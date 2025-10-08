Auto Analysis

5
FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado

Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta.

Características principales:
- 🎯 Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior.
- 📈 Líneas de tendencia basadas en fractales: Dibuja automáticamente líneas de tendencia de canal basadas en patrones fractales
- 📊 Cuadro de mandos interactivo: Visualización en tiempo real de los niveles pivote, los datos de la sesión anterior y la zona de precios actual
- 📅 Estadísticas diarias del rango: Muestra el rango de hoy, el rango medio diario y los pips desde la apertura
- ⏱️ Tiempo restante: Muestra el tiempo restante hasta el cierre de la barra actual
- 🎨 Totalmente personalizable: Ajusta los colores, estilos, anchos y apariencia del tablero para que coincida con tu estilo de trading

Perfecto para:
- Traders diarios y swing traders
- Identificación de niveles de soporte y resistencia
- Estrategias de seguimiento de tendencias
- Análisis multihorario
- Operadores que desean un contexto de mercado completo de un vistazo

El indicador gestiona de forma inteligente los gaps de fin de semana y funciona en todos los marcos temporales por debajo de D1. Todos los objetos se actualizan automáticamente con cada nuevo tick, garantizando que siempre disponga del análisis más actual.

Descárguelo ahora para mejorar sus operaciones con análisis de pivote y tendencia de calidad profesional.
Comentarios 1
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 17:34 
 

Хорошее решение!

Productos recomendados
Swing Point BoS CHoCH Con Exp Alerts
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Indicadores
NOTA: Activar Pattern Scan Este indicador identifica Swing Points, Break of Structure (BoS), Change of Character (CHoCH), patrones de contracción y expansión que se trazan en los gráficos. También viene con alertas y notificaciones móviles para que no se pierda ninguna operación. Se puede utilizar en todos los instrumentos de negociación y en todos los plazos. La característica de no repintar lo hace particularmente útil en backtesting y en el desarrollo de modelos de trading rentables. La prof
FREE
QuantumAlert Stoch Navigator MT5
Abhimanyu Hans
3 (1)
Indicadores
QuantumAlert Stoch Navigator es un indicador gratuito disponible para las plataformas MT4/MT5, su trabajo consiste en proporcionar "alertas" cuando el mercado está dentro de las regiones de "sobrecompra y sobreventa" en forma de señales de "compra o venta". Este indicador viene con muchas opciones de personalización mencionadas en la sección de parámetros a continuación, el usuario puede personalizar estos parámetros según sea necesario. Únase a nuestro grupo MQL5 , donde compartimos noticias y
FREE
Japan CandleStick Patterns
Nguyen Duc Quy
3.67 (3)
Indicadores
El análisis de velas japonesas existe desde hace cientos de años y es una forma válida de análisis técnico. Los gráficos de velas tienen sus raíces en la cultura militarista que prevalecía en Japón en el siglo XVIII. Hay muchos términos en la literatura japonesa sobre este tema que hacen referencia a analogías militares, como el patrón de los Tres Soldados Blancos. A diferencia de los métodos de gráficos más convencionales, los gráficos de velas ofrecen una visión más profunda de la mentalidad d
FREE
Norion Candle Range Levels
Fernando Baratieri
Indicadores
Norion Candle Range Levels es un indicador profesional diseñado para resaltar el rango de precios máximo y mínimo de un número de velas definido por el usuario. Al seleccionar un recuento de velas específico, el indicador calcula y traza automáticamente el máximo más alto y el mínimo más bajo de ese rango, proporcionando una referencia visual clara de la estructura reciente del mercado, las zonas de consolidación y las áreas potenciales de ruptura. Esta herramienta es especialmente útil para los
FREE
Haven FVG Indicator
Maksim Tarutin
5 (7)
Indicadores
El indicador   Haven FVG   es una herramienta para analizar mercados que permite identificar áreas de ineficiencia (Fair Value Gaps, FVG) en el gráfico, proporcionando a los traders niveles clave para el análisis de precios y la toma de decisiones comerciales. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Configuraciones de colores individuales: Color para FVG alcista   (Bullish FVG Color). Color para FVG bajista   (Bearish FVG Color). Visualización flexible de FVG: Cantidad máxima de v
FREE
Wave Box Market Frenquency
Jean Jacques Huve Ribeiro
4.75 (4)
Indicadores
Totalmente vinculado al resultado de un movimiento y a la duración que tuvo. Su altura registra cuántos ticks recorrió el activo durante un determinado movimiento, su anchura nos muestra la duración que movimiento tuvo. Su configuración debe estar en línea con la configuración del Indicador de Onda Weis para observar la fuerza del movimiento y puede indicar una posible acumulación o distribución del movimiento;
FREE
XbigCandleFibo
Alex Sandro Aparecido
Indicadores
Este indicador marca la marca del 50% de cada vela. Le ayudará a realizar operaciones de scalping rentables. Si la siguiente vela abre por encima de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de COMPRA, y si la siguiente vela abre por debajo de la marca del 50% de la vela anterior, debe abrir una posición de VENTA. Esta estrategia es muy rentable. Para aprovecharla al máximo, no pierda de vista los contextos de las velas de la izquierda. Le deseamos buena suerte.
