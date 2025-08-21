GEN sessions volume profile

Perfil del volumen de GEN Sessions

Promotor: Gede Egi

GEN Sessions Volume Profile es un indicador de MT5 diseñado para mostrar la distribución del volumen de cada sesión de negociación (diaria) en forma de Perfil de Volumen. Con esta herramienta, los operadores pueden ver fácilmente en qué niveles de precios se ha producido la mayor actividad de negociación durante una sesión, lo que facilita la identificación de las áreas clave del mercado.

El indicador traza automáticamente las Cajas de Sesión, el Punto de Control (POC), el Área de Valor Alto (VAH), el Área de Valor Bajo (VAL) y las zonas de Área de Valor, proporcionando una visión clara de la estructura del mercado y de los niveles de alto volumen que pueden actuar como fuertes soportes o resistencias. Además, cuenta con un perfil de sesión en directo, que permite a los operadores seguir en tiempo real la evolución de la distribución del volumen de la sesión en curso.

Con ajustes totalmente personalizables, como la resolución, el estilo del perfil, los colores y el tipo de volumen (volumen de ticks o volumen real), este indicador se adapta a diferentes estrategias de negociación. Tanto si es un operador diario que se centra en los niveles intradía como si es un operador oscilante que busca zonas de soporte y resistencia de alta probabilidad, GEN Sessions Volume Profile puede mejorar significativamente su análisis del mercado y sus decisiones de negociación.

Haven Volume Profile
Maksim Tarutin
4.63 (8)
Indicadores
Haven Volume Profile es un indicador multifuncional para el análisis del perfil de volumen que ayuda a identificar niveles clave de precios basados en la distribución del volumen de operaciones. Está diseñado para traders profesionales que desean comprender mejor el mercado e identificar puntos importantes de entrada y salida en las operaciones. Otros productos ->  AQUÍ Características principales: Cálculo del Point of Control (POC) - el nivel de máxima actividad comercial, lo que ayuda a identi
FREE
VP hidden
Emr Aljnaby
4.33 (12)
Indicadores
El indicador funciona para convertir el volumen normal en niveles y determinar los puntos de control de la liquidez financiera. Su funcionamiento es muy similar al del Perfil de Volumen Fijo. Pero se considera más preciso y fácil de usar que el que se encuentra en Trading View porque calcula los volúmenes de negociación completos en cada vela y en todos los brokers presentes en MetaTrade, a diferencia de lo que se encuentra en Trading View, ya que sólo mide los precios mostrados del broker.
FREE
Global Market Sessions Visual Analyzer
Akhmad Khoirul Anam
5 (1)
Utilidades
Sesiones de Mercado Globales - Analizador Visual para MT5 Un indicador ligero para MT5 que visualmente mapea las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York, auto-detecta la zona horaria del broker y DST, y resalta las mejores ventanas de liquidez para un trading más inteligente. Vea el ritmo del mercado de un vistazo. Opere con claridad, precisión y confianza. Visión general Global Market Sessions es un indicador de MT5 potente y fácil de usar que muestra visualmente las principales sesiones burs
FREE
Aggression Volume
Flavio Javier Jarabeck
4.29 (17)
Indicadores
El Indicador de Volumen de Agresión es el tipo de indicador que rara vez se encuentra en la comunidad MQL5 porque no se basa en los datos de Volumen estándar proporcionados por la plataforma Metatrader 5. Requiere el escrutinio de todos los Ticks de tráfico solicitados en la plataforma... Dicho esto, el indicador de Volumen de Agresión solicita todos los Datos de Tick de su Broker y los procesa para construir una versión muy especial de un Indicador de Volumen, donde las agresiones de Compradore
FREE
BoxInside MT5
Evgeny Shevtsov
5 (4)
Indicadores
Este indicador calcula el perfil de volumen y coloca etiquetas que corresponden a los niveles VAH, VAL y POC, para cada vela individualmente. Características de funcionamiento del indicador El indicador funciona en los marcos temporales de M3 a MN, pero utiliza los datos históricos de períodos más pequeños: M1 - para períodos de M3 a H1, M5 - para periodos de H2 a H12, M30 - para el periodo D1, H4 - para el periodo W1, D1 - para el periodo MN. El color y la ubicación de las etiquetas VAL, VAH y
FREE
AvgVolumes
Marco Montemari
5 (1)
Indicadores
Este indicador está basado en el indicador estándar de Volúmenes, calcula el promedio de Volúmenes basado en las últimas N barras establecidas por los usuarios, y si el valor del volumen es mayor que un % establecido respecto al promedio se utilizará un color diferente. El indicador se muestra en una ventana separada. Esta versión tiene ahora una limitación en el establecimiento del % sobre el umbral. Si usted está interesado en establecer el umbral de considerar la compra de la versión PRO (htt
FREE
Scale in points per bar
Vitaliy Kostrubko
Indicadores
(Promoción especial de Año Nuevo - ¡precio libre!) El indicador muestra la 'Escala en puntos por barra' actual (idéntica a la configuración manual en el Terminal, ver captura de pantalla) en la esquina superior derecha del gráfico. El valor mostrado cambia INSTANTANEAMENTE cada vez que se cambia la escala del gráfico. (Esto es muy conveniente cuando se planifican capturas de pantalla). En Ajustes: Cambiar idioma (Ruso/Inglés), tamaño de letra del texto mostrado, coeficiente de desplazamiento
FREE
Flow Architect
Alex Amuyunzu Raymond
Indicadores
