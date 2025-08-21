Perfil del volumen de GEN Sessions

Promotor: Gede Egi

GEN Sessions Volume Profile es un indicador de MT5 diseñado para mostrar la distribución del volumen de cada sesión de negociación (diaria) en forma de Perfil de Volumen. Con esta herramienta, los operadores pueden ver fácilmente en qué niveles de precios se ha producido la mayor actividad de negociación durante una sesión, lo que facilita la identificación de las áreas clave del mercado.

El indicador traza automáticamente las Cajas de Sesión, el Punto de Control (POC), el Área de Valor Alto (VAH), el Área de Valor Bajo (VAL) y las zonas de Área de Valor, proporcionando una visión clara de la estructura del mercado y de los niveles de alto volumen que pueden actuar como fuertes soportes o resistencias. Además, cuenta con un perfil de sesión en directo, que permite a los operadores seguir en tiempo real la evolución de la distribución del volumen de la sesión en curso.

Con ajustes totalmente personalizables, como la resolución, el estilo del perfil, los colores y el tipo de volumen (volumen de ticks o volumen real), este indicador se adapta a diferentes estrategias de negociación. Tanto si es un operador diario que se centra en los niveles intradía como si es un operador oscilante que busca zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad, GEN Sessions Volume Profile puede mejorar significativamente su análisis del mercado y sus decisiones de negociación.