VolumeLeaders Levels

VL LEVELS INDICATOR - BENUTZERHANDBUCH

VolumeLeaders Institutionelle Handelsniveaus für MetaTrader 5

WAS IST DIESER INDIKATOR?

Dieser Indikator zeigt die VolumeLeaders Institutional Dark Pools Trade Levels auf Ihren MT5 Charts an. Diese Niveaus stellen Preispunkte dar, an denen signifikante institutionelle

Handelsaktivität stattgefunden hat, geordnet nach Dollar-Volumen. Sie stellen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus dar.





DISCLAIMER: Dies ist ein inoffizielles Produkt, das in keiner Weise mit der Plattform www.volumeleaders.com verbunden ist. Ich habe ein persönliches Abonnement für www.volumeleaders.com, und die beste Nutzung dieses Indikators kann nur erreicht werden, wenn Sie auch ein Abonnement für die Plattform haben.





SCHNELLSTART-ANLEITUNG

SCHRITT 1: FINDEN SIE IHREN MT5-DATENORDNER

Der Indikator liest Level-Dateien aus einem speziellen Ordner "Files" in MetaTrader 5.





Um diesen Ordner zu finden:

1. öffnen Sie MetaTrader 5

2. klicken Sie auf: Datei -> Datenordner öffnen

3. navigieren Sie zu: MQL5 -> Dateien

4. erstellen Sie einen neuen Ordner mit dem Namen: VL_Levels





Ihr Pfad sollte wie folgt aussehen:

[MT5-Datenordner]/MQL5/Dateien/VL_Levels/





Übliche Speicherorte:

Windows: C:\Benutzer\[IhrName]\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\[ID]\MQL5\Files\VL_Levels\

Mac/Wine: ~/.mt5/Laufwerk_c/Programmdateien/MetaTrader 5/MQL5/Dateien/VL_Levels/









SCHRITT 2: LEVELS VON VOLUMELEADERS HERUNTERLADEN

Gehen Sie zu VolumeLeaders.com und laden Sie die Level-Daten für Ihr Symbol herunter.





VolumeLeaders bietet ZWEI Exportformate an:





A) ThinkScript TXT (EMPFOHLEN - am einfachsten!)

- Laden Sie die .txt-Datei direkt herunter

- Keine Konvertierung erforderlich

- Die Datei enthält ThinkScript Code, den unser Indikator analysieren kann





B) Excel XLSX

- Laden Sie die .xlsx-Datei herunter

- Sie müssen sie in CSV konvertieren (siehe Anleitung unten)









SCHRITT 3: LEGEN SIE DIE DATEI IN DEN ORDNER VL_LEVELS

Benennen Sie die Datei so, dass sie GENAU Ihrem MT5-Symbol entspricht.





Beispiele:

- Für Apple-Aktien: AAPL.txt oder AAPL.csv

- Für S&P 500 ETF: SPY.txt oder SPY.csv

- Für Energie-ETF: XLE.txt oder XLE.csv





WICHTIG: Der Dateiname muss mit dem Symbolnamen Ihres Brokers übereinstimmen!

- Überprüfen Sie den Titel Ihres MT5-Charts auf das genaue Symbol.

- Einige Broker fügen Suffixe hinzu (z.B. AAPL.US, AAPL.NAS)

- Wenn Ihr Broker "AAPL.US" verwendet, nennen Sie die Datei "AAPL.US.txt".









SCHRITT 4: FÜGEN SIE DEN INDIKATOR ZU IHREM CHART HINZU

1. öffnen Sie einen Chart für das Symbol, für das Sie die Levels heruntergeladen haben

2. gehen Sie zu: Einfügen -> Indikatoren -> Benutzerdefiniert -> Ind_VL_Levels

3. klicken Sie auf OK, um die Standardeinstellungen zu übernehmen.

4 Die Levels erscheinen als horizontale Linien in Ihrem Chart!









DETAILS ZUM DATEIFORMAT

= ======= ========================================================================





OPTION A: THINKSCRIPT TXT FORMAT (empfohlen)

Dies ist die einfachste Option - einfach herunterladen und direkt verwenden!





Die .txt-Datei von VolumeLeaders enthält ThinkScript-Code wie diesen:





def show_AAPL = GetSymbol() == "AAPL";

plot line_AAPL_0 = if show_AAPL then 280.0 else Double.NaN;

AddChartBubble(..., 280.0, "$1.24B", Color.WHITE, yes);





Unser Indikator extrahiert automatisch:

- Preisniveaus aus "plot" Linien

- Dollar-Volumen aus den "AddChartBubble"-Zeilen

- Rang aus der Zeilennummer (0 = Rang 1, 1 = Rang 2, usw.)









------------------------------------------

Wenn Sie die .xlsx-Datei heruntergeladen haben, konvertieren Sie sie in CSV:





Excel:

Datei -> Speichern unter -> Wählen Sie "CSV (Comma delimited) (*.csv)"





Google Sheets:

Datei -> Herunterladen -> Kommagetrennte Werte (.csv)





LibreOffice Calc:

Datei -> Speichern unter -> Wählen Sie "Text CSV (.csv)"





Erwartetes CSV-Format:

VolumeLeaders.com,,,,,,,

Preis,$$,Aktien,Trades,RS,PCT,Level Rang,Level Datumsbereich

280.0,1240000000,4500000,1200,5.2,100,1,2023-01-01 - 2024-01-01

275.0,892450000,3200000,980,4.1,95,2,2023-02-15 - 2024-01-01

...





