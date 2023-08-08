Boring Pips MT4

✨✨✨ Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 🎄🎄🎄

Hast du dich jemals gefragt, warum die meisten Expertenberater im Live-Handel trotz ihrer perfekten Backtest-Performance nicht effektiv sind?



Die wahrscheinlichste Antwort ist Überanpassung. Viele EAs werden erstellt, um perfekt aus den verfügbaren historischen Daten zu "lernen" und sich anzupassen, aber sie können die Zukunft nicht vorhersagen, da es an Verallgemeinerungsfähigkeit im konstruierten Modell mangelt.

Einige Entwickler wissen einfach nicht von der Existenz der Überanpassung, oder sie wissen davon, haben aber keine Möglichkeit, sie zu verhindern. Andere nutzen sie als Werkzeug, um ihre Backtest-Ergebnisse zu verschönern. Sie fügen Dutzende von Eingabeparametern hinzu, ohne statistische Signifikanz zu berücksichtigen, und passen die Handelsstrategie übermäßig an historische Daten an, um andere davon zu überzeugen, dass ihr EA ähnliche Leistungen in der Zukunft erbringen kann.

Wenn dich dieses faszinierende Thema interessiert und du einen tieferen Einblick in die Überanpassung erhalten möchtest, lies bitte meine Artikel hier:

Es gibt mehrere Möglichkeiten, Geld zu vermeiden, das mit einem Expertenberater verloren geht, dessen einziger "Vorteil" darin besteht, vergangene Daten zu lesen, und der einfachste Weg ist, NIEMALS EINEN EXPERTENBERATER OHNE LIVE-HANDELSERGEBNISSE FÜR MINDESTENS 5 MONATE ODER 300 VERFOLGTE HANDELSGESCHÄFTE ZU VERWENDEN, UNABHÄNGIG DAVON, OB ER KOSTENLOS IST ODER GUTE BACKTEST-ERGEBNISSE HAT. Die Überwachung der Leistung von Live-Trades ist der einfachste Weg, um die Leistung eines EA mit Daten zu beobachten, die er noch nie zuvor gesehen hat.





Boring Pips-Optimierungsprozess - Ein rigoroser Validierungsprozess, der einen Unterschied schafft.

Boring Pips durchläuft einen umfassenden und maßgeschneiderten Optimierungsprozess namens Anti-Overfitting. Dies ist ein robuster Optimierungsprozess, der implementiert wird, um jeglichen Einfluss von Overfitting auf das Handelssystem zu eliminieren und die Allgemeingültigkeit des erstellten Modells sicherzustellen. Bitte lesen Sie den in Teil 2 oben verlinkten Artikel für einen detaillierteren Einblick in diesen Prozess.

Der Anti-Overfitting-Prozess besteht aus 3 Stufen:

- Anfängliche Optimierung: In dieser Phase wird Boring Pips mithilfe historischer Daten von 2010 bis 2019 optimiert. Das Ziel dieser Phase ist es, die anfängliche Annahme der Handelsstrategie zu testen und die robustesten Parameterwerte zu extrahieren.

- Walk-forward: In der zweiten Phase werden die in der ersten Phase gut funktionierenden Parameter mit völlig neuen Daten von 2019 bis 2022 getestet. Das Ziel ist es, die Stabilität des Handelssystems mit frischen Daten zu gewährleisten und die Vorhersagekraft des Modells zu bewerten.

- Stress test: Parameterwerte, die die ersten beiden Phasen bestehen, werden einem Stresstest unterzogen. In diesem abschließenden Test wird ein Simulationsalgorithmus verwendet, um Variablen wie Rauschen und Verzögerung in die anfänglichen Ein- und Ausstiegspunkte einzuführen (bestimmt durch die aus der Walk-forward-Phase ausgewählten Parameter). Das Ziel besteht darin, das System über seine "Komfortzone" hinaus zu bringen und die Toleranz des Systems gegenüber zufälligen Faktoren wie Verzögerung und Rauschen zu bewerten.