FREE
BarX
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
BarX — Indicador de Máximos y Mínimos de Candle Específico BarX es un indicador técnico que resalta automáticamente el máximo y el mínimo de un candle específico del día , determinado por el usuario (por ejemplo, candle 0 representa el primer candle después de la apertura del mercado ). Esta herramienta es especialmente útil para traders que emplean niveles de precio fijos como soporte, resistencia, rupturas o reversión . Al marcar visualmente esos puntos en el gráfico, BarX facilita el análisis
FREE
Rule Plotter Scanner
Francisco Gomes Da Silva
5 (1)
Indicadores
¿Alguna vez has pensado en tener un escáner que analice todas las estrategias y muestre los puntos de compra y venta en todos los marcos temporales de ese activo, todo al mismo tiempo? Eso es exactamente lo que hace este escáner. Este escáner fue diseñado para mostrar las señales de compra y venta que creaste en el Rule Plotter: creador de estrategias sin necesidad de programación y ejecutarlas dentro de este escáner en diversos activos y marcos temporales diferentes. La estrategia predeterminad
FREE
BB Engulfing Bar V2 MT5
Nedyalka Zhelyazkova
Indicadores
El indicador define la barra envolvente alcista y bajista. El patrón tiene mayor fiabilidad cuando el precio de apertura de la vela envolvente está muy por encima del cierre de la primera vela, y cuando el cierre de la vela envolvente está muy por debajo de la apertura de la primera vela. Para que una barra envolvente sea válida, debe envolver completamente al menos una barra o vela anterior, lo que incluye todo el cuerpo y la mecha. La barra envolvente puede envolver más de una barra siempre qu
FREE
White Crows
Viktor Pekar
Indicadores
Indicador de cuervo blanco por VArmadA Un simple pero potente indicador basado en el análisis de velas utilizando los patrones White Soldiers & Crow. Funciona con timeframes 1H y superiores y probado en todos los pares principales. Preste atención a la señal: Una flecha que indica una entrada larga o corta. Cómo funciona: Las flechas indican una tendencia en curso. Después de múltiples velas alcistas o bajistas en una fila de las posibilidades de otra vela hacia esa tendencia es mayor. Instr
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
MultiTimeFrameTrend Bias Indicator MT5 HiddenEdge
Aitor Masa Trigo
5 (1)
Indicadores
AllTF Trend Bias Indicator es una herramienta profesional para visualizar el sesgo del mercado, diseñada principalmente para gráficos de 1 minuto. Los colores no son señales de trading por sí mismos, sino una brújula visual para guiar su toma de decisiones: Modelo de lanzamiento de HiddenEdge Todas las herramientas de HiddenEdge siguen el mismo plan de lanzamiento estructurado. Cada indicador se lanza inicialmente de forma gratuita para recoger comentarios. Tras alcanzar una base de usuarios e
FREE
Pivot Points Signals
Oeyvind Borgsoe
Indicadores
Indicador de Puntos de Pivote - una detección de pivote rápida, fiable y totalmente personalizable para MetaTrader 5. Este indicador utiliza las funciones nativas iHighest e iLowest de MetaTrader para identificar pivotes máximos y mínimos mediante la búsqueda de los precios más altos y más bajos dentro de una ventana de barras definida por el usuario. Un pivote se confirma sólo cuando la barra actual es el máximo o mínimo absoluto dentro del rango seleccionado, asegurando señales precisas y opo
FREE
Girassol Sunflower MT5 Indicator
Saullo De Oliveira Pacheco
4.33 (6)
Indicadores
Este es el famoso indicador Sunflower para Metatrader5. Este indicador marca posibles máximos y mínimos en los gráficos de precios. El indicador identifica máximos y mínimos en el historial de precios del activo, tenga en cuenta que el girasol actual de la última vela se repinta, ya que no es posible identificar un máximo hasta que el mercado se invierte y tampoco es posible identificar un mínimo sin que el mercado deje de caer y comience a subir. Si buscas un programador profesional para Metat
FREE
Inside Bar Radar
Flavio Javier Jarabeck
4.67 (6)
Indicadores
El patrón Inside Bar es una formación de velas muy conocida y utilizada ampliamente por los operadores de todo el mundo y en cualquier mercado. Este enfoque es muy simple y añade una pequeña vela de confirmación, por lo que añade una tercera vela pasada al recuento para confirmar la dirección del movimiento (alcista o bajista). Obviamente, no hay poder en esta formación de velas si el trader no tiene contexto de lo que está sucediendo en el mercado que está operando, así que esto no es magia, es
FREE
Swing High Low MT5
Suvashish Halder
Indicadores
El indicador Swing High Low es una herramienta esencial para los operadores que confían en la acción del precio. Marca automáticamente puntos clave de inversión (máximos oscilantes en rojo, mínimos oscilantes en verde), ayudándole a visualizar tendencias, detectar rupturas y trazar líneas de tendencia precisas. Al resaltar estos niveles críticos, el indicador revela los cambios en la estructura del mercado, ya sea que la tendencia se esté fortaleciendo, invirtiendo o entrando en consolidación.
