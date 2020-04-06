Dragons Risk Shield

RiskShield Dragon - Automatisierter Multi-Währungs-Berater

Durch die Kombination intelligenter Algorithmen, robuster Schutzmechanismen und flexibler Konfiguration liefert **RiskShield Dragon** konstante Gewinne bei minimalem Risiko.

---

## Wichtige Vorteile

**Mehrwährung & Multi-Threaded**: Unterstützt über 20 Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, und mehr) gleichzeitig auf jedem Zeitrahmen.
**Minimum Deposit ab 10.000**: Optimiert für den Handel mit einem Startguthaben von 10.000 Kontoeinheiten.
* **Kein Martingale**: Verwendet ein nicht-geometrisches Mittelwertsystem, um exponentielle Lot-Erhöhungen zu verhindern und Drawdowns zu kontrollieren.
**Vorgefertigte Templates**: Enthält vorgetestete Konfigurationen für Trend- und Swing-Strategien, die einen schnellen Einsatz ermöglichen.

---

## Technische Merkmale

1. **Nicht-geometrisches Mittelwertbildungssystem**
Baut ein dynamisches Auftragsnetz auf, das sich an die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und die aktuelle Marktvolatilität anpasst.
2. **Eigene Indikatoren in separaten Streams**
Jeder benutzerdefinierte Indikator läuft in einem eigenen Kontroll-Thread, der die Signale kreuzweise validiert, um Fehleingaben zu vermeiden.
3. **Eingebaute Schutzmechanismen**

* **Spread-Kontrolle**: Blockiert neue Aufträge, wenn die Spreads konfigurierbare Schwellenwerte überschreiten.
**Zeitliche Filterung**: Begrenzt den Handel auf bestimmte Sitzungen oder Stunden.
**Reale und virtuelle SL/TP**: Kombiniert für den Makler sichtbare Stop-Orders mit versteckten (virtuellen) Orders für eine verdeckte Ausstiegskontrolle.
4. **Anpassbare Aggressivität**
Feinabstimmung der Handelsintensität über den Parameter `RiskFactor`, plus Optionen für `TrailingStop` und `TrailingStart`.

---

## Wie es funktioniert

1. **Trend-Erkennung**
Identifiziert den Markttrend mit Hilfe eines SuperTrend-Indikators und einer Analyse des gleitenden Durchschnitts auf einem höheren Zeitrahmen.
2. **Signalerzeugung**
Bestätigt Einstiegssignale durch mehrere Filterebenen (Trendrichtung, Preismuster, Volatilitätsprüfungen).
3. **Positionseingabe**

* **Primäre Order**: Wird bei einem gültigen Indikatorsignal eröffnet.
**Durchschnittsaufträge**: Werden bei Pullbacks mit dynamisch berechneten Abständen platziert, um die Kostenbasis zu verbessern.
4. **Gewinnmitnahme**
Kombiniert für den Broker sichtbare Take-Profit-Orders mit versteckten virtuellen Orders, um Gewinne effizient zu sichern.

---

## Management & Einstellungen

* **MagicIdentifier**: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.
* **DefaultVolume**: Basis-Lotgröße (0 = automatische Berechnung).
* **RiskFactor**: Multiplikator für die Positionsgröße.
* **MaxConcurrentTrades**: Maximal gleichzeitig offene Positionen.
* **HardStopLoss / HardTakeProfit**: Feste SL/TP-Niveaus (in Punkten).
* **SoftStopLoss / SoftTakeProfit**: Interne (virtuelle) SL/TP-Niveaus.
* **TrailingStartPoint / TrailingDistance**: Parameter für dynamische Trailing-Stops.

---

## Verwendungsempfehlungen

1. **Einlage**: Mindestens 10.000 Kontoeinheiten.
2. **Währungspaare**: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY.
3. **Betriebsmodus**: Läuft 24/5 mit einer zuverlässigen Internetverbindung.
4. **Risiko-Management**: Verwenden Sie externe SL/TP zusätzlich zu den internen Grenzwerten für mehr Sicherheit.

---

## SEO Schlüsselwörter

```
Automatischer Berater, Forex-Roboter, MQL5-Experte, EA mit mehreren Währungen, RiskShield Dragon, Non-Martingale-Durchschnittsbildung, Grid-Trading, Trendstrategie, virtuelle Stop-Orders
```

