Smart Prop Firm EA

3.43

Smart Prop Firm EA - entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader

- Entwickelt von einem erfahrenen, finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )
- Optimiert speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen

Triple-Purpose Design - Geeignet für Challenge, Funded und Live Accounts

Challenge-Konten - Optimiert, um Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen
Funded Accounts - Hält sich strikt an alle Prop-Firm-Regeln
Persönliche Live-Konten - Vollständig anpassbare Risikoeinstellungen für den persönlichen Handel

========================================
SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN
========================================

PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK
- Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader
- Speziell für XAUUSD optimiert
- Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement
- Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen

INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM
- Wird nur bei Bedarf aktiviert
- Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner
- Schützt Ihr Kontoguthaben
- Keine Martingale oder gefährlichen Methoden

ECHTES PLUG & PLAY
- Funktioniert sofort nach der Installation
- Keine Konfiguration erforderlich
- Optimale Einstellungen vorinstalliert
- Perfekt für vielbeschäftigte Trader

RISIKOMANAGEMENT
- Eingebaute Schutzfunktionen
- Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen
- Konservativ und dennoch profitabel
- Bewahrt das Kapital bei Volatilität


Vollständige Randomisierung des Handels

- Einzigartige SL/TP für jeden Benutzer: Die Randomisierung stellt sicher, dass keine zwei Händler identische Levels haben
- Anti-Muster-Erkennung: Macht Ihren Handel für Broker-Algorithmen unauffindbar
- Anpassbarer Randomisierungsbereich: Feinabstimmung der Variation nach Ihren Wünschen


Intelligente Losgrößenberechnung

Zwei flexible Modi:
1. automatischer Modus: Skaliert mit der Kontogröße (0,05 Lot pro $10k)
2. fester Modus: Legen Sie Ihre bevorzugte Losgröße fest

Prop Firm Optimierte Funktionen

- Gewinnziel-Sperre: Stoppt automatisch bei Ihrem Ziel (10%, 8%, etc.)
- Option Einstiegsverzögerung: Fügen Sie 0-X Sekunden Verzögerung für einen natürlicheren Einstieg hinzu
- Unterstützung der magischen Zahl: Verwalten Sie mehrere EAs auf demselben Konto
- Richtungssteuerung: Handel in beiden Modi/Nur Kaufen/Nur Verkaufen

Lebenslange Wertgarantie

- Kostenlose Updates auf Lebenszeit zur Anpassung an Marktveränderungen
- Kontinuierliche Optimierung basierend auf echtem Prop-Firm-Feedback
- 24/7 Fehlerkorrekturen und Verbesserungen
- Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt

VIP-Support-Paket
Käufer erhalten:
- Direkten Telegram-Zugang zum Entwickler
- Persönliche Unterstützung bei der VPS-Einrichtung
- Beratung bei der Auswahl der Requisitenfirma
- Erweiterte Unterstützung bei der Konfiguration
- Insider-Tipps zur Maximierung der Erfolgsquote

Technische Spezifikationen
- Plattform: MetaTrader 5
- Mindesteinlage: $1.000 (oder Broker-Mindestbetrag)
- Unterstützte Paare: XAUUSD (Gold)
- Zeitrahmen: M15
- Hebelwirkung: 1:30 oder höher
- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb


Warum Smart Prop Firm EA wählen?

Im Gegensatz zu EAs, die von Programmierern entwickelt wurden, die nie professionell gehandelt haben, wurde dieses System in den Schützengräben des echten Prop Firm
Handels. Jede Funktion befasst sich mit den tatsächlichen Herausforderungen, die bei der Verfolgung und Aufrechterhaltung von finanzierten Konten auftreten.

Hören Sie auf, sich mit der 95%igen Misserfolgsrate herumzuschlagen. Treten Sie noch heute der finanzierten Elite bei.

---
Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar - der Preis wird morgen steigen.


Bewertungen 47
Nick Coyle
675
Nick Coyle 2025.09.11 22:37 
 

going well so far .. has passed phase one of my funded challenge!

Dagu007
59
Dagu007 2025.09.09 23:10 
 

The EA is now updated to 4.5 version and it has news filter. Support from the author is very good.

blakedrew
74
blakedrew 2025.09.07 12:28 
 

Have been trading with the Smart Prop Firm EA for about 1 month now. The product has significantly evolved since i bought it and is now quite a profitable EA. Ralph has done some fantastic improvements! Drawdowns are reduced from previous versions and profitability is higher. If you use this EA as prescribed it has great potential for some really nice gains. I do recommend for prop funded accounts/challenges. Ralph is friendly, helpful and responds to my messages when I had questions.

