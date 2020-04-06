Zrp Tfms Gold

ZRP TFMS Gold - EMA200 RSI ATR Trend EA

ZRP TFMS Gold ist ein vollautomatischer trendfolgender Expert Advisor, der hauptsächlich für XAUUSD (Gold) entwickelt wurde, aber auch für die wichtigsten Forex-Paare und BTC-Symbole verwendet werden kann.
Der EA kombiniert einen klassischen Moving-Average-Trendfilter mit schnellen RSI-Signalen, ATR-Volatilitätsfiltern, Multi-Timeframe-Bestätigung, Nachrichtenschutz und intelligentem Money-Management.

Kern-Handelslogik

  • Haupttrendfilter - EMA200
    Der EA handelt nur in der Richtung des vorherrschenden Trends relativ zum EMA200 auf dem Chart-Zeitrahmen.

    • Kurs über EMA200 → nur Kauf-Setups

    • Kurs unter EMA200 → nur Verkaufs-Setups

  • Einstiegssignal - RSI(3) Überkauft/Überverkauft

    • In einem Aufwärtstrend sucht der EA nach einem überverkauften RSI(3), um Dips zu kaufen.

    • In einem Abwärtstrend sucht er nach einem überkauften RSI(3), um Rallyes zu verkaufen.

  • ATR Trend-Distanz-Filter
    Der Abstand zwischen Preis und EMA200 wird in ATR-Einheiten gemessen:

    • Wenn der Kurs zu nahe am EMA liegt → Markt ist seitwärts → kein Handel.

    • Wenn der Kurs zu weit vom EMA entfernt ist, ist der Trend erschöpft → kein Handel.
      Dies hilft, abgehackte und "müde" Trends zu vermeiden.

  • EMA Slope Filter
    Optionaler Filter, der die Neigung des EMA200 über die letzten N Bars überprüft.

    • Flacher EMA → kein Handel

    • Ausreichend starke Steigung → Handel erlaubt

  • Higher Timeframe Confirmation (HTF)
    Der EA kann die Richtung anhand eines EMAs mit höherem Zeitrahmen bestätigen (z. B. EMA100 auf H1 beim Handel mit M15):

    • HTF bullish → nur Kaufsignale erlaubt

    • HTF bearish → nur Verkaufssignale erlaubt

Geldmanagement & Risikokontrolle

  • Prozentuales Fix-Lot
    Die Lotgröße wird als fester Prozentsatz des Kontostandes berechnet
    (z.B. 0,01% des Kontostandes → 0,10 Lot auf 1.000 USD, 0,20 Lot auf 2.000 USD, etc.),
    unabhängig von der Stop-Loss-Distanz.

  • Maximales Lot pro Trade
    Sie können eine feste Obergrenze für die Lotgröße festlegen. Auch wenn das Guthaben wächst, wird der EA keine Trades über diesem Maximum eröffnen.

  • Symbol-Profile (Forex / XAU / BTC)
    Interne Profile passen die Standard-SL/TP-"Pips" und die Pip-Wert-Logik an, je nachdem, ob das Symbol ist:

    • FOREX

    • XAUUSD / GOLD

    • BTCUSD / XBT

  • Spread Filter
    Der EA eröffnet keine neuen Trades, wenn der Spread über dem von Ihnen festgelegten Maximum (in Pips) liegt.

  • Break-Even & Trailing Stop
    Sobald eine Position eine konfigurierbare Gewinnschwelle erreicht, kann der EA:

    • SL auf Break-Even plus einen kleinen gesperrten Gewinn verschieben (BE Lock).

    • einen gestuften Trailing-Stop aktivieren, um dem Trend zu folgen und schwimmende Gewinne zu schützen.

Nachrichtenfilter (CSV-basiert)

Um das Risiko bei einschneidenden Ereignissen zu reduzieren, kann der EA neue Einträge bei Nachrichten blockieren:

  • Liest eine einfache CSV-Datei aus dem Ordner MQL4/Files mit einer Datumsangabe pro Zeile, zum Beispiel:
    2023.02.01 20:30
    2023.03.15 21:00

  • Für jedes Nachrichtenereignis kann der EA neue Trades blockieren:

    • N Tage vor dem Ereignis

    • N Tage nach dem Ereignis

  • Offene Positionen werden weiterhin von der BE- und Trailing-Logik verwaltet; nur neue Eingänge werden blockiert.

Dies gibt Ihnen die volle Kontrolle, Ihren eigenen Wirtschaftskalender oder historische Nachrichtendaten zu importieren.

Empfohlene Einstellungen

  • Symbol: XAUUSD (Gold). Kann auch für die wichtigsten FX-Paare und BTC mit geeigneten Voreinstellungen verwendet werden.

  • Zeitrahmen: M15-H1 (testen und wählen Sie je nach den Bedingungen Ihres Brokers).

  • Kontotyp: Optimiert für das FBS-Konto aufgrund des stabilen Spreads und der geringen Slippage.

    Sie können den gleichen Broker hier ausprobieren: https: //fbs.partners?ibl=860774&ibp=30599879

    .

  • Mindesteinlage: Hängt von der Lot-Prozentzahl und dem Broker ab, aber ein Guthaben von $1000 oder mehr wird für XAUUSD empfohlen.

  • Backtesting: Verwenden Sie den Modus Every tick mit hochwertigen Daten für realistische Ergebnisse.

Übersicht der Eingaben (Short)

  • EMA- und RSI-Einstellungen (Zeiträume, überkaufte/überverkaufte Niveaus)

  • ATR-Filter (Periode, min/max ATR-Abstand)

  • EMA-Steigungseinstellungen (Rückblick-Balken, minimale Steigung in Pips)

  • Bestätigung eines höheren Zeitrahmens (Zeitrahmen, EMA-Periode, an/aus)

  • Geldmanagement (prozentuales Lot / festes Lot, Lot-Prozent, maximales Lot pro Handel)

  • SL/TP in Pips, Slippage, maximaler Spread

  • BE & Trailing (Auslöser, Sperre, Trailing-Schritt)

  • Nachrichtenfilter (ein/aus, CSV-Dateiname, Tage vor/nach)

Wichtiger Haftungsausschluss

  • Dieser Expert Advisor gibt keine Gewinngarantie.

  • Die bisherige Performance in Backtests oder auf Live-Konten ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

  • Der Handel mit gehebelten Produkten wie Forex, Gold und Kryptowährungen ist hochriskant und kann zu einem teilweisen oder vollständigen Verlust Ihres Kapitals führen.

  • Sie sind voll verantwortlich für:

    • Die Wahl der Losgröße, des Risikoniveaus und des Brokers;

    • Testen Sie den EA auf einem Demokonto, bevor Sie ihn auf einem echten Konto verwenden;

    • Sicherstellen, dass alle Einstellungen (einschließlich der Nachrichten-CSV-Datei) korrekt konfiguriert sind.

Mit dem Kauf und/oder der Nutzung von ZRP TFMS Gold erklären Sie sich damit einverstanden, dass der Autor nicht für finanzielle Verluste oder andere Schäden haftbar gemacht werden kann, die aus der Nutzung des EAs resultieren.