Empfohlene Produkte
The Arrow Scalper
Fawwaz Abdulmantaser Salim Albaker
1 (2)
Experten
Lieber Freund.. Ich teile mit Ihnen diese einfache Expert Adviser .. es ist voll automatisch dieser Expert Adviser folgt dem Trend des Paares, das Sie installieren, oder irgendwelchen Aktien oder Indizes, es funktioniert so: - wenn der Trend auf dem H4-Chart einen Aufwärtstrend anzeigt, wartet der Experte, bis die 15M- und 1H-Charts einen Aufwärtstrend anzeigen der EA wird direkt eine Kauforder eröffnen, und dasselbe bei einem Abwärtstrend tun und eine Verkaufsorder eröffnen Die Losgröße des Kau
FREE
MARSI Pro Adaptive RSI and MA System
Jurijs Gulkevics
Experten
MARSI Pro   ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das Trendfolge- und Mean-Reversion-Strategien mit robustem Risikomanagement kombiniert. Entwickelt für den Forex-Markt, umfasst es: Kernkomponenten: Hybride Signalgenerierung Moving Average (MA)-Ausbruch : Erkennt Trendumkehrungen durch Preisüberschreitung eines anpassbaren MA. RSI-Bestätigung : Filtert Signale mithilfe von RSI-Überkauft-/Überverkauft-Niveaus. Martingale-Logik : Dynamische Positionsgrößenanpassung nach Verlusttr
Toumed
Mohamed Kamel Touati
Experten
EA TOUMED ****** Only     10 copies Availible for  $399 ******* ****** Final price  $1499 ***** EA Toumed  ist ein  professioneller Scalping-Experte mit geringem Risiko.  Der Experte wählt die optimalen Einstiegspunkte aus, eine Preisanalyse wird verwendet.  Der Experte verwendet kein Raster, Martingal oder Arbitrage.  Jede Position ist durch einen visuellen Stop-Loss geschützt.  Alle offenen Transaktionen werden von einem Kontrollalgorithmus begleitet, der auf einem Trailing Stop und einem T
Alien Golden Ai Robot
Nirundorn Promphao
Experten
Ich werde nur meinen Kunden unterstützen. สำหรับลูกค้า Alien Golden Ai Robot ist ein sicheres System für den Handel mit Forex und Kryptowährungen. Entwickelt ausschließlich für das Paar XAUUSD (GOLD), beliebige Währungspaare und jeden Broker. Jetzt ausprobieren! Der Ai Robot wurde entwickelt, um auf dem XAUUSD (GOLD) und jedem anderen Währungsmarkt zu operieren, wobei er nur bei hohen Erfolgswahrscheinlichkeiten und bestimmten einzigartigen Bedingungen einsteigt. Der Ai Robot basiert auf einer
InfinX Classic MT4
Stanislav Shtiliyanov
Experten
Zum Test Aktivieren Sie Power von False auf True. Automatischer und halbautomatischer Handelsroboter Ohne Gitter Ohne Martingal Niedrige Verwaltung Langfristige Perspektive Unsere Priorität ist es, das Kapital mit einem langfristigen Geldmanagementplan zu erhalten Halbautomatische und automatische Steuerung des täglichen Trendhandels mit Swing-Trading und Price Action. InfinX bietet ein ausgewogenes Risiko-Ertrags-Verhältnis und überlebt problemlos in allen Marktsituationen - auch in den kritis
Cloud 9
Mr Luke Rory Samuel Watson
Experten
Nach Monaten harter Arbeit und Entwicklung freuen wir uns, Cloud 9 auf dem MQL4 MarketPlace zu veröffentlichen! Cloud 9 ist ein einzigartiger vollautomatischer Trendroboter, der für eine Vielzahl von Währungspaaren entwickelt wurde. Er nutzt gleitende Durchschnitte und eine komplexe Theorie der Ichimoku-Wolke, um starke Trends auf den Währungsmärkten zu erkennen. In der Vergangenheit hat es manuellen Händlern an Geduld und Disziplin gefehlt. Cloud 9 hat dieses Problem nicht. Es scannt die Märkte
Xgrid Scalper MT4
Prafull Manohar Nikam
Experten
Dieser Handelsroboter ist ausschließlich für 10K Kapital Handelskonto und EURUSD H1 gemacht. Verwenden Sie es NICHT auf kleinere Konten, weil es minimale freie Marge Grenze dh Free Margin > 500 (dieser Wert ist in "tatsächlichen Geld" nicht in "Prozent"!) Dies ist ein einfaches Grid Trading System, das auf ADX Indikator Volatilität und mit High Winrate arbeitet. WICHTIG: Die Standard-Eingabeeinstellungen sind das absolute Minimum (nicht ideal). Verwenden Sie stattdessen die empfohlenen Einstell
TrendSight Pro EA
Andri Maulana
Experten
Maximieren Sie Ihr Goldhandelspotenzial mit TrendSight Pro EA , einer hochentwickelten und automatisierten Handelslösung, die speziell für den hochintensiven XAUUSD (Gold)-Markt entwickelt wurde. Dieser EA wurde für Händler entwickelt, die Wert auf Präzision, Sicherheit und konsistente Leistung legen, und nimmt der technischen Analyse das Rätselraten ab. Warum TrendSight Pro EA wählen? TrendSight Pro EA ist nicht einfach nur ein weiterer automatisierter Bot, sondern eine komplette Gold-Handelsst
Intensive
Evgeniy Zhdan
Experten
Der Algorithmus des Expert Advisors bestimmt auf Tages-Charts die Kerzenmuster, die die Richtung des Intraday-Handels vorgeben. Der Trading EA bestimmt, wie lange sich der Preis in überkauften/überverkauften Zonen bewegt und beginnt in Richtung der erwarteten Trendbewegung zu arbeiten. Jede Position wird mit einem engen Stop-Loss und Take-Profit versehen. Es kann nur eine aktive Position auf dem Markt geöffnet sein. Der EA wurde unter Verwendung von Kursen mit 99% Qualität entwickelt und geteste
Divergen Pro
Taman Talappetsakun
Experten
Steigern Sie Ihr Handelspotenzial mit einer intelligenten Kombination aus Divergenz- und Grid-Strategien. (Dieser EA wurde mit der fxDreema Software von eaforexcenter.com entwickelt) Hauptmerkmale dieses EA Professioneller Divergenz-Handel Der EA nutzt die Bollinger Bänder (BB) und den RSI , um hochpräzise Divergenzsignale zu identifizieren: Kaufsignal : Der RSI bildet ein höheres Tief, während der Kurs ein niedrigeres Tief bildet. Verkaufssignal : Der RSI bildet ein niedrigeres Hoch, während de
Nostradamus X Scalper
Burak Baltaci
Experten
NOSTRADAMUS X SCALPER  Empfohlenes Paar:  Gold Empfohlener Zeitrahmen:  M15  Professioneller Roboter, der Marktgipfel und -tiefpunkte aufspürt Nostradamus ist ein vollautomatisches Handelssystem, das Marktwendepunkte präzise erfasst. Es arbeitet Tag und Nacht, trifft emotionslose Entscheidungen und maximiert Ihre Gewinne!  WARUM NOSTRADAMUS?  Intelligentes Einstiegssystem Erkennt automatisch Trendwendepunkte Präziser Einstieg bei hohen und niedrigen Kursen Risikokontrolle mit Stop-
Midas AI
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
MIDAS AI ist der Wächter über Ihr Kapital. Sie stürzt sich nicht Hals über Kopf in den Handel, sondern wägt jede Entscheidung mit mathematischer Präzision ab. Seine Stop-Losses und Take-Profits sind keine Zufallszahlen, sondern das Ergebnis sorgfältiger Berechnungen zur Risikominimierung und Gewinnmaximierung. MIDAS AI ist eine Sinfonie von Analysen und Algorithmen. Wie ein erfahrener Schachspieler berechnet sie ihre Züge durch die Analyse von Charts und Wirtschaftsindikatoren. Sie lässt sich n
DarkLand
Daniil Evstratenko
Experten
