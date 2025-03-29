Elliott Wave EA

5
エリオット波動 EAアドバイザー (Elliott Wave EA Advisor)

説明 (Description)

Elliott Wave EA はA. メリルによって説明された M & W 波動パターンに基づくプロフェッショナルなトレーディングソリューションです。この強力なエキスパートアドバイザーは高精度で波動形成を識別し取引を行い、トレーダーにエリオット波動理論を活用するための信頼性の高い自動化ソリューションを提供します。

主な特徴 (Key Features)

  • インテリジェントパターン認識 (Intelligent Pattern Recognition) - 高度なアルゴリズムが M & W 波動パターンを卓越した精度で識別
  • デュアルシグナル技術 (Dual Signal Technology) - 進化シグナルと変異シグナルの両方を取引し、包括的な市場分析を実現
  • 柔軟な取引方向 (Flexible Trading Direction) - 買いのみ、売りのみ、または両方向の取引を選択可能
  • 適応型資金管理 (Adaptive Capital Management) - 取引スタイルに合わせた固定ボリュームまたはリスクベースのポジションサイジング
  • マルチタイムフレーム分析 (Multi-timeframe Analysis) - M15のデフォルト設定で全タイムフレームに最適化
  • 完全保護システム (Complete Protection System) - カスタマイズ可能なストップロス、テイクプロフィット、トレーリングストップ、ブレイクイーブンを含む

市場と通貨ペア (Markets and Pairs)

Elliott Wave EA は様々な市場で優れた結果を示します：

  • 外国為替ペア (Forex Pairs): EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD など
  • コモディティ (Commodities): XAUUSD (金), XAGUSD (銀), WTI (原油)
  • 暗号通貨 (Cryptocurrencies): BTCUSD, ETHUSD およびその他の主要な暗号通貨ペア
  • インデックス (Indices): US30, SPX500, NAS100, DXY など

取引ロジック (Trading Logic)

アドバイザーは以下を通じてエリオット波動理論を実装します：

  • カスタマイズ可能なパラメータを持つ高度なZigZagパターン識別
  • 進化および変異形成の認識
  • 波動完了に基づく正確なエントリーポイント計算
  • 複数の保護メカニズムを持つインテリジェントなリスク管理
  • 現在の市場状況に基づく適応型取引

パラメータの詳細説明

インジケーター設定 (Indicator Settings)

  • Depth (深さ) - ZigZagインジケータの検索ウィンドウ幅を決定。高い値はインジケータを小さな価格変動に対して鈍感にし、より重要な波を明らかにします（デフォルト：24）
  • Deviation (偏差) - 新しいZigZagポイントを形成するための最小価格変動をポイントで設定。市場ノイズに対するインジケータの感度に影響します（デフォルト：12）
  • Backstep (バックステップ) - 計算のためのデータ開始オフセットを決定。分析の初期部分での誤ったシグナルを排除するのに役立ちます（デフォルト：9）
  • HistSize (履歴サイズ) - 計算に使用される履歴バーの数を設定。パターン分析の深さに影響します（デフォルト：500）

取引設定 (Trading Settings)

  • TradeDirection (取引方向) - 許容される取引方向を設定：
    • TRADE_DIRECTION_BOTH - 両方向取引（買いと売り）
    • TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - 買いのみ
    • TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - 売りのみ
  • TradeEvolution (進化取引) - 進化シグナルでの取引を有効/無効にします（デフォルト：true）
  • TradeMutation (変異取引) - 変異シグナルでの取引を有効/無効にします（デフォルト：true）
  • TimeframeToUse (使用タイムフレーム) - 分析と取引のための時間間隔の選択（デフォルト：PERIOD_M15）

ロットとリスク設定 (Lot & Risk Settings)

  • LotMethod (ロット計算方法) - ポジションサイズ決定方法の選択：
    • LOTMODE_FIXED - 固定ロットサイズ
    • LOTMODE_RISK - リスクレベルに基づくロットサイズ計算
  • FixedLotSize (固定ロットサイズ) - 固定方式使用時のロットサイズ（デフォルト：0.01）
  • RiskLevel (リスクレベル) - リスク指向方式使用時のリスクレベル：
    • RISK_LOW - 低リスク（残高の1%）
    • RISK_MEDIUM - 中リスク（残高の2%）
    • RISK_HIGH - 高リスク（残高の3%）

