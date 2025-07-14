BB Engulfing Bar V2 MT5

Der Indikator definiert den Bullish und Bearish Engulfing Bar. Das Muster ist zuverlässiger, wenn der Eröffnungskurs der einbindenden Kerze deutlich über dem Schlusskurs der ersten Kerze liegt, und wenn der Schlusskurs der einbindenden Kerze deutlich unter dem Eröffnungskurs der ersten Kerze liegt.

Damit ein engulfing bar gültig ist, muss er mindestens einen vorangegangenen Balken oder eine vorangegangene Kerze vollständig verschlingen - einschließlich des gesamten Körpers und des Dochts. Der "engulfing bar" kann mehr als einen Balken verschlingen, solange er den vorherigen Balken vollständig verschlingt.


Eingaben

  • BullishBar - true zum Aktivieren, false zum Deaktivieren;
  • BearishBar - true zum Aktivieren, false zum Deaktivieren;
  • UseMA - true zum Aktivieren, false zum Deaktivieren;
  • Einstellungen für MA;
  • AlertOn - Alarme aktivieren;
  • EmailAlert - E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren;
  • PushAlert - Push-Benachrichtigungen aktivieren;