Der Roboter ist für den automatischen Nachthandel konzipiert. Die Strategie ist für viele Währungspaare geeignet. Sie können mehrere Paare gleichzeitig handeln. Der EA öffnet den Handel von 21:00 bis 1:00 Uhr nach EET-Zeit (GMT + 3 im Sommer, + 2 im Winter). Die GMT-Zeit des Brokers wird automatisch ermittelt, oder Sie können sie manuell konfigurieren (im Tester erforderlich). Ein spezieller Preiskanal-Indikator wird für die Ein- und Ausstiegssignale verwendet. Am unteren Ende des Kanals befinde
NetZ
Sugianto
5 (3)
Experten
NET Z verwendet eine sehr bekannte Trendumkehrtechnik zur Bestimmung des Positionseinstiegs mit leichten Modifikationen durch die Verwendung virtueller Handelstechniken und virtueller Pending Orders, damit der Positionseinstieg nicht zu früh oder zu spät erfolgt. Warum NETZ? NET Z erfordert keine komplizierten Einstellungen und ist einfach zu bedienen, da der Benutzer lediglich eine bereits vorhandene Set-Datei hochladen muss. Derzeit gibt es Set-Dateien für 20 Devisenpaare. Der beste GRID EA mi
Bot Classic mt4
Andriy Sydoruk
Experten
Professioneller Roboter Bot Classic, der die klassische Handelsstrategie mit zwei gleitenden Durchschnitten umsetzt. Wenn sich zwei gleitende Durchschnitte kreuzen, wird ein Kauf- oder Verkaufssignal gebildet. Die Richtung des Signals wird in den Einstellungen festgelegt und hängt davon ab, welcher der gleitenden Durchschnitte kleiner und welcher größer ist, und auch davon, ob die Umkehrung aktiviert ist. Dieser Ratgeber funktioniert mit jedem Devisenpaar. Für die zyklische Re-Optimierung wird
Tradely Scalper
Seyedmohammad Gallafan
Experten
Tradely Scalper ist ein vollautomatischer Scalping EA, der eine exklusive Breakout-Strategie verwendet und fortschrittliches Geldmanagement, Trailing Stop, risikofreie und gewinnsichernde Systeme bietet. Dieser EA braucht keine Überoptimierung, um profitabel zu sein, was bedeutet, dass er für jeden Anfänger oder erfahrenen Trader geeignet ist. Anforderungen Handels-Paare EURUSD, USDJPY Zeitrahmen H1 oder M30 Mindest-Einzahlung $100 Hebelwirkung 1:100 Makler ECN-Konto mit Absicherung . Ni
OtmScalpHedge
Otmane Achandir
Experten
OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC OtmScalp EA V1 - Der ultimative AI-Scalping-Roboter für EUR, Gold & BTC Zeitbegrenztes Angebot: Nur 499$ (Ursprünglicher Preis: 1200$ - Preiserhöhung in Kürze!) Warum OtmScalp EA V1 die beste Wahl für ernsthafte Trader ist Konsistente tägliche Gewinne - Entwickelt für aggressives, aber kontrolliertes Scalping 3 spezialisierte Versionen - Optimiert für EUR-Paare, Gold (XAU/USD) und Bitcoin (BTC/USD) Vollautomatisierter AI-Han
PureDailyEA
Ahmet Metin Yilmaz
Experten
Expert's signal link arbeitet seit dem 09.07.2019 an 25 verschiedenen Instrumenten. Er wird nach einiger Zeit wieder eingestellt werden. https://www.mql5.com/en/signals/605823 Dieser Expert Advisor funktioniert gut auf täglichen Charts. Eröffnet eine schwebende Order auf der Grundlage der täglichen Preisbewegungen und kann diese schwebende Order auf der Grundlage der Preisbewegungen während des Tages revidieren. Er kann die aktuelle Order beibehalten, indem er die Kursbewegungen verfolgt, und k
AFM Pro Neural
Vladimir Pavlov
5 (2)
Experten
Kompatibel mit den Vorschriften der Regulierungsbehörden NFA, CFTC und FCA. Prinzip der Funktionsweise Die Algorithmen des EA basieren auf der Methode der Amplituden-Phasen-Modulation von Signalen verschiedener Zeitrahmen. Einige Algorithmen nutzen die Emulation einer neuronalen Netzwerkanalyse des Graphen. Der EA hat eine Blockstruktur und die Möglichkeit, eine unbegrenzte Anzahl von Algorithmen zum Öffnen und Schließen hinzuzufügen. Hauptvorteile Achtung! Bevor Sie beginnen, laden Sie unbedi
Long power rsi
Kevin Michael Jones
Experten
* Symbol EURUSD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * Automatischer Advisor, Handel vorzugsweise mit den folgenden Assets: EUR/USD, EUR/NZD, AUD/NZD, EUR/JPY. * Der Vorteil dieses Advisors ist, dass er kein Martingal enthält und der Handel mit Stop-Loss und Take-Profit durchgeführt wird. * Er wurde mehr als 2 Jahre lang im Strategietester getestet. Sie können die Demoversion selbst herunterladen und sie bei Bedarf über einen beliebigen Zeitraum hinweg betrachten. * Der Expert Advisor basiert auf den Dat
Gold of the Incas
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
Gold der Inkas ist ein hocheffektiver Trading Advisor, der speziell für die MT4-Plattform entwickelt wurde und sich auf den Goldmarkt und die wichtigsten Währungspaare konzentriert. Mithilfe komplexer Algorithmen analysiert er Markttrends und Preisschwankungen in Echtzeit und sorgt so für maximale Gewinne bei minimalem Risiko. Die vollständige Liste finden Sie unter https://www.mql5.com/ru/users/pants-dmi/seller Die Effektivität von Gold of the Incas wird durch lange Testphasen bestätigt, in
Magic EA MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (1)
Experten
Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. EA kann auf allen Symbolen und allen Zeitrahmen han
You Golden Joker
Dmitriq Evgenoeviz Ko
Experten
You Golden Joker ist ein professionelles automatisiertes Handelssystem, das für die MT4-Plattform und die Währungspaare XAUUSD, GBPUSD und alle Forex-Währungen entwickelt und optimiert wurde. Es ist einfach zu bedienen und dennoch effektiv und wurde entwickelt, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und mithilfe fortschrittlicher Technologie intelligentere Entscheidungen zu treffen. Der Expert Advisor funktioniert auf den wichtigsten Währungspaaren mit niedri
Grid stability plus semi automatic
Oleg Papkov
Experten
Der halbautomatische Expert Advisor Grid Stability Plus handelt auf Basis der Signale des RSI-Indikators . Wenn der Indikator einen Wert von 30 oder 70 erreicht, wird in verschiedene Richtungen gehandelt. Ist der Indikator größer als 70 , wird die Short-Richtung für die ersten Trades gewählt, ist der Indikator kleiner als 30 , wird die Long-Richtung gewählt. Gewinnbringende Trades werden durch Take Profit geschlossen. Unprofitable werden vom Expert Advisor mit der Methode der Mittelwertbildung
Smart Prospector Expert
Adeniyi Adedipe
Experten
Der Smart Prospector E.A. ist eine nahtlose Kombination aus dem weithin bekannten "Volume Weighted Average Price (VWAP) Indicator" und dem neuen "Fibo Reversals_TEMA Indicator" und ist damit der realistischste Multi-Strategy Expert Advisor, den Sie je finden werden. Ausreichend getestet in der GbpUsd Währungspaar mit über 25 Jahren Geschichte Daten, ist diese E.A sicher, dass Sie Ihren eigenen Anteil der Gewinne in den Devisenmärkten. Für beste Performances, set: 'Max_Orders' = 'Null'. Max_Facto
Fidelity MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
3 (5)
Experten
