zurück geht und die Marktbewegungen für den EA zu gering sind um Gewinne zu machen.

Dieses Eingabefeld wird immer verwendet, egal was als " Trading start hour mode" ausgewählt ist.

Trading on US holidays (not recommended) Optionen:

false: Der EA wird nicht handeln wenn an US Feiertagen der Future markt offen ist, aber der Kassamarkt geschlossen ist. In diesen Fällen ist die Volatilität meistens zu gering für die Strategie des EA.

true: Der EA wird auch an US Feiertagen handeln wenn der Broker Quoten stellt auch wenn der Kassamarkt geschlossen ist (nicht empfohlen).

Comment for each trade Der Text dieses Eingabefeldes wird als Kommentar für jeden Trade verwendet.

Magic number Hier kann die magic number angegeben werden die einzigartig für jeden EA sein muss falls mehrere EAs parallel laufen. Es ist aber nicht empfohlen andere EAs parallel laufen zu lassen.

Max number of messages sent to broker per day (0 = unlimited) Wenn hier eine Zahl größer 0 eingegeben wird, z.B: 2000, wird der EA mit dem Handel an diesem Tag aufhören sobald er mehr als 2000 Nachrichten an den Broker geschickt hat. Eine Nachricht ist die Erzeugung, das Löschen oder die Veränderung eines Handelsauftrags. Bei einem Demo test bei IC Markets können hier die Anzahl der Nachrichten limitiert werden da diese Broker automatisch emails Verschickt wenn die Anzahl der Nachrichten pro Tag ein paar Tausend übersteigt.