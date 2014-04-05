VolumeLeaders Levels

= ======= ========================================================================
VL LEVELS INDICATOR - BENUTZERHANDBUCH
VolumeLeaders Institutionelle Handelsniveaus für MetaTrader 5
= ======= ========================================================================

WAS IST DIESER INDIKATOR?
-----------------------
Dieser Indikator zeigt die VolumeLeaders Institutional Dark Pools Trade Levels auf Ihren MT5 Charts an. Diese Niveaus stellen Preispunkte dar, an denen signifikante institutionelle
Handelsaktivität stattgefunden hat, geordnet nach Dollar-Volumen. Sie stellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dar.

DISCLAIMER:

Dies ist ein inoffizielles Produkt, das in keiner Weise mit der Plattform www.volumeleaders.com verbunden ist. Ich habe ein persönliches Abonnement für www.volumeleaders.com, und die beste Nutzung dieses Indikators kann nur erreicht werden, wenn Sie auch ein Abonnement für die Plattform haben.


= ======= ========================================================================
SCHNELLSTART-ANLEITUNG
= ======= ========================================================================

SCHRITT 1: FINDEN SIE IHREN MT5-DATENORDNER
---------------------------------
Der Indikator liest Level-Dateien aus einem speziellen Ordner "Files" in MetaTrader 5.

Um diesen Ordner zu finden:
1. öffnen Sie MetaTrader 5
2. klicken Sie auf: Datei -> Datenordner öffnen
3. navigieren Sie zu: MQL5 -> Dateien
4. erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen: VL_Levels

Ihr Pfad sollte wie folgt aussehen:
[MT5-Datenordner]/MQL5/Dateien/VL_Levels/

Übliche Speicherorte:
Windows: C:\Benutzer\[IhrName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[ID]\MQL5\Files\VL_Levels\
Mac/Wine: ~/.mt5/Laufwerk_c/Programmdateien/MetaTrader 5/MQL5/Dateien/VL_Levels/


SCHRITT 2: LEVELS VON VOLUMELEADERS HERUNTERLADEN
------------------------------------------
Gehen Sie zu VolumeLeaders.com und laden Sie die Level-Daten für Ihr Symbol herunter.

VolumeLeaders bietet ZWEI Exportformate an:

A) ThinkScript TXT (EMPFOHLEN - am einfachsten!)
- Laden Sie die .txt-Datei direkt herunter
- Keine Konvertierung erforderlich
- Die Datei enthält ThinkScript Code, den unser Indikator analysieren kann

B) Excel XLSX
- Laden Sie die .xlsx-Datei herunter
- Sie müssen sie in CSV konvertieren (siehe Anleitung unten)


SCHRITT 3: LEGEN SIE DIE DATEI IN DEN ORDNER VL_LEVELS
----------------------------------------------
Benennen Sie die Datei so, dass sie GENAU Ihrem MT5-Symbol entspricht.

Beispiele:
- Für Apple-Aktien: AAPL.txt oder AAPL.csv
- Für S&P 500 ETF: SPY.txt oder SPY.csv
- Für Energie-ETF: XLE.txt oder XLE.csv

WICHTIG: Der Dateiname muss mit dem Symbolnamen Ihres Brokers übereinstimmen!
- Überprüfen Sie den Titel Ihres MT5-Charts auf das genaue Symbol.
- Einige Broker fügen Suffixe hinzu (z.B. AAPL.US, AAPL.NAS)
- Wenn Ihr Broker "AAPL.US" verwendet, nennen Sie die Datei "AAPL.US.txt".


SCHRITT 4: FÜGEN SIE DEN INDIKATOR ZU IHREM CHART HINZU
---------------------------------------
1. öffnen Sie einen Chart für das Symbol, für das Sie die Levels heruntergeladen haben
2. gehen Sie zu: Einfügen -> Indikatoren -> Benutzerdefiniert -> Ind_VL_Levels
3. klicken Sie auf OK, um die Standardeinstellungen zu übernehmen.
4 Die Levels erscheinen als horizontale Linien in Ihrem Chart!


= ======= ========================================================================
DETAILS ZUM DATEIFORMAT
= ======= ========================================================================

OPTION A: THINKSCRIPT TXT FORMAT (empfohlen)
----------------------------------------------
Dies ist die einfachste Option - einfach herunterladen und direkt verwenden!

Die .txt-Datei von VolumeLeaders enthält ThinkScript-Code wie diesen:

def show_AAPL = GetSymbol() == "AAPL";
plot line_AAPL_0 = if show_AAPL then 280.0 else Double.NaN;
AddChartBubble(..., 280.0, "$1.24B", Color.WHITE, yes);

Unser Indikator extrahiert automatisch:
- Preisniveaus aus "plot" Linien
- Dollar-Volumen aus den "AddChartBubble"-Zeilen
- Rang aus der Zeilennummer (0 = Rang 1, 1 = Rang 2, usw.)


OPTION B: CSV FORMAT (Erfordert Konvertierung)
------------------------------------------
Wenn Sie die .xlsx-Datei heruntergeladen haben, konvertieren Sie sie in CSV:

Excel:
Datei -> Speichern unter -> Wählen Sie "CSV (Comma delimited) (*.csv)"

Google Sheets:
Datei -> Herunterladen -> Kommagetrennte Werte (.csv)

LibreOffice Calc:
Datei -> Speichern unter -> Wählen Sie "Text CSV (.csv)"

Erwartetes CSV-Format:
VolumeLeaders.com,,,,,,,
Preis,$$,Aktien,Trades,RS,PCT,Level Rang,Level Datumsbereich
280.0,1240000000,4500000,1200,5.2,100,1,2023-01-01 - 2024-01-01
275.0,892450000,3200000,980,4.1,95,2,2023-02-15 - 2024-01-01
...

Erforderliche Spalten: "Preis" und "Level Rang" (oder nur "Rang")
Optionale Spalten: "$$" (Dollar), "Aktien", "Trades", "Level Datumsbereich".