Beschreibung : Fidelity EA ist ein Expert Advisor für den Handel auf allen Forex-Paaren und allen Zeitrahmen. Der EA verfügt über spezielle Algorithmen zur Trenderkennung. Der Algorithmus ist völlig intelligent und automatisch. Daher ist die Verwendung und Einrichtung des EA sehr einfach und es besteht keine Notwendigkeit, tiefe Kenntnisse über den Markt zu haben. Wachsen des EA : Der EA wird ständig aktualisiert und unterstützt. Neue Funktionen werden später kostenlos hinzugefügt. Wenn Sie e
Forex Bacteria MT4
Kaloyan Ivanov
Experten
Forex Bacteria – Expert Advisor für MetaTrader 4/5 Forex Bacteria ist ein automatisierter Expert Advisor (EA), der für die Plattform MetaTrader 4/5 entwickelt wurde. So wie nützliche Bakterien in der Natur mit uns in Symbiose leben, streben auch wir eine harmonische und symbiotische Beziehung zu den Märkten an. Dieser EA ist sofort einsatzbereit – du musst lediglich deine Risikoparameter einstellen und die Wochentage auswählen, an denen du handeln möchtest. Er wurde über die letzten 12 Jahre hin
Golden Scalping EA
Yurii Yasny
Experten
Golden Scalping EA Nur 3 Exemplare verfügbar für $399.00. Nächster Preis 199 USD Golden Scalping EA ist eine Strategie zum Durchbrechen starker Kursniveaus. Der Expert Advisor muss nicht optimiert werden. Es reicht, ihn auf dem Chart zu installieren auf dem Chart zu installieren und mit dem Handel zu beginnen! Vorteile von Golden Scalping : - bestes SL/TP-Verhältnis - niedriger SL, der das System so sicher wie möglich macht - jede Order hat einen festen SL Handelsempfehlungen : - Verwendung
Blue CARA MT4
Duc Anh Le
Experten
| Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT4 version, click  here  for  Blue CARA MT5  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Next-Gen Multi-Currency Multi-Timeframe EA, der auf der weithin bekannten (und wohl beliebtesten) I
Capital System
Vitalii Zakharuk
Experten
Das vorgestellte Expertensystem arbeitet mit dem Währungspaar GBPUSD und nur mit diesem. Dieses System hat das Prinzip der sieben Aufträge implementiert - das heißt, es können maximal sieben Aufträge in einer Richtung erteilt werden, nach denen die Gesamtposition der Serie durch Stops, entweder real oder virtuell, geschlossen werden sollte. Das Handelssystem ist so konzipiert, dass es separat mit einer Reihe von Kaufaufträgen und separat mit einer Reihe von Verkaufsaufträgen arbeiten kann, was
Käufer dieses Produkts erwarben auch
AI Forex Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.64 (11)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben , das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netzwerk basiert, das speziell für die Analyse von XAUUSD- und EURUSD-Kursbewegungen auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex
Aura Black Edition
Stanislav Tomilov
4.6 (20)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Big Forex Players MT4
MQL TOOLS SL
4.81 (42)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren hochmodernen Roboter, den Big Forex Players EA , vorstellen zu können, der Ihr Handelspotenzial maximiert, den emotionalen Handel minimiert und mit Hilfe modernster Technologie intelligentere Entscheidungen trifft. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, die unabhängig voneinander oder zusammen verwe
Stock Indexes EA MT4
MQL TOOLS SL
4 (4)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor verwendet fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter
Bitcoin Robot MT4
MQL TOOLS SL
4.63 (65)
Experten
Der Bitcoin Robot MT4 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen . Entwickelt von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern, verwendet unser Bitcoin Robot einen hochentwickelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit M5-Zeitrahmen auszuführen , um sicherzustellen, dass Sie niemals lukrative Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein Martingal
Three Little Birds
Ahmad Aan Isnain Shofwan
Experten
️ THREE LITTLE BIRDS EA – Geschmiedet aus Verlusten. Perfektioniert durch Schmerz. Entfesselt durch Zielstrebigkeit. ️ STRUKTUR. KEINE SPEKULATION. Three Little Birds EA ist nicht nur ein weiterer Trading-Roboter. Es ist eine kampferprobte Maschine, entwickelt durch jahrelanges Scheitern und konzipiert für eine Mission:   Ihr Kapital zu schützen, wiederherzustellen und zu vermehren – wenn der Markt hart auf hart kommt. Es kombiniert   drei leistungsstarke Strategien   in perfekter Sy
ChimeraFxTool
Marve Edom Agbor
5 (1)
Experten
SIEHE KOMMENTARBEREICH FÜR BACKTESTING-PARAMETER... Das ChimeraFxTool Best EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) Das ChimeraFxTool Bester EA für Prop-Firmen (MFF/FTMO) - Kein Martingale - Kein Grid - Kein Hedging Bestes Risikomanagement - Tägliches Verlustlimit - Stop-Loss und TP-Schutz Bester Gewinnfaktor - Täglicher Max-Profit-Lock-Schutz - Monatlicher Profit-Lock-Schutz Beste Signalgenauigkeit - Beste Kerzenmuster - Bestes Timing Strategie - Trend Tracker - Neurologisches Basissystem - Counte
Exorcist Projects
Ivan Simonika
3 (1)
Experten
Exorcist Bot ist ein multiwährungsfähiger, multifunktionaler Berater, der in jedem Zeitrahmen und unter allen Marktbedingungen funktioniert. - Die Funktionsweise des Roboters basiert auf einem Mittelwertbildungssystem mit einer nicht-geometrischen Progression beim Aufbau eines Handelsgitters. - Eingebaute Schutzsysteme: spezielle Filter, Spread-Kontrolle, interne Handelszeitbegrenzung. - Aufbau eines Handelsnetzes unter Berücksichtigung wichtiger interner Ebenen. - Die Möglichkeit, die Aggressi
Trade Vantage v4
Yvan Musatov
Experten
Wir stellen vor: Trade Vantage : Professioneller Marktanalyst Trade Vantage ist ein hocheffektives Analysetool, das einen speziellen Algorithmus für den Handel auf den Devisen- und Kryptowährungsmärkten verwendet. Sein Funktionsprinzip basiert auf der Preisanalyse für ein bestimmtes Zeitintervall, wobei die Stärke und Amplitude der Preisbewegungen mithilfe eines einzigartigen Anzeigesystems identifiziert werden. Wenn ein Trend seine Stärke verliert und seine Richtung ändert, schließt der Expert
Trillion Pips GridX EA
Sivaramakrishnan Natarajan
Experten
Trillion Pips GridX EA - Grid und Hedging Expert Advisor Trillion Pips GridX EA ist ein vollautomatischer Expert Advisor für MetaTrader 4, der Grid-Trade-Management, progressive Lot-Skalierung und optionale Hedging-Logik verwendet, um Trades unter verschiedenen Marktbedingungen zu verwalten. Dieser EA ist für erfahrene Händler gedacht, die die mit Grid- und Martingale-Handelssystemen verbundenen Risiken vollständig verstehen. Strategie-Übersicht Grid-Handelslogik Der EA eröffnet sequenzielle Tr
PinTrade MT4
Evgeniy Zhdan
Experten
