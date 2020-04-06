Candle Power EA
- Experten
- Brainbug Investment GmbH
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 10
Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!!
Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!!
Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500.
Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung.
Beschreibung
Dieser Expert Advisor verfolgt eine Aktienstrategie auf dem S&P 500, die systematisch auf Mean Reversion in überdehnten Marktphasen setzt. Der EA bündelt fünf unabhängige Mean-Reversion-Strategien in einem strukturierten Portfolio-Ansatz, um Marktübertreibungen gezielt zu handeln.
Der Schwerpunkt liegt auf Stress- und Korrekturphasen mit erhöhter Volatilität. In solchen Marktumfeldern kann der EA als mögliche Crashabsicherung, Hedge-Baustein oder taktische Ergänzung innerhalb eines bestehenden Portfolios eingesetzt werden. In ruhigen Marktphasen verhält sich die Strategie marktnahe und zielt auf zusätzliche, nicht korrelierte Renditequellen ab.
Die Strategie arbeitet ohne Martingale und ohne Grid. Jede der fünf Strategien nutzt unterschiedliche Filter- und Eintrittslogiken, wodurch die Korrelation reduziert und die Stabilität der Equity-Kurve verbessert wird.
Backtest & Historie
Langfristige Historie statt optimierter Kurztests
Der dargestellte Backtest basiert auf Tick-Daten seit 11/2010 und umfasst mehrere vollständige Marktzyklen des S&P 500 – inklusive starker Korrekturen und ausgeprägter Stressphasen.
Im Gegensatz zu vielen Angeboten im MQL5 Market mit lediglich 3–5 Jahren Backtest-Historie wurde bewusst auf eine lange, konsistente Testperiode gesetzt. Ziel ist eine realistische Bewertung der Strategieeigenschaften über unterschiedliche Marktregime hinweg – ohne Kurvenoptimierung auf Einzelphasen, ohne Martingale, ohne Grid.
Warum dieser EA?
Crash-Fokus & Mean Reversion
Taktische Nutzung von Volatilitäts-Spitzen und Mean-Reversion-Effekten in Abwärts- und Stressphasen des S&P500 – als mögliche Crashabsicherung und Hedge im Portfolio.
Portfolio-Ansatz statt Einzelwette
Fünf unabhängige Strategiemodule mit unterschiedlichen Filtermethoden -> geringere Korrelation, stabilere und glattere Equity-Kurve.
Praxis trifft Technik
Konzipiert von einem zertifizierten Börsenhändler und Portfoliomanager, umgesetzt in Zusammenarbeit mit einem Diplom-Informatiker mit über 15 Jahren Erfahrung in der EA-Entwicklung.
Flexibel erweiterbar
Weitere Presets für VIX, Gold (XAUUSD) sowie Öl (USOIL / UKOIL) befinden sich in Entwicklung.
Transparenz & Nachvollziehbarkeit
Live-Tracking ist aktiv. Der Live-Betrieb wurde erst vor kurzem gestartet (reduziertes Risiko zum Start) – die Entwicklung kann von Beginn an transparent verfolgt werden.
Live‑Tracking, (Start erst vor wenigen Tagen)
Transparenz ist Pflicht. Aktuelle Live‑Ergebnisse:
- MQL5‑Signal: https://www.mql5.com/de/signals/2328739?source=Site+Profile
- FX Blue Übersicht: https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment
Hinweis: Im Signal sind weitere Strategien enthalten. In FX Blue können unter https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats und unter Angabe der Magic‑Nummern die 5 im EA enthaltenen Strategien isoliert verfolgt werden.
Strategiemodule (inkl. Magic‑Nummern)
Begriffe: CPI = Candle Power Indikator, RSI = Relative‑Strength‑Index.
- Big Bad Bug Bounce
Ansatz: RSI + Volatilitäts‑Filter
Magic‑Nummer: 10001
- Marauder Mondays
Ansatz: CPI + Wochentags‑Filter
Magic‑Nummer: 10002
- Arachnid Anchors
Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter
Magic‑Nummer: 10003
- CPI + Daily
Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter + Variante im Ausstieg
Magic‑Nummer: 10004
- Would you like to trade more?
Ansatz: CPI + CPI (mehrstufige CPI‑Signalkonfirmation)
Magic‑Nummer: 10005
Signal‑Engine & Filter (Auszug)
- Einstiege: CPI (Candle Power Indikator), RSI oder Kombinationen.
- Ausstiege: 7 Varianten (zusätzlich zu SL/TP/Zeitstopp), inkl. RSI‑/CPI‑Exits.
- Money‑Management: 8 Methoden, Risiko in % je MM‑Methode.
- Stopps & Ziele: 7 SL‑, 6 TP‑, 3 Break‑Even‑Methoden, plus Zeitstopp.
- Trend/Volatilität: 2 gleitende Durchschnitte (voll parametrisierbar), Vola‑Filter (3 Methoden).
- Regime/Timing: Tageshoch/‑tief, Schlusskurs, Monats‑/Wochen‑/Jahrestags‑Filter, Saisonalität, Zinszyklus, Handelstags‑, Kerzen‑ & Vortageskerzen‑Filter (Farbe + %).
Test‑ & Datenbasis
- Tick‑Daten‑Backtests ab 15.10.2010.
- Datenabgleich mit S&P‑Futures Symbol = ES (M1) seit 01.01.2008 (Robustheits‑Check).
(Backtests/Analysen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)
Handelshäufigkeit (Durchschnitt p.a.)
- Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Trades
- Marauder Mondays: ca. 17 Trades
- Arachnid Anchors: ca. 12 Trades
- CPI + Daily: ca. 8 Trades
- Would you like to trade more?: ca. 21 Trades
Nicht jede Logik handelt gleich oft: teilweise 8–17 Trades/Jahr, andere Module häufiger. Das sorgt für Diversifikation über Zeit und Marktregime. Die Tradeanzahl sagt nichts über die Performance aus.
Symbole & Presets
- Primär: S&P 500
(Broker‑Mapping z. B. US500, SPX500USD, .US500Cash)
- Weitere Presets (geplant, derzeit nicht enthalten): VIX, Gold und Öl
Preis & Lizenzmodell
Early‑Adopter‑Vorteil:
- Geplante Veröffentlichung zusätzlicher Settings/Presets für VIX, Gold und Öl sowie ggf. weiterer Instrumente bis Anfang 2026.
- Bestandskunden erhalten diese ohne Mehrkosten als Update. Für Neukäufer kann sich der Preis mit wachsendem Strategieumfang erhöhen.
Lieferumfang & Support
- EA (.ex4) + 5 Setfiles (S&P‑Standard; Presets für VIX/Gold/Öl folgen, sobald verfügbar)
- 60‑seitiges Handbuch verfügbar in Englisch und Deutsch, bei Bedarf Übersetzung mittels KI in alle Sprachen möglich (Schnellstart, Parameter, Setups, Best Practices und Risikohinweise)
→ Erhalt nach Kauf via MQL5‑Nachricht an mich (Käufer‑Verifizierung)
- Erklärvideo (DE & EN): privater Link nur für Käufer – jeder Parameter wird detailliert erklärt
- Musterdatei für den Einsatz des Saisonalitäts- und des Zinszyklusfilters
- Support: via MQL5‑Nachrichten; Updates über den Market
Transparenz & Haftung
Trading ist risikobehaftet. Vergangene Ergebnisse (Backtests/Live‑Tracking) garantieren keine zukünftige Performance. Starte konservativ, teste im Demokonto, skaliere kontrolliert. Keine Anlageberatung.