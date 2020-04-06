Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!! Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!! Hier SETFILE und Anleitung herunterladen





Candle Power EA

Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500.

Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beschreibung

Dieser Expert Advisor verfolgt eine Aktienstrategie auf dem S&P 500, die systematisch auf Mean Reversion in überdehnten Marktphasen setzt. Der EA bündelt fünf unabhängige Mean-Reversion-Strategien in einem strukturierten Portfolio-Ansatz, um Marktübertreibungen gezielt zu handeln.

Der Schwerpunkt liegt auf Stress- und Korrekturphasen mit erhöhter Volatilität. In solchen Marktumfeldern kann der EA als mögliche Crashabsicherung, Hedge-Baustein oder taktische Ergänzung innerhalb eines bestehenden Portfolios eingesetzt werden. In ruhigen Marktphasen verhält sich die Strategie marktnahe und zielt auf zusätzliche, nicht korrelierte Renditequellen ab.

Die Strategie arbeitet ohne Martingale und ohne Grid. Jede der fünf Strategien nutzt unterschiedliche Filter- und Eintrittslogiken, wodurch die Korrelation reduziert und die Stabilität der Equity-Kurve verbessert wird.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Backtest & Historie

Langfristige Historie statt optimierter Kurztests

Der dargestellte Backtest basiert auf Tick-Daten seit 11/2010 und umfasst mehrere vollständige Marktzyklen des S&P 500 – inklusive starker Korrekturen und ausgeprägter Stressphasen.

Im Gegensatz zu vielen Angeboten im MQL5 Market mit lediglich 3–5 Jahren Backtest-Historie wurde bewusst auf eine lange, konsistente Testperiode gesetzt. Ziel ist eine realistische Bewertung der Strategieeigenschaften über unterschiedliche Marktregime hinweg – ohne Kurvenoptimierung auf Einzelphasen, ohne Martingale, ohne Grid.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Warum dieser EA?

Crash-Fokus & Mean Reversion

Taktische Nutzung von Volatilitäts-Spitzen und Mean-Reversion-Effekten in Abwärts- und Stressphasen des S&P500 – als mögliche Crashabsicherung und Hedge im Portfolio.

Portfolio-Ansatz statt Einzelwette

Fünf unabhängige Strategiemodule mit unterschiedlichen Filtermethoden -> geringere Korrelation, stabilere und glattere Equity-Kurve.

Praxis trifft Technik

Konzipiert von einem zertifizierten Börsenhändler und Portfoliomanager, umgesetzt in Zusammenarbeit mit einem Diplom-Informatiker mit über 15 Jahren Erfahrung in der EA-Entwicklung.

Flexibel erweiterbar

Weitere Presets für VIX, Gold (XAUUSD) sowie Öl (USOIL / UKOIL) befinden sich in Entwicklung.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Transparenz & Nachvollziehbarkeit

Live-Tracking ist aktiv. Der Live-Betrieb wurde erst vor kurzem gestartet (reduziertes Risiko zum Start) – die Entwicklung kann von Beginn an transparent verfolgt werden.

Live‑Tracking, (Start erst vor wenigen Tagen)

Transparenz ist Pflicht. Aktuelle Live‑Ergebnisse:

Hinweis: Im Signal sind weitere Strategien enthalten. In FX Blue können unter https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats und unter Angabe der Magic‑Nummern die 5 im EA enthaltenen Strategien isoliert verfolgt werden.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Strategiemodule (inkl. Magic‑Nummern)

Begriffe: CPI = Candle Power Indikator, RSI = Relative‑Strength‑Index.

Big Bad Bug Bounce

Ansatz: RSI + Volatilitäts‑Filter

Magic‑Nummer: 10001 Marauder Mondays

Ansatz: CPI + Wochentags‑Filter

Magic‑Nummer: 10002 Arachnid Anchors

Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter

Magic‑Nummer: 10003 CPI + Daily

Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter + Variante im Ausstieg

Magic‑Nummer: 10004 Would you like to trade more?

Ansatz: CPI + CPI (mehrstufige CPI‑Signalkonfirmation)

Magic‑Nummer: 10005

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Signal‑Engine & Filter (Auszug)

Einstiege: CPI (Candle Power Indikator), RSI oder Kombinationen.