Auswahl:
Teddy Castelnau
125
Teddy Castelnau 2025.11.17 19:59 
 

Very dangerous EA. Does not wait for price action confirmation. In sharp moves, it just keeps buying when the price is falling like a knife / and the opposite is also true. It is very easy to blow up an account with this EA. I would not recommend such a dangerous algo. Except the daily limit, risk management is not good at all.

drutrades
186
drutrades 2025.11.07 05:10 
 

Starting to think this was a money grab by the dev. Price has been cut 50% since ive purchased, the bot has places 1 loosing trade in two weeks, no more. No reply from telegram on here on the platform. STAY AWAY!!!

Hiroaki Hagiwara
719
Hiroaki Hagiwara 2025.11.06 10:43 
 

after updating to the latest version, it got worst.

TK88
37
TK88 2025.11.06 02:29 
 

Very Bad. No Support. Just lose.

Nicholas
71
Nicholas 2025.11.05 17:35 
 

Completely inconsistent and simply losing money. I have been running this EA on live and demo accounts for more than a month. The results are simply crap. I did reach out to the seller and asked for guidance, which he provided to some degree. This did not help. I then asked for a refund and simply got blocked. Spend your money elsewhere.

SashaBerg
68
SashaBerg 2025.10.28 18:12 
 

Worst support ever, EA killing accounts. No communication from seller.

hanuvemula
380
hanuvemula 2025.10.25 16:13 
 

absolute waste of time and money, author keeps removing the existing products from his profile and add new products, no response to messages, no support, 01 month of use and not even a single profitable trade

Dan
130
Dan 2025.10.24 10:15 
 

Fed up trying to get a reply from this guy, messaged him twice with regards to his Super Gold Bot that he has removed with regards to future updates and received nothing in the past 4 x weeks!! I know this 1 x star review will no doubt now prompt a reply, but it shouldn't have to do this just to get a bloody simple reply from him!

Carlos Alberto Castillo Luzon
303
Carlos Alberto Castillo Luzon 2025.10.14 13:52 
 

He probado con todas las actualizaciones, y todas me han dejado pérdidas

Nick Coyle
675
Nick Coyle 2025.09.11 22:37 
 

going well so far .. has passed phase one of my funded challenge!

[Gelöscht] 2025.09.10 02:13 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Dagu007
59
Dagu007 2025.09.09 23:10 
 

The EA is now updated to 4.5 version and it has news filter. Support from the author is very good.

Barry Delhez
663
Barry Delhez 2025.09.09 19:44 
 

The EA has improved and for my time of trading it has been profitable overall. There was a rough batch of trades with a previous version and today 2 losses but still profitable overall and very safe. I recommend to start with a low lotsize and grow it as the EA will slowly grow your account.

David Wardana
32
David Wardana 2025.09.08 15:09 
 

I already used the EA from version 2, and it has improved greatly especially this version 4! it posted me 10% profit for 2.5% dd, great job Ralph ! and Ralph is a very supportive and listen to all feedbacks.

blakedrew
74
blakedrew 2025.09.07 12:28 
 

Have been trading with the Smart Prop Firm EA for about 1 month now. The product has significantly evolved since i bought it and is now quite a profitable EA. Ralph has done some fantastic improvements! Drawdowns are reduced from previous versions and profitability is higher. If you use this EA as prescribed it has great potential for some really nice gains. I do recommend for prop funded accounts/challenges. Ralph is friendly, helpful and responds to my messages when I had questions.

andrius144
136
andrius144 2025.09.06 19:01 
 

Big improvement from v2.1 to the latest version, works much better now. Ralph is very supportive and works hard to keep this EA running well.

Emmanuel Risse
422
Emmanuel Risse 2025.09.06 16:52 
 

I bought the robot in August and use it on Darwinex account, and so far very happy with the results

andywhfung
223
andywhfung 2025.09.06 15:45 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Chong Kiat Dennis Mar
743
Chong Kiat Dennis Mar 2025.09.06 12:05 
 

This product is great and has evolved from version 2.x onwards to its current state. It has become more profitable since version 4.

mowbray1
28
mowbray1 2025.09.04 16:42 
 

Ralph answered all my questions, tested before purchasing. This has good potential and Ralph puts in the work in this bot.

123
Antwort auf eine Rezension