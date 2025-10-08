Auto Analysis

FiboPivot TrendLines - Indicador completo de análisis de mercado





Este potente indicador combina el análisis de puntos pivote Fibonacci con la detección automática de líneas de tendencia, proporcionando a los operadores un completo conjunto de herramientas de análisis técnico en una sola herramienta.





Características principales:

- 🎯 Puntos Pivote Fibonacci: Calcula y muestra automáticamente los niveles R1-R3, Pivot y S1-S3 utilizando los datos del día anterior.

- 📈 Líneas de tendencia basadas en fractales: Dibuja automáticamente líneas de tendencia de canal basadas en patrones fractales

- 📊 Cuadro de mandos interactivo: Visualización en tiempo real de los niveles pivote, los datos de la sesión anterior y la zona de precios actual

- 📅 Estadísticas diarias del rango: Muestra el rango de hoy, el rango medio diario y los pips desde la apertura

- ⏱️ Tiempo restante: Muestra el tiempo restante hasta el cierre de la barra actual

- 🎨 Totalmente personalizable: Ajusta los colores, estilos, anchos y apariencia del tablero para que coincida con tu estilo de trading





Perfecto para:

- Traders diarios y swing traders

- Identificación de niveles de soporte y resistencia

- Estrategias de seguimiento de tendencias

- Análisis multihorario

- Operadores que desean un contexto de mercado completo de un vistazo





El indicador gestiona de forma inteligente los gaps de fin de semana y funciona en todos los marcos temporales por debajo de D1. Todos los objetos se actualizan automáticamente con cada nuevo tick, garantizando que siempre disponga del análisis más actual.





Descárguelo ahora para mejorar sus operaciones con análisis de pivote y tendencia de calidad profesional.