= ======= ========================================================================
INDIKATOR-EINSTELLUNGEN
= ======= ========================================================================

ANZEIGE-EINSTELLUNGEN
----------------
Level Line Color - Farbe für einzelne Preislevel (Standard: gold/amber)
Zonenlinienfarbe - Farbe für gebündelte Zonen
Level Line Width - Dicke der Level-Linien (1-5)
Zonenlinienbreite - Dicke der Zonenlinien (1-5)
Linienstil - Vollton, Strich, Punkt, etc.

LABEL-EINSTELLUNGEN
--------------
Etiketten anzeigen - Text "VL #1 $1.24B" anzeigen (Standard: EIN)
Daten anzeigen - Datumsbereich in die Beschriftung einbeziehen
Volumen anzeigen - Aktienvolumen in die Beschriftung einbeziehen

DATEI-EINSTELLUNGEN
-------------
Symbol Override - Ein anderes Symbol als im Chart verwenden
(nützlich, wenn Ihr Broker eine andere Namensgebung verwendet)
Ordnerpfad - Unterordner in MQL5/Dateien/ (Standard: VL_Levels)
Auto-Refresh - Automatisches Neuladen, wenn sich die Datei ändert (Standard: ON)
Refresh Interval - Wie oft wird nach Dateiaktualisierungen gesucht (Sekunden)

VERHALTEN
--------
Verbose Logs - Detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche einschalten


= ======= ========================================================================
FEHLERBEHEBUNG
= ======= ========================================================================

EBENEN WERDEN NICHT ANGEZEIGT?
---------------------
1. Überprüfen Sie die Registerkarte Experten (Ansicht -> Toolbox -> Registerkarte Experten) auf Fehlermeldungen

2. Überprüfen Sie, ob sich Ihre Datei am richtigen Ort befindet:
- Datei -> Datenordner öffnen -> MQL5 -> Dateien -> VL_Levels -> [SYMBOL].txt

3. Vergewissern Sie sich, dass der Dateiname EXAKT mit dem Diagrammsymbol übereinstimmt.
- Überprüfen Sie die Titelleiste Ihres Diagramms auf den genauen Symbolnamen
- Bei einigen Systemen wird bei Symbolnamen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

4. Versuchen Sie, den Indikator zu entfernen und wieder in das Diagramm einzufügen.

5. Prüfen Sie, ob das Dateiformat korrekt ist:
- Die TXT-Datei sollte "plot line_" und "AddChartBubble" enthalten.
- Die CSV-Datei sollte in der Kopfzeile die Spalte "Price" enthalten.


SYMBOLNAME STIMMT NICHT ÜBEREIN?
---------------------
Verschiedene Makler verwenden unterschiedliche Symbolnamen:
- Standard: AAPL, SPY, XLE
- Mit Suffix: AAPL.US, SPY.NYSE, XLE.ARCA
- CFD-Stil: AAPLm, #AAPL

Lösungen:
1. benennen Sie Ihre Datei so um, dass sie genau dem Symbol des Brokers entspricht
2. oder verwenden Sie die Einstellung "Symbol Override" im Indikator


FEHLER: DATEI NICHT GEFUNDEN?
---------------------
Der Indikator sucht in: MQL5/Dateien/VL_Levels/[SYMBOL].txt (oder .csv)

So überprüfen Sie den Pfad:
1. in MT5: Datei -> Datenordner öffnen
2. navigieren Sie zu MQL5 -> Dateien -> VL_Levels
3. bestätigen Sie, dass Ihre Datei mit dem richtigen Namen vorhanden ist


LEVELS WERDEN ZU FALSCHEN PREISEN ANGEZEIGT?
-------------------------------
Dies kann passieren, wenn:
1. die Datei für ein anderes Symbol ist
2. das Symbol einen Aktiensplit hatte (Preise müssen angepasst werden)
3. Ihr Broker verwendet eine andere Preisformatierung


= ======= ========================================================================
TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE
= ======= ========================================================================

1. LADEN SIE REGELMÄSSIG NEUE DATEN HERUNTER
VolumeLeaders aktualisiert seine Daten - laden Sie regelmäßig neue Dateien herunter

2. VERWENDEN SIE WENN MÖGLICH DAS TXT-FORMAT
Das ThinkScript .txt-Format erfordert keine Konvertierung

3. AUTO-REFRESH AKTIVIEREN
Lassen Sie die automatische Aktualisierung eingeschaltet, um Aktualisierungen zu sehen, wenn Sie Dateien ersetzen

4. DATEIEN FÜR MEHRERE SYMBOLE ERSTELLEN
Sie können Dateien für mehrere Symbole haben - der Indikator lädt automatisch
lädt automatisch die richtige Datei, je nachdem, welchen Chart Sie gerade sehen.

5. SICHERN SIE IHRE DATEIEN
Bewahren Sie ein Backup Ihrer Level-Dateien außerhalb des MT5-Ordners auf


= ======= ========================================================================
UNTERSTÜTZUNG
= ======= ========================================================================

Für Fragen zu VolumeLeaders Daten:

Für Probleme mit Indikatoren:
Prüfen Sie die Registerkarte Experten in MT5 für detaillierte Fehlermeldungen


