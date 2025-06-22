Smart Prop Firm EA - entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader
- Entwickelt von einem erfahrenen, finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )
- Optimiert speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen
Triple-Purpose Design - Geeignet für Challenge, Funded und Live Accounts
Challenge-Konten - Optimiert, um Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen
Funded Accounts - Hält sich strikt an alle Prop-Firm-Regeln
Persönliche Live-Konten - Vollständig anpassbare Risikoeinstellungen für den persönlichen Handel
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK
- Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader
- Speziell für XAUUSD optimiert
- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement
- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen
INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM
- Wird nur bei Bedarf aktiviert
- Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner
- Schützt Ihr Kontoguthaben
- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden
ECHTES PLUG & PLAY
- Funktioniert sofort nach der Installation
- Keine Konfiguration erforderlich
- Optimale Einstellungen vorinstalliert
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader
RISIKOMANAGEMENT
- Eingebaute Schutzfunktionen
- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen
- Konservativ und dennoch profitabel
- Bewahrt das Kapital bei Volatilität
Vollständige Randomisierung des Handels
- Einzigartige SL/TP für jeden Benutzer: Die Randomisierung stellt sicher, dass keine zwei Händler identische Levels haben
- Anti-Muster-Erkennung: Macht Ihren Handel für Broker-Algorithmen unauffindbar
- Anpassbarer Randomisierungsbereich: Feinabstimmung der Variation nach Ihren Wünschen
Intelligente Losgrößenberechnung
Zwei flexible Modi:
1. automatischer Modus: Skaliert mit der Kontogröße (0,05 Lot pro $10k)
2. fester Modus: Legen Sie Ihre bevorzugte Losgröße fest
Prop Firm Optimierte Funktionen
- Gewinnziel-Sperre: Stoppt automatisch bei Ihrem Ziel (10%, 8%, etc.)
- Option Einstiegsverzögerung: Fügen Sie 0-X Sekunden Verzögerung für einen natürlicheren Einstieg hinzu
- Unterstützung der magischen Zahl: Verwalten Sie mehrere EAs auf demselben Konto
- Richtungssteuerung: Handel in beiden Modi/Nur Kaufen/Nur Verkaufen
Lebenslange Wertgarantie
- Kostenlose Updates auf Lebenszeit zur Anpassung an Marktveränderungen
- Kontinuierliche Optimierung basierend auf echtem Prop-Firm-Feedback
- 24/7 Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
- Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt
VIP-Support-Paket
Käufer erhalten:
- Direkten Telegram-Zugang zum Entwickler
- Persönliche Unterstützung bei der VPS-Einrichtung
- Beratung bei der Auswahl der Requisitenfirma
- Erweiterte Unterstützung bei der Konfiguration
- Insider-Tipps zur Maximierung der Erfolgsquote
Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Mindesteinlage: $1.000 (oder Broker-Mindestbetrag)
- Unterstützte Paare: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15
- Hebelwirkung: 1:30 oder höher
- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb
Warum Smart Prop Firm EA wählen?
Im Gegensatz zu EAs, die von Programmierern entwickelt wurden, die nie professionell gehandelt haben, wurde dieses System in den Schützengräben des echten Prop Firm
Handels. Jede Funktion befasst sich mit den tatsächlichen Herausforderungen, die bei der Verfolgung und Aufrechterhaltung von finanzierten Konten auftreten.
Hören Sie auf, sich mit der 95%igen Misserfolgsrate herumzuschlagen. Treten Sie noch heute der finanzierten Elite bei.
going well so far .. has passed phase one of my funded challenge!