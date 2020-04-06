Candle Power EA

Bitte schreiben Sie mich nach dem Kauf an, um das Handbuch als PDF und einen Link zu einem ausführlichen Erklärvideo zu erhalten!!!

Starten Sie den EA immer mit einem Setting!!!

Hier SETFILE und Anleitung herunterladen 


Candle Power EA

Mean Reversion Aktienstrategie für den S+P 500.

Fünf kombinierte Strategien als Portfolio-Ansatz – entwickelt für volatile Marktphasen, Korrekturen und als mögliche taktische Portfolio-Absicherung.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Beschreibung

Dieser Expert Advisor verfolgt eine Aktienstrategie auf dem S&P 500, die systematisch auf Mean Reversion in überdehnten Marktphasen setzt. Der EA bündelt fünf unabhängige Mean-Reversion-Strategien in einem strukturierten Portfolio-Ansatz, um Marktübertreibungen gezielt zu handeln.

Der Schwerpunkt liegt auf Stress- und Korrekturphasen mit erhöhter Volatilität. In solchen Marktumfeldern kann der EA als mögliche Crashabsicherung, Hedge-Baustein oder taktische Ergänzung innerhalb eines bestehenden Portfolios eingesetzt werden. In ruhigen Marktphasen verhält sich die Strategie marktnahe und zielt auf zusätzliche, nicht korrelierte Renditequellen ab.

Die Strategie arbeitet ohne Martingale und ohne Grid. Jede der fünf Strategien nutzt unterschiedliche Filter- und Eintrittslogiken, wodurch die Korrelation reduziert und die Stabilität der Equity-Kurve verbessert wird.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Backtest & Historie

Langfristige Historie statt optimierter Kurztests

Der dargestellte Backtest basiert auf Tick-Daten seit 11/2010 und umfasst mehrere vollständige Marktzyklen des S&P 500 – inklusive starker Korrekturen und ausgeprägter Stressphasen.

Im Gegensatz zu vielen Angeboten im MQL5 Market mit lediglich 3–5 Jahren Backtest-Historie wurde bewusst auf eine lange, konsistente Testperiode gesetzt. Ziel ist eine realistische Bewertung der Strategieeigenschaften über unterschiedliche Marktregime hinweg – ohne Kurvenoptimierung auf Einzelphasen, ohne Martingale, ohne Grid.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Warum dieser EA?

Crash-Fokus & Mean Reversion

Taktische Nutzung von Volatilitäts-Spitzen und Mean-Reversion-Effekten in Abwärts- und Stressphasen des S&P500 – als mögliche Crashabsicherung und Hedge im Portfolio. 

Portfolio-Ansatz statt Einzelwette

Fünf unabhängige Strategiemodule mit unterschiedlichen Filtermethoden -> geringere Korrelation, stabilere und glattere Equity-Kurve.

Praxis trifft Technik

Konzipiert von einem zertifizierten Börsenhändler und Portfoliomanager, umgesetzt in Zusammenarbeit mit einem Diplom-Informatiker mit über 15 Jahren Erfahrung in der EA-Entwicklung.

Flexibel erweiterbar

Weitere Presets für VIX, Gold (XAUUSD) sowie Öl (USOIL / UKOIL) befinden sich in Entwicklung.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Transparenz & Nachvollziehbarkeit

Live-Tracking ist aktiv. Der Live-Betrieb wurde erst vor kurzem gestartet (reduziertes Risiko zum Start)   – die Entwicklung kann von Beginn an transparent verfolgt werden.

    Live‑Tracking, (Start erst vor wenigen Tagen)

    Transparenz ist Pflicht. Aktuelle Live‑Ergebnisse:

    Hinweis: Im Signal sind weitere Strategien enthalten. In FX Blue können unter https://www.fxblue.com/users/brainbuginvestment/stats und unter Angabe der Magic‑Nummern die 5 im EA enthaltenen Strategien isoliert verfolgt werden.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Strategiemodule (inkl. Magic‑Nummern)

    Begriffe: CPI = Candle Power Indikator, RSI = Relative‑Strength‑Index.

    1. Big Bad Bug Bounce
      Ansatz: RSI + Volatilitäts‑Filter
      Magic‑Nummer: 10001
    2. Marauder Mondays
      Ansatz: CPI + Wochentags‑Filter
      Magic‑Nummer: 10002
    3. Arachnid Anchors
      Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter
      Magic‑Nummer: 10003
    4. CPI + Daily
      Ansatz: CPI + Tageshoch/‑tief‑Filter + Variante im Ausstieg
      Magic‑Nummer: 10004
    5. Would you like to trade more?
      Ansatz: CPI + CPI (mehrstufige CPI‑Signalkonfirmation)
      Magic‑Nummer: 10005

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Signal‑Engine & Filter (Auszug)

    • Einstiege: CPI (Candle Power Indikator), RSI oder Kombinationen.
    • Ausstiege: 7 Varianten (zusätzlich zu SL/TP/Zeitstopp), inkl. RSI‑/CPI‑Exits.
    • Money‑Management: 8 Methoden, Risiko in % je MM‑Methode.
    • Stopps & Ziele: 7 SL‑, 6 TP‑, 3 Break‑Even‑Methoden, plus Zeitstopp.
    • Trend/Volatilität: 2 gleitende Durchschnitte (voll parametrisierbar), Vola‑Filter (3 Methoden).
    • Regime/Timing: Tageshoch/‑tief, Schlusskurs, Monats‑/Wochen‑/Jahrestags‑Filter, Saisonalität, Zinszyklus, Handelstags‑, Kerzen‑ & Vortageskerzen‑Filter (Farbe + %).