Die Strategie des Trading Expert Advisors basiert auf einem der stärksten Signale der technischen Analyse - dem Pin Bar. Bei der Bestimmung dieser Zahl untersucht ein Handelsexperte die aktuelle Marktsituation, und wenn es eine Kombination bestimmter Faktoren gibt, beginnt er zu arbeiten. Es wird empfohlen, mit einem kleinen Handelslot zu arbeiten . Wenn Sie sich mit der Arbeit eines Experten vertraut gemacht haben, kann das Handelslot auf eine psychologisch akzeptable Größe erhöht werden (ve
Us30 and Xauusd Hedging Scalper
Harsh Tiwari
Experten
### Forex Hedging Expert Advisor: No-Loss-Strategie #### Überblick Der Forex Hedging Expert Advisor (EA) mit No-Loss-Strategie ist ein fortschrittliches automatisches Handelssystem, das zur Risikominderung und zum Schutz vor ungünstigen Marktbewegungen entwickelt wurde. Das Kernprinzip dieses EA ist die Implementierung einer ausgeklügelten Hedging-Strategie, die darauf abzielt, Gewinne zu sichern und Verluste in volatilen Devisenmärkten zu minimieren. Dieser EA ist ideal für Händler, die eine
Btcusd Grid
Ahmad Aan Isnain Shofwan
1 (1)
Experten
BTCUSD GRID EA ist ein automatisiertes Programm, das zur Verwendung der Grid-Handelsstrategie entwickelt wurde BTCUSD GRID EA ist sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Händler äußerst nützlich.   Es gibt zwar andere Arten von Trading-Bots, die Sie verwenden können, aber die logische Natur der Grid-Trading-Strategie macht es für Krypto-Grid-Trading-Bots einfach, automatisierten Handel ohne Probleme durchzuführen.   BTCUSD GRID EA ist die insgesamt beste Plattform, wenn Sie einen Grid-Tradin
Guran xauusd
Ran Gu
Experten
Derzeit ermäßigt: $30 pro Monat für die ersten zehn Benutzer, danach wieder $1000 pro Monat Einführung in die Funktion Wenn das Bearbeitungsfeld über dem Bildschirm "Trading Volume Heatmap = 0" anzeigt, warten Sie bitte geduldig 1. Wenn das Eingabefeld oberhalb des Bildschirms "Reverse=0" anzeigt (Wait=1: bereit zum Kaufen, Wait=-1: bereit zum Verkaufen) 2. Wenn der Wartezähler nicht Null ist und die Wartezeit gleich dem Reverse-Wert ist, eröffnet der EA offiziell eine Position. Sie können i
GOLD Max MT4
Peng Peng Gao
Experten
GOLD MAX - Eine neue Ära der Goldhandelsintelligenz Willkommen in einer völlig neuen Dimension des Goldhandels! Wir präsentieren Ihnen GOLD MAX , das neueste Mitglied der Trend Intelligent Trading System-Familie, das auf den präzisen Handel mit XAUUSD (Gold/USD) spezialisiert ist. Egal wie der Markt schwankt, GOLD MAX nutzt außergewöhnliche Strategien und eine stabile Performance, um Ihnen zu helfen, brillante Handelsmöglichkeiten auf dem Goldmarkt zu nutzen! Warum GOLD MAX wählen?
Benefit EA
Vsevolod Merzlov
Experten
Benefit EA ist ein nicht-indikativer, flexibler Grid-Advisor mit speziellen Einstiegspunkten, die einen statistischen Vorteil bieten, der durch die mathematische Modellierung von Marktmustern offenbart wird. Der EA verwendet keinen Stop-Loss. Alle Trades werden durch Take Profit oder Trailing Stop geschlossen. Es ist möglich, die Lot-Inkremente zu planen. Die Funktion "Zeitfilter" wird entsprechend der internen Zeit des Terminals und der angezeigten Zeit des Servers des Instruments eingestellt,
Octopus Stability
Aleksandr Shurgin
Experten
Nach einer gründlichen Arbeit und Suche nach den optimalen Werten der einzelnen Parameter des Expert Advisors wurden die stabilsten Einstellungen der Algorithmen ausgewählt, die keine großen Zeiträume in der Vergangenheit erfordern. Der Roboter verwendet eine universelle Handelsstrategie, die die Verwendung der Währungspaare EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY und anderer Paare mit niedrigem Spread ermöglicht. Der EA handelt auf einem 5-Minuten-Zeitrahmen , er verwendet Levels, die automatisch auf de
Forebot
Marek Kvarda
Experten
Dieser Roboter verwendet einen benutzerdefinierten versteckten oszillierenden Indikator und analysiert auch die Reaktion des Marktes. Er handelte meist zu Zeiten höherer Volatilität. Er arbeitet mit mehreren schwebenden Aufträgen mit unterschiedlicher Größe des Volumens und ihre Position aktiv ändert. Er verwendet ein fortschrittliches Geldmanagement. Die TradingMode-Einstellung kann auch die Bedingungen FIFO erfüllen. Er ist auf verschiedenen Märkten und in verschiedenen Zeitrahmen erfolgreich
Avato
Nikolaos Bekos
Experten
Der Avato ist eines unserer eigenständigen Tools. (Ein darauf basierendes Signal wird in Zukunft auch auf Mt4 Market zur Verfügung gestellt werden). Es wurde um eine kombinierte Form von Hedging- und Martingale-Techniken herum entwickelt und verwendet hochentwickelte Algorithmen und Filter, um die Trades zu platzieren. Es verwendet Stop-Loss und Take-Profit-Levels, während die Lot-Größe automatisch nach den entsprechenden Multiplikator-Einstellungen berechnet wird. Wir betrachten es als eine Too
AreaFiftyOne
Valeri Balachnin
Experten
Area 51 EA generiert Signale für verschiedene Strategien. Hat verschiedene Money-Management-Strategien und dynamische Losgrößenfunktion. Wenn eine Position eröffnet wird, ist sie mit einem Take Profit und einem Stop Loss ausgestattet. Wenn die Position rentabel wird, wird ein dynamischer Stop-Loss basierend auf den angegebenen Werten (TrailingStep und DistanceStep) festgelegt und ständig nachgeführt. Auf diese Weise können Sie immer Positionen mit Gewinn schließen. Wenn Sie möchten, dass Ihre ma
Price Breakthrough EA
Jun Hu
Experten
Hinweis : Der Spread-Wert, die Slippage des Brokers und die VPS-Geschwindigkeit beeinflussen die Handelsergebnisse des Expert Advisors. Empfehlungen: Gold mit einem Spread bis zu 3, USDJPY mit einem Spread bis zu 1,7, EURUSD mit einem Spread bis zu 1,5. Die Ergebnisse werden besser sein, wenn die Bedingungen besser sind. Der Ping-Wert zwischen VPS und dem Broker-Server sollte unter 10 ms liegen. Außerdem ist es umso besser, je kleiner die Stop-Level-Anforderung des Brokers ist; 0 ist am besten.
Milch Cow Extra
Mohamed Nasseem
Experten
EA ist in erster Linie eine Absicherungs- und Multiples-Strategie. Es unterstützt, um jede Gelegenheit in jeder Richtung als MILCH COW MIX, aber mit mehreren Gewinn Ergebnisse ohne Erhöhung des Risikos zu ergreifen. Der Milchkuh-Mix EA öffnet die Absicherung nur auf der ersten Ebene, aber der EA öffnet die Absicherung auf jeder Ebene. Er öffnet nicht nur die Geschäfte, sondern wählt den richtigen Zeitpunkt, um die offenen Positionen zu schließen und den Handel wieder aufzunehmen. Wir empfehlen d
Milch Cow Turbo
Mohamed Nasseem
Experten
MILCH COW Turbo EA ist in erster Linie eine Mehrwährungsstrategie. Er unterstützt 9 oder 10 Paare als Sammlung von Währungen (GBPJPY, GBPUSD, EURCHF, EURGBP, EURJPY, EURUSD, USDCAD, USDCHF, USDJPY). Wenn Sie Trade_Calc = false wählen, wird nur ein Paar aktiviert. Der EA hängt von einem speziellen Indikator ab, um Buy Stop, Buy Limit, Sell Stop und Sell Limit Orders zu setzen. Hinweis: Wenn Pendingorders = false aktiviert ist, verwendet der EA die auf dem Chart angezeigten Preise für Live-Orders
