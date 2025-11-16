Pingo AI
- Experten
- Anastasiya Morozova
- Version: 1.3
- Aktualisiert: 3 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
Pingo
Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde.
Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt.
MT5 Version: https://www.mql5.com/ru/market/product/155602
So funktioniert es
Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.
Der Roboter identifiziert Impuls- und Korrekturzonen, um mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und minimalem Risiko in den Markt einzutreten.
Die Handelsentscheidungen werden strikt nach dem Algorithmus getroffen, ohne Emotionen oder Eingriffe des Händlers.
Sicherheit und Zuverlässigkeit
Verwendet keine Martingale- , Mittelwert- oder Risikopositionsmanagementmethoden
Risikomanagement durch dynamische Losgröße oder festes Volumen
Kompatibel mit allen Brokern und Kontotypen
Hauptmerkmale
- Funktioniert ohne Martingale , Mittelwertbildung , Sperrung oder Raster
- Nutzt präzise Preis- und Volatilitätsanalysealgorithmen
- Optimiert für hohe Ausführungsgeschwindigkeit und minimale Drawdowns
- Einfache Einrichtung – „einstellen und vergessen“
- Geeignet für langfristigen automatisierten Handel
Empfohlene Werkzeuge und Einstellungen
Zeitrahmen: M15
Kontotyp: ECN oder Raw Spread
Mindesteinzahlung: ab 100 $
Empfohlener Spread: bis zu 20 PipsEmpfohlene Währungspaare:
- EURUSD
- GBPUSD
- AUDUSD
- NZDUSD
- USDCAD
Für wen ist Pingo geeignet?
Für Händler, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen
Für alle, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.
Für Anfänger, die eine „einrichten und vergessen“-Lösung bevorzugen.
Für erfahrene Trader, die Wert auf Stabilität und algorithmische Transparenz legen.
Ergebnisse und Tests
Pingo wurde anhand historischer Daten und unter realen Marktbedingungen getestet.
Die Ergebnisse zeigen ein stabiles Bilanzwachstum bei moderaten Risiken und minimalen Verlusten.
Support und Updates
Die Entwickler verbessern den Algorithmus ständig, fügen neue Funktionen hinzu und optimieren die Abläufe für die aktuellen Marktbedingungen.
Alle Updates sind nach dem Kauf kostenlos erhältlich.
Pingo ist ein zuverlässiger Partner in der Welt des automatisierten Handels.
Stabilität, Sicherheit und ein durchdachter Algorithmus sind die drei Säulen, auf denen es aufgebaut ist.
With new version 1.3 during 3 weeks only 3 trades all of them hit the stop loss But version 1.0 better than this version.