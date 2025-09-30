ANZEIGE: TRIBOX SIGNAL GEN

Entwickler: gedeegi

Allgemeine Beschreibung

GEN TRIBOX SIGNAL ist ein technischer Indikator, der entwickelt wurde, um automatisch das 1-2-3 Pattern oder Preisumkehrmuster zu identifizieren und zu visualisieren. Dieses Muster ist eine klassische Preisaktionsformation, die häufig von Händlern verwendet wird, um potenzielle Trendumkehrungen zu erkennen.

Dieser Indikator zeigt nicht nur das 1-2-3-Muster auf dem Chart an, sondern identifiziert auch automatisch das Ausbruchssignal vom kritischen Niveau (Punkt 2) und projiziert Einstiegs-, Stop-Loss- (SL) und drei Take-Profit-Niveaus (TP). Mit diesen Funktionen wird GEN TriFactaX zu einem äußerst nützlichen Instrument für die Handelsplanung und das Risikomanagement.

Hauptmerkmale

Automatische Erkennung des 1-2-3-Musters (Swing-Reversal) anhand von Preis-Pivot-Punkten.

Vollständige Visualisierung des Musters: Verbindungslinien, nummerierte Etiketten (1, 2, 3) und Ausbruchssignalpfeile.

Berechnung und Visualisierung von Entry-, SL- und drei TP-Zielen auf Basis einer Ratio.

Einstellbare Größe für das visuelle Ausbruchssymbol.

Echtzeit-Benachrichtigungssystem, wenn ein Ausbruchssignal erkannt wird (Pop-up Alert, Push und E-Mail).

Flexible Farbeinstellungen für alle visuellen Elemente.

Eingabe-Parameter

TriFactaX-Einstellungen

TriFactaX Zeitraum: Der Zeitraum, der für die Erkennung von Pivot-Punkten verwendet wird.

Breakout Visual Einstellungen

Ausbruch anzeigen: Option zur Anzeige eines Pfeils am Signalausbruchspunkt.

Einstieg/SL/TP-Einstellungen

Show Entry SL-TP: Option zur Anzeige der projizierten Linien für Entry-, SL- und TP-Level.

Benachrichtigungseinstellungen

Push-Benachrichtigung senden: Aktivieren Sie Push-Benachrichtigungen für Ihr Gerät.

Signal-Logik

Der Indikator identifiziert drei aufeinanderfolgende Pivot-Punkte auf dem Chart (Swing-Hoch oder -Tief), die das 1-2-3-Muster bilden. Ein Kaufsignal wird bestätigt, wenn der Kurs das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters überschreitet. Ein Verkaufssignal wird bestätigt, wenn der Kurs unter das Niveau von Punkt 2 (dem mittleren Punkt) des Musters bricht. Sobald das Signal bestätigt ist, zeigt der Indikator einen Ausbruchspfeil an und projiziert das Einstiegsniveau (bei Punkt 2), das SL-Niveau (bei Punkt 1) und das TP-Niveau (bei Punkt 3) auf der Grundlage des vorgegebenen Verhältnisses.

