Scalping StrikeX
- Experten
- Paline Maina
- Version: 1.0
- Aktivierungen: 20
Mascalper EA Pro ist ein automatisiertes Handelssystem (Expert Advisor), das entwickelt wurde, um hochfrequente Trades mit Präzision auszuführen, basierend auf Markt-Scalping-Strategien. Es hilft Händlern, kleine Preisbewegungen auf dem Devisenmarkt mit minimalen manuellen Eingriffen auszunutzen.
✅ Hauptmerkmale
Vollständig automatisierter Handel: Führt Trades automatisch auf der Grundlage voreingestellter Bedingungen aus, wodurch Sie Zeit und Mühe sparen.
Scalping-Strategie: Konzentriert sich auf schnelle, kleine Gewinne durch schnelles Ein- und Aussteigen aus Positionen.
Eingebautes Risikomanagement: Enthält Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen zur Steuerung des Risikos.
Anpassbare Eingaben: Passen Sie Parameter wie Handelsvolumen, Risikoniveau und Handelszeiten an.
Optimiert für schnelle Ausführung: Entwickelt für den effizienten Betrieb in Handelsumgebungen mit niedriger Latenz.
Trend- und Momentum-Erkennung: Verwendet technische Indikatoren, um Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu bestimmen.
Nachrichtenfilter (falls enthalten): Vermeidet den Handel während einflussreicher Nachrichtenereignisse (falls kodiert).
🛠 Eingabeparameter
Nachfolgend finden Sie eine Liste der konfigurierbaren Eingaben, die Sie bei der Ausführung von Mascalper EA Pro einstellen können:
|Parameter
|Beschreibung
|LosGröße
|Legt die feste Losgröße für jeden Handel fest.
|Risikoprozentsatz
|Ermöglicht eine dynamische Losgröße auf der Grundlage des Risikoprozentsatzes des Kontos.
|MaxSpread
|Maximal zulässiger Spread für offene Trades.
|StopLoss
|Legt den StopLoss in Punkten fest.
|Gewinnmitnahme
|Legt den TakeProfit in Punkten fest.
|Kursabweichung
|Maximal zulässige Kursabweichung während der Ausführung.
|TradeStartHour
|Stunde, in der der Handel beginnt.
|TradeEndHour
|Stunde, in der der Handel beendet wird.
|MagischeZahl
|Eindeutige ID zur Unterscheidung der EA-Trades von anderen.
🏆 Vorteile
Effizient und schnell: Ideal für Trader, die kurzfristige Gewinne bevorzugen.
Freihändiger Handel: Überlassen Sie dem Algorithmus die Marktanalyse und Ausführung.
Hochgradig konfigurierbar: Passen Sie die Einstellungen an Ihre Risikobereitschaft und Handelsziele an.
Konsistente Leistung: Die optimierte Einstiegs- und Ausstiegslogik verbessert die Konsistenz des Handels.