= ======= ========================================================================
(c) VL MT5-Brücke - https://www.volumeleaders.com
= ======= ========================================================================
Empfohlene Produkte
Trading Session MT5
Kevin Schneider
3 (1)
Indikatoren
Trading Session Indicator Der Trading Session Indicator visualisiert die Hoch- und Tiefpunkte sowie die Start- und Endzeiten der Asia, London und New Yorker Handelssitzungen direkt auf Ihrem Chart. Funktionen: Visualisierung der Haupt-Handelssitzungen Hervorhebung von Hoch- und Tiefpunkten Anzeige der Start- und Endzeiten jeder Sitzung Anpassbare Sitzungszeiten Benutzerfreundlich und effizient Anpassbarkeit: Jede Handelssitzung (Asien, London, New York) kann individuell an die spezifischen Hande
FREE
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indikatoren
CDS SR Fractal Level: Dynamische fraktale Unterstützung und Widerstand mit Ausbruchswarnungen Übersicht Sind Sie es leid, Unterstützungs- und Widerstandslinien manuell zu zeichnen und zu aktualisieren? Der CDS SR Fractal Level-Indikator automatisiert diesen wichtigen Prozess, indem er auf intelligente Weise wichtige Marktniveaus auf Basis von Fraktalen identifiziert. Dieses leichtgewichtige und effiziente Tool ermöglicht es Ihnen, sich auf Ihre Handelsstrategie zu konzentrieren, anstatt sich mit
FREE
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indikatoren
Norion Candle Range Levels ist ein professioneller Indikator, der die maximale und minimale Preisspanne einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen anzeigt. Durch die Auswahl einer bestimmten Kerzenanzahl berechnet der Indikator automatisch das höchste Hoch und das niedrigste Tief dieser Spanne und stellt so eine klare visuelle Referenz für die jüngste Marktstruktur, Konsolidierungszonen und potenzielle Ausbruchsbereiche dar. Dieses Tool ist besonders nützlich für Händler, die mit Preis-Aktions-
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indikatoren
Hast du schon einmal daran gedacht, einen Scanner zu haben, der alle Strategien durchsucht und die Kauf- und Verkaufspunkte aller Zeiträume für dieses Asset gleichzeitig anzeigt? Genau das macht dieser Scanner. Dieser Scanner wurde entwickelt, um die Kauf- und Verkaufssignale anzuzeigen, die du im Rule Plotter: Strategieersteller ohne Programmierung erstellt hast, und sie in diesem Scanner auf verschiedenen Assets und Zeiträumen auszuführen. Die Standardstrategie des Rule Plotters besteht nur au
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indikatoren
Three Bar Break basiert auf einer Handelsmethode von Linda Bradford Raschke, die meiner Meinung nach gut geeignet ist, potenzielle künftige Kursschwankungen zu erkennen. Sie sucht nach Situationen, in denen das Hoch des ersten Balkens niedriger als das Hoch des dritten Balkens ist und das Tief des ersten Balkens höher als das Tief des dritten Balkens ist. Dies sagt dann voraus, dass der Markt innerhalb der nächsten 2-3 Balken zu neuen Niveaus ausbrechen könnte. Er sollte hauptsächlich auf dem T
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indikatoren
Der Indikator   Haven FVG   ist ein Tool zur Marktanalyse, das es ermöglicht, Ineffizienzbereiche (Fair Value Gaps, FVG) im Chart zu identifizieren und Händlern wichtige Preisniveaus für die Analyse und Handelsentscheidungen zur Verfügung stellt. Weitere Produkte ->  HIER Hauptmerkmale: Individuelle Farbeinstellungen: Farbe für bullisches FVG   (Bullish FVG Color). Farbe für bärisches FVG   (Bearish FVG Color). Flexible FVG-Visualisierung: Maximale Anzahl von Kerzen zur FVG-Suche. Zusätzliche V
FREE
Price direct alert
Dorah Zandile Mahesu
Indikatoren
Der Choppery Notifier ist ein Indikator, der entwickelt und getestet wurde, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass sich eine Kerze bilden wird. Er nimmt Ihnen die Mühe ab, ein Ratespiel zu spielen, wann sich die nächste Kerze nach einem Trend bilden wird, daher entfällt meistens der Gedanke, vorhersagen zu müssen, in welche Richtung sich der Preis bewegen wird. Dieser Indikator kann in jedem Zeitrahmen verwendet werden, eine Benachrichtigung wird per E-Mail an Sie gesendet werden, wenn der Pre
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indikatoren
QuantumAlert Stoch Navigator ist ein kostenloser Indikator, der für MT4/MT5-Plattformen verfügbar ist. Seine Aufgabe ist es, "Alarme" zu liefern, wenn sich der Markt in "überkauften und überverkauften" Regionen in Form von "Kauf- oder Verkaufssignalen" befindet. Dieser Indikator verfügt über viele Anpassungsoptionen, die im Abschnitt "Parameter" unten aufgeführt sind. Der Benutzer kann diese Parameter nach Bedarf anpassen. Treten Sie unserer MQL5-Gruppe bei, in der wir wichtige Neuigkeiten und U
FREE
Advanced Pivot Point Indicator for Charts
Mr Harvey Creighton Walker
Indikatoren
Der Advanced Pivot Point Indicator ist ein leistungsfähiges Instrument, das Händlern hilft, wichtige Unterstützungs- und Widerstandsniveaus auf dem Markt zu identifizieren. Dieser vielseitige Indikator bietet eine anpassbare und benutzerfreundliche Schnittstelle, die es Händlern ermöglicht, aus fünf verschiedenen Pivot-Punkt-Berechnungsmethoden zu wählen: Floor, Woodie, Camarilla, Tom DeMark und Fibonacci. Mit seinen leicht ablesbaren Linien für Pivot-Punkte (PP), Unterstützungs- (S1, S2, S3, S4
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indikatoren