Flow Architect Lite - Kit Profesional de Herramientas de Estructura de Mercado Características de la versión gratuita: Análisis de la Estructura del Núcleo: Motor VWAP diario - Precio medio ponderado por volumen para el seguimiento a nivel institucional . Bandas de desviación estándar (SD1) - Zonas dinámicas de soporte y resistencia Detección de ruptura de estructura - Marcadores visuales de cambios en la estructura del mercado Identificación de brechas de valor razonable - Zonas de desequilibri
FREE
Rainbow Range Volume Profile
Yoshito Tokunaga
Indicadores
Perfil de volumen Rainbow Un indicador de perfil de volumen sencillo y ligero que visualiza el volumen del rango de precios con POC (puntos de control) codificados por colores. Visión general RainbowVolumeProfile04Simple.mq5 calcula y muestra un precio por volumen (Perfil de Volumen) sobre un número de barras especificado por el usuario. El indicador detecta automáticamente los 5 principales niveles de concentración de volumen (POC) y dibuja un colorido histograma horizontal en la parte derecha
FREE
BUY and SELL Smart Detection
Syamsurizal Dimjati
Indicadores
Ritz Smart Detection COMPRA Y VENTA El Ritz Smart Detection BUY & SELL es un indicador de negociación de nueva generación diseñado para detectar señales de entrada de alta probabilidad mediante la combinación de la medición de la volatilidad basada en ATR , la detección de inversión de tendencia y la tecnología de alerta inteligente . Ofrece oportunidades de COMPRA/VENTA en tiempo real con objetivos y niveles de riesgo adaptables, lo que lo convierte en una herramienta versátil tanto para scalp
FREE
AP Session Boxes Pro
Allan Graham Pike
Indicadores
AP Session Boxes - Superposición de rangos de Asia / Londres / NY (Indicador MT5) Cuadros de sesión limpios en su gráfico. Este ligero indicador dibuja las ventanas horarias de Asia , Londres y Nueva York directamente en el gráfico, incluyendo los máximos y mínimos de cada cuadro como líneas discontinuas. Es perfecto para un contexto rápido, planificación de rupturas y capturas de pantalla limpias. Estructura instantánea: vea dónde osciló el mercado durante las sesiones clave. Preparación de ru
FREE
Aggression Volume Profile
Edson Cavalca Junior
4.55 (11)
Indicadores
Este indicador traza el perfil de volumen por Precio en el gráfico Hay 5 maneras de verlo: Por Volumen Total Operado (Versión Premium); Ticks de Volumen(Forex) Separado por Compradores y Vendedores (Versión Premium); Sólo Compradores (Versión Premium); Sólo Vendedores (Versión Premium); Balance comercial (Compradores - Vendedores) (Versión Premium); . Es posible seleccionar cuántos días se calcularán los perfiles. (Versión Premium) En el día actual recalcula los datos del histograma para
FREE
Chart Mirror Client MT5
Fabio Albano
Indicadores
Este indicador reflejará los activos en uso en otro metatrader, pudiendo elegir el marco temporal y una plantilla. Este es el cliente de Metatrader 5, necesita las versiones de Metatrader 4 o 5 Server: Metatrader 4 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88644 Metatrader 5 Mirror Chart Server: https://www.mql5.com/en/market/product/88652 Detalles de su funcionamiento en el video.
FREE
Volume To Price Imbalance Indicator
Vincent Jose Proenca
Indicadores
Oscilador Volumen-Precio (VP Oscillator) para MT5 El Oscilador VP destaca el equilibrio (o desequilibrio) entre el volumen de operaciones y el movimiento de los precios, ayudando a los operadores a detectar tendencias ocultas de acumulación, distribución o debilitamiento. Cómo funciona: Calcula el rango de precios de cada barra (Alto-Bajo) y el volumen de ticks. Normaliza ambos valores sobre un periodo determinado (por defecto: 14). Traza la diferencia absoluta entre ellos ×100 - mostrando cómo
FREE
Volume Orderflow Profile MT5
Suvashish Halder
Indicadores
Presentamos Volume Orderflow Profile , una herramienta versátil diseñada para ayudar a los operadores a visualizar y comprender la dinámica de la presión de compra y venta dentro de un periodo de referencia específico. ¡Perfecto para aquellos que buscan obtener una visión más profunda del comportamiento del mercado basado en el volumen! Versión MT4 - https://www.mql5.com/en/market/product/122656/ El indicador recopila datos sobre los precios máximos y mínimos, junto con los volúmenes de compra y
VWAP Personnal Custom
Vincent Jose Proenca
Indicadores
VWAP_PC_MQL5 — indicador casero tipo VWAP que muestra el precio promedio ponderado por volumen en tiempo real en MT5. TF: Funciona en todos los marcos temporales. Par: Compatible con Forex, índices, materias primas y acciones. Ajustes: Applied Price – tipo de precio usado en el cálculo Line Color / Width / Style – personalización visual Session Reset – reinicio diario o modo continuo Funcionamiento (principio del VWAP): VWAP = (Suma de Precio × Volumen) / (Suma de Volumen) Muestra el precio p
FREE
Anchored VWAP plus
Jesper Christensen
Indicadores
Mejore sus operaciones con la tecnología avanzada de precio medio ponderado por volumen (VWAP) anclado Desbloquee el verdadero poder de la acción del precio con nuestro indicador premium Anchored VWAP para MetaTrader 5 - la herramienta esencial para entradas de precisión, salidas estratégicas y configuraciones de continuación de tendencia de alta probabilidad. Escríbame un DM para una prueba gratuita de 7 días. Anchored VWAP Plus ofrece a los operadores un control sin precedentes al permitir pun
FREE
Pip Rounded Candles
Tshidiso Ephraim Mpakanyane
Indicadores
PipRoundedCandles redondea los precios OHLC al intervalo de pips más cercano y muestra velas codificadas por colores, ayudando a los operadores a visualizar rápidamente los niveles de precios clave para tomar mejores decisiones de entrada y salida. Características: Redondea los precios OHLC a los N pips más cercanos. Velas codificadas por colores: alcistas y bajistas. Funciona en cualquier símbolo y marco temporal. Redondeo de pips ajustable. No repinta, ligero, actualizaciones en tiempo real.
