Pingo

Pingo ist ein vollautomatisierter Handelsroboter, der für stabiles und sicheres Trading auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde.

Der Berater ist so konzipiert, dass er einen starken Fokus auf strikte Risikokontrolle und den Verzicht auf gefährliche Strategien wie Martingale, Grids oder Mittelwertbildung legt.









So funktioniert es

Pingo analysiert Preismuster und kurzfristige Marktdynamiken mithilfe intelligenter Volatilitätsfilter.

Der Roboter identifiziert Impuls- und Korrekturzonen, um mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit und minimalem Risiko in den Markt einzutreten.

Die Handelsentscheidungen werden strikt nach dem Algorithmus getroffen, ohne Emotionen oder Eingriffe des Händlers.





Sicherheit und Zuverlässigkeit



Verwendet keine Martingale- , Mittelwert- oder Risikopositionsmanagementmethoden Risikomanagement durch dynamische Losgröße oder festes Volumen Kompatibel mit allen Brokern und Kontotypen





Hauptmerkmale



Funktioniert ohne Martingale , Mittelwertbildung , Sperrung oder Raster

, , oder Nutzt präzise Preis- und Volatilitätsanalysealgorithmen

Optimiert für hohe Ausführungsgeschwindigkeit und minimale Drawdowns

Einfache Einrichtung – „einstellen und vergessen“

Geeignet für langfristigen automatisierten Handel





Empfohlene Werkzeuge und Einstellungen



Zeitrahmen: M15

Kontotyp: ECN oder Raw Spread

Mindesteinzahlung: ab 100 $

Empfohlener Spread: bis zu 20 Pips

Empfohlene Währungspaare:

EURUSD

GBPUSD

AUDUSD

NZDUSD

USDCAD





Für wen ist Pingo geeignet?

Für Händler, die eine automatisierte, sichere Strategie suchen

Für alle, die ihr Portfolio diversifizieren möchten.

Für Anfänger, die eine „einrichten und vergessen“-Lösung bevorzugen.

Für erfahrene Trader, die Wert auf Stabilität und algorithmische Transparenz legen.





Ergebnisse und Tests

Pingo wurde anhand historischer Daten und unter realen Marktbedingungen getestet.

Die Ergebnisse zeigen ein stabiles Bilanzwachstum bei moderaten Risiken und minimalen Verlusten.





Support und Updates

Die Entwickler verbessern den Algorithmus ständig, fügen neue Funktionen hinzu und optimieren die Abläufe für die aktuellen Marktbedingungen.

Alle Updates sind nach dem Kauf kostenlos erhältlich.





Pingo ist ein zuverlässiger Partner in der Welt des automatisierten Handels.

Stabilität, Sicherheit und ein durchdachter Algorithmus sind die drei Säulen, auf denen es aufgebaut ist.