Boom Spike Mitigation Zone Pro Ein professioneller Spike-Muster-Indikator, der für synthetische Trader entwickelt wurde, die Boom 500/300/1000/600/900 mit Präzision scalpen und swingen. Dieser Indikator: Erkennt starke 3-Kerzen-Spike-Formationen (Spike → Pullback → Spike) Zeichnet automatisch eine saubere Box um das Muster Markiert den Einstiegskurs ab der mittleren Kerze Erweitert eine horizontale Abschwächungslinie, um perfekte Sniper-Einstiege zu ermöglichen Löscht und zeic
FREE
Forex Time
Yuriy Ponyatov
5 (1)
Indikatoren
Ein Indikator zur Visualisierung der Zeitspannen der wichtigsten Handelssitzungen: Asiatisch, europäisch und amerikanisch. Der Indikator verfügt über Funktionen zur Einstellung der Start- und Endzeit jeder Handelssitzung sowie über eine einstellbare Zeitzone des Handelsservers. Zu den Hauptvorteilen des Indikators gehört die Fähigkeit, mit minimaler CPU-Belastung und Speichernutzung zu arbeiten. Außerdem bietet er die Möglichkeit, die Anzahl der angezeigten historischen Tage festzulegen, was dem
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indikatoren
Dieser Mt5-Indikator signalisiert, wenn zwei gegenläufige Balken vom aktuellen Balken verschlungen werden. einen aktuellen Exponential Moving Average Cross hat und der letzte Balken überverkauft/gekauft war Expert Advisor verfügbar in Kommentaren Kostenlose Version hier : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Full Alerts für mt5 Terminal, Telefon, E-Mail, Druck in Datei, Druck in Journal Kaufsignal ( blaue Linie ) Vergangenes EMA-Kreuz ( bei 30 Balken zurückgesetzt ) V
FREE
Neural Link Candle Pattern Scanner
Vishnu Bajpai
Indikatoren
Neural-Link-Muster-Scanner: Erweiterte Candlestick-Erkennung für MetaTrader 5 Der Neural-Link Pattern Scanner ist ein professionelles Tool für die technische Analyse, das für die MetaTrader 5-Plattform entwickelt wurde. Es automatisiert die Erkennung von Candlestick-Mustern mit hoher Wahrscheinlichkeit und liefert visuelle Kennzeichnungen in Echtzeit direkt auf der Handelsoberfläche. Durch die Filterung nach bestimmten mathematischen Preisstrukturen hilft dieser Indikator Händlern, potenzielle U
FREE
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indikatoren
HINWEIS: Pattern Scan EINschalten Dieser Indikator identifiziert Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), Kontraktions- und Expansionsmuster, die auf den Charts eingezeichnet werden. Der Indikator verfügt außerdem über Alarme und mobile Benachrichtigungen, damit Sie keinen Handel verpassen. Es kann für alle Handelsinstrumente und alle Zeitrahmen verwendet werden. Die Eigenschaft, dass die Charts nicht neu gezeichnet werden, macht sie besonders nützlich für das Backte
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indikatoren
Dieser Indikator markiert die 50%-Marke jeder Kerze. Er wird Ihnen helfen, profitable Scalping-Trades zu machen. Wenn die nächste Kerze oberhalb der 50%-Marke der vorherigen Kerze eröffnet, sollten Sie eine KAUF-Position eröffnen, und wenn die nächste Kerze unterhalb der 50%-Marke der vorherigen Kerze eröffnet, sollten Sie eine VERKAUF-Position eröffnen. Diese Strategie ist sehr profitabel. Um das Beste daraus zu machen, sollten Sie die Kerzenkontexte auf der linken Seite im Auge behalten. Viel
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indikatoren
Die japanische Candlestick-Analyse gibt es schon seit Hunderten von Jahren und ist eine gültige Form der technischen Analyse. Das Candlestick-Charting hat seine Wurzeln in der militaristischen Kultur, die im Japan der 1700er Jahre vorherrschte. In der japanischen Literatur zu diesem Thema finden sich viele Begriffe, die auf militärische Analogien verweisen, wie z. B. das Muster der drei weißen Soldaten. Im Gegensatz zu konventionelleren Charting-Methoden ermöglicht das Candlestick-Chart einen ti
FREE
Inside Bar Radar
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (6)
Indikatoren
Das Inside-Bar-Muster ist eine sehr bekannte Candlestick-Formation, die von Händlern auf der ganzen Welt und auf allen Märkten häufig verwendet wird. Dieser Ansatz ist sehr einfach und fügt eine kleine Bestätigungskerze hinzu, d.h. es wird eine dritte Kerze zur Bestätigung der Richtung der Bewegung (aufwärts oder abwärts) hinzugefügt. Natürlich hat diese Candlestick-Formation keine Aussagekraft, wenn der Händler keinen Kontext zu den Geschehnissen auf dem Markt hat, auf dem er/sie tätig ist, es
FREE
WH Price Wave Pattern MT5
Wissam Hussein
4.25 (12)
Indikatoren
Willkommen zu unserem   Preiswellenmuster   MT5 – (ABCD-Muster) – Das ABCD-Muster ist ein leistungsstarkes und weit verbreitetes Handelsmuster in der Welt der technischen Analyse. Es handelt sich um ein harmonisches Preismuster, das Händler nutzen, um potenzielle Kauf- und Verkaufschancen auf dem Markt zu identifizieren. Mit dem ABCD-Muster können Händler potenzielle Preisbewegungen vorhersehen und fundierte Entscheidungen darüber treffen, wann sie Geschäfte eingehen und beenden. EA Version:  
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indikatoren
FlatBreakout MT5 (Kostenlose Version) Flat Range Detektor und Breakout Panel für MT5 - nur GBPUSD FlatBreakout MT5 ist die kostenlose Version des professionellen FlatBreakoutPro MT5-Indikators, der speziell für die Erkennung von Kursschwankungen und Ausbruchssignalen nur für das GBPUSD-Paar entwickelt wurde. Perfekt für Händler, die die einzigartige fraktale Logik von FlatBreakout MT5 erleben und Ausbruchssignale auf einem Live-Markt ohne Einschränkungen testen möchten. Für wen ist dieses Produk
FREE
WaPreviousCandleLevelsMT5
Wachinou Lionnel Pyrrhus Sovi Guidi
Indikatoren