FREE
Market Profile 3 ForexArby com
Hussien Abdeltwab Hussien Ryad
4 (15)
Indicadores
El indicador Market Profile 3 MetaTrader 5 versión 4.70- es una implementación clásica de Market Profile que puede mostrar la densidad de precios a lo largo del tiempo, destacando los niveles de precios más importantes, el área de valor y el valor de control de una determinada sesión de negociación. Este indicador puede adjuntarse a marcos temporales entre M1 y D1 y mostrará el Perfil de Mercado para sesiones diarias, semanales, mensuales o incluso intradiarias. Los plazos inferiores ofrecen una
FREE
Value Chart Candlesticks
Flavio Javier Jarabeck
4.69 (13)
Indicadores
La idea de un indicador Value Chart se presentó en un libro muy bueno que leí allá por 2020 , "Dynamic Trading Indicators: Winning with Value Charts and Price Action Profile ", de los autores Mark Helweg y David Stendahl. La idea es simple y el resultado es pura genialidad: Presentar el análisis de precios de velas de una manera sin tendencia. CÓMO LEER ESTE INDICADOR Busque los niveles de sobrecompra y sobreventa. Por supuesto, tendrá que probar los ajustes mucho para encontrar el "correcto" p
FREE
Cumulative Delta MT5
Evgeny Shevtsov
4.56 (61)
Indicadores
El indicador analiza la escala de volúmenes y la divide en dos componentes: volúmenes vendedores y volúmenes compradores, y también calcula el delta y el delta acumulativo. El indicador no parpadea ni se redibuja, su cálculo y trazado se realizan con bastante rapidez, al tiempo que utiliza los datos de los períodos más pequeños (en relación con el actual). Los modos de funcionamiento del indicador se pueden cambiar utilizando la variable de entrada Modo : Compra - muestra sólo los volúmenes comp
FREE
VisualVol EURUSD
Maxim Kuznetsov
Indicadores
El indicador destaca los puntos que un operador profesional ve en los indicadores ordinarios. VisualVol muestra visualmente diferentes indicadores de volatilidad en una única escala y una alineación común. Destaca el exceso de indicadores de volumen en color. Al mismo tiempo, se puede visualizar el Tick y el Volumen Real, el Rango Real, el ATR, el tamaño de la vela y el retorno (diferencia apertura-cierre). Gracias a VisualVol, podrá ver los periodos del mercado y el momento adecuado para las d
FREE
Best Volume Profile MT5
Manh Toan Do
Indicadores
El indicador Volume Profile Fixed Range es una potente herramienta diseñada para las plataformas MetaTrader 5 (MT5). Visualiza la distribución del volumen de negociación en un rango histórico fijo de barras, ayudando a los operadores a identificar los niveles de precios clave en los que se ha acumulado un volumen significativo. Esto ayuda a detectar zonas de soporte/resistencia, áreas de valor y posibles puntos de reversión o ruptura. A continuación se ofrece una descripción detallada de sus ca
FREE
Waves Sizer
Flavio Javier Jarabeck
3.86 (7)
Indicadores
Wyckoff fans, enjoy! Idealmente para ser usado con el indicador Weis Waves , pero puede ser fácilmente usado solo, el Waves Sizer pone el rango (en movimiento resultante del Precio) hecho por el Precio en sus oscilaciones de mercado. Usted puede controlar que tan precisas o sueltas serán las oscilaciones. Esta herramienta es muy útil para saber visualmente cuanto ha recorrido el Precio en su Timeframe. De esta forma puedes confrontar este nivel de esfuerzo con el Volumen resultante, etc... Indi
FREE
Tenet Support and Resistance Pro
Lucas De Melo Carvalho Cruz
Indicadores
Ideal para scalpers, day traders y swing traders. Basado en el historial de precios, el indicador dibuja automáticamente líneas horizontales que destacan áreas estratégicas. Además, muestra en tiempo real la zona actual donde se está negociando la vela , proporcionando una visión clara de las áreas críticas de decisión. El   Tenet Support & Resistance Pro   es un indicador avanzado para MetaTrader 5, diseñado para ayudar a los traders a identificar con precisión las   principales zonas de sopo
FREE
DS Relative Volume Indicator RVOL
Richard Segrue
Indicadores
DS RVOL: El Indicador de Volumen Relativo para MT5 RVOL es un sencillo indicador de Volumen Relativo (RVOL) para MetaTrader 5. Muestra cómo el volumen actual se compara con una media histórica, proporcionando una forma rápida de medir la fuerza de un movimiento de precios. Cómo funciona El Volumen Relativo es una simple relación: RVOL =Volumen actual / Volumen medio Volumen histórico RVOL > 1,0 : El volumen es superior al habitual. Esto sugiere que hay un fuerte interés y potencial para un movim
FREE
Volume Weighted ATR MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
4 (2)
Indicadores
El indicador ATR ponderado por volumen es una herramienta útil para medir la actividad del mercado. Se basa en la idea del ATR ponderado por volumen. La combinación de estos dos elementos ayuda a identificar posibles puntos de inflexión u oportunidades de ruptura. El indicador para la clasificación de la actividad del mercado utiliza la media móvil y sus múltiplos. En consecuencia, donde se encuentra la barra VWATR (en relación con la media móvil), se etiqueta como ultrabaja, baja, media, alta,
FREE
TMA Overlay
Quang Huy Quach
Indicadores