FREE
Pin Bar Detector 382
Renato Lulic
Indicadores
Gratis por ahora, el precio será de 30 USD el 1 de enero de 2025. Características: Detección de Pin Bar : El indicador está diseñado para identificar pin bars alcistas y bajistas basándose en criterios específicos, incluyendo el tamaño relativo del cuerpo y la sombra de la vela, así como la posición del cuerpo de la vela en relación con el nivel 38,2% de Fibonacci. Etiquetas personalizables : Se muestra un texto personalizado encima de cada pin bar alcista o bajista identificado, como "[38,2]" p
FREE
Pivot Points Classic
Giuseppe Papa
Indicadores
Pivot Points Classic - El indicador esencial para todo operador técnico Este indicador dibuja automáticamente los niveles de Puntos Pivote más utilizados por los operadores profesionales, con soporte completo para 4 métodos de cálculo: Métodos soportados : - Tradicional - Fibonacci - Woodie - Camarilla Características principales : Cálculo en el marco temporal superior (marco temporal múltiple) Visualización clara de los niveles P, R1, R2, R3, S1, S2, S3 Etiquetas dinámicas con el nombre y el va
FREE
The 3 Bar Break
Stephen Reynolds
Indicadores
Three Bar Break se basa en uno de los métodos de negociación de Linda Bradford Raschke que he notado que es bueno para detectar la volatilidad potencial de los precios en el futuro. Busca cuando el Máximo de la 1ª barra es menor que el Máximo de la 3ª barra, así como cuando el Mínimo de la 1ª barra es mayor que el Mínimo de la 3ª barra. Esto predice que el mercado podría romper a nuevos niveles en 2-3 de las próximas barras. Se debe utilizar principalmente en el gráfico diario para ayudar a det
FREE
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Versión Gratuita) Detector de Rango Plano y Panel de Breakout para MT5 - GBPUSD Solamente FlatBreakout MT5 es la versión gratuita del indicador profesional FlatBreakoutPro MT5, especialmente diseñado para la detección plana (rango) y señales de ruptura en el par GBPUSD solamente. Perfecto para traders que quieren experimentar la lógica fractal única de FlatBreakout MT5 y probar señales de ruptura en un mercado en vivo sin limitaciones. ¿Para quién es este producto? Para traders
FREE
M5 Wormhole Scalper Indicator
Scott Adam Meldrum
Indicadores
El indicador de marco de tiempo Wormhole para MetaTrader 5 (MT5) no es solo otra herramienta de trading, es su ventaja competitiva en los mercados financieros. Diseñado tanto para traders novatos como profesionales, el Wormhole transforma la forma en que analiza los datos y toma decisiones, asegurándose de que siempre esté un paso adelante. Por qué necesita el indicador Wormhole (gratis) Supere a la competencia: La capacidad de ver dos marcos de tiempo en el mismo gráfico simultáneamente signifi
FREE
Binary 2 SMA Demo
Bogdan Kupinsky
Indicadores
Un indicador de flecha que emite una señal cuando se cruzan 2 SMA. Las señales se dan en forma de flechas y son adecuadas para el comercio de opciones binarias. Esta es una versión demo del indicador, en la que no se pueden cambiar los parámetros. Versión completa . Parámetros de entrada Primer periodo - periodo 1 MA Segundo período - período 2 MA Invertir señales - Posibilidad de dar señales invertidas (para trabajo de tendencia). Velas a contar - número de velas a contar estadísticas Expira
FREE
CDS SR Fractal Level MT5
Muammar Cadillac Sungkar
Indicadores
CDS SR Nivel Fractal: Soporte y Resistencia Fractal Dinámico con Alertas de Ruptura Visión general ¿Cansado de trazar y actualizar manualmente líneas de soporte y resistencia? El indicador CDS SR Fractal Level automatiza este proceso crucial mediante la identificación inteligente de niveles clave de mercado basados en fractales. Esta herramienta ligera y eficiente le permite centrarse en su estrategia de negociación, no en la configuración de los gráficos, asegurando que nunca se pierda un nivel
FREE
PZ Three Drives MT5
PZ TRADING SLU
2.83 (6)
Indicadores
Este indicador encuentra patrones Three Drives. El patrón Three Drives es un patrón de inversión de 6 puntos caracterizado por una serie de máximos más altos o mínimos más bajos que se completan en una extensión de Fibonacci del 127% o del 161,8%. Señala que el mercado está agotado y que puede producirse una inversión. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Tamaños de patrones personalizables Colores y tamaños personalizables Periodos
FREE
Moving Average Cross Engulfing Alert Mt5
Paul Conrad Carlson
5 (1)
Indicadores