AnyWay
Mohamed Nasseem
Experten
"ANYWAY EA" ist ein Tool, mit dem Sie Ihre Trades nach einem anderen Konzept abwickeln können, bei dem das Trailing nicht mit einer Gewinnmitnahme beginnt. Es verschiebt einfach den Stop-Loss um 1. Es wird den SL um 1 schrittweise erhöhen, so dass für jeden 1 Pip der SL auf 19, 18, 17, etc. verschoben wird. Die Broker können dies sehen und unternehmen nichts dagegen. Während Sie dasitzen und darauf warten, dass der Kurs die bereits erzielten Punkte festhält. Alle diese Stop-Losses und Take-Profi
Perfection
Mikhail Senchakov
Experten
Perfection ist ein vollautomatischer und sicherer Handelsroboter mit mehreren Währungen. Der Roboter ist sowohl für den Portfoliohandel als auch für den Handel mit einem einzelnen Instrument konzipiert. Der EA verwendet keine Mittelwertbildungsmethoden, das Volumen der Positionen ist streng reguliert. Orders werden nur in Richtung der Marktbewegung in einem Raster eröffnet. Dadurch arbeitet der Roboter effizient bei starken Bewegungen. Der Algorithmus zur Entscheidungsfindung verwendet keine Ind
Momento
Gurneet Singh
Experten
Der Expert Advisor selbst nutzt Anomalien im Momentum, um kurzfristige Ausbrüche auf dem Markt zu erkennen und Gewinne zu erzielen. Mit Hilfe der Standardabweichung und der Varianz sucht der EA nach Veränderungen in der Average True Range, um Trades an Spitzen und Tälern innerhalb des Marktes zu platzieren, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, einen neuen Trend zu etablieren. Er verwendet eine Reihe verschiedener mathematischer Prinzipien sowie eingebettete benutzerdefinierte Indikatoren. F
Milch Cow Zone
Mohamed Nasseem
Experten
Milch Cow Zone EA ist ein erstaunliches Werkzeug, das entwickelt wurde, um Ihre Verlustgeschäfte in einem anderen Konzept zu handhaben, anstatt die Stop-Loss-Funktion zu verwenden und fast ein profitables Ergebnis unabhängig von der Marktrichtung zu gewährleisten, wenn die Aufträge nach einem intelligenten Hedging-Mechanismus "back-and-forth" geschlossen werden. Er funktioniert, indem er die Nettorichtung Ihres Handels durch größere Hedging-Trades in entgegengesetzter Richtung ändert. Der Expert
Smart Trade
Phong Vu
Experten
Einführung in den Smart Trade Price Action Expert Advisor Smart Trade Price Action ist ein Expert Advisor (EA) mit einer flexiblen und vielfältigen Handelsstrategie, die für 15 Währungspaare auf dem All-Timeframe gilt. Dieser Ansatz erhöht die Chancen auf nachhaltiges Wachstum und reduziert gleichzeitig das Risiko, sich auf ein einziges Paar oder einzelne Trades zu verlassen. Das Risikomanagement wird streng kontrolliert, um die Sicherheit Ihres Kapitals zu gewährleisten. Smart Trade Price Ac
Tiger GBP power
Yang Wu
Experten
Achtung: Der TigerGBP Power EA kann nicht im MT4 Strategie-Tester getestet werden!!! Der Trend ist der SCHLÜSSEL ! TigerGBPPower EA ist ein vollautomatischer Roboter für den Devisenhandel. TigerGBPPower EA ist eine Kombination zahlreicher spezieller Trend-Strategien, die es ermöglicht, die besten Einstiegsmöglichkeiten in den Handel zu finden. TigerGBPPower EA-Roboter ist für den mittel- und langfristigen Handel konzipiert, der Roboter wird Ihnen helfen, mit Emotionen umzugehen und diese zu man
Multiday Overlay Strategy
Fabio De Gaetano
Experten
Mit dem Multiday Overlay Strategy EA können Sie alle Haupt-/Minor-/Cross-Paare am Forex parallel handeln. Dieser EA ist ziemlich einzigartig, da er in der Lage ist, "dem Markt zu folgen", das heißt: Es ist keine Optimierung erforderlich; derselbe Satz von Eingabeparametern ist für alle Paare geeignet; Sie brauchen die Eingabeparameter nicht zu ändern, auch wenn sich die Marktbedingungen ändern. Diese 3 Eigenschaften bedeuten, dass der EA nicht "manuell" an ein bestimmtes Paar in einem bestimmten
Weitere Produkte dieses Autors
ReT
Ivan Simonika
Indikatoren
Wir stellen den Trendindikator vor! Ein fertiges Handelssystem. Das Prinzip des Indikators besteht darin, automatisch den aktuellen Marktzustand zu bestimmen, wenn er auf einem Chart platziert wird. Der Indikator analysiert die Marktdynamik für Pivot-Punkte. Zeigt die günstigen Momente für den Einstieg in den Markt mit Streifen an. Kann als Channel-Indikator oder Level-Indikator verwendet werden! Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, historische Daten zu analysieren und auf deren Grundlage dem H
TrendColor
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Indikator überwacht den Markttrend mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Starke Kursschwankungen sowie das Rauschen um gemittelte Kurse werden ignoriert. Alle Kreuzungspunkte sind ideale Punkte, an denen sich die Richtung des Trends ändert. Signalpunkte, also Stellen, an denen sich die Farbe ändert, können als Punkte für eine potenzielle Marktumkehr verwendet werden. Diese Entwicklung kann sowohl für den langfristigen Handel als auch für das Piping in kleinen Zeiträumen genutzt werden. Der indiuct
MarketTrend
Ivan Simonika
Indikatoren
Dieser Indikator bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Verluste aufgrund menschlicher Emotionen zu überwinden. Der Indikator bestimmt die Momente einer Trendwende und die Richtung der Bewegungen. Diese Entwicklung ist mit den modernsten und anpassungsfähigsten Handelsalgorithmen ausgestattet. Das Hauptgeheimnis des kurzfristigen Handels besteht darin, Informationen darüber zu haben, wann man in ein Geschäft einsteigen sollte. Der Indikator funktioniert hervorragend auf allen Zeitrahmen und in
Correlators
Ivan Simonika
Indikatoren
Es kann als unabhängiges Handelssystem verwendet werden. Er basiert auf der Idee, dass einige Währungspaare einander folgen. Der Indikator ermöglicht es Ihnen, gleichzeitig mehrere andere Charts auf dem Chart eines Währungspaares anzuzeigen, wodurch Sie einige Bewegungen vorhersehen und den Beginn von Trends ziemlich genau bestimmen können. Das Prinzip des Handels nach den Signalen des Indikators ist ebenfalls einfach: Sie müssen ein Währungspaar verkaufen, dessen Chart höher liegt, und das nied
MarketPoints
Ivan Simonika
Indikatoren
Dieser Indikator gibt Signale über einen Trendwechsel, zeigt erfolgreiche Signale. Hohe Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trends, kann es mit einem optimalen Risiko-Gewinn-Verhältnis verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und ist nicht verspätet; er kann sowohl für das Piping auf kleinen Perioden als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Der Algorithmus des Indikators arbeitet mit offenen Kursen, und Sie können mit einem Null-Balken arbeiten. Er funktioniert
IdealMaster
Ivan Simonika
Indikatoren
