AP Session Boxes Pro
- Indikatoren
- Allan Graham Pike
- Version: 1.4
Saubere Session-Boxen auf Ihrem Chart.
Dieser leichtgewichtige Indikator zeichnet dieasiatischen,Londoner undNew Yorker Zeitfenster direkt auf dem Chart, einschließlich der Hoch- und Tiefstwerte jeder Box als gestrichelte Linien. Er ist perfekt für schnellen Kontext, Ausbruchsplanung und saubere Screenshots.
-
Sofortige Struktur: Sehen Sie , wo sich der Markt während der wichtigsten Sitzungen bewegte.
-
Ausbruchsvorbereitung: Verwenden Sie die Hoch-/Tief-Linien als Referenz für schwebende Orders oder Alarme Ihrer eigenen Tools.
-
Backtest-Visualisierungen: Blättern Sie zurück und überprüfen Sie das Verhalten der Sitzung schnell.
-
Broker-Time aware: Funktioniert mit jedem Symbol; verarbeitet sicher Fenster über Mitternacht.
Was es zeichnet
-
GefüllteRechtecke für jede ausgewählte Sitzung (mit einstellbarer Deckkraft und Farbe).
-
Gestrichelte Hoch/Tief-Linien für jedes Feld.
-
Ein Feld pro Tag pro Sitzung für bis zu N Rückblickstage .
Hauptmerkmale
-
Nur Objekte (keine Puffer). Keine Verzögerung, kein Spam.
-
Vollständig konfigurierbare Fenster: Start/Ende Stunde:Minute pro Sitzung (Serverzeit).
-
Mitternachtssicher: Asiatische Sitzungen können von 00:00 → 08:00 Uhr (oder jede beliebige Zeitspanne über Mitternacht) laufen.
-
MTF hi/lo engine: Berechnet Hochs/Tiefs unter Verwendung des von Ihnen gewählten Zeitrahmens (Standard M5).
-
Box-Filter: Blendet Boxen aus, die kleiner alsX Punkte sind.
-
Auto-Cleanup: Behält nur die letzten Boxen (Rückblick + kleiner Puffer).
Eingaben (Kurzanleitung)
-
Sitzungen anzeigen: InpShowAsian / InpShowLondon / InpShowNY
-
Sitzungsfenster (Serverzeit):
StartHour/StartMinute & EndHour/EndMinute pro Sitzung
(Standardwerte: Asian 00:00-08:00, London 07:00-08:00, NY 13:00-17:00)
-
Box calc Zeitrahmen: InpBoxTF (z. B. M5)
-
Rückblickende Tage: InpLookbackDays
-
Farben und Stil: InpAsianColor / InpLondonColor / InpNYColor , InpHiColor / InpLoColor , InpBoxOpacity (0-255)
-
Minimale Boxgröße (Punkte): InpMinBoxPoints (0 = alles anzeigen)
Wie zu verwenden
-
Drop auf einen beliebigen Chart und Zeitrahmen.
-
Passen Sie die Sitzungszeiten an IhreBroker-Serverzeit an.
-
(Optional) Erhöhen Sie die InpMinBoxPoints, um Tage mit geringer Reichweite auszublenden.
-
Kombinieren Sie mit Ihrem Breakout EA/Alarme oder manuellen Handelsplan.