Este Indicador Mt5 Señala cuando hay dos barras de dirección opuesta engullidas por la barra actual. tiene un cruce de medias móviles exponenciales reciente y la barra anterior estaba sobrevendida/comprada Expert Advisor Disponible en Comentarios Versión Gratuita Aquí : https://www.mql5.com/en/market/product/110114?source=Site&nbsp; Alertas completas para mt5 terminal , teléfono , correo electrónico, imprimir en archivo, imprimir en diario Señal de compra ( línea azul ) Cruce ema pasado ( fijad
FREE
Donchian Breakout And Rsi
Mattia Impicciatore
Indicadores
Descripción general Este indicador es una versión mejorada del Canal Donchian clásico, ampliada con funciones prácticas para el trading real. Además de las tres líneas estándar (máxima, mínima y central), el sistema detecta rupturas y las muestra visualmente con flechas en el gráfico, mostrando solo la línea opuesta a la dirección de la tendencia actual para una lectura más clara. El indicador incluye: Señales visuales : flechas de colores en las rupturas Notificaciones automáticas : ventana eme
FREE
Swiss InsideOutsideBar
Terence Gronowski
Indicadores
Swiss InsideOutsideBar Imortancia de barras interiores y exteriores Las barras interiores son completamente engullidas por su barra anterior. El patrón también se conoce como "harami" (embarazada). Las barras exteriores engullen la barra anterior. Las barras interiores pueden marcar situaciones previas a un estallido. Son una forma condensada de un triángulo simétrico. Los triángulos simétricos representan una batalla entre toros y osos. Puede haber un estallido a ambos lados, la mayoría de las
FREE
Hurst buy and sell
Victor Alfonso Molina Botello
Indicadores
Hurst Buy and Sell Este indicador innovador, inspirado en la inteligencia de xAI Grok, utiliza el exponente de Hurst para identificar la naturaleza del mercado y generar señales de compra/venta.  Si quieres más señales del indicador, cambia el mínimo de barras entre señales consecutivas. Entre mas bajo sea el valor más señales envia. Por ejemplo podrias colocar el valor de 50, mientras la EMA, permanece en 100(en la version MT5) y en la version MT4, podrias colocar un valor menor de 200, dejando
Basic Harmonic Pattern MT5
Mehran Sepah Mansoor
4.79 (87)
Indicadores
Este indicador identifica los   patrones armónicos   más populares que predicen los puntos de reversión del mercado. Estos patrones armónicos son formaciones de precios que se repiten constantemente en el mercado de divisas y sugieren posibles movimientos futuros de los precios /   Free MT4 Version Además, este indicador tiene incorporada una señal de entrada en el mercado, así como varios take profits y stop losses. Debe tenerse en cuenta que aunque el indicador de patrón armónico puede propor
FREE
Los compradores de este producto también adquieren
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
El indicador de bandas de Berma (BB) es una herramienta valiosa para los operadores que buscan identificar y aprovechar las tendencias del mercado. Al analizar la relación entre el precio y las bandas de Berma, los operadores pueden discernir si un mercado se encuentra en una fase de tendencia o de rango. Visita el [ Blog de Berma Home ] para saber más. Las bandas de Berma se componen de tres líneas distintas: la banda de Berma superior, la banda de Berma media y la banda de Berma inferior. Esta
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Gold Entry Sniper
Tahir Mehmood
5 (1)
Indicadores
Gold Entry Sniper – Panel Profesional ATR Multitemporal para Scalping y Swing Trading en Oro Gold Entry Sniper es un indicador avanzado para MetaTrader 5 diseñado para dar señales de compra/venta precisas en XAUUSD y otros símbolos, usando lógica de Trailing Stop ATR y análisis multitemporal . Ideal para scalpers y traders de medio plazo. Características y Ventajas Clave Análisis Multitemporal – Visualiza la tendencia en M1, M5, M15 en un solo panel. Trailing Stop Basado en ATR – Ajuste dinámico
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Le presentamos un indicador revolucionario que cambia las reglas del juego en el mundo del comercio de tendencias. El indicador está diseñado para repensar el rendimiento y elevar su experiencia comercial a una altura sin precedentes. Nuestro indicador cuenta con una combinación única de características avanzadas que lo diferencian de la competencia. La tecnología avanzada "real Pricing Factors" proporciona una sostenibilidad sin igual incluso en las condiciones de mercado más difíciles y voláti
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
Support And Resistance Screener está en un indicador de nivel para MetaTrader que proporciona múltiples herramientas dentro de un indicador. Las herramientas disponibles son: 1. Cribador de estructura de mercado. 2. Zona de retroceso alcista. 3. Zona de retroceso bajista. 4. Puntos pivotes diarios 5. Puntos de pivote semanales 6. Puntos Pivotes mensuales 7. Fuerte soporte y resistencia basado en patrón armónico y volumen. 8. Zonas de nivel de banco. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de so
