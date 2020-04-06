Scalping StrikeX

Mascalper EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um hochfrequente Trades mit Präzision auszuführen, basierend auf Markt-Scalping-Strategien. Es hilft Händlern, kleine Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt mit minimalen manuellen Eingriffen auszunutzen.

✅ Hauptmerkmale

Vollständig automatisierter Handel : Führt Trades automatisch auf der Grundlage voreingestellter Bedingungen aus, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.

Scalping-Strategie : Konzentriert sich auf schnelle, kleine Gewinne durch schnelles Ein- und Aussteigen aus Positionen.

Eingebautes Risikomanagement : Enthält Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zur Steuerung des Risikos.

Anpassbare Eingaben : Passen Sie Parameter wie Handelsvolumen, Risikoniveau und Handelszeiten an.

Optimiert für schnelle Ausführung : Entwickelt für den effizienten Betrieb in Handelsumgebungen mit niedriger Latenz.

Trend- und Momentum-Erkennung : Verwendet technische Indikatoren, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.

Nachrichtenfilter (falls enthalten): Vermeidet den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse (falls kodiert).

🛠 Eingabeparameter

Nachfolgend finden Sie eine Liste der konfigurierbaren Eingaben, die Sie bei der Ausführung von Mascalper EA Pro einstellen können:

Parameter Beschreibung LosGröße Legt die feste Losgröße für jeden Handel fest. Risikoprozentsatz Ermöglicht eine dynamische Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontos. MaxSpread Maximal zulässiger Spread für offene Trades. StopLoss Legt den StopLoss in Punkten fest. Gewinnmitnahme Legt den TakeProfit in Punkten fest. Kursabweichung Maximal zulässige Kursabweichung während der Ausführung. TradeStartHour Stunde, in der der Handel beginnt. TradeEndHour Stunde, in der der Handel beendet wird. MagischeZahl Eindeutige ID zur Unterscheidung der EA-Trades von anderen.

🏆 Vorteile

Effizient und schnell : Ideal für Trader, die kurzfristige Gewinne bevorzugen.

Freihändiger Handel : Überlassen Sie dem Algorithmus die Marktanalyse und Ausführung.

Hochgradig konfigurierbar : Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikobereitschaft und Handelsziele an.

Konsistente Leistung: Die optimierte Einstiegs- und Ausstiegslogik verbessert die Konsistenz des Handels.