Diese kostenlose Version funktioniert nur auf EURUSD!!! Wa Previous Candle Levels MT5 zeigt die vorherige Kerze Ebenen, es zeigt die vorherige Kerze Open High Low Close Ebenen (OHLC Levels) in verschiedenen Zeitrahmen. Es wurde entwickelt, um dem Händler zu helfen, den Markt zu analysieren und die Aufmerksamkeit auf die vorherigen Kerzenlevel in verschiedenen Zeitrahmen zu richten. Wir alle wissen, dass die OHLC-Levels auf Monats-, Wochen- und Tagesbasis sehr stark sind und dass der Preis in de
FREE
SMC Market Structure
Josef Vobejda
Indikatoren
Der SMC-Marktstruktur-Indikator verfolgt wichtige Kursveränderungen mit Hilfe von Smart Money Concepts (SMC) und hilft Händlern, das institutionelle Verhalten und die allgemeine Trendrichtung zu erkennen. Er erkennt und zeigt automatisch an: Break of Structure (BOS) - Signalisiert die Fortsetzung des Trends Change of Character (CHOCH) - Zeigt eine mögliche Umkehr an Swing Highs und Lows - werden verwendet, um die Marktstruktur und Richtungsvorgaben zu definieren Jedes strukturelle Ereignis wird
FREE
Envolventes con alertas
Juan Manuel Rojas Perez
Indikatoren
MT5 Hüllkurven-Muster-Detektor: Ihr Wettbewerbsvorteil beim Handel Sind Sie auf der Suche nach einem Tool, das Ihnen hilft, die besten Handelsmöglichkeiten auf dem Devisenmarkt genau zu identifizieren? Unser Engulfing Pattern Detector liefert Ihnen ein äußerst zuverlässiges Kauf- oder Verkaufssignal, das auf einem der bekanntesten und effektivsten japanischen Candlestick-Muster basiert: dem Engulfing-Muster. Mit einer durchschnittlichen Erfolgsquote von 70 % ermöglicht Ihnen dieser Indikator, si
FREE
Cybertrade Keltner Channels
Emanuel Andriato
4.75 (4)
Indikatoren
Cybertrade Keltner-Kanäle - MT5 Dieser von Chester Keltner entwickelte Volatilitätsindikator wird in der technischen Analyse verwendet. Es ist möglich, den Trend der Preise von Finanzanlagen zu verfolgen und Unterstützungs- und Widerstandsmuster zu erzeugen. Darüber hinaus sind die Hüllkurven eine Möglichkeit, die Volatilität zu verfolgen, um Gelegenheiten zum Kauf und Verkauf dieser Vermögenswerte zu identifizieren. Das Programm arbeitet mit Zeiträumen, die länger sind als der im Diagramm sic
FREE
BarX
HENRIQUE ARAUJO
Indikatoren
BarX — Indikator für Hoch und Tief einer bestimmten Kerze BarX ist ein technischer Indikator, der automatisch das Hoch und Tief einer vom Benutzer definierten Kerze des Tages hervorhebt (zum Beispiel steht Kerze 0 für die erste Kerze nach Markteröffnung ). Dieses Tool ist besonders nützlich für Trader, die feste Preisniveaus wie Unterstützung, Widerstand, Ausbruch oder Umkehr verwenden. Durch die visuelle Markierung dieser Punkte im Chart erleichtert BarX die technische Analyse , verbessert das
FREE
Riskcalculator
Adriano Cali
Indikatoren
Risk5Percent ist ein benutzerdefinierter Indikator für MetaTrader 5, der Ihnen hilft, Ihr Risiko genau zu steuern. Wenn Sie den gewünschten Risikoprozentsatz und die Anzahl der verwendeten Lots eingeben, berechnet er das entsprechende Kursniveau, das Ihren maximal zu erwartenden Verlust darstellt (z. B. 5 %), und zeigt es im Diagramm an, wobei er automatisch die Kontrakt- und Tickgröße für das ausgewählte Instrument berücksichtigt. Hauptmerkmale: Benutzerdefinierte Einstellungen für Handelsrich
FREE
White Crows
Viktor Pekar
Indikatoren
Weiße Krähe Indikator von VArmadA Ein einfacher, aber leistungsstarker Indikator, der auf der Kerzenanalyse basiert und die White Soldiers & Crow-Muster verwendet. Funktioniert mit Zeitrahmen von 1H und höher und wurde für alle wichtigen Paare getestet. Achten Sie auf das Signal: Ein Pfeil, der einen Long- oder Short-Einstieg anzeigt. Wie es funktioniert: Pfeile zeigen einen laufenden Trend an. Nach mehreren bullischen oder bärischen Kerzen in Folge ist die Wahrscheinlichkeit einer weiteren K
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indikatoren
Dies ist der berühmte Sunflower-Indikator für Metatrader5. Dieser Indikator markiert mögliche Höchst- und Tiefststände auf Kurscharts. Der Indikator identifiziert Höchst- und Tiefststände in der Kursgeschichte des Vermögenswerts. Beachten Sie, dass sich die aktuelle Sonnenblume der letzten Kerze neu färbt, da es nicht möglich ist, einen Höchststand zu identifizieren, bis der Markt sich umkehrt, und es ist auch nicht möglich, einen Tiefststand zu identifizieren, ohne dass der Markt aufhört zu fa
FREE
Ultimate Double Top Bottom Indicator MT5 FREE
FXsolutions
4.67 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator ist darauf ausgelegt, Umkehrmuster mit hoher Wahrscheinlichkeit zu erkennen: Double Tops/Bottoms mit gefälschten Ausbrüchen . Dies ist die kostenlose Version des Indikators: https://www.mql5.com/en/market/product/29957 Die kostenlose Version funktioniert nur für EURUSD und GBPUSD! Double Top- und Bottom-Muster sind Chart-Muster, die auftreten, wenn sich das Handelsinstrument in einem ähnlichen Muster wie der Buchstabe "W" (Double Bottom) oder "M" (Double Top) bewegt. Diese Muste
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indikatoren
Die Idee eines Value-Chart-Indikators wurde in dem sehr guten Buch "Dynamic Trading Indicators" aus dem Jahr 2020 vorgestellt, das ich gelesen habe : Winning with Value Charts and Price Action Profile ", von den Autoren Mark Helweg und David Stendahl. Die Idee ist einfach und das Ergebnis ist genial: Präsentieren Sie die Candlestick-Kursanalyse auf eine detrendierte Weise! WIE MAN DIESEN INDIKATOR LIEST Suchen Sie nach überkauften und überverkauften Niveaus. Natürlich müssen Sie die Einstellung
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indikatoren
Dieser Indikator findet Three-Drives-Muster. Das Three-Drives-Muster ist ein 6-Punkte-Umkehrmuster, das durch eine Reihe höherer Hochs oder niedrigerer Tiefs gekennzeichnet ist, die an einer 127%- oder 161,8%-Fibonacci-Erweiterung enden. Es signalisiert, dass der Markt erschöpft ist und ein Umschwung stattfinden kann. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Anpassbare Mustergrößen Anpassbare Farben und Größen Anpassbare Ausbruchsperioden Anpassbare 1-