Überwachung des Live-Handels: Die robustesten Parameterwerte, die aus dem Anti-Overfitting-Prozess extrahiert wurden, wurden seit dem 10. Oktober 2022 auf ihre Handelsleistung mit einem echten Konto getestet. Dieses Konto wird über den unten stehenden Link verfolgt.

Einführung in den Boring Pips-Algorithmus

Das Boring Pips-Handelssystem ist eine Kombination aus modernen künstlichen Intelligenzalgorithmen und klassischen Handelsstrategien, die Momentum, Angebot-Nachfrage-Zonen und Fibonacci-Retracement umfassen. Konkret verwendet der EA eine fortschrittliche Formel auf Basis von Deep-Learning-Algorithmen, um das Momentum der Preise über 4 Zeiträume gleichzeitig zu messen. Diese Analyse hilft dabei, Situationen zu identifizieren, in denen eine Synchronisierung des Preis-Momentum-Rückgangs an potenziellen Angebot- und Nachfragezonen vorliegt, was dem System ermöglicht, fundierte Handelsentscheidungen zu treffen. Der gesamte Prozess, vom Scannen der Signale bis zum Ein- und Aussteigen aus Positionen, erfolgt in 4 Schritten vollautomatisch:

- Schritt 1: Ein fortschrittlicher Algorithmus wird kontinuierlich eingesetzt, um die Angebot- und Nachfragezonen zu scannen, die potenzielle Bereiche sind, in denen Preise voraussichtlich reagieren werden.

- Schritt 2: Boring Pips verwendet einen raffinierten und einzigartigen Algorithmus, der von künstlicher Intelligenz entwickelt wurde, um Veränderungen im Preis-Momentum nach einer starken Preisbewegung über verschiedene Zeiträume hinweg zu erkennen.

- Schritt 3: Das System trifft Handelsentscheidungen, wenn der Preis an zuvor identifizierten Angebot- und Nachfragezonen das Momentum verliert und eine Umkehrung vorhersagt.

- Schritt 4: Boring Pips verwaltet Trades basierend auf der Wahrscheinlichkeitsverteilungsregel, um eine maximale Ausnutzung des Handelsvorteils sicherzustellen, den der Einstiegspunkt mit sich bringt.





Eigenschaften

Name Boring Pips Version 4.30 Platform MT4, MT5 Handelsstrategien Momentum, Angebot und Nachfrage Zonen, Fibonacci-Retracement, Künstliche Intelligenz Empfohlene Paare AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zeitrahmen M5 MultiCurrency EA Ja. Ein Chart für alle Symbole Takeprofit Ja. Trailing Stoploss Ja. Festgelegt Grid Optional Martingale Optional Managements des Risikos Ja. Stop-Einstieg / Alle Positionen schließen

Empfohlene Installation

Installieren Sie Boring Pips auf einem der AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD-Charts mit einem Zeitrahmen von M5.

Handelssymbole: Wählen Sie das Handelswährungspaar (optimiert für AUDCAD/AUDNZD/NZDCAD).

Risikomodus: Wählen Sie einen geeigneten Risikomodus (Boring, Low risk, Medium risk or High risk).

Basissaldo: Wählen Sie den Betrag des Guthabens, der für den Handel verwendet werden soll.

Personalisierungseinstellungen: Bitte beachten Sie die detaillierten Anweisungen

Risikomanagementeinstellungen: Bitte beachten Sie die detaillierten Anweisungen.

Haftungsausschluss Die dargestellten Leistungskennzahlen und erwarteten Ergebnisse basieren auf Anti-overfitting-Forschung unter Verwendung von Tick-Daten Dritter (Tick Data Suite und Tickstory) für den Zeitraum 2010–2023 und auf der Annahme, dass sich vergangene Markteigenschaften ganz oder teilweise in der Zukunft fortsetzen. Die Backtest-Ergebnisse werden ausschließlich zu illustrativen Zwecken bereitgestellt, um das Verhalten der Handelsstrategie zu veranschaulichen, und sollten nicht als Garantie, Hinweis oder verlässliche Grundlage für zukünftige Performance, Erträge oder Risikoniveaus angesehen werden.