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
TPSproTrend PRO identifica el momento en que el mercado realmente cambia de dirección y forma un punto de entrada al comienzo del movimiento. Se entra al mercado cuando el precio apenas empieza a moverse, y no después de que el movimiento ya se haya producido.   Indicador       No redibuja señales y muestra automáticamente puntos de entrada, Stop Loss y Take Profit, lo que hace que el trading sea claro, visual y estructurado. INSTRUCCIONES RUS   -   VERSIÓN MT4 Principales ventajas Señales sin
Easy Buy Sell Signal Alert
Franck Martin
4.69 (13)
Indicadores
Easy Buy Sell es un indicador de mercado para la apertura y cierre de posiciones. Facilita el seguimiento de las entradas en el mercado mediante alertas. Indica los puntos de cambio de tendencia cuando un precio alcanza valores extremos y el momento más favorable para entrar en el mercado. es tan eficaz como un Fibonacci para encontrar un nivel pero utiliza herramientas diferentes como un algoritmo basado en los indicadores ATR y el Oscilador Estocástico. Usted puede modificar estos dos paráme
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Introduciendo       Indicador Quantum Trend Sniper   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que identificas y negocias los cambios de tendencia. Desarrollado por un equipo de comerciantes experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,       Indicador de francotirador de tendencia cuántica       está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su forma innovadora de identificar cambios de tendencia con una precisión extremadamente alta. *
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Indicadores
El indicador   Trend Line PRO   es una estrategia comercial independiente. Muestra el cambio de tendencia, el punto de entrada a la transacción, así como calcula automáticamente tres niveles de Take Profit y la protección contra la pérdida de Stop Loss Trend Line PRO   es perfecto para todos los símbolos de Meta Trader: monedas, metales, criptomonedas, acciones e índices. El indicador se utiliza en el comercio con cuentas reales, lo que confirma la fiabilidad de la estrategia. Los robots que ut
Otros productos de este autor
Strong Bull Spike Killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Strong Bull V7 B&C El indicador M5 definitivo para los índices Boom & Crash, que proporciona señales de compra/venta claras y filtradas para eliminar el ruido del mercado y mejorar la precisión de sus operaciones. Centrado en el beneficio Domine los volátiles mercados Boom & Crash con Strong Bull V7 B&C . Este indicador inteligente proporciona flechas visuales claras y etiquetas de texto para configuraciones de alta probabilidad en el marco temporal M5. Su exclusiva tecnología de filtrado de sím
Trend Duration Forecast
Israr Hussain Shah
Indicadores
Previsión de la duración de la tendencia Utiliza una Media Móvil de Hull (HMA) para detectar la dirección de la tendencia y pronostica estadísticamente la duración probable del movimiento actual basándose en el comportamiento histórico del mercado. Principales características Detección de Tendencia Suave: Utiliza la Media Móvil Hull (HMA) para filtrar el ruido mientras minimiza el retraso, proporcionando señales alcistas/bajistas limpias. Contador de Duración en Tiempo Real: Muestra una etiqueta
FREE
Buy Sell Range
Israr Hussain Shah
Indicadores
El indicador de compra y venta Range Filter es una herramienta de análisis técnico de seguimiento de tendencias diseñada para identificar puntos óptimos de entrada y salida en el mercado. Filtra el ruido del mercado creando bandas dinámicas en torno a los movimientos de los precios, generando señales claras de compra y venta cuando el precio atraviesa estas bandas. Características principales Filtrado de rango dinámico : Utiliza un sofisticado algoritmo para calcular bandas adaptativas que se aj
FREE
Auto Fibonacci Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Major Swing Fibonacci - Herramienta profesional de trading Qué hace Detecta automáticamente los principales puntos de oscilación y no el ruido interno Genera señales de compra/venta en los niveles clave de Fibonacci Muestra un panel GUI profesional con análisis en tiempo real Marca las principales oscilaciones con indicadores visuales Estrategia de negociación COMPRAR en el soporte Fibonacci 38,2%-61,8% en tendencias alcistas VENDER El rendimiento pasado no es indicativo de resultados
FREE