Dieser Indikator bietet Ihnen alles, was Sie brauchen, um Verluste aufgrund menschlicher Emotionen zu überwinden. Der Indikator bestimmt die Momente einer Trendwende und die Richtung der Bewegungen. Diese Entwicklung ist mit den modernsten und anpassungsfähigsten Handelsalgorithmen ausgestattet. Das Hauptgeheimnis des kurzfristigen Handels besteht darin, Informationen darüber zu haben, wann man in ein Geschäft einsteigen sollte. Der Indikator funktioniert hervorragend auf allen Zeitrahmen und in
Trend Star
Ivan Simonika
5 (1)
Indikatoren
Der Indikator ignoriert starke Schwankungen und Marktgeräusche und verfolgt Markttrends mit absoluter Zuverlässigkeit. Er eignet sich für den Handel auf kleinen Zeitrahmen und auf großen Zeitrahmen, er ignoriert plötzliche Preisspitzen oder Kurskorrekturen aufgrund der Reduzierung des Marktrauschens um den durchschnittlichen Kurswert. Für die Berechnungen verwendet der Indikator die Indikatoren iLow, iHigh, iMA und iATR. Da sich das Ausgangssignal auf zuverlässige Indikatoren stützt, ist es auc
Turbo Pro
Ivan Simonika
Experten
Turbo Pro - Advisor verwendet eine Reihe von Indikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Er arbeitet im vollautomatischen Modus! Verwenden Sie die Standardeinstellungen. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf als auch auf Verkauf handeln. Dies ist ein wesentlicher Vorteil in der realen Arbeit, weil es ermöglicht, deutlich bessere Ergebnisse durch eine erhöhte Kapitalisierung zu erreichen. Der Bot arbeitet wie ein Skalpell mit scharfen Kursb
Standard Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Dies ist ein praktisches Instrument, wenn Sie es gewohnt sind, auf einem sauberen Diagramm zu handeln, aber manchmal müssen Sie sich diesen Indikator ansehen. Wenn Sie nicht sicher sind, wie Sie den Wendepunkt eines Trends bestimmen können, und sich Gedanken darüber machen, wie man Trendlinien zeichnet, dann ist dieser Indikator genau das Richtige für Sie. Von nun an brauchen Sie nicht mehr am Computer zu sitzen und den Kurs zu analysieren, sondern können diesen Indikator sorgfältig verwenden.
Legacy
Ivan Simonika
Indikatoren
Dies ist ein hybrider Trendindikator, da er auf den Signalen elementarer Indikatoren und einem speziellen Algorithmus für die Analyse basiert. Der intelligente Algorithmus des Indikators bestimmt den Trend, filtert Marktgeräusche heraus und erzeugt Eingangssignale. Der Indikator verwendet einen Farbalarm: blau - beim Wechsel von abwärts zu aufwärts, und rot - im Gegenteil, zu abwärts. Sie können den Indikator als Hauptindikator für die Bestimmung des Trends verwenden. Der Indikator kann sowohl f
Special Volume
Ivan Simonika
Indikatoren
Special Volume - Volumen-Indikator, in den Forex-Markt Volumen sind eigentümlich (Teak). Warum ist es auf dem Forex nicht möglich, normale Volumina zu verfolgen? Tatsache ist, dass es sich um einen OTC-Markt handelt. Daher ist es praktisch nicht realistisch, das Volumen von Käufen und Verkäufen durch ein Instrument zu berechnen. Viele Forex-Händler verzichten bei ihrer Arbeit völlig auf Volumenindikatoren. Aber für diejenigen, die sie verwenden wollen, gibt es einige interessante Tools, und eine
Direction Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Richtung Trendindikator. Zeigt die Richtung des aktuellen Trends an. Färbt Balken in rot und blau. Es funktioniert auf allen Währungspaaren und auf allen Zeitrahmen. Vergessen Sie nicht, dass der Ansatz sollte umfassend sein, Indikator Signale erfordern zusätzliche Informationen, um den Markt zu betreten. Das Prinzip des Indikators besteht darin, dass er, wenn er auf einem Diagramm platziert wird, automatisch den aktuellen Zustand des Marktes bestimmt, historische Daten analysiert und auf histor
Special Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Dieser Indikator ist ein professioneller Indikator für den Devisenhandel. Zeigt Punkte für den Einstieg in den Markt, Punkte für eine mögliche Marktumkehr. Verwendet einen Parameter für die Einstellungen. Fertiges Handelssystem. Der Indikator kombiniert mehrere progressive Algorithmen. Kombinierte Systeme zur Analyse historischer Daten werden auf Linien in Form von Geraden projiziert, die die Extreme verbinden. Das ist der Drehpunkt des Marktes. Diese Extrempunkte oder Pivot-Punkte des Marktes k
Trend Step
Ivan Simonika
Indikatoren
Ein Trendindikator, und nicht die erste Ansicht, ist ein regulärer Indikator, aber er kann mit einem optimalen Risikokoeffizienten verwendet werden. Das Prinzip der Arbeit ist einfach - der Indikator zeigt die Momente für den Eintritt in den Markt mit Pfeilen, die sehr leicht visuell wahrgenommen wird. Es wird empfohlen, einen Oszillator mit einem zusätzlichen Indikator zu verwenden, z.B. den Standard-RSI. Sie müssen auf Level 50 reagieren. Oder verwenden Sie ein anderes Bestätigungssystem. D
Turbo Fix
Ivan Simonika
Experten
Turbo Fix - der Berater verwendet eine Reihe von Indikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Er arbeitet im vollautomatischen Modus! Verwenden Sie die Standardeinstellungen. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf als auch auf Verkauf handeln. Dies ist ein wesentlicher Vorteil in der realen Arbeit, weil es ermöglicht, deutlich bessere Ergebnisse durch eine erhöhte Kapitalisierung zu erreichen. Der Bot arbeitet wie ein Skalpell mit scharfen K
Pred Trend
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Indikator zeigt die Richtung des Trends an und signalisiert dies durch Pivot-Punkte. Er kann mit einem optimalen Risikoverhältnis verwendet werden. Die Pfeile zeigen günstige Momente und Richtungen für den Einstieg in den Markt an. Verwendet einen Parameter zum Einstellen (von 1 bis 3). Funktioniert bei allen Währungspaaren und auf allen Zeitskalen. Der Indikator kann sowohl für das Piping für kleine Zeiträume als auch für den langfristigen Handel verwendet werden. Er funktioniert bei alle
HighScalpel
Ivan Simonika
5 (1)
Experten
Wir stellen Ihnen das HighScalpel Scalping-System vor. Es ist genug, um einmal zu optimieren, zum Beispiel, pro Monat. Danach zeigt er hervorragende Ergebnisse auf dem Vorwärtszeitraum (mehrere Male größer), die in den Screenshots zu sehen sind. Achten Sie auf die Spread-Indikatoren Ihres Brokers! Je höher der Spread ist, desto seltener kommt es zu Markteintritten. Liegt der Spread über 20 Pips, dann sinkt die Anzahl der Eingänge um zwei Größenordnungen. Ideal ist es, einen Broker mit einem v
Revers Line
Ivan Simonika
Indikatoren
Die Umkehrlinie signalisiert eine Änderung des Winkels des gleitenden Durchschnitts, der Parameter LevelZero legt den Kreis des Nullpunkts fest, es gibt Grenzen von -LevelZero bis LevelZero, einschließlich derer, die als Nullpunkt betrachtet werden, dies kann in Histogrammen rot angezeigt werden. Optionen: LevelZero - Nullpunkt [-LevelZero, LevelZero]; Länge - Länge des gleitenden Durchschnitts; Start - der Startpunkt für die Berechnung des Winkels; End - der Endpunkt für die Berechnung des Win
