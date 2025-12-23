Norion Candle Range Levels ist ein professioneller Indikator, der die maximale und minimale Preisspanne einer benutzerdefinierten Anzahl von Kerzen anzeigt.

Durch die Auswahl einer bestimmten Kerzenanzahl berechnet der Indikator automatisch das höchste Hoch und das niedrigste Tief dieser Spanne und stellt so eine klare visuelle Referenz für die jüngste Marktstruktur, Konsolidierungszonen und potenzielle Ausbruchsbereiche dar.

Dieses Tool ist besonders nützlich für Händler, die mit Preis-Aktions-, Range-Expansions- und liquiditätsbasierten Strategien arbeiten.

Hauptmerkmale:

Benutzerdefinierte Anzahl von Kerzen

Automatische Berechnung von Hoch- und Tiefstkursen

Klare und professionelle Visualisierung

Funktioniert auf jedem Zeitrahmen

Geeignet für Forex, Indizes, Aktien und Futures

Wie es Händlern hilft:

Identifizierung von Konsolidierungs- und Akkumulationszonen

Erkennen Sie potenzielle Ausbruchs- und Fakeout-Bereiche

Definieren Sie Risikoniveaus für Stop-Loss und Take-Profit

Verbessern von Range- und Struktur-basierten Strategien

Norion Candle Range Levels liefert objektiven Marktkontext, indem es rohe Preisdaten in umsetzbare Strukturen umwandelt.