Erforderliche Spalten: "Preis" und "Level Rang" (oder nur "Rang")

Optionale Spalten: "$$" (Dollar), "Aktien", "Trades", "Level Datumsbereich".









INDIKATOR-EINSTELLUNGEN

= ======= ========================================================================





ANZEIGE-EINSTELLUNGEN

Level Line Color - Farbe für einzelne Preislevel (Standard: gold/amber)

Zonenlinienfarbe - Farbe für gebündelte Zonen

Level Line Width - Dicke der Level-Linien (1-5)

Zonenlinienbreite - Dicke der Zonenlinien (1-5)

Linienstil - Vollton, Strich, Punkt, etc.





LABEL-EINSTELLUNGEN

--------------

Etiketten anzeigen - Text "VL #1 $1.24B" anzeigen (Standard: EIN)

Daten anzeigen - Datumsbereich in die Beschriftung einbeziehen

Volumen anzeigen - Aktienvolumen in die Beschriftung einbeziehen





DATEI-EINSTELLUNGEN

Symbol Override - Ein anderes Symbol als im Chart verwenden

(nützlich, wenn Ihr Broker eine andere Namensgebung verwendet)

Ordnerpfad - Unterordner in MQL5/Dateien/ (Standard: VL_Levels)

Auto-Refresh - Automatisches Neuladen, wenn sich die Datei ändert (Standard: ON)

Refresh Interval - Wie oft wird nach Dateiaktualisierungen gesucht (Sekunden)





--------

Verbose Logs - Detaillierte Protokollierung für die Fehlersuche einschalten









FEHLERBEHEBUNG

= ======= ========================================================================





EBENEN WERDEN NICHT ANGEZEIGT?

1. Überprüfen Sie die Registerkarte Experten (Ansicht -> Toolbox -> Registerkarte Experten) auf Fehlermeldungen





2. Überprüfen Sie, ob sich Ihre Datei am richtigen Ort befindet:

- Datei -> Datenordner öffnen -> MQL5 -> Dateien -> VL_Levels -> [SYMBOL].txt





3. Vergewissern Sie sich, dass der Dateiname EXAKT mit dem Diagrammsymbol übereinstimmt.

- Überprüfen Sie die Titelleiste Ihres Diagramms auf den genauen Symbolnamen

- Bei einigen Systemen wird bei Symbolnamen zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.





4. Versuchen Sie, den Indikator zu entfernen und wieder in das Diagramm einzufügen.





5. Prüfen Sie, ob das Dateiformat korrekt ist:

- Die TXT-Datei sollte "plot line_" und "AddChartBubble" enthalten.

- Die CSV-Datei sollte in der Kopfzeile die Spalte "Price" enthalten.









SYMBOLNAME STIMMT NICHT ÜBEREIN?

Verschiedene Makler verwenden unterschiedliche Symbolnamen:

- Standard: AAPL, SPY, XLE

- Mit Suffix: AAPL.US, SPY.NYSE, XLE.ARCA

- CFD-Stil: AAPLm, #AAPL





Lösungen:

1. benennen Sie Ihre Datei so um, dass sie genau dem Symbol des Brokers entspricht

2. oder verwenden Sie die Einstellung "Symbol Override" im Indikator









FEHLER: DATEI NICHT GEFUNDEN?

Der Indikator sucht in: MQL5/Dateien/VL_Levels/[SYMBOL].txt (oder .csv)





So überprüfen Sie den Pfad:

1. in MT5: Datei -> Datenordner öffnen

2. navigieren Sie zu MQL5 -> Dateien -> VL_Levels

3. bestätigen Sie, dass Ihre Datei mit dem richtigen Namen vorhanden ist









LEVELS WERDEN ZU FALSCHEN PREISEN ANGEZEIGT?

-------------------------------

Dies kann passieren, wenn:

1. die Datei für ein anderes Symbol ist

2. das Symbol einen Aktiensplit hatte (Preise müssen angepasst werden)

3. Ihr Broker verwendet eine andere Preisformatierung









TIPPS FÜR BESTE ERGEBNISSE

= ======= ========================================================================





1. LADEN SIE REGELMÄSSIG NEUE DATEN HERUNTER

VolumeLeaders aktualisiert seine Daten - laden Sie regelmäßig neue Dateien herunter





2. VERWENDEN SIE WENN MÖGLICH DAS TXT-FORMAT

Das ThinkScript .txt-Format erfordert keine Konvertierung





3. AUTO-REFRESH AKTIVIEREN

Lassen Sie die automatische Aktualisierung eingeschaltet, um Aktualisierungen zu sehen, wenn Sie Dateien ersetzen





4. DATEIEN FÜR MEHRERE SYMBOLE ERSTELLEN

Sie können Dateien für mehrere Symbole haben - der Indikator lädt automatisch

lädt automatisch die richtige Datei, je nachdem, welchen Chart Sie gerade sehen.





5. SICHERN SIE IHRE DATEIEN

Bewahren Sie ein Backup Ihrer Level-Dateien außerhalb des MT5-Ordners auf









UNTERSTÜTZUNG

= ======= ========================================================================





Für Fragen zu VolumeLeaders Daten:





Für Probleme mit Indikatoren:

Prüfen Sie die Registerkarte Experten in MT5 für detaillierte Fehlermeldungen