Indicador de superposición TMA para MT5 - Guía del usuario 1. Introducción TMA Overlay es un indicador de análisis técnico versátil para la plataforma MetaTrader 5. El objetivo del indicador es proporcionar a los operadores una visión global de la tendencia, las posibles señales de entrada y las sesiones clave de negociación, todo ello integrado en un único gráfico. No se trata de un sistema de negociación, sino de una completa herramienta de análisis diseñada para ayudarle a tomar decisiones co
FREE
Weis Waves Volumes
HENRIQUE ARAUJO
Indicadores
Weis Waves es un indicador técnico desarrollado por David Weis, inspirado en los principios de Richard Wyckoff. A diferencia del volumen tradicional, que se muestra barra por barra, Weis Waves acumula el volumen en “olas” alcistas o bajistas, reiniciando el conteo cada vez que el precio cambia de dirección. Este método permite al trader ver con claridad la fuerza real del movimiento del mercado, ya que cada ola refleja la intensidad del volumen que sostiene la secuencia de velas. Característi
FREE
Smart Trend Suite Pro
Morteza Mohammadi
Indicadores
Smart Trend Suite Pro - Indicador de Tendencia Avanzado con Cuadro de Mando y Alertas Visión general: Smart Trend Suite Pro es un potente indicador de detección de tendencias que ofrece a los operadores un conjunto completo de herramientas para un análisis de tendencias preciso y perspectivas procesables. Diseñado para la versatilidad y la precisión, Smart Trend Suite Pro se adapta perfectamente a múltiples marcos de tiempo y condiciones de mercado, por lo que es adecuado para diversos estilos d
FREE
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Si compras este indicador, recibirás mi Gestor de Operaciones Profesional + EA  GRATIS. Primero que todo, vale la pena enfatizar que este Sistema de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Curso en línea, manual y descarga de ajustes preestablecidos. El "Sistema de Trading Inteligente MT5" es una solución completa de trading diseñada para traders nuevos y experimentados. Combina más de 10 in
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Señales de entrada basadas en fuerza para cualquier mercado Power Candles lleva el análisis de fuerza probado de Stein Investments directamente a tu gráfico de precios. En lugar de reaccionar únicamente al precio, cada vela se colorea según la fuerza real del mercado, lo que permite identificar al instante acumulaciones de momentum, aceleraciones de fuerza y transiciones limpias de tendencia. Una sola lógica para todos los mercados Power Candles funciona automáticamente en todos
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (77)
Indicadores
Cada comprador de este indicador recibe adicionalmente y de forma gratuita: La utilidad exclusiva "Bomber Utility", que acompaña automáticamente cada operación, establece niveles de Stop Loss y Take Profit, y cierra operaciones según las reglas de la estrategia; Archivos de configuración (set files) para ajustar el indicador en diferentes activos; Archivos de configuración para el "Bomber Utility" en los modos: "Riesgo Mínimo", "Riesgo Balanceado" y "Estrategia de Espera"; Un manual en video pas
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (35)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe es una herramienta de análisis de mercado en tiempo real desarrollada con base en los Smart Money Concepts (SMC). Está diseñada para ayudar a los traders a analizar la estructura del mercado de manera sistemática y obtener una visión más clara de la dirección general del mercado. El sistema analiza automáticamente los Puntos de Reversión, las Zonas Clave y la Estructura del Mercado a través de múltiples marcos temporales, mostrando al mismo tiempo Poi
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
5 (6)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.19 (27)
Indicadores
En primer lugar, vale la pena enfatizar que este Indicador de Trading no repinta, no redibuja y no se retrasa, lo que lo hace ideal tanto para el trading manual como para el automatizado. Manual del usuario: configuraciones, entradas y estrategia. El Analista Atómico es un Indicador de Acción del Precio PA que utiliza la fuerza y el impulso del precio para encontrar una mejor ventaja en el mercado. Equipado con filtros avanzados que ayudan a eliminar ruidos y señales falsas, y aumentan el poten
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Trading de Oro (XAU/USD) en MetaTrader 5 Para el trader serio: Aborde la negociación de Oro con una metodología estructurada y basada en datos que combina múltiples factores de análisis de mercado. Esta herramienta está diseñada para respaldar su análisis de negociación de Oro. Oportunidad de Precio Limitada Esta es una oportunidad para poseer Gold Sniper Scalper Pro antes de que aumente el precio. El precio del producto aumentará $50 después de cada 10 comp
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloquee el poder del comercio de tendencias con el indicador Trend Screener: ¡su solución definitiva para el comercio de tendencias impulsada por lógica difusa y un sistema multidivisa!Mejore su comercio de tendencias con Trend Screener, el revolucionario indicador de tendencias impulsado por lógica difusa. Es un poderoso indicador de seguimiento de tendencias que combina más de 13 herramientas y funciones premium y 3 estrategias comerciales, lo que lo convierte en una opción versátil para co
