1. Beschreibung des Tools

Das Dynamic Liquidity HeatMap Profile ist ein fortschrittlicher technischer Indikator, der ursprünglich von BigBeluga (Pine Script) entwickelt und auf MQL5 portiert wurde. Im Gegensatz zu einem Standard-Volumenprofil, das zeigt, wo das Volumen aufgetreten ist, versucht dieses Tool zu visualisieren, wo die Liquidität (Limit-Orders und Stop-Losses) wahrscheinlich wartet ( ruhende Liquidität).

Es funktioniert, indem es Pivots (lokale Hochs und Tiefs) gewichtet nach Volumen und ATR identifiziert. Entscheidend ist, dass, wenn sich der Preis durch ein Level bewegt, diese Liquidität als "gefegt" oder "genommen" betrachtet und von der Karte entfernt wird. So bleibt ein Diagramm übrig, das nur die "nicht genommenen" Levels zeigt.

2. Hauptmerkmale

Dynamische Filterung : Die wichtigste Funktion. Sobald der aktuelle Kurs ein historisches Liquiditätsniveau überschreitet, wird dieses Niveau ausgeblendet. Dies reduziert die Unübersichtlichkeit des Charts und verhindert, dass Sie an "toten" Unterstützungen/Widerständen handeln.

Liquiditäts-Heatmap (Histogramm) : Auf der rechten Seite des Diagramms werden diese Niveaus in Bins gruppiert. Je länger der Balken ist, desto mehr "ruhendes Volumen" wird für dieses Preisniveau berechnet.

Point of Control (POC) : Das Niveau mit der höchsten Liquiditätsdichte wird in Orange ( oder IhrerMax Point Liquidity-Farbe ) hervorgehoben. Dies wirkt wie ein Magnet für den Preis.

Liquiditäts-Linien : Dünne Linien, die sich von vergangenen Kerzen bis zur Gegenwart erstrecken. Diese zeigen genau an, wie alt die Unterstützung/Widerstand ist.

Kauf-/Verkaufszonen : Grün/Linde (unter dem Preis) : Kaufliquidität/Unterstützung. Blau (über dem Preis) : Liquidität/Widerstand verkaufen.



3. Welche Informationen erhalten Sie?

Wenn Sie die HeatMap betrachten, erhalten Sie drei spezifische Arten von Marktinformationen:

Magnetische Zonen (POC): Die orangefarbene POC-Linie stellt die höchste Konzentration von Aufträgen dar. Die Märkte driften oft in Richtung der POC, um den Handel zu erleichtern, bevor sie sich für eine Richtung entscheiden. Hohe Widerstandsbereiche: Große Cluster von Balken in der Heatmap zeigen "Walls" an. Es ist wahrscheinlich, dass der Preis bei der ersten Berührung von diesen Bereichen abprallt, da die Absorption dieser Liquidität erhebliche Anstrengungen erfordert. Liquiditätslücken (Knotenpunkte mit geringem Volumen): Bereiche ohne Linien oder mit sehr kurzen Heatmap-Balken stehen für "dünne" Liquidität. Der Preis bewegt sich in der Regel sehr schnell durch diese Bereiche (Expansion/Ungleichgewicht).

4. Wie man es benutzt

Zeitrahmen : Am besten geeignet für H1, H4 und Daily . Auf niedrigeren Zeitrahmen (M1-M5) erzeugt das Rauschen zu viele Ebenen, die zu schnell durchlaufen werden.

Installation : Befestigen Sie es an Ihrem Chart. Stellen Sie sicher, dassLookBackausreichend ist (Standardwert 300 ist gut für H1/H4).

Visuelle Prüfung : Schauen Sie sich die rechte Seite Ihres Charts an. Identifizieren Sie die größten Ausstülpungen (längste Balken). Dies sind Ihre wichtigsten Key Levels.



5. Beste Ergebnisse Strategie: "Der Liquiditätssweep & Reclaim"

Diese Strategie konzentriert sich darauf, dass der Markt Liquidität (Stop Runs) in die HeatMap-Zonen jagt und sich dann umkehrt.

Das Setup

Zeitrahmen : H1 oder H4.

Richtung: Gegentrend zum unmittelbaren Impuls, aber Pro-Trend zur höheren Struktur.

Schritt 1: Identifizieren Sie die Wand

Achten Sie auf eine dichte Ansammlung von Linien auf der HeatMap (ein langer Histogrammbalken), die deutlich größer ist als die umliegenden Balken.

Bei Leerverkäufen: Suchen Sie nach einem großen blauen Cluster über dem aktuellen Kurs.

Wenn Longing: Suchen Sie nach einem großen grünen Cluster unterhalb des aktuellen Kurses.

Schritt 2: Warten Sie auf den Sweep (die Berührung)

Platzieren Sie einen Limit-Auftrag nichtblindlings an der Linie. Warten Sie, bis der Kurs in die Zone eintritt.

Der Preis sollte das Liquiditätsniveau durchstoßen.

Hinweis:Es kann sein, dass der Indikator einige Linien aktualisiert und entfernt, wenn der Kurs sie berührt. Das ist normal; wir beobachten die Reaktion auf diese Zone.

Schritt 3: Der Auslöser (Ablehnung)

Achten Sie auf ein Reversal Candle Pattern innerhalb oder kurz nach dem Berühren der Liquiditätszone.