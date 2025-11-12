AP Session Boxes Pro

AP Session Boxes - Asiatisch / London / NY Range Overlay (MT5 Indikator)

Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart.
Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet dieasiatischen,Londoner undNew Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots.

  • Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte.

  • Ausbruchsvorbereitung: Verwenden Sie die Hoch-/Tief-Linien als Referenz für schwebende Orders oder Alarme Ihrer eigenen Tools.

  • Backtest-Visualisierungen: Blättern Sie zurück und überprüfen Sie das Verhalten der Sitzung schnell.

  • Broker-Time aware: Funktioniert mit jedem Symbol; verarbeitet sicher Fenster über Mitternacht.

Was es zeichnet

  • GefüllteRechtecke für jede ausgewählte Sitzung (mit einstellbarer Deckkraft und Farbe).

  • Gestrichelte Hoch/Tief-Linien für jedes Feld.

  • Ein Feld pro Tag pro Sitzung für bis zu N Rückblickstage .

Hauptmerkmale

  • Nur Objekte (keine Puffer). Keine Verzögerung, kein Spam.

  • Vollständig konfigurierbare Fenster: Start/Ende Stunde:Minute pro Sitzung (Serverzeit).

  • Mitternachtssicher: Asiatische Sitzungen können von 00:00 → 08:00 Uhr (oder jede beliebige Zeitspanne über Mitternacht) laufen.

  • MTF hi/lo engine: Berechnet Hochs/Tiefs unter Verwendung des von Ihnen gewählten Zeitrahmens (Standard M5).

  • Box-Filter: Blendet Boxen aus, die kleiner alsX Punkte sind.

  • Auto-Cleanup: Behält nur die letzten Boxen (Rückblick + kleiner Puffer).

Eingaben (Kurzanleitung)

  • Sitzungen anzeigen: InpShowAsian / InpShowLondon / InpShowNY

  • Sitzungsfenster (Serverzeit):
    StartHour/StartMinute & EndHour/EndMinute pro Sitzung
    (Standardwerte: Asian 00:00-08:00, London 07:00-08:00, NY 13:00-17:00)

  • Box calc Zeitrahmen: InpBoxTF (z. B. M5)

  • Rückblickende Tage: InpLookbackDays

  • Farben und Stil: InpAsianColor / InpLondonColor / InpNYColor , InpHiColor / InpLoColor , InpBoxOpacity (0-255)

  • Minimale Boxgröße (Punkte): InpMinBoxPoints (0 = alles anzeigen)

Wie zu verwenden

  1. Drop auf einen beliebigen Chart und Zeitrahmen.

  2. Passen Sie die Sitzungszeiten an IhreBroker-Serverzeit an.

  3. (Optional) Erhöhen Sie die InpMinBoxPoints, um Tage mit geringer Reichweite auszublenden.

  4. Kombinieren Sie mit Ihrem Breakout EA/Alarme oder manuellen Handelsplan.


