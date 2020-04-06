ScalperEdge Pro

Hallo Trader!!



Dieser Expert Advisor wurde für diszipliniertes Swing-Trading entwickelt, wobei maximal zwei Trades mit hoher Wahrscheinlichkeit pro Tag von klar definierten Swing-Hochs und Swing-Tiefs auf dem Chart ausgeführt werden.

Er kombiniert präzise technische Filter mit einem Risikomanagement im institutionellen Stil, um ein gleichmäßiges Aktienwachstum und einen extrem niedrigen Drawdown zu erzielen, wobei Grid-, Martingale- und Over-Trading-Verhalten vermieden werden.

Professionelle Handelssymbole, klare Pfeile auf dem Chart und intuitive Bedienelemente erleichtern die Überwachung jedes Einstiegs-, Stop-Loss- und Take-Profit-Levels in Echtzeit, egal ob Sie manuell handeln oder den EA vollautomatisch laufen lassen.



XAUUSD-Bericht -

Dieser Backtest zeigt ein sehr starkes System mit geringem Drawdown: Das 1.000er-Konto wächst um etwa 2.800 mit einem Gewinnfaktor von über 15 und einem maximalen Drawdown von etwa 2-3 %. Die Gewinnquote liegt bei etwa 69 %, die Verluste sind im Vergleich zu den Gewinnen gering, und die Trades verteilen sich über Stunden, Wochentage und Monate, was eher auf eine stabile Performance als auf einmalige Ausschläge hindeutet.