CPI (Candle Power Indikator), RSI oder Kombinationen. Ausstiege: 7 Varianten (zusätzlich zu SL/TP/Zeitstopp), inkl. RSI‑/CPI‑Exits.

7 Varianten (zusätzlich zu SL/TP/Zeitstopp), inkl. RSI‑/CPI‑Exits. Money‑Management: 8 Methoden, Risiko in % je MM‑Methode.

8 Methoden, Risiko in % je MM‑Methode. Stopps & Ziele: 7 SL‑, 6 TP‑, 3 Break‑Even‑Methoden, plus Zeitstopp.

7 SL‑, 6 TP‑, 3 Break‑Even‑Methoden, plus Zeitstopp. Trend/Volatilität: 2 gleitende Durchschnitte (voll parametrisierbar), Vola‑Filter (3 Methoden).

2 gleitende Durchschnitte (voll parametrisierbar), Vola‑Filter (3 Methoden). Regime/Timing: Tageshoch/‑tief, Schlusskurs, Monats‑/Wochen‑/Jahrestags‑Filter, Saisonalität, Zinszyklus, Handelstags‑, Kerzen‑ & Vortageskerzen‑Filter (Farbe + %).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Test‑ & Datenbasis

Tick‑Daten‑Backtests ab 15.10.2010.

Datenabgleich mit S&P‑Futures Symbol = ES (M1) seit 01.01.2008 (Robustheits‑Check).

(Backtests/Analysen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Handelshäufigkeit (Durchschnitt p.a.)

Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Trades

Marauder Mondays: ca. 17 Trades

ca. Trades Arachnid Anchors: ca. 12 Trades

ca. Trades CPI + Daily: ca. 8 Trades

ca. Trades Would you like to trade more?: ca. 21 Trades

Nicht jede Logik handelt gleich oft: teilweise 8–17 Trades/Jahr, andere Module häufiger. Das sorgt für Diversifikation über Zeit und Marktregime. Die Tradeanzahl sagt nichts über die Performance aus.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________



Symbole & Presets

Primär: S&P 500

(Broker‑Mapping z. B. US500, SPX500USD, .US500Cash)

S&P 500 Weitere Presets (geplant, derzeit nicht enthalten): VIX, Gold und Öl

Preis & Lizenzmodell

Early‑Adopter‑Vorteil:

Geplante Veröffentlichung zusätzlicher Settings/Presets für VIX, Gold und Öl sowie ggf. weiterer Instrumente bis Anfang 2026 .

sowie ggf. weiterer Instrumente . Bestandskunden erhalten diese ohne Mehrkosten als Update. Für Neukäufer kann sich der Preis mit wachsendem Strategieumfang erhöhen.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Lieferumfang & Support

EA (.ex4) + 5 Setfiles (S&P‑Standard; Presets für VIX/Gold/Öl folgen, sobald verfügbar)

+ (S&P‑Standard; Presets für VIX/Gold/Öl folgen, sobald verfügbar) 60‑seitiges Handbuch verfügbar in Englisch und Deutsch, bei Bedarf Übersetzung mittels KI in alle Sprachen möglich (Schnellstart, Parameter, Setups, Best Practices und Risikohinweise)

→ Erhalt nach Kauf via MQL5‑Nachricht an mich (Käufer‑Verifizierung)

verfügbar in Englisch und Deutsch, bei Bedarf Übersetzung mittels KI in alle Sprachen möglich (Schnellstart, Parameter, Setups, Best Practices und Risikohinweise) → Erhalt nach Kauf via an mich (Käufer‑Verifizierung) Erklärvideo (DE & EN): privater Link nur für Käufer – jeder Parameter wird detailliert erklärt

privater Link nur für Käufer – Musterdatei für den Einsatz des Saisonalitäts- und des Zinszyklusfilters

für den Einsatz des Saisonalitäts- und des Zinszyklusfilters Support: via MQL5‑Nachrichten; Updates über den Market

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transparenz & Haftung

Trading ist risikobehaftet. Vergangene Ergebnisse (Backtests/Live‑Tracking) garantieren keine zukünftige Performance. Starte konservativ, teste im Demokonto, skaliere kontrolliert. Keine Anlageberatung.