FREE
Käufer dieses Produkts erwarben auch
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.68 (59)
Indikatoren
Wenn Sie diesen Indikator kaufen, erhalten Sie meinen professionellen Trade Manager  + EA KOSTENLOS dazu. Zunächst einmal ist es wichtig zu betonen, dass dieses Handelssystem ein Nicht-Repainting-, Nicht-Redrawing- und Nicht-Verzögerungsindikator ist, was es sowohl für manuelles als auch für automatisches Trading ideal macht. Online-Kurs, Handbuch und Vorlagen herunterladen. Das "Smart Trend Trading System MT5" ist eine umfassende Handelslösung, die für neue und erfahrene Trader maßgeschneidert
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (3)
Indikatoren
Power Candles – Stärkebasierte Einstiegssignale für jeden Markt Power Candles bringt die bewährte Stärkenanalyse von Stein Investments direkt in den Preischart. Anstatt ausschließlich auf Preisbewegungen zu reagieren, wird jede Kerze anhand der realen Markstärke eingefärbt. So lassen sich Momentum-Aufbau, Beschleunigung der Stärke und saubere Trendwechsel sofort erkennen. Eine Logik für alle Märkte Power Candles arbeitet automatisch auf allen Handelssymbolen . Der Indikator erkennt selbstständig
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.9 (80)
Indikatoren
Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.92 (36)
Indikatoren
*** Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe ist ein Echtzeit-Marktanalysetool, das auf den Smart Money Concepts (SMC) basiert. Es wurde entwickelt, um Tradern dabei zu helfen, die Marktstruktur systematisch zu analysieren und einen klareren Überblick über die gesamte Marktrichtung zu erhalten. Das System analysiert automatisch Umkehrpunkte, Schlüsslezonen und die Marktstruktur über mehrere Timeframes hinweg und zeigt dabei Points of Interest (POI), No-Repaint-Signale sowie automatische Fibona
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.64 (11)
Indikatoren
Game Changer ist ein revolutionärer Trendindikator, der für jedes Finanzinstrument entwickelt wurde und Ihren Metatrader in einen leistungsstarken Trendanalysator verwandelt. Der Indikator zeichnet nicht neu und verzögert nicht. Er funktioniert in jedem Zeitrahmen und unterstützt die Trenderkennung, signalisiert potenzielle Umkehrungen, dient als Trailing-Stop-Mechanismus und liefert Echtzeit-Warnungen für schnelle Marktreaktionen. Egal, ob Sie erfahrener Trader, Profi oder Anfänger auf der Such
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indikatoren
Zunächst einmal ist es erwähnenswert, dass dieser Handelsindikator nicht neu malt, nicht neu zeichnet und keine Verzögerung aufweist, was ihn sowohl für manuellen als auch für Roboterhandel ideal macht. Benutzerhandbuch: Einstellungen, Eingaben und Strategie. Der Atom-Analyst ist ein PA-Preisaktionsindikator, der die Stärke und das Momentum des Preises nutzt, um einen besseren Vorteil auf dem Markt zu finden. Ausgestattet mit fortschrittlichen Filtern, die helfen, Rauschen und falsche Signale z
SuperScalp Pro
Van Minh Nguyen
5 (1)
Indikatoren
SuperScalp Pro – Fortgeschrittenes Multi-Filter-Scalping-Indikator-System SuperScalp Pro ist ein fortgeschrittenes Scalping-Indikator-System, das den klassischen Supertrend mit mehreren intelligenten Bestätigungsfiltern kombiniert. Der Indikator arbeitet effizient auf allen Zeitrahmen von M1 bis H4 und eignet sich besonders für XAUUSD, BTCUSD und wichtige Forex-Paare. Er kann als eigenständiges System verwendet oder flexibel in bestehende Handelsstrategien integriert werden. Der Indikator umfass
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (100)
Indikatoren
Nutzen Sie die Macht des Trendhandels mit Trend Screener Indicator: Ihrer ultimativen Trendhandelslösung, die auf Fuzzy-Logik und einem System mit mehreren Währungen basiert! Steigern Sie Ihren Trendhandel mit Trend Screener, dem revolutionären Trendindikator mit Fuzzy-Logik. Es handelt sich um einen leistungsstarken Trendfolgeindikator, der über 13 Premium-Tools und -Funktionen sowie 3 Handelsstrategien kombiniert und ihn zu einer vielseitigen Wahl macht, um Ihren Metatrader in einen Trendanaly
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (29)
Indikatoren
FX Power: Analysieren Sie die Stärke von Währungen für intelligentere Handelsentscheidungen Übersicht FX Power ist Ihr unverzichtbares Werkzeug, um die tatsächliche Stärke von Währungen und Gold unter allen Marktbedingungen zu verstehen. Indem Sie starke Währungen kaufen und schwache verkaufen, vereinfacht FX Power Ihre Handelsentscheidungen und deckt Chancen mit hoher Wahrscheinlichkeit auf. Ob Sie Trends folgen oder extreme Delta-Werte nutzen, um Umkehrungen zu prognostizieren, dieses Tool p
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indikatoren
LAUNCH-AKTION Der Azimuth Pro Preis ist zunächst auf 299$ für die ersten 100 Käufer festgelegt. Der Endpreis wird 499$ betragen. DER UNTERSCHIED ZWISCHEN RETAIL- UND INSTITUTIONELLEN EINSTIEGEN IST NICHT DER INDIKATOR — ES IST DIE POSITION. Die meisten Trader steigen auf willkürlichen Preisniveaus ein, jagen dem Momentum hinterher oder reagieren auf verzögerte Signale. Institutionen warten darauf, dass der Preis strukturelle Niveaus erreicht, an denen sich Angebot und Nachfrage tatsächlich ve
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indikatoren
