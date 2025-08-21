GEN Sessions Bandprofil

Entwickler: Gede Egi

GEN Sessions Volume Profile ist ein MT5-Indikator, der die Volumenverteilung für jede Handelssitzung (täglich) in Form eines Volumenprofils anzeigt. Mit diesem Tool können Händler leicht erkennen, auf welchen Kursniveaus die höchste Handelsaktivität während einer Sitzung stattgefunden hat, was es einfacher macht, wichtige Marktbereiche zu identifizieren.

Der Indikator stellt automatisch Session Boxes, Point of Control (POC), Value Area High (VAH), Value Area Low (VAL) und Value Area Zones dar und bietet so einen klaren Überblick über die Marktstruktur und volumenstarke Niveaus, die als starke Unterstützung oder Widerstand wirken können. Darüber hinaus bietet es ein Live-Sitzungsprofil, das es Händlern ermöglicht, die sich entwickelnde Volumenverteilung der laufenden Sitzung in Echtzeit zu verfolgen.

Mit vollständig anpassbaren Einstellungen wie Auflösung, Profilstil, Farben und Volumentyp (Tick-Volumen oder echtes Volumen) passt sich dieser Indikator an verschiedene Handelsstrategien an. Ganz gleich, ob Sie sich als Daytrader auf Intraday-Niveaus konzentrieren oder als Swingtrader auf der Suche nach wahrscheinlichen Unterstützungs- und Widerstandszonen sind, GEN Sessions Volume Profile kann Ihre Marktanalyse und Handelsentscheidungen erheblich verbessern.