Spike Blast Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Spike Blaster Pro - La herramienta definitiva para la detección de picos Spike Blaster Pro es un indicador MT5 de última generación diseñado específicamente para mercados sintéticos. Funciona a la perfección en Boom Index y Weltrade Index , proporcionando a los operadores señales de detección de picos nítidas y fiables. Lo que hace potente a Spike Blaster Pro son sus 5 Estrategias Básicas integradas en un sistema, proporcionando a los operadores una confirmación multicapa antes de que aparezc
Crash spike mitigation zone pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Crash Spike Mitigation Zone Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Crash 500/300/1000 con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón. Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirador perfecta
FREE
Spike Box Mitigation
Israr Hussain Shah
Indicadores
boom Zona de mitigación de picos Pro Un indicador de patrón de pico profesional construido para los comerciantes sintéticos que cuero cabelludo y swing Boom 500/300/1000/600/900con precisión. Este indicador: Detecta poderosas formaciones de picos de 3 velas (Spike → Pullback → Spike). Dibuja automáticamente un recuadro limpio alrededor del patrón Marca el precio de entrada a partir de la vela central Extiende una línea de mitigación horizontal para guiar entradas de francotirado
FREE
Big Bull Scalper
Israr Hussain Shah
Indicadores
Gran toro scalper Descripción breve Domine la estructura del mercado con la precisión del popular Big bull scalper Esta herramienta identifica automáticamente los pivotes máximos y mínimos clave, trazando líneas de tendencia "angulares" únicas que definen dinámicamente el contexto del mercado. Confirma visualmente las rupturas de estructura (BOS) y los cambios de carácter (CHoCH), eliminando todas las conjeturas de su análisis. Características principales: Detección automática de pivotes Detec
FREE
Trade Like Pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Una herramienta inteligente de desequilibrio de precios con flechas, etiquetas y zonas FVG El indicador Fair Value Gap (FVG ) está diseñado para detectar automáticamente zonas de desequilibrio de precios en el gráfico, un concepto muy utilizado en los conceptos de dinero inteligente (SMC) y los modelos de negociación institucional (ICT) . Estas brechas, también conocidas como desequilibrios o ineficiencias , suelen poner de relieve zonas en las que el precio puede volver a "reequilibrar" la liq
Super Trend Live
Israr Hussain Shah
Indicadores
super trend version es para ayudarle a tener una vision en tiempo real del movimiento del mercado le ayudara a tener una vision en vivo del mercado actual línea y flecha de señal de compra para ayudarle a entender la dirección de la batalla la línea y la flecha de la señal de venta le ayudarán a entender la dirección del mercado opere con lo que ve no con lo que piensa esta es una herramienta simple y la mejor para nuestros operadores de cualquier mercado cripto oro
FREE
Deriv boom crash spike killer
Israr Hussain Shah
Indicadores
2025 Spike Killer Dashboard - Señales de trading avanzadas y análisis de mercado ¡Transforma tus operaciones con una visión inteligente del mercado! El 2025 Spike Killer Dashboard es un potente indicador MQL5 que combina la generación de señales de vanguardia con un panel de cristal intuitivo para el análisis del mercado en tiempo real. Diseñado para los operadores que exigen precisión y claridad, esta herramienta todo en uno ofrece señales procesables y métricas de mercado completas de un vi
Smart trend pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Trend pro Nuevo - Indicador de tendencia avanzado con GUI interactiva Indicador profesional de seguimiento de tendencias con visualización completa y panel de control Características principales: Detección avanzada de tendencias Algoritmo Half Trend fiable para una identificación precisa de la tendencia Líneas de tendencia codificadas por colores (azul para alcistas, naranja para bajistas) Parámetro de amplitud personalizable para diferentes estilos de trading Panel GUI interactivo Visu
FREE
Analysis Professor
Israr Hussain Shah
Indicadores
FiboPivot Dashboard - Indicador profesional de punto de giro Qué hace FiboPivot Dashboard es una potente herramienta de análisis técnico que calcula y muestra automáticamente los puntos de pivote basados en Fibonacci en su gráfico. Identifica niveles clave de soporte y resistencia basados en la acción del precio del día anterior, ayudando a los operadores a anticipar posibles puntos de reversión de precios y niveles de ruptura. Cómo utilizarlo 1. **Instalar y aplicar**: Simplemente conecte
FREE
Ultimate Trading Psychology
Israr Hussain Shah
Indicadores