ストップロスとテイクプロフィット設定 (Stop Loss and Take Profit Settings)

  • StopLoss (ストップロス) - ポイントでのストップロス値。組み込み保護システムとの最適な動作のため、値を0に設定することを推奨（デフォルト：1000）
  • TakeProfit (テイクプロフィット) - ポイントでのテイクプロフィット値。値0はテイクプロフィットを無効にします（デフォルト：500）

トレーリングストップとブレイクイーブン設定 (Trailing Stop and BreakEven Settings)

  • UseTrailingStop (トレーリングストップ使用) - アドバイザーの最適な動作のために有効にすることを推奨（デフォルト：false）
  • TrailingStart (トレーリング開始) - トレーリングストップが機能し始めるポイントでの利益（デフォルト：148）
  • TrailingStop (トレーリングストップ) - 現在価格からのトレーリングストップの距離（ポイント）（デフォルト：71）
  • TrailingStep (トレーリングステップ) - トレーリングストップを移動するステップ（ポイント）（デフォルト：21）
  • UseBreakEven (ブレイクイーブン使用) - トレーリングストップと一緒に有効にすることを推奨（デフォルト：false）
  • BreakEvenPoints (ブレイクイーブンポイント) - ポジションがブレイクイーブンに移動する利益（ポイント）（デフォルト：93）
  • BreakEvenOffset (ブレイクイーブンオフセット) - 手数料/スワップをカバーするためのブレイクイーブンレベルの追加オフセット（ポイント）（デフォルト：31）

取引ルール (Trading Rules)

  • MaxSpread (最大スプレッド) - ポジションオープンのための最大許容スプレッド（ポイント）（デフォルト：25）
  • MinutesBetweenTrades (取引間隔分) - 取引間の最小時間間隔（分）（デフォルト：39）
  • magicNumber (マジックナンバー) - アドバイザー取引のための一意の識別子（デフォルト：777）
  • TradeComment (取引コメント) - 各取引に追加されるテキストコメント（デフォルト："Elliott Wave"）
  • DailyLimit (日次制限) - 1日の取引数制限を有効/無効にします（デフォルト：true）
  • MaxOrdersPerDay (1日の最大注文数) - 日次制限が有効な場合の1日の最大取引数（デフォルト：1）
  • MinDistancePoints (最小距離ポイント) - 注文間の最小距離（ポイント）（デフォルト：388）

視覚設定 (Visual Settings)

  • ColorArrow (矢印色) - パターンポイントをマークする矢印の色（デフォルト：青）
  • ColorTrend (トレンド色) - パターンラインの色（デフォルト：金）
  • WidthTrend (トレンド幅) - パターンラインの幅（デフォルト：2）
  • BackTrend (トレンド背景) - 背景にパターンラインの表示を有効/無効にします（デフォルト：true）
  • StyleTrend (トレンドスタイル) - パターンラインのスタイル（デフォルト：実線）
  • ColorUpHLine (上部ライン色) - レジスタンスラインの色（デフォルト：青）
  • ColorDownHLine (下部ライン色) - サポートラインの色（デフォルト：赤）
  • WidthHLine (水平ライン幅) - レベルラインの幅（デフォルト：2）
  • BackHLine (水平ライン背景) - 背景にレベルラインの表示を有効/無効にします（デフォルト：true）
  • StyleHLine (水平ラインスタイル) - レベルラインのスタイル（デフォルト：実線）

使用推奨事項 (Usage Recommendations)

アドバイザーはEURUSDでの取引に既に最適化されていますが、最大効率を達成するには以下を推奨します：

  • トレーリングストップとブレイクイーブン機能を有効にする
  • 組み込み保護システムを使用するためにストップロス値を0に設定する
  • ブローカーの特性（スプレッドサイズ、執行速度など）を考慮してパラメータを調整する
  • ネッティングアカウントとヘッジングアカウントの両方で同様に効果的に機能
  • テストと馴染みのために、最初はデモアカウントで実行し、その後実取引に移行することを推奨
  • 初期推奨デポジットは$100からですが、快適な取引には$1000+を推奨

Elliott Wave EA で取引を新たなレベルに引き上げましょう - エリオット波動自動取引のためのインテリジェントソリューション！


レビュー 1
Christian Quintavalle
453
Christian Quintavalle 2025.10.19 20:36 
 

ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady

フィルタ:
