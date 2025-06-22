Smart Prop Firm EA - entwickelt von einem 7-stelligen finanzierten Trader

- Entwickelt von einem erfahrenen, finanzstarken Trader mit mehreren verifizierten Prop-Firm-Zertifikaten (siehe Profil )





Triple-Purpose Design - Geeignet für Challenge, Funded und Live Accounts

Challenge-Konten - Optimiert, um Prop-Firm-Bewertungen zu bestehen Funded Accounts - Hält sich strikt an alle Prop-Firm-Regeln Persönliche Live-Konten - Vollständig anpassbare Risikoeinstellungen für den persönlichen Handel



- Optimiert speziell für XAUUSD (Gold) auf dem M15-Zeitrahmen

======================================== SCHLÜSSEL-EIGENSCHAFTEN ========================================

PROFESSIONELLE HANDELSLOGIK - Basiert auf einer siebenstelligen Strategie für finanzstarke Trader - Speziell für XAUUSD optimiert - Sauberes Ein- und Ausstiegsmanagement - Anpassungsfähig an die aktuellen Marktbedingungen

INTELLIGENTES ERHOLUNGSSYSTEM - Wird nur bei Bedarf aktiviert - Rückgewinnung von Verlusten in Gewinner - Schützt Ihr Kontoguthaben - Keine Martingale oder gefährlichen Methoden

ECHTES PLUG & PLAY - Funktioniert sofort nach der Installation - Keine Konfiguration erforderlich - Optimale Einstellungen vorinstalliert - Perfekt für vielbeschäftigte Trader

RISIKOMANAGEMENT - Eingebaute Schutzfunktionen - Bereit für die Herausforderungen von Prop-Firmen - Konservativ und dennoch profitabel - Bewahrt das Kapital bei Volatilität







Vollständige Randomisierung des Handels





- Einzigartige SL/TP für jeden Benutzer: Die Randomisierung stellt sicher, dass keine zwei Händler identische Levels haben

- Anti-Muster-Erkennung: Macht Ihren Handel für Broker-Algorithmen unauffindbar

- Anpassbarer Randomisierungsbereich: Feinabstimmung der Variation nach Ihren Wünschen









Intelligente Losgrößenberechnung





Zwei flexible Modi:

1. automatischer Modus: Skaliert mit der Kontogröße (0,05 Lot pro $10k)

2. fester Modus: Legen Sie Ihre bevorzugte Losgröße fest





Prop Firm Optimierte Funktionen





- Gewinnziel-Sperre: Stoppt automatisch bei Ihrem Ziel (10%, 8%, etc.)

- Option Einstiegsverzögerung: Fügen Sie 0-X Sekunden Verzögerung für einen natürlicheren Einstieg hinzu

- Unterstützung der magischen Zahl: Verwalten Sie mehrere EAs auf demselben Konto

- Richtungssteuerung: Handel in beiden Modi/Nur Kaufen/Nur Verkaufen





Lebenslange Wertgarantie





- Kostenlose Updates auf Lebenszeit zur Anpassung an Marktveränderungen

- Kontinuierliche Optimierung basierend auf echtem Prop-Firm-Feedback

- 24/7 Fehlerkorrekturen und Verbesserungen

- Neue Funktionen werden regelmäßig hinzugefügt





VIP-Support-Paket

Käufer erhalten:

- Direkten Telegram-Zugang zum Entwickler

- Persönliche Unterstützung bei der VPS-Einrichtung

- Beratung bei der Auswahl der Requisitenfirma

- Erweiterte Unterstützung bei der Konfiguration

- Insider-Tipps zur Maximierung der Erfolgsquote





Technische Spezifikationen

- Plattform: MetaTrader 5

- Mindesteinlage: $1.000 (oder Broker-Mindestbetrag)

- Unterstützte Paare: XAUUSD (Gold)

- Zeitrahmen: M15

- Hebelwirkung: 1:30 oder höher

- VPS: Empfohlen für 24/5 Betrieb









Warum Smart Prop Firm EA wählen?





Im Gegensatz zu EAs, die von Programmierern entwickelt wurden, die nie professionell gehandelt haben, wurde dieses System in den Schützengräben des echten Prop Firm

Handels. Jede Funktion befasst sich mit den tatsächlichen Herausforderungen, die bei der Verfolgung und Aufrechterhaltung von finanzierten Konten auftreten.





Hören Sie auf, sich mit der 95%igen Misserfolgsrate herumzuschlagen. Treten Sie noch heute der finanzierten Elite bei.





---

Sichern Sie sich jetzt Ihr Exemplar - der Preis wird morgen steigen.



