SIE MÜSSEN VOR DEM TESTEN UND KAUFEN OPTIMIEREN, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ES FÜR SIE FUNKTIONIERT.





GRÖSSERE AKTUALISIERUNG RECHTZEITIG, DAMIT DER BENUTZER OPTIMIEREN KANN. VERWENDEN SIE WEITERHIN ULTRA VPS FÜR UNTER MILLISEKUNDEN. DIE ERGEBNISSE KÖNNEN JE NACH BROKER UND VPS FÜR BESTELLUNGEN VARIIEREN.





MT5-Version: https://www.mql5.com/en/market/product/102748





High-Frequency Trading EA eignet sich am besten für echte FX-Konten auf Profi-Niveau, die HFT + Auffüllen mit echter Liquidität ermöglichen. Wenn Sie dies haben, wissen Sie bereits, was benötigt wird, und Sie haben, was es braucht.





Lesen Sie weiter, was es braucht:





https://www.mql5.com/en/blogs/post/754806





Entdecken Sie einen echten HFT-Experten





Suchen Sie nach Spitzenleistungen im Bereich Hochfrequenzhandel (HFT) für Ihre Hochleistungs-Handelskonten? Suchen Sie nicht weiter. Unser HFT-Experte ist auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten, vorausgesetzt, Sie haben Zugriff auf den richtigen Broker, die richtige Software und die richtigen Server für HFT-Operationen.





So funktioniert unser HFT-Experte:





Behandlung von Tick-Ereignissen:





Unser EA überwacht den Markt kontinuierlich auf neue Ticks (Preisaktualisierungen).





Wenn ein neuer Tick eintrifft, wird der Eventhandler On Tick() ausgelöst und der EA initiiert seine Handelslogik.





Zeitlimit für Trades:





Wir stellen sicher, dass übermäßiger Handel vermieden wird, indem wir die seit dem letzten Trade vergangene Zeit überprüfen. Sie muss größer sein als der angegebene Wert für Max. Trades pro Sekunde.





Wenn nicht genügend Zeit vergangen ist, überspringt der EA weitere Trades, um eine Marktüberlastung zu vermeiden.

Abrufen von Spread und Punktwert:





Unser EA ruft den aktuellen Spread (Unterschied zwischen Brief- und Gebotspreis) und den Punktwert ab, die kleinste Preisänderung (Pip) für das gehandelte Instrument.

Aufgeben von Kauf- und Verkaufsaufträgen:





Der EA berechnet Kauf- und Verkaufspreise basierend auf den aktuellen Brief- und Gebotspreisen und dem Spread.

Stop-Loss- (SL) und Take-Profit- (TP) Level werden für Kauf- und Verkaufsaufträge berechnet, wobei benutzerdefinierte Stop-Loss-Pips und Take-Profit-Pips beachtet und in Punktwerte umgewandelt werden.





Für SL- und TP-Level werden gültige Preisbereichsprüfungen durchgeführt.





Lot-Größe prüfen:





Der EA überprüft die Richtigkeit des Handelsvolumens (Lot-Größe) und stellt sicher, dass es den minimalen und maximalen zulässigen Volumina des Symbols entspricht und ein Vielfaches des minimalen Schritts für die Ausführung des Geschäfts ist.

Begrenzung von Aufträgen:





Der EA prüft, ob ein weiterer Auftrag zulässig ist, und stellt sicher, dass die Gesamtsumme das maximale Limit nicht überschreitet.

Ausführung von Geschäften:





Wenn alle Bedingungen erfüllt sind, platziert der EA gleichzeitige Kauf- und Verkaufsaufträge.

SL- und TP-Level werden im Verhältnis zu den Gebots- und Briefkursen angemessen festgelegt.

Kontinuierlicher Betrieb:





Der EA arbeitet kontinuierlich.

Haftungsausschluss: Wir geben keine Garantien und Sie verwenden unseren HFT-Experten auf eigenes Risiko.