Guía de Trading Indicador MT5 - Asistente de Psicología de Trading Definitivo Descripción El indicador Trading Guide MT5 es un potente asistente psicológico diseñado para mantener a los operadores disciplinados, centrados y emocionalmente equilibrados. Este innovador indicador muestra mensajes de motivación en tiempo real, reglas de trading y pautas de análisis directamente en su gráfico, con vibrantes colores parpadeantes para captar su atención y reforzar los hábitos de trading adecuados. C
FREE
Market Profile With Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
Indicador Perfil de Mercado con Cuadro de Mando - Guía completa del usuario Visión general del indicador El Perfil de Mercado con Tablero es una completa herramienta de análisis de operaciones para MetaTrader 4 que muestra datos de perfil de mercado, análisis de volumen e información clave sobre la estructura del mercado directamente en su gráfico. Este indicador ayuda a los operadores a identificar niveles de precios significativos, áreas de equilibrio de mercado y oportunidades potenciales d
Liquidity Strength pro
Israr Hussain Shah
Indicadores
Canales de Liquidez Pro MT5 VERSIÓN AQUÍ Liquidity Channels es una sofisticada herramienta de Smart Money Concepts (SMC) diseñada para automatizar la identificación de Buy Side Liquidity (BSL) y Sell Side Liquidity (SSL) . A diferencia de los indicadores estándar de soporte y resistencia, esta herramienta no se limita a trazar líneas, sino que proyecta canales dinámicos en expansión basados en la volatilidad (ATR) a partir de puntos pivote clave. Fundamentalmente, sigue la lógica de "Mitigación"
Risk Control Tool
Israr Hussain Shah
Indicadores
Smart Risk Manager - Herramienta de dimensionamiento de posiciones y ratio riesgo/recompensa para MT5 Visión General (Breve Descripción) Un indicador profesional de gestión de riesgos que ayuda a los operadores a calcular el tamaño del lote, el porcentaje de riesgo y la relación de recompensa en tiempo real. Perfecto para operadores de Forex, Índices, Oro e Índices Sintéticos que desean un control preciso sobre su capital. Descripción completa Operar sin una adecuada gestión del riesgo es como c
Volatility Fusion Analyst
Israr Hussain Shah
Indicadores
Bollinger Fibo Pro: La fusión definitiva de volatilidad, Fibonacci y análisis de tendencia Breve descripción: Deje de sobrecargar sus gráficos con docenas de indicadores . Bollinger Fibo Pro es un sofisticado sistema de trading todo en uno para MetaTrader 5 que fusiona dos conceptos legendarios en una única y potente herramienta. Mejora las Bandas de Bollinger estándar con precisos niveles de extensión de Fibonacci y los combina con un ZigZag no repintado para identificar con precisión tendenci
Deriv Intelligence Analyzer
Israr Hussain Shah
Indicadores
11 Módulos Descripción & Final Analyzer Trading Guide 1. Motor de Reacción 2.0 Propósito : Mide la presión del mercado analizando los movimientos de los ticks, el volumen y la velocidad dentro de una ventana de tiempo. Cómo funciona : Calcula los cambios de precios ponderados, tiene en cuenta la velocidad de los ticks y la volatilidad, y aplica el suavizado EMA. Uso comercial : Los valores positivos fuertes indican presión compradora Los valores negativos fuertes indican presión vendedora Uso co
Color schemes
Israr Hussain Shah
Utilidades
Esquemas de colores potente script de MetaTrader 5 diseñado para los operadores que valoran la velocidad y un entorno de negociación personalizado. Con un solo clic, puede transformar instantáneamente la apariencia de su gráfico utilizando uno de los varios esquemas de colores profesionales prediseñados, incluyendo estilos populares como ICT/SMC. Cómo utilizarlo: En su terminal MetaTrader 5, abra la ventana Navegador (Ctrl+N). Busque el script Esquemas de colores en la sección "Scripts". Arrastr
Binary Rise Fall
Israr Hussain Shah
Indicadores
Descripción del indicador Fractals_Price El indicador Fractals_Price es una herramienta de análisis técnico que identifica patrones fractales en los gráficos de precios. Los fractales son patrones recurrentes que señalan posibles cambios de tendencia o puntos de continuación. Este indicador marca fractales ascendentes y descendentes con flechas de colores y puede mostrar etiquetas de precios en estos puntos. Características principales Identifica fractales ascendentes (flechas magenta) que ma
Trend Analysis Dashboard
Israr Hussain Shah
Indicadores
El panel de análisis de tendencias es una potente herramienta de análisis técnico todo en uno diseñada para operadores que necesitan una visión clara y consolidada del impulso del mercado en varios plazos. En lugar de saturar su gráfico con numerosos indicadores separados, esta herramienta agrega señales de cuatro osciladores clave (estocástico, RSI y CCI dual) en un panel único y fácil de leer. Calcula el sesgo direccional (Compra, Venta o Neutral) para cada marco temporal habilitado y proporci