Micron
Ivan Simonika
Experten
Wir präsentieren Ihnen einen vollautomatischen Expert Advisor, der für den Handel mit den wichtigsten Währungspaaren entwickelt wurde. Der Bot verwendet eine Reihe von eigenen Handelsalgorithmen und ist gegen Abstürze geschützt. Achtung! Der Bot funktioniert nur korrekt, wenn der Spread weniger als 6 Pips beträgt! Ich bitte Sie, diese Tatsache zu berücksichtigen, und wenn Sie nicht die entsprechenden Bedingungen für den Handel haben, wird dieser Bot nicht für Sie arbeiten! Der Roboter steuert d
Trend Advanced
Ivan Simonika
Indikatoren
Für diesen Indikator wurde ein neuer Algorithmus zur Trendbestimmung entwickelt. Der Algorithmus erzeugt mit akzeptabler Genauigkeit Eingangssignale und Ausgangspegel. Strategie für den Trendhandel, Filterung und alle notwendigen Funktionen in einem Tool vereint! Das Funktionsprinzip des Indikators besteht darin, bei der Platzierung auf einem Chart automatisch den aktuellen Marktzustand zu bestimmen, historische Daten auf der Grundlage historischer Daten zu analysieren und dem Trader Anweisungen
X Forex
Ivan Simonika
Experten
Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Der Bot zeigt hervorragende Ergebnisse, die in den Screenshots zu sehen sind. Sie können schamlos den Protest und Bot mit einem solchen Ritus starten, selbstbewusst in Yogo-Fähigkeiten zu werfen. Der Bot kann auf hohe Währungspaare und hohe Zeiträume getestet werden. Um den Test-Tester zu installieren, so ist es auf den Screenshots angegeben, für den richtigen Test. Sie müssen den Handel auf Zeitrahmen M1-M15. Ein Experte erstellt, um auf jedem Instrum
Trends Histogram
Ivan Simonika
Indikatoren
Händler können den Indikator Trends Histogram nutzen, um potenzielle Bereiche für Gewinnmitnahmen im nächsten Abschnitt eines Auf- oder Abwärtstrends zu identifizieren. Er ist also für den direkten Einstieg in den Markt gedacht. Der Indikator wird genauso verwendet wie jeder dieser Indikatoren einzeln oder in Kombination mit anderen Indikatoren. Dieser Indikator zeigt einen Aufwärts- und einen Abwärtstrend an (grünes Histogramm). Es ist nur ein Eingabeparameter verfügbar: Länge. Er beeinfluss
Forex Go
Ivan Simonika
Experten
Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Der Forex Go Bot zeigt hervorragende Ergebnisse, die in den Screenshots zu sehen sind. Sie können schamlos den Protest und den Bot mit einem solchen Ritus starten, selbstbewusst in Ihren Fähigkeiten wälzend. Der Bot kann auf hohen Währungspaaren und hohen Zeiträumen getestet werden. Um den Test-Tester zu installieren, so ist es auf den Screenshots angegeben, für den richtigen Test. Sie müssen auf Zeitrahmen M1-M15 handeln. Expert Advisor ist entworfen,
Stable Pulse
Ivan Simonika
Experten
Die Arbeit des Stable Pulse Bot wird in Form von mehreren Schlüsselmomenten dargestellt, die in den Screenshots zu sehen sind. Diese Entwicklung ist ein Scalping-System. Sie können den Bot kostenlos herunterladen und testen, um sich selbst von seinen Fähigkeiten zu überzeugen. Der Bot kann für verschiedene Währungspaare und verschiedene Zeiträume getestet werden. Das Wichtigste ist, dass Sie die Einstellungen des Testers wie im Screenshot gezeigt vornehmen, um den Bot korrekt zu testen. Sie müs
Protected Article
Ivan Simonika
Experten
Universeller Scalper mit gemitteltem Algorithmus zum Verlassen des Drawdowns. Der Protected Article Advisor verwendet eine Scalping-Strategie des Autors. Mehr als ein Jahr Arbeit auf einer Demo und auf realen Konten. Der Berater wird ein guter Assistent beim Scalping, Handel auf die Nachrichten, sowie bei der Eröffnung vieler Transaktionen auf verschiedenen Währungspaaren. Er muss auf dem Chart jedes Paares, das Sie handeln möchten, ausgeführt werden. Die Parameter des Advisors sind klar und ei
Trend Agile
Ivan Simonika
Indikatoren
Der Trend Agile Indikator verfolgt den Markttrend mit sehr hoher Zuverlässigkeit. Starke Kursschwankungen sowie das Rauschen um gemittelte Kurse werden ignoriert. Alle Kreuzungspunkte sind ideale Punkte, an denen sich die Richtung des Trends ändert. Signalpunkte, also Orte, an denen sich die Farbe ändert, können als Punkte für eine potenzielle Marktumkehr verwendet werden. Diese Entwicklung kann sowohl für den langfristigen Handel als auch für das Piping in kleinen Zeiträumen genutzt werden. Der
Balanced Bot
Ivan Simonika
Experten
Balanced Bot - der Berater verwendet eine Reihe von Indikatoren, um Signale für den Einstieg zu suchen. Er arbeitet im vollautomatischen Modus! Verwenden Sie die Standardeinstellungen. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen kann dieser Bot gleichzeitig auf Kauf und Verkauf handeln. Dies ist ein bedeutender Vorteil in der realen Arbeit, denn es ermöglicht deutlich bessere Ergebnisse durch eine höhere Kapitalisierung zu erzielen. Der Bot arbeitet wie ein Skalpell mit scharfen Kursbewegungen o
Action Points
Ivan Simonika
Indikatoren
Dieser Indikator gibt Signale über einen Trendwechsel, zeigt erfolgreiche Signale. Hohe Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Trends, kann es mit einem optimalen Risiko-Gewinn-Verhältnis verwendet werden. Der Indikator wird nicht neu gezeichnet und hinkt nicht hinterher, er kann sowohl für Pipsing in kleinen Perioden als auch für langfristigen Handel verwendet werden. Der Algorithmus des Indikators arbeitet mit offenen Kursen, und Sie können mit einem Null-Balken arbeiten. Er funktioniert für a
Distinct
Ivan Simonika
Indikatoren
Wir stellen den Trendindikator vor! Ein fertiges Handelssystem. Das Prinzip des Indikators besteht darin, automatisch den aktuellen Marktzustand zu bestimmen, wenn er auf einem Chart platziert wird. Der Indikator analysiert die Marktdynamik für Pivot-Punkte. Zeigt die günstigen Momente für den Einstieg in den Markt in Streifen an. Er kann als Kanal- oder Level-Indikator verwendet werden! Dieser Indikator ermöglicht es Ihnen, historische Daten zu analysieren und auf deren Grundlage dem Händler An
Analyst Bot
Ivan Simonika
Experten
Analysten-Bot - der Berater verwendet viele gleitende Durchschnittsindikatoren, um nach Einstiegssignalen zu suchen. Arbeitet im vollautomatischen Modus! Sie brauchen keine Einstellungen, Sie können die Standardeinstellungen verwenden. Der Bot passiert die historische Lücke für den 19-Jahres-Zeitraum von 2000 bis 2019. Im Gegensatz zu alternativen Entwicklungen, kann dieser Bot gleichzeitig sowohl auf Kauf und auf Verkauf handeln. Das heißt, er verfügt über zwei unabhängige Analysesysteme. Dies
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension