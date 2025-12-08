BASTET19z
- Experten
- Sorakrit Lueangtipayajun
- Version: 1.22
- Aktualisiert: 8 Dezember 2025
- Aktivierungen: 10
✅ Live-Ergebnisse (6 Monate): +125,52% Gewinn, 20,75% maximaler Drawdown
- Myfxbook hat sich bewährt. Bitte URLs kopieren und einfügen: (myfxbook.com/members/kavinle/bastet-ea/11579493)
AUDCAD,AUDCHF,AUDNZD,AUDUSD,CADCHF,EURCAD,EURCHF,EURAUD,EURGBP,EURNZD,EURUSD,GBPAUD,GBPCAD,GBPCHF,GBPNZD,GBPUSD,NZDUSD,USDCHF,USDCAD
✅ Abstand (Punkte) ist Volatilität von https://www.investing.com/tools/forex-volatility-calculator&nbsp
Bitte aktualisieren Sie den Punktwert (Pips x10) für jede Währung mindestens einmal pro Woche.
✅ Version 1.15 hat einen automatischen Volatilitätspunkte-Funktionsmodus
📌 Exklusive Set-Dateien: Für automatisches Setup und maximale Performance.
- Handel bei Pullbacks: Der eingebaute Bollinger-basierte Preiskanal erkennt das Ende einer Korrektur und signalisiert den Beginn eines neuen Trends.
- Multi-Currency: Arbeitet mit 19 auf myfxbook geprüften Währungen
- EA starten TF M15, aber verwenden Sie M5 laufen EA, weil der Preis wird Eintrag Aufträge und TP schneller
- EA läuft 1 Währungspaar pro Fenster, wenn Sie alle Paare laufen lassen wollen, bitte auf 19 Fenstern laufen lassen