Trade Manger
Israr Hussain Shah
Utilidades
Usted da una instrucción: Cuando ejecuta el script, aparece una ventana con un menú desplegable. Usted elige exactamente lo que quiere que haga de la lista (por ejemplo, "Cerrar sólo ganancias" o "Eliminar órdenes pendientes"). Escanea Sus Posiciones: El script lee sus instrucciones y recorre sistemáticamente sus operaciones abiertas y/u órdenes pendientes en el gráfico actual. Aplica su regla: Para cada operación que encuentra, comprueba si coincide con la regla seleccionada. Si eligió "Cerrar
Easy Chart Cleaner
Israr Hussain Shah
Utilidades
Cómo funciona el Script Limpiador de Gráficos El Limpiador de Gráficos es una herramienta de un solo clic diseñada para limpiar instantáneamente su gráfico. Cuando arrastra y suelta el script en un gráfico, éste busca y elimina todos los objetos visuales, incluidas las líneas de tendencia, las líneas horizontales, las etiquetas de texto, las formas y cualquier otro dibujo que haya colocado. El resultado es un gráfico completamente limpio y despejado, que le ofrece un nuevo espacio de trabajo
Traders Master pack
Israr Hussain Shah
Indicadores
Herramienta integral de análisis de operaciones Esta herramienta consta de cuatro partes principales que ayudan a los operadores a comprender el mercado y gestionar el riesgo de forma sencilla 1 Herramienta visual de riesgo y recompensa Muestra dos recuadros en el gráfico: un recuadro rosa para el riesgo y un recuadro azul marino para la recompensa Muestra la relación entre riesgo y recompensa Puede mover y cambiar el tamaño de los recuadros Muestra los pips y el dinero posible por riesgo y reco
Order Blocks Trading
Israr Hussain Shah
Indicadores
Qué hace Encuentra bloques de órdenes (RNA + SMC) en marcos temporales grandes y pequeños. Los marca con zonas alcistas/bajistas limpias. Arroja flechas (azul = COMPRA, rojo = VENTA) justo dentro de cada bloque. Muestra un panel de información a la derecha con los máximos y mínimos exactos de los bloques más recientes. Le permite cambiar los colores del gráfico (fondo, vela alcista, vela bajista) instantáneamente. Cómo usarlo Soltar el indicador en MQL5/Indicadores → reiniciar MT5. Añádelo a tu
FVG with Volume
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen de FVG (acción del precio institucional) Descubra la liquidez oculta en los desequilibrios del mercado. El Perfil de Volumen FVG es un indicador avanzado de Acción de Precios que va más allá de la detección estándar de la Brecha de Valor Justo. Busca dentro de la brecha utilizando datos de plazos inferiores para construir un Perfil de Volumen específico para ese desequilibrio. Esto le ayuda a identificar exactamente dónde el "Dinero Inteligente" está defendiendo posiciones. Car
Breakout Boxes with Volume Pressure
Israr Hussain Shah
Indicadores
Cajas de Ruptura con Presión de Volumen Este indicador automatiza la identificación de zonas clave de consolidación (Oferta y Demanda) basadas en Pivotes de Mercado y Volatilidad (ATR). A diferencia de las herramientas estándar de soporte/resistencia, este indicador proporciona un Análisis de Presión de Volumen único dentro de cada caja, dándole una visión de la batalla entre Compradores y Vendedores antes de que se produzca una ruptura. Características principales Zonas de Oferta y Demanda Auto
Liquidity HeatMap Profile
Israr Hussain Shah
Indicadores
1. Descripción de la herramienta El Perfil Dinámico de Liquidez HeatMap es un indicador técnico avanzado diseñado originalmente por BigBeluga (Pine Script) y portado a MQL5. A diferencia de un Perfil de Volumen estándar que muestra dónde se ha producido el volumen , esta herramienta intenta visualizar dónde es probable que esté esperando la liquidez (órdenes limitadas y stop losses) ( liquidez en reposo). Funciona identificando pivotes (máximos y mínimos locales) ponderados por volumen y ATR . C
Volume Profile Advance
Israr Hussain Shah
Indicadores
Perfil de volumen diario y compuesto Esta es una herramienta de perfil de mercado de nivel profesional diseñada para MetaTrader 5. Utiliza un sistema de doble perfil para visualizar la oferta, la demanda y las concentraciones de liquidez. Características principales Lado Izquierdo: Perfiles de sesión diaria Identifica automáticamente el inicio y el final de cada día de negociación. Genera un Perfil de Volumen único para cada día individual. Le permite ver cómo ha migrado el valor de ayer a hoy
Filtro:
Andrey Yarosvet
83
Andrey Yarosvet 2025.12.16 17:34 
 

Хорошее решение!

Respuesta al comentario