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Test‑ & Datenbasis

    • Tick‑Daten‑Backtests ab 15.10.2010.
    • Datenabgleich mit S&P‑Futures Symbol = ES (M1) seit 01.01.2008 (Robustheits‑Check).

    (Backtests/Analysen sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.)

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Handelshäufigkeit (Durchschnitt p.a.)

    • Big Bad Bug Bounce: ca. 35 Trades
    • Marauder Mondays: ca. 17 Trades
    • Arachnid Anchors: ca. 12 Trades
    • CPI + Daily: ca. 8 Trades
    • Would you like to trade more?: ca. 21 Trades

    Nicht jede Logik handelt gleich oft: teilweise 8–17 Trades/Jahr, andere Module häufiger. Das sorgt für Diversifikation über Zeit und Marktregime. Die Tradeanzahl sagt nichts über die Performance aus.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Symbole & Presets

    • Primär: S&P 500
      (Broker‑Mapping z. B. US500, SPX500USD, .US500Cash)
    • Weitere Presets (geplant, derzeit nicht enthalten): VIX, Gold und Öl

    Preis & Lizenzmodell

    Early‑Adopter‑Vorteil:

    • Geplante Veröffentlichung zusätzlicher Settings/Presets für VIX, Gold und Öl sowie ggf. weiterer Instrumente bis Anfang 2026.
    • Bestandskunden erhalten diese ohne Mehrkosten als Update. Für Neukäufer kann sich der Preis mit wachsendem Strategieumfang erhöhen.

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Lieferumfang & Support

    • EA (.ex4) + 5 Setfiles (S&P‑Standard; Presets für VIX/Gold/Öl folgen, sobald verfügbar)
    • 60‑seitiges Handbuch verfügbar in Englisch und Deutsch, bei Bedarf Übersetzung mittels KI in alle Sprachen möglich  (Schnellstart, Parameter, Setups, Best Practices und Risikohinweise)
      → Erhalt nach Kauf via MQL5‑Nachricht an mich (Käufer‑Verifizierung)
    • Erklärvideo (DE & EN): privater Link nur für Käufer – jeder Parameter wird detailliert erklärt
    • Musterdatei für den Einsatz des Saisonalitäts- und des Zinszyklusfilters
    • Support: via MQL5‑Nachrichten; Updates über den Market

    ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

    Transparenz & Haftung

    Trading ist risikobehaftet. Vergangene Ergebnisse (Backtests/Live‑Tracking) garantieren keine zukünftige Performance. Starte konservativ, teste im Demokonto, skaliere kontrolliert. Keine Anlageberatung.