Wir stellen vor       Quantum Trend Sniper Indicator   , der bahnbrechende MQL5-Indikator, der die Art und Weise, wie Sie Trendumkehrungen erkennen und handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung,       Quantum Trend Sniper-Indikator       wurde entwickelt, um Ihre Trading-Reise mit seiner innovativen Methode zur Identifizierung von Trendumkehrungen mit extrem hoher Genauigkeit auf ein neues Niveau zu heben. ***Kaufe Quantum Trend Sniper
Super Signal Skyblade Edition
Shengzu Zhong
5 (5)
Indikatoren
Super Signal – Skyblade Edition Professionelles No-Repaint / No-Lag Trend-Signalsystem mit außergewöhnlicher Gewinnrate | Für MT4 / MT5 Es funktioniert am besten auf niedrigeren Zeitrahmen, wie 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten. Hauptmerkmale: Super Signal – Skyblade Edition ist ein intelligentes Signalsystem, das speziell für den Trendhandel entwickelt wurde. Es nutzt eine mehrstufige Filterlogik, um ausschließlich starke, richtungsbestimmte Bewegungen mit echtem Momentum zu identifizieren.
PZ Swing Trading MT5
PZ TRADING SLU
5 (5)
Indikatoren
Swing Trading ist der erste Indikator, der Schwankungen in Trendrichtung und mögliche Umkehrschwankungen erkennt. Es wird der in der Handelsliteratur weit verbreitete Baseline-Swing-Trading-Ansatz verwendet. Der Indikator untersucht mehrere Preis- und Zeitvektoren, um die aggregierte Trendrichtung zu verfolgen und erkennt Situationen, in denen der Markt überverkauft oder überkauft ist und zur Korrektur bereit ist. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indikatoren
Erhalte den KOSTENLOSEN AUX Indikator und EA-Support Direkter Download — Hier klicken [ D.I.C.E ] The DICE Indicator  Divergence in Chaos Environment ist ein spezialisiertes MT5-Tool für Trader, die die Elliott-Wellen-Theorie im Rahmen der Trading-Chaos-Methoden anwenden. Es erkennt versteckte und reguläre Divergenzen in der Preisbewegung, synchronisiert mit dem chaotischen Marktumfeld nach Bill Williams. Hauptmerkmale Elliott-Wellen-abgestimmte Divergenz: erkennt bullische und bärische Diverge
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARICoin ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik-
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indikatoren
Der Trend Forecaster-Indikator verwendet einen einzigartigen proprietären Algorithmus, um Einstiegspunkte für eine Breakout-Handelsstrategie zu bestimmen. Der Indikator identifiziert Preiscluster, analysiert die Preisbewegung in der Nähe von Niveaus und liefert ein Signal, wenn der Preis ein Niveau durchbricht. Der Trend Forecaster-Indikator ist für alle Finanzwerte geeignet, einschließlich Währungen (Forex), Metalle, Aktien, Indizes und Kryptowährungen. Sie können den Indikator auch so einstel
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indikatoren
ARIScalp ist ein leistungsstarker Handelsbegleiter, der hochwahrscheinliche Einstiegssignale mit dynamischen TP/SL/DP-Levels auf Basis der Volatilität generiert. Das integrierte Performance-Tracking zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken, PP1/PP2-Treffer und Erfolgsraten, die alle live aktualisiert werden. Hauptmerkmale: Kauf-/Verkaufssignale mit adaptiven Volatilitätsbändern TP/SL/DP-Levels in Echtzeit auf Basis von ATR Eingebauter MA-Filter mit optionaler ATR/StdDev-Volatilität Performance-Statistik
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indikatoren
Smart Stop Indicator – Intelligente Stop-Loss-Präzision direkt auf Ihrem Chart Übersicht Der Smart Stop Indicator ist die maßgeschneiderte Lösung für Trader, die ihren Stop-Loss klar und methodisch setzen möchten – statt sich auf Bauchgefühl oder Zufall zu verlassen. Das Tool kombiniert klassische Price-Action-Logik (höhere Hochs, tiefere Tiefs) mit moderner Breakout-Erkennung, um das nächste wirklich logische Stop-Level zu bestimmen. Ob Trendphase, Range oder schnelle Ausbruchsbewegung – der
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indikatoren
Trend Ai Indicator ist ein großartiges Tool, das die Marktanalyse eines Händlers verbessert, indem Trendidentifikation mit umsetzbaren Einstiegspunkten und Umkehrwarnungen kombiniert wird. Dieser Indikator ermöglicht es Benutzern, die Komplexität des Forex-Marktes mit Zuversicht und Präzision zu navigieren Über die primären Signale hinaus identifiziert der Trend Ai-Indikator sekundäre Einstiegspunkte, die bei Pullbacks oder Retracements auftreten, sodass Händler von Preiskorrekturen innerhalb d
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indikatoren
AriX Indicator für MT5 Ein leistungsstarkes Trendfolge- und Signalauswertungstool AriX ist ein benutzerdefinierter MT5-Indikator, der gleitende Durchschnitte und ATR-basierte Risiko/Ertrags-Logik kombiniert, um klare Kauf-/Verkaufssignale zu generieren. Er visualisiert dynamische SL/TP-Levels, wertet vergangene Handelsergebnisse aus und zeigt Gewinn/Verlust-Statistiken in einem übersichtlichen On-Chart-Panel an. Die wichtigsten Funktionen sind: Kauf-/Verkaufssignale auf Basis von MA-Crossovers
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indikatoren
Wir stellen   Quantum TrendPulse   vor, das ultimative Handelstool, das die Leistung von   SuperTrend   ,   RSI   und   Stochastic   in einem umfassenden Indikator vereint, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren. Dieser Indikator wurde für Händler entwickelt, die Präzision und Effizienz suchen, und hilft Ihnen dabei, Markttrends, Momentumverschiebungen und optimale Ein- und Ausstiegspunkte sicher zu erkennen. Hauptmerkmale: SuperTrend-Integration:   Folgen Sie problemlos dem vorherrschenden Markt
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indikatoren