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
5 (1)
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisión inteligente de stop-loss directamente en tu gráfico Descripción general Smart Stop Indicator es la solución diseñada para traders que desean colocar su stop-loss de forma clara y metódica, sin adivinar ni depender de la intuición. Esta herramienta combina lógica clásica de acción del precio (máximos más altos, mínimos más bajos) con reconocimiento moderno de rupturas para identificar dónde debe estar realmente el siguiente nivel lógico de stop. Ya sea en tenden
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
FX Levels MT5
Daniel Stein
5 (12)
Indicadores
FX Levels: Zonas de Soporte y Resistencia con Precisión Excepcional para Todos los Mercados Resumen Rápido ¿Busca una manera confiable de identificar niveles de soporte y resistencia en cualquier mercado — ya sean divisas, índices, acciones o materias primas? FX Levels combina el método tradicional “Lighthouse” con un enfoque dinámico vanguardista, ofreciendo una precisión casi universal. Gracias a nuestra experiencia real con brokers y a las actualizaciones automáticas diarias más las de tiem
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Precio real es de 80 $ - 45% de descuento (Es 45 $ ahora) ¡Póngase en contacto conmigo para el indicador de bonificación adicional, la instrucción o cualquier pregunta! - Actualización gratuita de por vida - No repintar - Producto relacionado: Gann Gold EA - Yo sólo vendo mis productos en Elif Kaya Perfil, cualquier otro sitio web son robados versiones antiguas, Así que no hay nuevas actualizaciones o apoyo. Ventajas de M1 Scalper Pro Rentabilidad: M1 Scalper Pro es altamente rentable con una
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubre perspectivas de mercado para índices, materias primas, criptomonedas y forex Descripción general IX Power es una herramienta versátil diseñada para analizar la fortaleza de índices, materias primas, criptomonedas y símbolos de forex. Mientras que FX Power ofrece la máxima precisión para pares de divisas mediante el uso de datos de todos los pares disponibles, IX Power se centra exclusivamente en los datos del mercado del símbolo subyacente. Esto convierte a IX Power en una e
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.81 (21)
Indicadores
Te presento un excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como una estrategia de trading "todo incluido" lista para usar. En un solo código se integran potentes herramientas de análisis técnico del mercado, señales de trading (flechas), funciones de alertas y notificaciones push. Cada comprador de este indicador recibe además de forma gratuita: Grabber Utility: una herramienta para la gestión automática de órdenes abiertas Video manual paso a paso: cómo instalar, configurar y operar con
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Presentamos   Quantum TrendPulse   , la herramienta de trading definitiva que combina el poder de   SuperTrend   ,   RSI   y   Stochastic   en un indicador integral para maximizar su potencial de trading. Diseñado para traders que buscan precisión y eficiencia, este indicador le ayuda a identificar tendencias del mercado, cambios de impulso y puntos de entrada y salida óptimos con confianza. Características principales: Integración con SuperTrend:   siga fácilmente la tendencia predominante del
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Indicadores
Gartley Hunter Multi - Un indicador para buscar patrones armónicos simultáneamente en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles. Manual (Be sure to read before purchasing) | Version for MT4 Ventajas 1. Patrones: Gartley, Mariposa, Tiburón, Cangrejo. Bat, Alternate Bat, Deep Crab, Cypher 2. Búsqueda simultánea de patrones. 2. Búsqueda simultánea de patrones en docenas de instrumentos de negociación y en todos los plazos posibles 3. Búsqueda de patrones de todos los t
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
MTF Supply Demand Zones MT5
Georgios Kalomoiropoulos
5 (1)
Indicadores
Próxima generación de zonas de oferta y demanda automatizadas. Algoritmo nuevo e innovador que funciona en cualquier gráfico. Todas las zonas se crean dinámicamente de acuerdo con la acción del precio del mercado. DOS TIPOS DE ALERTAS --> 1)CUANDO EL PRECIO LLEGA A UNA ZONA 2)CUANDO SE FORMA UNA NUEVA ZONA No obtienes un indicador inútil más. Obtiene una estrategia comercial completa con resultados probados.     Nuevas características:     Alertas cuando el precio llega a la zona de ofert
ACB Breakout Arrows MT5
KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
5 (1)
Indicadores
El indicador ACB Breakout Arrows proporciona una señal de entrada crucial en el mercado al detectar un patrón especial de ruptura. El indicador escanea constantemente el gráfico en busca de un impulso estable en una dirección y proporciona una señal precisa justo antes del movimiento principal. Obtén el escáner de múltiples símbolos y múltiples marcos de tiempo desde aquí - Escáner para ACB Breakout Arrows MT5 Características clave El indicador proporciona niveles de Stop Loss y Take Profit. I
