Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 ist ein Roboter, der mit GOLD/XAUUSD handelt, indem er Strategien verwendet, die auf gleitenden Durchschnitten und Martingale-Risikomanagement basieren.

Er kombiniert mehrere gleitende Durchschnitte auf verschiedenen Zeitrahmen, um potenzielle Ausbruchspunkte auf dem Markt zu identifizieren. Der Roboter prüft die Preisbedingungen und eröffnet automatisch Kauf- oder Verkaufsaufträge, wenn er Ausbrüche nach oben oder unten feststellt, wobei er stets die festgelegten Parameter einhält.

Hauptmerkmale:

Gleitende Durchschnitte und Breakout-Strategien: Verwendet einfache gleitende Durchschnitte (SMA) auf der Grundlage von Kurshöchst- und -tiefstständen, um Trends zu erkennen.

Es führt Aufträge aus, wenn die Kurse die Niveaus der gleitenden Durchschnitte mit einer vordefinierten Marge (Abstand in Punkten) durchbrechen. Risikomanagement mit Martingale: Implementiert eine Martingale-Strategie, die die Losgröße für nachfolgende Aufträge nach Verlusten erhöht, begrenzt durch eine konfigurierbare maximale Anzahl von Wiederholungen.

Martingales werden auf der Grundlage bestimmter Abstände und Multiplikatoren der anfänglichen Losgröße angewendet. Kumulativer Gewinn Abschluss: Überwacht den Gesamtgewinn der vom Roboter eröffneten Aufträge und schließt automatisch alle Positionen, wenn der kumulierte Gewinn das konfigurierte Ziel erreicht. Flexible Einstellungen: Einstellbare Parameter wie Lot-Multiplikator, gleitender Durchschnitt, Breakout- und Martingale-Distanzen, Take Profit und maximale Anzahl von Martingales. Chart-Informationen: Zeigt nützliche Informationen auf dem Chart an, wie z.B. die Anzahl der offenen Trades und Details über den Betriebsstatus des Roboters.

Der Apache MHL Moving Average Expert Advisor 1.0 wurde entwickelt, um den Handel auf dem Goldmarkt zu vereinfachen, indem er die hohe Volatilität des XAUUSD ausnutzt und gleichzeitig konsistente Methoden zum Risiko- und Gewinnmanagement anwendet. Er ist ideal für Händler, die ihre Breakout-Strategien mit einem Hauch von Martingale automatisieren möchten.

Warnung: Wie bei allen Handelsrobotern muss der Einsatz von Apache MHL Moving Average 1.0 von strengen Tests auf Demokonten begleitet werden, bevor er auf realen Konten angewendet wird. Das Risikomanagement muss Vorrang haben, um erhebliche Verluste zu vermeiden.