MetaForecast prognostiziert und visualisiert die Zukunft eines beliebigen Marktes basierend auf den Harmonien in den Preisdaten. Obwohl der Markt nicht immer vorhersehbar ist, kann MetaForecast, wenn es ein Muster im Preis gibt, die Zukunft so genau wie möglich voraussagen. Im Vergleich zu ähnlichen Produkten kann MetaForecast durch die Analyse von Markttrends genauere Ergebnisse erzeugen. Eingabeparameter Past size (Vergangene Größe) Gibt an, wie viele Balken MetaForecast verwendet, um ein Mod
ON Trade Optuma Astro MT5
Abdullah Alrai
Indikatoren
Natürlich, hier ist die Übersetzung in Deutsch: Vorstellung des Astronomie-Indikators für   MT4 / MT5 : Dein ultimativer himmlischer Trading-Begleiter Bist du bereit, deine Trading-Erfahrung auf himmlische Höhen zu heben? Suche nicht weiter als unseren revolutionären Astronomie-Indikator für MT4. Dieses innovative Tool übertrifft herkömmliche Trading-Indikatoren und nutzt komplexe Algorithmen, um dir unvergleichliche astronomische Einblicke und präzise Berechnungen zu bieten. Ein Universum an In
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indikatoren
FX Levels: Außerordentlich präzise Unterstützungs- und Widerstandszonen für alle Märkte Kurzüberblick Suchen Sie eine verlässliche Methode, um Support- und Resistance-Level in jedem Markt zu identifizieren—egal ob Währungspaare, Indizes, Aktien oder Rohstoffe? FX Levels vereint die traditionelle „Lighthouse“-Methode mit einem modernen dynamischen Ansatz und bietet nahezu universelle Genauigkeit. Durch unsere Erfahrung mit echten Brokern sowie automatischen täglichen und Echtzeit-Updates hilft
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.5 (8)
Indikatoren
Gold Sniper Scalper Pro ist ein professioneller Indikator für MetaTrader 5, der entwickelt wurde, um Trader bei der Identifizierung von Einstiegspunkten und dem Risikomanagement effizient zu unterstützen. Der Indikator bietet ein umfassendes Analyse-Toolkit, bestehend aus einem Signalerkennungssystem, automatischer Entry/SL/TP-Verwaltung, Volumenanalyse und Echtzeit-Performance-Statistiken. Benutzerhandbuch zum Verständnis des Systems   |   Benutzerhandbuch für andere Sprachen HAUPTFUNKTIONEN S
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indikatoren
TPSproTrend PRO erkennt den Moment, in dem der Markt tatsächlich die Richtung ändert und bildet einen Einstiegspunkt zu Beginn der Bewegung. Man steigt in den Markt ein, wenn sich der Preis gerade erst zu bewegen beginnt, und nicht erst, nachdem die Bewegung bereits stattgefunden hat.   Indikator       Es zeichnet keine Signale neu und zeigt automatisch Einstiegspunkte, Stop-Loss und Take-Profit an, wodurch der Handel übersichtlich, visuell und strukturiert wird. ANLEITUNG RUS   -   MT4-VERSION
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indikatoren
Derzeit 33% Rabatt! Die beste Lösung für jeden Anfänger oder erfahrenen Händler! Dieser Indikator ist ein einzigartiges, qualitativ hochwertiges und erschwingliches Trading-Tool, da wir eine Reihe von proprietären Funktionen und eine neue Formel integriert haben. Mit diesem Update werden Sie in der Lage sein, doppelte Zeitrahmenzonen anzuzeigen. Sie können nicht nur einen höheren TF (Zeitrahmen) anzeigen, sondern sowohl den Chart-TF als auch den höheren TF: SHOWING NESTED ZONES. Alle Supply Dema
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indikatoren
Dies ist wahrscheinlich der vollständigste Indikator für die automatische Erkennung der harmonischen Preisbildung, den Sie für die MetaTrader-Plattform finden können. Es erkennt 19 verschiedene Muster, nimmt Fibonacci-Projektionen genauso ernst wie Sie, zeigt die potenzielle Umkehrzone (PRZ) an und findet geeignete Stop-Loss- und Take-Profit-Werte. [ Installationsanleitung | Update-Anleitung | Fehlerbehebung | FAQ | Alle Produkte ] Es erkennt 19 verschiedene harmonische Preisbildungen Darges
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indikatoren
Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
Golden Spike Premium
Kwaku Bondzie Ghartey
5 (1)
Indikatoren
Golden Spikes-Indikator Technischer Indikator für den Handel mit synthetischen Indizes auf dem Zeitrahmen M1. Kompatibel mit Boom/Crash-Indizes auf der Deriv-Plattform und Gain/Pain-Indizes auf der Weltrade-Plattform. Senden Sie mir eine private Nachricht, um Handel ASISTANT EA. zu erhalten. booklet guide: https: //drive.google.com/file/d/1knQJqGHZSP5eQN24ndRz2ayZVCst6XhN/view?usp=sharing Schauen Sie sich auch meinen Premium Spikes Bot an: https://www.mql5.com/en/market/product/142350 Merkmale
Weitere Produkte dieses Autors
Price Volume Trend Oscillator PVT
David Iommi
Indikatoren
Preis-Volumen-Trend (PVT) Oszillator Beschreibung: Der PVT Oscillator ist ein Volumenindikator, der als Alternative zum Standard On-Balance Volume (OBV) dient. Während gewöhnliche Volumenindikatoren verrauscht und schwer ablesbar sein können, wandelt dieses Tool den Volumenfluss in einen klaren Histogramm-Oszillator um, ähnlich wie ein MACD, aber für Volumen. Es wurde entwickelt, um erste Trendumkehrungen und Divergenzen zu erkennen, indem es die Differenz zwischen einem schnellen und einem lang
FREE
Cyclic Smoothed RSI
David Iommi
Indikatoren
Dieser Indikator ist eine MQL5-Portierung, die von dem Konzept des "Cyclic Smoothed RSI" inspiriert ist, das ursprünglich von Dr_Roboto entwickelt und von LazyBear und LuxAlgo auf TradingView popularisiert wurde. Der Cyclic Smoothed RSI (cRSI) ist ein Oszillator, der entwickelt wurde, um die beiden Hauptbeschränkungen des Standard-RSI zu beseitigen: Verzögerung und feste überkaufte/überverkaufte Niveaus. Durch die Verwendung einer digitalen Signalverarbeitung (DSP), die auf Marktzyklen basiert,
FREE
Auswahl:
Keine Bewertungen
Antwort auf eine Rezension