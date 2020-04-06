Dragons Risk Shield
RiskShield Dragon - Automatisierter Multi-Währungs-Berater
Durch die Kombination intelligenter Algorithmen, robuster Schutzmechanismen und flexibler Konfiguration liefert **RiskShield Dragon** konstante Gewinne bei minimalem Risiko.
## Wichtige Vorteile
**Mehrwährung & Multi-Threaded**: Unterstützt über 20 Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, und mehr) gleichzeitig auf jedem Zeitrahmen.
**Minimum Deposit ab 10.000**: Optimiert für den Handel mit einem Startguthaben von 10.000 Kontoeinheiten.
* **Kein Martingale**: Verwendet ein nicht-geometrisches Mittelwertsystem, um exponentielle Lot-Erhöhungen zu verhindern und Drawdowns zu kontrollieren.
**Vorgefertigte Templates**: Enthält vorgetestete Konfigurationen für Trend- und Swing-Strategien, die einen schnellen Einsatz ermöglichen.
## Technische Merkmale
1. **Nicht-geometrisches Mittelwertbildungssystem**
Baut ein dynamisches Auftragsnetz auf, das sich an die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und die aktuelle Marktvolatilität anpasst.
2. **Eigene Indikatoren in separaten Streams**
Jeder benutzerdefinierte Indikator läuft in einem eigenen Kontroll-Thread, der die Signale kreuzweise validiert, um Fehleingaben zu vermeiden.
3. **Eingebaute Schutzmechanismen**
* **Spread-Kontrolle**: Blockiert neue Aufträge, wenn die Spreads konfigurierbare Schwellenwerte überschreiten.
**Zeitliche Filterung**: Begrenzt den Handel auf bestimmte Sitzungen oder Stunden.
**Reale und virtuelle SL/TP**: Kombiniert für den Makler sichtbare Stop-Orders mit versteckten (virtuellen) Orders für eine verdeckte Ausstiegskontrolle.
4. **Anpassbare Aggressivität**
Feinabstimmung der Handelsintensität über den Parameter `RiskFactor`, plus Optionen für `TrailingStop` und `TrailingStart`.
## Wie es funktioniert
1. **Trend-Erkennung**
Identifiziert den Markttrend mit Hilfe eines SuperTrend-Indikators und einer Analyse des gleitenden Durchschnitts auf einem höheren Zeitrahmen.
2. **Signalerzeugung**
Bestätigt Einstiegssignale durch mehrere Filterebenen (Trendrichtung, Preismuster, Volatilitätsprüfungen).
3. **Positionseingabe**
* **Primäre Order**: Wird bei einem gültigen Indikatorsignal eröffnet.
**Durchschnittsaufträge**: Werden bei Pullbacks mit dynamisch berechneten Abständen platziert, um die Kostenbasis zu verbessern.
4. **Gewinnmitnahme**
Kombiniert für den Broker sichtbare Take-Profit-Orders mit versteckten virtuellen Orders, um Gewinne effizient zu sichern.
## Management & Einstellungen
* **MagicIdentifier**: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.
* **DefaultVolume**: Basis-Lotgröße (0 = automatische Berechnung).
* **RiskFactor**: Multiplikator für die Positionsgröße.
* **MaxConcurrentTrades**: Maximal gleichzeitig offene Positionen.
* **HardStopLoss / HardTakeProfit**: Feste SL/TP-Niveaus (in Punkten).
* **SoftStopLoss / SoftTakeProfit**: Interne (virtuelle) SL/TP-Niveaus.
* **TrailingStartPoint / TrailingDistance**: Parameter für dynamische Trailing-Stops.
## Verwendungsempfehlungen
1. **Einlage**: Mindestens 10.000 Kontoeinheiten.
2. **Währungspaare**: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY.
3. **Betriebsmodus**: Läuft 24/5 mit einer zuverlässigen Internetverbindung.
4. **Risiko-Management**: Verwenden Sie externe SL/TP zusätzlich zu den internen Grenzwerten für mehr Sicherheit.