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
El indicador Trend Forecaster utiliza un algoritmo exclusivo para determinar los puntos de entrada de una estrategia de ruptura. El indicador identifica grupos de precios, analiza el movimiento de los precios cerca de los niveles y proporciona una señal cuando el precio rompe un nivel. El indicador Trend Forecaster es adecuado para todos los activos financieros, incluyendo divisas (Forex), metales, acciones, índices y criptomonedas. También puede ajustar el indicador para que funcione en cualqu
Trend Flow PRO
Aliaksandr Alferchyk
Indicadores
TREND FLOW PRO ayuda a identificar dónde el mercado realmente cambia de dirección. El indicador resalta los giros de tendencia y las zonas donde los principales participantes del mercado vuelven a entrar. Las marcas BOS en el gráfico representan cambios reales de tendencia y niveles clave de marcos temporales superiores. Los datos del indicador no se redibujan y permanecen en el gráfico después del cierre de cada vela. Elementos principales del indicador: BOS FLOW – ondas de tendencia y cambios
PZ Harmonacci Patterns MT5
PZ TRADING SLU
3 (6)
Indicadores
Este es posiblemente el indicador de reconocimiento automático de formación de precios más completo que puede encontrar para la plataforma MetaTrader. Detecta 19 patrones diferentes, toma las proyecciones de Fibonacci tan en serio como usted, muestra la zona de reversión potencial (PRZ) y encuentra niveles adecuados de stop-loss y take-profit. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Detecta 19 formaciones de precios armónicos diferen
GEN Hydra EA
Gede Egi Narditya
5 (2)
Asesores Expertos
GEN Hydra EA Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Hydra EA es un Asesor Experto totalmente automatizado para la plataforma MetaTrader 5. Su lógica central se basa en un sistema de confirmación multiindicador. El EA utiliza un conjunto de más de 30 indicadores técnicos estándar disponibles en MT5. Funciona según el principio de "votación", en el que cada indicador activo proporciona una señal alcista o bajista. Sólo se inicia una operación cuando el número de señales concurrentes alcanza u
FREE
GEN Target Trend Signal
Gede Egi Narditya
1 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN TARGET TREND Señal Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TARGET TREND Signal es un indicador avanzado de seguimiento de tendencias, diseñado para identificar potenciales señales de trading y proporcionar una visualización completa de objetivos. Este indicador utiliza una combinación de Media Móvil Simple (SMA) y Average True Range (ATR) para detectar cambios de tendencia, y luego genera señales claras de COMPRA o VENTA. Este sistema mejora la experiencia de negociación co
GEN Trend Sniper
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Trend Sniper es un Asesor Experto diseñado para identificar potenciales inicios de tendencia o inversiones de precios. Su estrategia principal se basa en un canal de volatilidad construido a partir de una combinación de Media Móvil y Desviación Estándar. El EA cuenta con un sistema único de gestión de posiciones, incluyendo dos tipos de Take Profit (Fijo y Dinámico) y una lógica de inversión para adaptarse a los cambios del mercado. ¿Cómo funciona? Señal de entrada: El EA determina la direcc
FREE
GEN Pvp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Pvp Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Pvp es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 diseñado con una estrategia de reversión a la media. Este EA combina dos indicadores clásicos -un RSI de periodo corto y unas Bandas de Bollinger de periodo largo- para encontrar fuertes señales de confluencia. Busca oportunidades de compra y venta mediante la identificación de potenciales puntos de reversión cuando ambos indicadores proporcionan una señal de cruce simultáneamente. Características
FREE
GEN ChronoBox
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
EA GEN ChronoBox es una potente solución de trading automatizado, diseñada específicamente para los traders que favorecen una estrategia de ruptura. Este EA trabaja incansablemente para escanear el mercado, identificando los momentos potenciales en los que el precio está listo para hacer un movimiento importante, y ejecuta las operaciones por usted. Es perfectamente adecuado para capturar el impulso del mercado que a menudo sigue a los períodos de consolidación, dándole una ventaja sin tener qu
FREE
GEN Trend Line
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Línea de tendencia) detecta automáticamente los máximos y mínimos oscilantes, traza líneas de tendencia dinámicas superior e inferior con pendiente adaptable (ATR, desviación estándar o aproximación de regresión lineal) y marca visualmente los puntos de ruptura cuando el precio cruza los límites de la tendencia. Perfecto para estrategias de acción de precios, ruptura y confirmación de tendencias en múltiples marcos temporales.
