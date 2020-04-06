RSI Auto Trader

Der RSI-basierte Expert Advisor (EA) Automatic Buy Strategy wurde entwickelt, um automatisch Kaufpositionen zu eröffnen, wenn der RSI-Indikator in den überverkauften Bereich eintritt. Er teilt neue Trades intelligent ein, indem er einen Mindestabstand zwischen den offenen Positionen einhält, um ein übermäßiges Engagement zu vermeiden. Mit einstellbaren Take-Profit-Levels (TP) und Losgrößen ist dieser EA speziell auf das Paar XAUUSD (Gold) im M5-Zeitrahmen zugeschnitten.

Dieser Expert Advisor bietet ein zuverlässiges und diszipliniertes Handelsmanagement für Händler, die RSI-basierte Kaufstrategien automatisieren möchten. Für eine optimale Performance empfehlen wir ein umfassendes Backtesting und die Anpassung der Risikomanagementparameter an Ihre Bedürfnisse. Sollten Sie Fragen oder Anpassungswünsche haben, können Sie uns gerne kontaktieren. Ihr Handelserfolg ist unsere Priorität!

Mindestkapital: Für ein gesundes Margin-Management wird ein Mindestbetrag von 3000 USD empfohlen.

Swap-freies Konto: Es wird empfohlen, ein swap-freies (islamisches) Konto zu verwenden , insbesondere für langfristige Positionen.

VPS (Virtual Private Server): Wählen Sie einen stabilen VPS mit niedrigem Ping für unterbrechungsfreien Handel mit geringer Latenz.

Zeitrahmen und Instrument: Es wird empfohlen, diesen EA auf dem M5-Zeitrahmen und ausschließlich auf dem Paar XAUUSD (Gold) zu verwenden.

Losgröße und Hebelwirkung : Es wird empfohlen, mit einer Losgröße von 0,01 und einer Hebelwirkung von 1:100 zu arbeiten. Die Losgrößen und die Pip-Werte für den Take Profit (TP) sind entsprechend kalibriert. Es wird empfohlen, die Losgröße an Ihr Kapital anzupassen. Denken Sie daran, dass jede Investition ihr eigenes Risiko birgt, und dass informierte Entscheidungen zum Erfolg führen.

Lotgröße je nach Kontostand: Sie können beispielsweise 0,01 Lots für einen Kontostand von 3000 USD und 0,02 Lots für einen Kontostand von 6000 USD verwenden, um das Risiko entsprechend Ihrem Kapital zu steuern. Das gesamte Risiko wird jedoch vom Benutzer getragen, und Sie sind für Ihre Investitionsentscheidungen verantwortlich.

Take Profit Level: Das Gewinnziel ist auf 50 (5000 pip) USD festgelegt. Sie können kürzere oder längere TP-Levels festlegen, falls gewünscht.

"Treten Sie ein in die Zukunft des Handels - verwandeln Sie Ihre Routine vom Rätselraten in eine intelligente, automatisierte Strategie, die auf Ihren Erfolg zugeschnitten ist."









