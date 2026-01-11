Drawdown Guardian

Überblick

Prop Risk Guard (MT4) ist ein Dienstprogramm für Risikomanagement und Compliance, das Händlern helfen soll, tägliche und allgemeine Verlustlimits (Drawdown-Regeln) durch konfigurierbare Schutzmaßnahmen wie Warnungen, Handelssperren, Bereinigung ausstehender Aufträge und Notschließungen zu überwachen und durchzusetzen.

Bei diesem Produkt handelt es sich NICHT um eine Handelsstrategie, es werden keine Signale generiert und keine Gewinne versprochen. Sein Zweck ist es, das Risiko von Regelverletzungen zu reduzieren, indem es die von Ihnen definierten Limits durchsetzt.

Unterstützte Programme (Voreinstellungen)

Der EA enthält voreingestellte Konfigurationen, die den üblichen Regelstrukturen für Kapitalkonten entsprechen, wie z. B.:

FTMO

FundedNext

FXIFY

Wichtig: Die Regeln für Kapitaldeckungsprogramme können sich jederzeit ändern und können je nach Plan unterschiedlich sein. Sie sind dafür verantwortlich, die offiziellen Regeln und Einstellungen Ihres Programms zu überprüfen.

Was dieser EA macht

Täglicher Verlust & Max Verlust Überwachung (konfigurierbar)

Kontrolle der Rücksetzungszeit Brokerzeit / UTC / Benutzerdefinierter Offset (abhängig von Ihrer Konfiguration) Reset-Countdown wird im Chart angezeigt

Konfigurierbare Berechnungsgrundlage Saldobasiert, aktienbasiert oder kombiniert (abhängig vom gewählten Modus) Optionale Einbeziehung von Floating P/L, Kommission und Swap

Mehrstufiger Schutz Warnung (visuell + optionale Benachrichtigungen) Soft Lock (Blockierung neuer Exposure-Aktionen + optionale Bereinigung) Hard Lock (Notschließung + vollständige Sperre)

Notfall-Aktionen Schließen Sie alle offenen Positionen (optionale Filter: Symbol / Magie / Kommentar) Löschen ausstehender Aufträge (optionale Filter: Symbol / Magie / Kommentar)

Dashboard-Panel Verbleibender Tagesverlust Verbleibender maximaler Gesamtverlust Aktueller Tag P/L Drawdown-Status + Countdown für die nächste Rücksetzung

Neustart-bewusstes Verhalten Rekonstruiert den Zustand nach dem Neustart des Terminals anhand der Kontohistorie und Ihrer Rücksetzungseinstellungen

Audit-freundliche Protokolle Jede Schutzmaßnahme wird mit einer klaren Begründung protokolliert ("warum gesperrt / warum geschlossen")



Wichtige technische Hinweise (bitte lesen)

MT4 kann nicht zwangsweise verhindern, dass ein EA eines Drittanbieters im selben Moment eine Order sendet, es sei denn, dieser EA ist so kodiert, dass er ein Shared Lock Flag respektiert.

Prop Risk Guard kann Trades schließen, schwebende Orders löschen und einen "Lock-Status" anwenden, aber es kann keine 100%ige Verhinderung von Verstößen unter extremen Bedingungen (Gaps, Slippage, Latenz, Broker-Ausführungsverzögerungen) garantieren .

Dieses Dienstprogramm umgeht nicht die Regeln für finanzierte Konten und garantiert nicht die Genehmigung von Konten, die Erfolgsquote oder die Rentabilität.

Ausführungsrisiken (Slippage/Lücken/Latenz) können immer noch zu Verlusten führen, die den Schwellenwert überschreiten, bevor die Aktionen abgeschlossen sind.

Typische Anwendungsfälle

Stoppen des Handels nach einem definierten täglichen Verlustlimit

Erzwingen eines maximalen Gesamtverlusts (Equity-Stop-Verhalten)

"Panic Close"-Workflows (Alle schließen + Sperren)

Prop-Style DD-Überwachung für Konten mit strengen Regeln

Eingaben (Parameter) - Hauptkategorien

A) Programm / Einstellungen zurücksetzen

Programm voreingestellt: FTMO / FundedNext / FXIFY / Benutzerdefiniert

Rücksetzungsmodus: Brokerzeit / UTC / Benutzerdefinierter Offset

Stunde & Minute zurücksetzen

Benutzerdefinierter UTC-Offset (falls verwendet)

B) Verlustlimits

Tägliches Verlustlimit (%)

Maximaler Gesamtverlust (%)

Berechnungsmodus: Saldo / Eigenkapital / Kombiniert

Floating P/L einbeziehen: ON/OFF

Provision einbeziehen: EIN/AUS

Swap einbeziehen: EIN/AUS

C) Schutz-Schwellenwerte

Warnschwelle (% des Grenzwerts)

Softlock-Schwelle (% des Grenzwerts)

Hardlock-Schwelle (% des Grenzwerts)

D) Aktionen

Bei Warnung: Panel-Warnung/Benachrichtigungen

Bei Soft Lock: Blockieren von neuen Geschäften (falls zutreffend) / Löschen von Pending Orders (optional)

Bei Hard Lock: Positionen schließen / schwebende Aufträge löschen / vollständige Sperre

Filter schließen/löschen: Auf ALLE Trades anwenden Oder Filter nach Symbol / Magische Zahl / Kommentar



E) Benachrichtigungen

Popup-Benachrichtigungen: EIN/AUS

Push-Benachrichtigungen: EIN/AUS

E-Mail-Benachrichtigungen: EIN/AUS

F) UI

Panel-Position und Skala

Details und Countdown anzeigen/ausblenden

Installation & Einrichtung

Verbinden Sie den EA mit einem Chart (beliebiges Symbol/Zeitrahmen) und aktivieren Sie AutoTrading. Wählen Sie Ihr Preset (oder Custom) und stellen Sie die Rücksetzzeit korrekt ein. Legen Sie Tages- und Gesamtverlustlimits fest und wählen Sie Aktionsschwellen. Testen Sie zunächst auf einem Demokonto, um den Zeitpunkt und das Verhalten der Rücksetzung zu überprüfen. Verwenden Sie einen VPS, wenn Sie auf Notfallaktionen angewiesen sind, um die beste Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Haftungsausschluss

Der Handel ist riskant. Dieses Produkt hilft bei der Durchsetzung der von Ihnen konfigurierten Limits, kann aber nicht alle Ausführungsrisiken (Slippage, Gaps, Latenz) ausschließen und garantiert nicht die Einhaltung der Vorgaben, die Erfolgsquote oder die Rentabilität.