FREE
GEN QuantumFlux Trend
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller QuantumFlux Trend combina conceptos de la física estadística (temperatura T y paso de energía alfa ) con una ponderación exponencial al estilo Boltzmann para producir una línea de tendencia más "adaptable al contexto" que las medias móviles tradicionales. A continuación, el resultado se suaviza con una EMA para ofrecer señales más limpias y fáciles de leer en todos los plazos. El indicador colorea automáticamente las velas y las líneas de tendencia
FREE
GEN TurboTrend Signals
Gede Egi Narditya
3 (1)
Indicadores
VERSIÓN COMPLETA https://www.mql5.com/en/market/product/145203?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN TurboTrend Signals es un indicador de tendencia adaptativo basado en la volatilidad, diseñado para ayudar a los operadores a identificar las direcciones de las tendencias dominantes, los puntos clave de transición del impulso y las zonas de toma de beneficios proyectadas de una manera visual e intuitiva. El indicador utiliza una media móvil ponderada temporalmente combina
FREE
GEN Band xp
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN Band-XP Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN Band-XP es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que emplea una estrategia única basada en las Bandas de Bollinger (BB). A diferencia de las estrategias BB convencionales que se centran en los retrocesos de los toques de banda, este EA identifica los cambios en el impulso del mercado. Las señales de negociación se generan cuando se produce un "cruce" en la secuencia de toques de banda, por ejemplo, una señal de compra aparece cuando un t
FREE
GEN Zenith
Gede Egi Narditya
5 (1)
Indicadores
INDICADOR: GEN Zenith Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Zenith es un indicador técnico diseñado para identificar automáticamente patrones de reversión de precios (Zenith) basados en la detección del precio pivote y el movimiento del volumen delta. Este indicador busca puntos donde el precio forma un swing high o un swing low, y luego detecta una ruptura desde esa zona para confirmar una fuerte señal de reversión. Este indicador es muy adecuado para estrategias de inversión y ruptur
FREE
GEN RSI hunter
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN RSI Hunter Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN RSI Hunter es un indicador técnico basado en el Índice de Fuerza Relativa (RSI) que detecta automáticamente señales potenciales de COMPRA y VENTA basadas en condiciones de sobrecompra/sobreventa y patrones de reversión de precios. Este indicador es perfecto para los operadores que desean captar oportunidades de giro a corto plazo utilizando la confirmación de la acción del precio y patrones de precios como Doble Techo y Do
FREE
GEN JanusEA
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
JanusEA Pro: Un Asesor Experto en Estructura de Mercado Desarrollador: Gede Egi Visión general JanusEA es un Asesor Experto para MetaTrader 5 basado en el concepto de estructura de mercado. El EA identifica automáticamente la oferta (Pivot High) y la demanda (Pivot Low) zonas en el gráfico. Basándose en estas zonas identificadas, JanusEA puede ejecutar operaciones utilizando una de las dos lógicas de negociación seleccionables: Breakout o Reversal. El nombre está inspirado en el dios romano Jan
FREE
GEN candle timer
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El diseño presenta un icono naranja de un temporizador de cuenta atrás sobre un fondo gris oscuro, con las agujas del reloj apuntando hacia la parte superior derecha. Debajo del temporizador, un gráfico de velas muestra barras verdes y rojas que representan los movimientos de los precios en diferentes periodos de tiempo, con detalles nítidos y una composición equilibrada. La cuenta atrás de "05:17" aparece junto al reloj, añadiendo un elemento dinámi
FREE
GEN rsi swing signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El logotipo "RSI+ con 123 fractales" está diseñado para ofrecer una representación visual clara y profesional de un indicador técnico complejo, centrado en el análisis preciso del mercado y en patrones fiables. Cada elemento del diseño está elaborado para reflejar la filosofía y los puntos fuertes del indicador dentro del mundo del trading. Elementos de diseño: Texto "RSI+" en negrita y blanco: El texto principal "RSI+" se ha elegido como punto foca
FREE
GEN Support and Resistance
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller El indicador GEN es una herramienta multifuncional de análisis técnico para la plataforma MetaTrader 5 (MT5). Está diseñado para identificar y mostrar automáticamente niveles clave de Soporte y Resistencia (S&R ) y detectar señales de Falsa Ruptura , proporcionando señales de trading claras y visuales directamente en su gráfico. Su objetivo principal es ayudar a los operadores a identificar los posibles puntos de reversión de los precios y evitar las
FREE
GEN SmartZone
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Smart Zone Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Smart Zone es un indicador de MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar y visualizar automáticamente fuertes niveles de Soporte y Resistencia (S/R) . Analiza los movimientos de precios en un marco temporal superior para encontrar zonas S/R significativas y luego las proyecta en el gráfico actual. Su objetivo es proporcionar a los operadores una guía visual clara sobre las zonas clave que pueden utilizarse para la toma de
GEN Trend Fib Zones
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps:// www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN (Zonas de Fibra de Tendencia) GEN (Trend Fib Zones) es un indicador profesional de análisis técnico que detecta automáticamente los cambios en la estructura de tendencia utilizando los máximos/mínimos de swing y traza dinámicamente las zonas clave de retroceso y extensión de Fibonacci. Características principales: Detección automática de la estructura de tendencia Identifica cambios en la estructura del mercado utilizando la lógica CHoCH (Cambi
FREE
GEN OBMatrix Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
OBMatrix Pro es un indicador profesional que combina la detección de estructuras de mercado (ruptura de estructura/BOS y cambio de carácter/CHoCH) con la identificación automatizada de bloques de órdenes (OB) . Construido para los operadores que utilizan Smart Money Concepts (SMC) , esta herramienta ayuda a visualizar las zonas de precios institucionales y los cambios estructurales directamente en su gráfico. Características principales: Detecta automáticamente BOS (ruptura de estructura) y CH
GEN FXTrendZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN FXTrendZones GEN F XTrendZones es un indicador de análisis técnico diseñado para identificar zonas clave de precios utilizando los niveles de retroceso y extensión de Fibonacci, a la vez que detecta cambios en la estructura del mercado como la ruptura de la estructura (BoS) y el cambio de carácter (CHoCH). El indicador ayuda a los operadores a visualizar las zonas críticas de giro y las posibles zonas de continuación o inversión de la tendencia.
FREE
GEN Smart Pulse Levels
Gede Egi Narditya
Indicadores
h ttps://www.mql5 .com/en/users/gedeegi/seller GEN Smart Pulse Niveles para MetaTrader 5 GEN Smart Pulse Levels es un indicador visual diseñado para ayudar a los operadores a identificar los cambios de impulso a corto plazo y el sesgo direccional. Traza "niveles de pulso" dinámicos derivados de las transiciones de impulso de la media móvil de Hull (HMA). Estos niveles actúan como puntos de referencia adaptables que ayudan a leer la estructura del mercado, detectar posibles retrocesos y validar
GEN Support and Resistance Pivot
Gede Egi Narditya
Indicadores
VERSIÓN PRO https://www.mql5.com/en/market/product/144989?source=Site https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller GEN Soporte & Resistencia (EGGII77) es un indicador MT5 que automáticamente detecta y dibuja niveles de Soporte & Resistencia basados en pivotes de máximos y mínimos. El indicador cuenta con dos conjuntos de S&R (estructura principal y niveles rápidos), un número máximo personalizable de líneas, colores ajustables y una pantalla de gráfico limpia para un análisis más claro de la acc
FREE
GEN Support and Resistance Pivot Pro
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Soporte y Resistencia Pro Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Support and Resistance Pro es un indicador técnico para MetaTrader que identifica automáticamente los niveles de soporte y resistencia (S&R) utilizando la lógica de pivote de precios. Soporta análisis multi-marco de tiempo e incluye un sistema de detección de impulso de tendencia que ayuda a los operadores a entender el sesgo actual del mercado con herramientas visuales y de alerta adicionales. Característica
GEN Fibo Nova
Gede Egi Narditya
Indicadores
https://www.mql5.com/en/users/gedeegi/seller FIBO NOVA es un indicador basado en EMA + ATR/StdDev , formando bandas de volatilidad de Fibonacci (0.618 - 2.618) para detectar la dirección de la tendencia (alcista/bajista) , señales de Entrada , Take Profit (Rechazo) , y Rebote (continuación de la tendencia) . Viene con alertas emergentes y notificaciones push , y una pantalla visual limpia con zonas de color de tendencia. Guía rápida de uso Identificar Tendencia Sólo Bandas Inferiores activas (v
GEN Vertex Trading System
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Vertex Trading System Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Vertex Trading System es un completo sistema de trading diseñado para MetaTrader 5 (MT5). Este indicador combina dos potentes metodologías de análisis de mercado en una sola herramienta: un módulo de tendencia dinámica (TurboTrend ) y un módulo de análisis de la estructura del mercado (Market Structure ). Su propósito es proporcionar señales claras de tendencia, identificar niveles clave basados en Smart Money Co
GEN TradeZones
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TradeZones Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TradeZones es un indicador basado en la acción del precio que identifica automáticamente zonas clave del mercado utilizando patrones de oscilación de precios y volatilidad (ATR). Está diseñado para detectar potenciales puntos de entrada de COMPRA o VENTA basados en rupturas de precios desde una zona media calculada dinámicamente. Este indicador es adecuado para estrategias de ruptura, inversión o reversión a la media, tant
GEN TriFactaX
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN TriFactaX Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN TriFactaX es un indicador técnico diseñado para identificar y visualizar automáticamente el patrón 1-2-3 o patrón de reversión de precios. Este patrón es una formación clásica de la acción del precio utilizada con frecuencia por los operadores para detectar posibles cambios de tendencia. Este indicador no sólo muestra el patrón 1-2-3 en el gráfico, sino que también identifica automáticamente la señal de ruptura desde el niv
GEN SignalBunker
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN SignalBunker Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN SignalBunker es un indicador diseñado para identificar fuertes señales de trading después de que el mercado haya pasado por un periodo de consolidación (lateral). Este indicador detecta automáticamente las condiciones de "oscilación" del mercado utilizando dos métodos seleccionables: el método ADX o el método de volatilidad . Una vez que se detecta una condición de oscilación, el indicador espera una señal de ruptura de
GEN UT Bot
Gede Egi Narditya
Asesores Expertos
GEN UT Bot Desarrollador: Gede Egi Visión general GEN UT Bot es un Asesor Experto (EA) para MetaTrader 5 que automatiza completamente la estrategia de trading basada en el popular indicador "UT Bot Alerts". Este EA está diseñado como un sistema de seguimiento de tendencia puro, donde las señales de trading se generan cuando el precio cruza por encima de una línea de tendencia dinámica calculada a partir del Average True Range (ATR). Con una amplia gestión de riesgos, este EA es adecuado para lo
FREE
GEN Sniper Entry
Gede Egi Narditya
Indicadores
INDICADOR: GEN Sniper Entry Desarrollador: gedeegi Descripción general GEN Sniper Entry es un indicador técnico para MetaTrader 5 (MT5) diseñado para identificar posibles puntos de entrada en el mercado basándose en la divergencia entre el precio y el Índice de Fuerza Relativa (RSI). Este indicador busca específicamente divergencias agudas y precisas de "francotirador" en los máximos y mínimos de los precios. Una característica única es su capacidad para visualizar automáticamente los niveles de
GEN Ichimoku Signal
Gede Egi Narditya
Indicadores
GEN Señal Ichimoku Desarrollador: gedeegi Visión general GEN Ichimoku Signal es un indicador técnico para la plataforma MetaTrader 5. Combina dos sistemas de análisis de tendencias diferentes, Ichimoku Kinko Hyo y HalfTrend, en una única herramienta visual. La función principal del indicador es colorear las velas del gráfico en función de si las condiciones de estos dos sistemas están alineadas. El indicador proporciona una representación visual de las condiciones del mercado mostrando uno de tr
FREE
