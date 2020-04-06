Dragons Risk Shield

RiskShield Dragon - Automatisierter Multi-Währungs-Berater





Durch die Kombination intelligenter Algorithmen, robuster Schutzmechanismen und flexibler Konfiguration liefert **RiskShield Dragon** konstante Gewinne bei minimalem Risiko.





## Wichtige Vorteile





**Mehrwährung & Multi-Threaded**: Unterstützt über 20 Währungspaare (EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDJPY, und mehr) gleichzeitig auf jedem Zeitrahmen.

**Minimum Deposit ab 10.000**: Optimiert für den Handel mit einem Startguthaben von 10.000 Kontoeinheiten.

* **Kein Martingale**: Verwendet ein nicht-geometrisches Mittelwertsystem, um exponentielle Lot-Erhöhungen zu verhindern und Drawdowns zu kontrollieren.

**Vorgefertigte Templates**: Enthält vorgetestete Konfigurationen für Trend- und Swing-Strategien, die einen schnellen Einsatz ermöglichen.





## Technische Merkmale





1. **Nicht-geometrisches Mittelwertbildungssystem**

Baut ein dynamisches Auftragsnetz auf, das sich an die wichtigsten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und die aktuelle Marktvolatilität anpasst.

2. **Eigene Indikatoren in separaten Streams**

Jeder benutzerdefinierte Indikator läuft in einem eigenen Kontroll-Thread, der die Signale kreuzweise validiert, um Fehleingaben zu vermeiden.

3. **Eingebaute Schutzmechanismen**





* **Spread-Kontrolle**: Blockiert neue Aufträge, wenn die Spreads konfigurierbare Schwellenwerte überschreiten.

**Zeitliche Filterung**: Begrenzt den Handel auf bestimmte Sitzungen oder Stunden.

**Reale und virtuelle SL/TP**: Kombiniert für den Makler sichtbare Stop-Orders mit versteckten (virtuellen) Orders für eine verdeckte Ausstiegskontrolle.

4. **Anpassbare Aggressivität**

Feinabstimmung der Handelsintensität über den Parameter `RiskFactor`, plus Optionen für `TrailingStop` und `TrailingStart`.





## Wie es funktioniert





1. **Trend-Erkennung**

Identifiziert den Markttrend mit Hilfe eines SuperTrend-Indikators und einer Analyse des gleitenden Durchschnitts auf einem höheren Zeitrahmen.

2. **Signalerzeugung**

Bestätigt Einstiegssignale durch mehrere Filterebenen (Trendrichtung, Preismuster, Volatilitätsprüfungen).

3. **Positionseingabe**





* **Primäre Order**: Wird bei einem gültigen Indikatorsignal eröffnet.

**Durchschnittsaufträge**: Werden bei Pullbacks mit dynamisch berechneten Abständen platziert, um die Kostenbasis zu verbessern.

4. **Gewinnmitnahme**

Kombiniert für den Broker sichtbare Take-Profit-Orders mit versteckten virtuellen Orders, um Gewinne effizient zu sichern.





## Management & Einstellungen





* **MagicIdentifier**: Eindeutiger Bezeichner für die Trades des EA.

* **DefaultVolume**: Basis-Lotgröße (0 = automatische Berechnung).

* **RiskFactor**: Multiplikator für die Positionsgröße.

* **MaxConcurrentTrades**: Maximal gleichzeitig offene Positionen.

* **HardStopLoss / HardTakeProfit**: Feste SL/TP-Niveaus (in Punkten).

* **SoftStopLoss / SoftTakeProfit**: Interne (virtuelle) SL/TP-Niveaus.

* **TrailingStartPoint / TrailingDistance**: Parameter für dynamische Trailing-Stops.





## Verwendungsempfehlungen





1. **Einlage**: Mindestens 10.000 Kontoeinheiten.

2. **Währungspaare**: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, NZDUSD, EURJPY, GBPJPY.

3. **Betriebsmodus**: Läuft 24/5 mit einer zuverlässigen Internetverbindung.

4. **Risiko-Management**: Verwenden Sie externe SL/TP zusätzlich zu den internen Grenzwerten für mehr Sicherheit.