    Empfohlene Produkte
    Correlation Hunter
    Aleksandr Shifanov
    Experten
    Demo version of the advisor Correlation Hunter The full version can be found at the link  https://www.mql5.com/ru/market/product/64481 The Expert Advisor appeared thanks to many years of analysis of the movement of correlated currency pairs in the Forex market. The full version does not use any blocks You can test the Expert Advisor on a demo account for an unlimited time. Nobody limits you in time. The main task is to choose the most optimal settings for working with your broker You can s
    Golden Scalper PRO
    Felipe Jose Costa Pereira
    3.83 (12)
    Experten
    Golden Scalper PRO: Unsere Technologie arbeitet für Sie! Handbuch und Set-Datei: Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns bitte, und wir senden Ihnen das vollständige Handbuch und die Set-Datei zu. Preis: Der Preis steigt, wenn mehr Lizenzen verkauft werden. Verfügbare Lizenzen: 3 Der Handel mit Gold gehört aufgrund seiner extremen Volatilität und der damit verbundenen Risiken zu den anspruchsvollsten Bereichen der Finanzmärkte. Golden Scalper PRO wurde entwickelt, um genau diesen Herausforderungen z
    Murasame
    Akihiro Tanaka
    Experten
    Überblick „Murasame“ ist ein Trendfolgesystem, das durchschnittlich etwa 25 Stunden pro Trade benötigt. Kein Raster, kein Martingal, keine Doppelseite, 1 Position. Der Stop-Loss wird durch Trailing verschoben. Installation Währungspaar GBPJPY Zeitachse 30  Minuten   (ver.4.0~) mittlere Greenwich-Zeit +2/+3   (   nur für   5   tägliche Riegel   ) MT4   -Einstellung der Anzeigebalkennummer 1000   oder mehr Parameter Magie Nr. magische Zahl Sommer 0: Keine / 1: Amerikanischer Stil / 2: Britisc
    Wardtrade17
    Ahmed Wardan Atik
    5 (1)
    Experten
    Ihr Feedback ist sehr wichtig, Bitte senden Sie Ihre Bewertung und kontaktieren Sie mich, um eine Einstellung für andere Paare zu bekommen! Diese Expert Advisor ist ein sehr logisch, es nicht versprechen irrationalen Reichtum wie in vielen Beratern zum Verkauf angeboten, gibt es einen jährlichen Gewinn von 10% bis 42%, die Expert Advisor soll nur auf ein Paar, das ist die Arbeit EURUSD Zeitrahmen H1 und an nur einem Tag, nämlich Montag . Lassen Sie den Expert Advisor einfach am Montag auf dem
    Trading Vision Expert
    Vitalii Zakharuk
    Experten
    Produkt-Beschreibung: Trading Vision - Automatisierter Assistent für Forex Trader Einführung Auf den heutigen Finanzmärkten ist die Automatisierung des Devisenhandels nicht nur wünschenswert, sondern für den Erfolg unerlässlich. Das primäre Ziel von automatisierten Handelssystemen wie Trading Vision ist es, den Handelsprozess durch die Implementierung fortschrittlicher Algorithmen zur Analyse von Markttrends zu vereinfachen. Auf diese Weise können sich Händler auf strategisches Denken konzentrie
    Canadian Taiga
    Charbel Abboud
    Experten
    CANADIAN TAIGA ist ein professioneller Portfolio-EA, der ein trendfolgendes Handelssystem verwendet, das auf den Prinzipien von Volatilitätsausbrüchen und Ausbrüchen von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus basiert. Es funktioniert auf allen Kanadischen Dollar-Paaren. Das Kernprinzip von Canadian Taiga ist die Nutzung von Handelsmöglichkeiten auf allen CAD-Paaren unter Verwendung eines ausgeklügelten Hedging-Moduls. Laden Sie CANADIAN TAIGA herunter und testen Sie es auf allen Kanadischen Dollar
    Aurus Gold
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    "Aurus Gold" ist ein Programm, das den Devisenmarkt (Forex) automatisch und ohne menschliches Zutun analysieren und handeln kann. Dieses innovative Werkzeug für Entscheidungen über den Kauf oder Verkauf von Währungspaaren. die vollständige Liste für Ihre Bequemlichkeit ist verfügbar https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Hauptaufgabe von Aurus Gold ist es, Gewinne zu maximieren und Risiken für Investoren zu minimieren. Es ist in der Lage, rund um die Uhr zu arbeiten, basierend auf
    Rebate gnome
    Vasilii Konovalov
    Experten
    Rabatt-Roboter. Das Geld auf der Einzahlung dreht sich um Null, während viele Transaktionen getätigt werden und ein Rabatt angesammelt wird.Die Einzahlung wird nicht belastet, es gibt einen Stop-Loss und einen Take-Profit. Dies ist eindeutig ein Trend auf dem Tages-Chart. Bei langen Umkehrungen verliert der Roboter, aber es passiert sehr langsam und relativ sicher, daher wird empfohlen, den Trend mindestens einmal am Tag zu verfolgen und ihn auszuschalten, wenn es Anzeichen für eine Umkehrung au
    Arman Flying EA X3
    Samir Arman
    Experten
    Hallo zusammen Der Experte arbeitet mit schwebenden Geschäften, die sich mit dem Preis bewegen beim Aktivieren einer Transaktion Es schließt auf dem Stop-Loss oder auf einem Gewinn aus der Verfolgung des Gewinns Arbeitet auf Währungspaaren mit niedrigem Spread Wie Dollar Yen Währung Die Arbeit wird mit den gleichen Einstellungen wie der Experte durchgeführt, oder sie kann nach Belieben des Benutzers geändert werden Arbeit auf einem Timing von 15M oder mehr, wie der Benutzer mag Parameter: Tran
    Milos EA
    Garner Edward Bennie
    Experten
    Milos v3.2 ist ein fortschrittlicher Trendfolge-Roboter, der auf einer Break of Structure (BOS)-Logik und einer mehrstufigen Einstiegsbestätigung basiert. Milos ist auf Präzision und Robustheit ausgelegt, erkennt strukturelle Hochs/Tiefs, identifiziert gültige Trendrichtungen und führt nur dann Trades aus, wenn der Markt die Stärke durch ein sauberes BOS-Ereignis bestätigt. Sobald ein gültiger Trend vorliegt, eröffnet Milos eine Primärposition beim ersten BOS-Ausbruch. Wenn der Preis zurückgeht,
    SentimentEA
    Sergii Onyshchenko
    Experten
    Dies ist ein selten funktionierender EA. Ich empfehle diesen EA für institutionelle Fonds. Ich empfehle ihn nur für das Paar EURUSD. Arbeits-Zeitrahmen M1 . Orders 1-3 Serien pro Monat - ist optimal. Öffentliche Überwachung https://www.mql5.com/en/signals/616195 Strategie EA verkauft, wenn teuer ist und kauft, wenn billig. Wenn % Bullen in einem Moment <x EA sucht nach Käufen. Wenn % Bullen im Moment >y ist EA auf der Suche nach Verkäufen. Für die Eröffnung von EA-Aufträgen wird die Marktstru
    TsTriangularHedge
    Salvatore Labriola
    Utilitys
    Mit diesem Dienstprogramm können Sie offene Positionen auf dem Devisenmarkt eröffnen, überwachen und verwalten, und zwar nur für Instrumente, bei denen es möglich ist, Dreiecksgeschäfte zu erstellen, oder für Instrumente, die im Zähler oder Nenner dieselbe Währung haben: z.B.: EURSUSD --- GBPUSD --- EURGBP Die Hilfe der operativen Linien und die wertvollen Informationen auf dem Panel erlauben dem Händler, die Geschäfte leichter zu verwalten. Empfohlen für Anfänger und erfahrene Trader. Externe
    Athekros
    Jacob Zerella
    Experten
    Einführung in Athekros Das Entwicklungsteam hat einen Finanz- und Risikomanagement-Hintergrund und aus diesem Grund nutzt der EA die wichtigsten Finanztheorien, um zu handeln. Das Handelssystem wurde mit dem primären Ziel entwickelt, die Strategien von Investmentfonds zu replizieren und dabei die Zugänglichkeit von Handelssystemen für Privatkunden zu nutzen. Aus diesem Grund ist die Performance für längere Zeithorizonte ausgelegt. Sie benötigen keine Vorkenntnisse, verwenden Standardeinstellunge
    North Star EA
    Zhongqu Wu
    Experten
    North Star EA ist ein Trend EA, nicht ein Martin EA, nicht optimiert EA. verwenden Sie nur fixe Losgröße, Auto erhalten fixe Stop-Loss und Take-Profit-Wert, Max 3 offene Positionen.EA hat mehrere Plattform-Tests bestanden. Kleine Kapitalentnahme und kein Risiko der Exposition ！ North Star EA ist ein komplexer Algorithmus, der künstliche Intelligenz in Kombination mit traditioneller technischer Analyse verwendet, um Marktbewegungen vorherzusagen. Dieser Expert Advisor nutzt eine Kombination aus
    Crazy Dominator
    Luciana Andrea Maggiori
    Experten
    NEUE EXKLUSIVE ENTWICKLUNG VERFÜGBAR Crazy Dominator Ideal für anspruchsvolle Trader, die nach Präzision und totaler Kontrolle suchen. Beinhaltet die folgenden wichtigen Erweiterungen: Eingangsfilter basierend auf dem erfolgreichen Crazy Filter. Auswahl der Betriebstage Konfigurierbare Handelszeiten Automatische Änderung von Multiplikator und Abstand nach X Trades Die Standardeinstellungen sind nicht für ein bestimmtes Paar konfiguriert. Dieser EA ist nur zum Testen verfügb
    QuantumGuard Pro Safe Trading with Risk Panel
    Nan Wang
    Utilitys
    QuantumGuard Pro - Intelligentes Quantum-Risikomanagement-Handelssystem Wesentliche Merkmale Fünf unabhängige Fondsmanagement-Gruppen für intelligente Risikodiversifizierung Dreifacher Schutzmechanismus: Gewinnziel + Drawdown-Schutz + globale Risikokontrolle Professionelles Trading-Panel für die Handelsausführung aus einer Hand 24/7 Echtzeit-Risikoüberwachung und -schutz Automatische Anzeige von Durchschnittspreislinien für jede Gruppe Ein-Klick-Schließen einzelner Gruppenaufträge für präzise K
    BitBull EA MT4
    Arseny Potyekhin
    Experten
    Liebe Trader, Ich freue mich sehr, Ihnen unser neuestes Projekt vorzustellen. EA BitBull. Echtes Kryptowährungstrading ist jetzt Realität! Da diese Strategie so einzigartig ist, möchte ich nur eine begrenzte Anzahl von Lizenzen verkaufen. Daher wird der Preis stetig steigen, um den Verkauf zu begrenzen. Der nächste Preis beträgt 790 USD. Mit der Hilfe unserer geschätzten Partner aus aller Welt ist es uns gelungen, eine innovative Krypto-Strategie zu entwickeln. Diese Strategie vereint nahtlos
    Imperium Pattern EA
    Botond Ratonyi
    5 (2)
    Experten
    Imperium-Muster EA VERWENDET ES NUR MIT DEN SET-DATEIEN, DIE ICH IM KOMMENTARBEREICH GEPOSTET HABE. Dies ist das größte Update im Leben des Imperium Pattern EA, es hat neue Funktionen und Motor. ---er hat das offizielle TheNomadTrader Dynamic Engine System zusammen mit einem guten Risiko:Belohnungsverhältnis bekommen ---Neue Funktion, die es dem Händler erlaubt, dem EA mitzuteilen, nach wie viel Zeit (X-Wert in Minuten) der EA den Handel durch dynamischen Ausstieg schließen kann. Diese Funk
    LayerStop
    Norhisham Mohd Rudin
    Experten
    LayerStop EA führt nur eine Aktion aus, um eine Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP zu öffnen, und überwacht somit nur den Trailing Stoploss. Es werden keine spezifischen Bedingungen verwendet, um eine Pending Order zu öffnen. Pending Order BUYSTOP oder SELLSTOP wird sofort generiert, nachdem ein Expert Advisor in den Chart eingefügt wurde. Geeignet für News High Impact. Wenn Sie LayerStop EA bereits in den Chart eingefügt haben und LayerStop EA eine neue Aktion durchführen möchte, um eine
    Limit Scalper
    Heiko Kendziorra
    5 (1)
    Experten
    Kaufen Sie den Dip - verkaufen Sie den Spike. Diese einfache Strategie, die mit Limit-Orders ausgeführt wird, macht Slippage zu Ihrem Freund. Der erweiterte Take Profit setzt den Gewinnen keine Grenzen, oft werden Gewinne weit über dem normalen Scalping-Gewinn erzielt. Siehe Bildschirmfotos unten. Kein Martingal, kein Raster, immer nur eine offene Order mit StopLoss. Live-Signal: https: //www.mql5.com/en/signals/1495331 Die Standardeinstellungen sind für GBPUSD M5 Chart . Timing ist wichtig: S
    A muving average turn positioning builder EA
    Klein Gyula
    Experten
    Ich spreche Ungarisch. Magyarul beszélek benne. (Első felvétel. https://youtu.be/MapbQrJ0uPU Első felvétel. https://youtu.be/i2id5O1KPrI Második felvétel. https://youtu.be/Zp2i7QN-IMc Első felvétel. https://youtu.be/h7UbTWiM-Lw Második felvétel. https://youtu.be/y54q4Rasf2A Harmadik felvétel. https://youtu.be/13zYjsoe6ZQ Negyedik felvétel. https://youtu.be/NGiB1AnxxfU) Nice Day Signalos! Positiver Aufbau Muving Average Turn. Positiver Aufbau für Moving Average Round. Wenn die Muving Average schl
    Dorothy Web Spider V297I4 HydraFlow Autopilot
    Huu Loc Nguyen
    Experten
    ENGLISCHE BESCHREIBUNG (MQL5 Standard Optimiert) Produktname: Dorothy Web Spider (MT4) [Untertitel: HydraFlow Autopilot | Volatility Trap Grid | FireShield Safety] EinführungDorothy Web Spider (DWS) ist kein starrer traditioneller Expert Advisor. Er ist ein automatisierter Handelsassistent, der auf dem "Spider Web"-Mechanismus in Kombination mit der "HydraFlow"-Logik basiert. Anstatt dem Preis mit Marktaufträgen hinterherzujagen, scannt Dorothy automatisch die Marktvolatilität und platziert inte
    Straddle Trader Pro MT4
    NICHOLAS GRANT CARTER
    Experten
    Eine kurze Beschreibung der Strategie: Der Berater zielt darauf ab, die großen Preisschwankungen zu nutzen, die auf den offenen Märkten der drei Hauptmärkte (New York, London und Tokio) auftreten. Berater "Straddle" (platzieren Sie eine Kauforder darüber und eine Verkaufsorder darunter) - Markteröffnungspreis oder Preisspanne vor der Eröffnung. Viele operative Eingabe- / Ausgabefilter werden über mehrere Zeiträume hinweg verwendet, um sicherzustellen, dass Operationen in Richtung des Trends aus
    Axel Bot MT4
    Salman Metioui
    Experten
    Axel Bot ist ein hochentwickelter Handelsalgorithmus, der Händlern fortschrittliche Absicherungsstrategien ermöglicht. Durch die nahtlose Integration mit den wichtigsten Finanzmärkten ermöglicht Axel Bot den Nutzern die algorithmische Ausführung von Trades, wodurch das Risiko minimiert und die potenziellen Erträge maximiert werden. Der Bot nutzt Echtzeit-Marktdaten, fortschrittliche Analysen und prädiktive Modellierung, um Hedging-Möglichkeiten zu identifizieren und ermöglicht es Händlern, ihre
    Telegram Broadcast
    Volodymyr Hrybachov
    4.67 (3)
    Utilitys
    Das Dienstprogramm TELEGRAM BROADCAST hilft Ihnen, Ihren Handel sofort auf dem Telegram-Kanal zu veröffentlichen. Wenn Sie schon lange Ihren eigenen Telegram-Kanal mit FOREX-Signalen erstellen wollten, dann ist dies das Richtige für Sie. TELEGRAM BROADCAST kann Nachrichten senden: Eröffnung und Abschluss von Geschäften; Platzieren und Löschen ausstehender Bestellungen; Änderung von Stop-Loss und Take-Provision (letzte Order); Stop-Loss und Take-Prov ausgelöst; Aktivierung und Löschung einer Pe
    Working Bot
    Dmitry Shutov
    1 (1)
    Experten
    Dieser Expert Advisor basiert auf fortschrittlichen neuronalen Netzwerken. Hauptmerkmale des EA Nach dem Training merkt sich der EA die Muster der einzelnen Währungspaare . Daher ist ein erneutes Training des Währungspaares nicht erforderlich, wenn ein Währungspaar gewechselt wird. Feste Take-Profit- und Stop-Loss-Niveaus werden in den Eingaben festgelegt. Handel mit mehreren Währungen . Überwachung meiner Konten: https://www.mql5.com/en/signals/author/mizrael Vorbereitung auf den Handel und T
    Hunting Cat EA
    Alexandra Sivill Muedra
    Experten
    Jagd auf die Katze "Forex Grid Trading Strategy" Maximieren Sie Ihre Gewinne, während das eingebaute Grid-System die Risiken minimiert, unabhängig davon, wie stark sich der Markt bewegt. Es beinhaltet eine Sicherheitsfunktion zur Draw Down Reduzierung für sicherere Gewinne. Unterteilen Sie den Markt in viele Ebenen und platzieren Sie <<Kauf- und Verkaufs<<-Orders auf jeder Ebene zur gleichen Zeit und profitieren Sie von jeder Marktbewegung. Wie man es benutzt? Stellen Sie Ihren Zeitrahmen und I
    GraphSeriesEA
    Chukwudi Joshua Obiekwe
    Experten
    GraphSeriesEA : ist ein fortschrittlicheres System wie BuySellSeriesEA, aber der Unterschied ist, dass es keine Positionen hält, sondern alle Käufe/Verkäufe schließt. Es hat keinen Scalper wie BuySellSeriesEA, sondern es schließt alle Positionen, wenn Sie aussteigen. sobald es eine bestimmte Zeit und Punkte erreicht hat; überprüfen Sie Basis auf die Positionen Situationen auf dem Chart Trend kurze oder lange Welle. ist sehr anspruchsvoll robuste Forex EA mit einer hervorragenden Leistung.wichtig
    Intelligent trend
    Yang Pei Qin
    Experten
    1. die Trendgröße auf der Grundlage des Chart-Zyklus bestimmen. Ein Aufwärtstrend in der Nähe des höchsten Preises in einem Zeitraum. Ein Abwärtstrend in der Nähe des niedrigsten Preises in einem Zeitraum. 2. kurzfristige Trends: Überverkauft und long; überkauft, short. 3) Auflösung von Positionen auf der Grundlage von überkauften und überverkauften Kursen und Gewinnpunkten. Echtzeit-Signal： https://www.mql5.com/zh/signals/1538661?source=Site+Signale+Mein EA-Einstellungen： Sie müssen den EA in d
    Quantum Pro Deluxe
    Luis Mariano Vazquez Marcos
    Experten
    Erleben Sie die Leistungsfähigkeit des Expert Advisors "QUANTUM", eines sorgfältig entwickelten Algorithmus für den Handel mit Gold. Dieser Expert Advisor hat in strengen Backtests stets hervorragende Ergebnisse erzielt und zeichnet sich durch seine Fähigkeit aus, Goldtrends präzise und effektiv zu nutzen. Empfohlene Benchmarks: ALLE WÄHRUNGEN Zeitraum M5, M15, M30 und H1 SELBSTANPASSENDE RISIKOFAKTOR-ALLOKATION Risikohinweis: Die Nutzung dieses Expert Advisors ist mit einem erheblichen Risiko v
    Käufer dieses Produkts erwarben auch
    Quantum Emperor MT4
    Bogdan Ion Puscasu
    4.85 (172)
    Experten
    Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten Quantum StarMan  kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren D
    Aura Black Edition
    Stanislav Tomilov
    4.6 (20)
    Experten
    Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
    AI Forex Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.6 (10)
    Experten
    AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robo
    Aura Neuron MT4
    Stanislav Tomilov
    4.58 (12)
    Experten
    Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
    HFT Fast M1 Gold Scalper V8 EA
    Martin Alejandro Bamonte
    3.67 (3)
    Experten
    ULTRA-OPTIMIERTE VERSION – MT4 HFT FAST M1 GOLD SCALPER V8.2 ist in der MT4-Version die bislang leistungsstärkste, stabilste und ausgereifteste Veröffentlichung. HFT ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich auf Gold (XAUUSD) im M1-Zeitrahmen handelt und täglich eine große Anzahl an Trades ausführt. Er unterstützt einen Hebel von bis zu 1:500 und arbeitet mit sehr vernünftigen Lotgrößen , was ihn zu einer echten Scalping-Strategie macht. Daher sind spezialisierte Scalping-Konten (RAW oder
    XG Gold Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.32 (38)
    Experten
    Der XG Gold Robot MT4 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
    EvoTrade EA MT4
    Dolores Martin Munoz
    Experten
    EvoTrade: Das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt Darf ich Ihnen EvoTrade vorstellen? Ein einzigartiger Handelsberater, entwickelt mit modernster Technologie in den Bereichen Computer Vision und Datenanalyse. Es ist das erste selbstlernende Handelssystem auf dem Markt und arbeitet in Echtzeit. EvoTrade analysiert Marktbedingungen, passt Strategien an und reagiert dynamisch auf Veränderungen, um außergewöhnliche Präzision in jeder Umgebung zu gewährleisten. EvoTrade nutzt fortschritt
    Stock Indexes EA MT4
    MQL TOOLS SL
    4 (4)
    Experten
    Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
    Big Forex Players MT4
    MQL TOOLS SL
    4.81 (42)
    Experten
    Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
    The Tinga Tinga EA Updated
    Allistair Kabelo Mandow
    Experten
    $10 bis $13 000 Broker:Hija Global Markets Ltd Plattform:MT5 Kontotyp:Live Login-Nummer:40912 Anleger-Passwort:Leclote123# Liebe Nutzer, ich möchte Ihnen meinen neuen Trading Advisor The Tinga EA vorstellen. Der Tinga Advisor arbeitet auf der Plattform des Advisors, aber im Gegensatz zu diesem arbeitet er auf niedrigeren Zeitrahmen von M15 und verwendet andere Indikatoren, um Trades zu generieren, während er auch auf zwei Währungspaaren, XAUUSD und USDJPY, handelt, was un
    Opening Range Breakout Master
    Thushara Dissanayake
    Experten
    Der       Opening Range Breakout Master   ist ein professionelles algorithmisches Handelssystem, das darauf ausgelegt ist, institutionelle Handelskonzepte wie       ICT (Inner Circle Trader), Smart Money Concepts (SMC) und liquiditätsbasierte Strategien   . Dieser Expert Advisor automatisiert die Erkennung und Ausführung von       Eröffnungsbereichsausbrüche (ORB)       an wichtigen globalen Forex-Sitzungen, einschließlich       London, New York, Tokio und Midnight Killzones   , sodass Händler s
    Bitcoin Robot Grid MT4
    MQL TOOLS SL
    5 (17)
    Experten
    Bitcoin Robot Grid MT4 ist ein intelligentes Handelssystem, das entwickelt wurde, um den BTCUSD-Handel mit Hilfe der Grid-Handelsstrategie zu automatisieren. Diese Methode macht sich Marktschwankungen zunutze, indem sie eine strukturierte Reihe von Kauf- und Verkaufsaufträgen zu vordefinierten Kursniveaus platziert. Der Roboter überwacht kontinuierlich die Marktbedingungen und führt die Trades gemäß den voreingestellten Parametern aus, so dass ein konsistentes Marktengagement ohne manuelles Ein
    Scipio Gold Bot
    Stefano Frisetti
    Experten
    VORSICHT vor SCAM! SCIPIO GOLD BOT wird nur von MQL5.com vertrieben. Bitte beachten Sie: dies ist kein kommerzieller BOT, sondern ein professioneller. Der Vertrieb ist auf 100 Exemplare insgesamt begrenzt, und der Preis kann ohne vorherige Ankündigung zu erhöhen. Dies ist die MT4-Version, die Mt5-Version finden Sie hier: https: //www.mql5.com/it/market/product/148820 Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der Trader ei
    Three Little Birds
    Ahmad Aan Isnain Shofwan
    Experten
    ️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
    Bitcoin Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    4.63 (65)
    Experten
    Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
    Crude Oil Robot MT4
    MQL TOOLS SL
    Experten
    Der beste Öl-Handelsroboter der Welt: Crude Oil Robot ist der unangefochtene Spitzen-Handelsroboter für den XTIUSD oder jedes andere von Ihrem Broker angebotene Rohöl-Instrument . Es handelt sich hierbei nicht um einen generischen Algorithmus, sondern um ein hochspezialisiertes System , das ausschließlich für den Rohölmarkt entwickelt wurde und einzigartige Technologien nutzt , die in keinem anderen Handelsroboter verfügbar sind. Crude Oil Robot ist mit exklusiven Funktionen ausgestattet , die
    M1 Gold Scalper
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    Experten
    Der "M1 Gold Scalper" ist ein Hochfrequenz-Scalper, der ausschließlich mit Gold (XAUUSD) auf dem M1-Zeitrahmen handelt und täglich viele Trades durchführt. Er arbeitet mit sehr vernünftigen Losgrößen, die mit einer echten Scalping-Strategie vereinbar sind. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Diese Strategie wurde entwickelt, um von kleinen Schwankungen des Goldpreises zu profitieren, indem Mikrotrends und kurzfristige Impulse genutzt werden. D
    Dynamic Pips MT4
    Thi Thu Ha Hoang
    5 (1)
    Experten
    Weihnachten & Neujahr sind da — wie sieht dein Trading-Plan für 2026 aus? 40% RABATT auf Dynamic Pips EA — jetzt nur $799 inklusive 8 Aktivierungen . Und das ist noch nicht alles: Boring Pips EA (MT4 oder MT5) gratis , falls du es noch nicht besitzt. Zusätzliche 10% Rabatt , wenn du bereits Kunde bist. Schnell sein! Dieses Angebot gilt für die ersten 5 Käufer oder bis zum 7. Januar 2026 — je nachdem, was zuerst eintritt. Für weitere Details oder um das Angebot zu nutzen,
    Hedging Forex EA1
    Samir Arman
    5 (2)
    Experten
    ️ Hedging Forex EA1 - Intelligente Risikokontrolle mit ATR & Hedge-Strategie Jetzt mit erweiterten Funktionen und virtueller Strategie-Tester-Anleitung --- Überblick Hedging Forex EA1 ist ein intelligenter, risikogeführter Expert Advisor, der für volatile Währungspaare mit einer Hedge-Strategie entwickelt wurde. Dieser EA bietet eine erweiterte Kontrolle über die Positionsgröße, das Handels-Timing und die Take-Profit-Strategien mit ATR-Integration. Egal, ob Sie Anfänger oder erfahren
    Extractors MT4
    DRT Circle
    Experten
    Extraktoren für XAUUSD Extractors für XAUUSD ist ein professioneller Expert Advisor für Händler, die Wert auf Präzision, kontrolliertes Risiko und eine flexible Handelslogik beim Handel mit Gold (XAUUSD) legen. Er integriert zwei fortschrittliche integrierte Strategien und fünf flexible Marktansatzmodi und gibt Händlern die volle Kontrolle darüber, wie das System Trades unter verschiedenen Marktstrukturen interpretiert, eingibt und verwaltet. Extractors basiert auf umfangreichen Forschungs- und
    ChimeraFxTool
    Marve Edom Agbor
    5 (1)
    Experten
    SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
    Real Miner MT4
    M Ardiansyah
    Experten
    Real Miner EA ist ein intelligenter Trenddetektor-Roboter, der fortschrittliche mathematische und statistische Theorien verwendet. Die Einstiegsfilter haben leistungsstarke und erweiterte Korrekturen an den Einstiegspunkten. Alle Trades werden durch TP/SL angetrieben, um das Risiko des Kontos zu kontrollieren. Außerdem wurden einige intelligente Algorithmen in den EA eingebaut, um einige Einstellungen basierend auf ausgewählten Symbolen und Zeitrahmen automatisch anzupassen. So ist die Verwendun
    Exorcist Projects
    Ivan Simonika
    3 (1)
    Experten
    Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
    GridSync Pro
    Thushara Dissanayake
    Experten
    GridSync Pro       ist ein       anspruchsvoller Grid-Trading-EA       konzipiert für       MetaTrader 4       das kombiniert       vollautomatische Ausführung       mit       manuelle Handelsflexibilität   . Dies       Smart Grid EA       implementiert eine       Nicht-Martingal, erweiterte Rasterstrategie       mit       präzise Risikomanagementkontrollen   , einschließlich       tägliche Gewinnziele, Verlustlimits und Trailing Stops       zum Schutz des Kapitals während       volatilen Marktb
    Trade Vantage v4
    Yvan Musatov
    Experten
    Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
    Trillion Pips GridX EA
    Sivaramakrishnan Natarajan
    Experten
    Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
    MATrader QuickScalper
    MARC ALBRECHT SCHMID
    Experten
    MATrader QuickScalper – Präzises Scalping auf Basis des MATrader-Kerns MATrader QuickScalper ist ein spezialisierter Scalping-Expert Advisor von Marc Albrecht Trading, entwickelt als eigenständige Strategie neben dem bekannten MATrader AI. Während MATrader AI auf adaptive Zyklen und größere Marktbewegungen ausgerichtet ist, wurde MATrader QuickScalper für schnelle Ausführungen, kurze Trade-Dauer und saubere Scalping-Einstiege entwickelt. Dieser EA trägt bewusst den Namen MATrader, da er auf d
    PinTrade MT4
    Evgeniy Zhdan
    Experten
    Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
    SAR Expert Advisor
    Dian Wahyudi
    Experten
    SAR Expert Advisor arbeitet automatisch 24 Stunden von Montag bis Freitag und verwenden VPS , so dass der Roboter arbeitet 24 Stunden von Montag bis Freitag und maximale Handelsergebnisse zu erhalten. Dieses ea verwendet Scalping , Trend und Trailing Stop Strategie. Dieses System verwendet den Parabolic SAR Indikator um Positionen zu eröffnen. Live-Konto Erforderliches Mindestguthaben: $100 auf dem Cent-Konto, $500 auf dem Cent-Konto, $1000 auf dem Micro-Konto SAR Expert Advisor funktioniert für
    Gold Lady
    Dmitriq Evgenoeviz Ko
    1 (1)
    Experten
    Der Gold Lady Expert Advisor für den Goldhandel auf der Plattform MetaTrader 4 (MT4) ist ein automatisches Handelssystem, das speziell für den Goldhandel (XAU/USD) entwickelt wurde. Solche Berater verwenden in der Regel Algorithmen zur Ausführung von Geschäften auf der Grundlage technischer Analysen und anderer Marktdaten. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Der Berater setzt neuronale Netze ein, um Marktdaten in Echtzeit zu analysieren, sich
    Auswahl:
    Keine Bewertungen
    Antwort auf eine Rezension