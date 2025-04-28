Swing Master EA

Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping. Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der:

Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt,

Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern,

Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading",

Ohne Martingale und ohne schweres Nachkaufen arbeitet,

Auf dem M15-Chart läuft (H1- und H4-Support kommen bald dazu),

Gleichzeitig 15 Währungspaare managed: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,

Keine Breakout-Strategien nutzt (also kein sinnloses Hinterherjagen),

Ohne extrem schnelle Ausführung oder ultraschnellen Ping stabil funktioniert,

Mit einer Mindesteinlage ab nur 200 USD durchstartet,

Jedes beliebige Hebelverhältnis unterstützt: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 oder sogar 1:1000 — ganz flexibel je nach Broker!

Standardeinstellungen zum Testen auf AUDCAD M15 Live-Signal „Swing Master Incubator“ - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (Mehrwährungsportfolio 15 Währungspaare) Live-Signal „Swing experimental M15“ - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (Mehrwährungsportfolio von 8 Währungspaaren) Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung + fertige Dateien für eine schnelle Konfiguration finden Sie hier - https://www.mql5.com/de/blogs/post/762874

Diversifikation gewinnt!

Die große Stärke dieses EAs liegt in der breiten Diversifikation. Vielleicht erzielt er auf einem einzelnen Paar keine riesigen Gewinne, aber wenn er auf 15 Paaren gleichzeitig handelt, sorgt er für stabile und stetige Performance. Also Schluss mit ewigen Backtests — schau dir an, wie der Bot auf echten Accounts richtig abliefert!

Swing-Strategie + Aufgebohrter Trading-Engine

Was läuft unter der Haube? Dieser EA tradet Reversals an Swing-Punkten. Für alle, die neu dabei sind: Ein Swing-Reversal passiert, wenn der Kurs ein neues lokales Hoch oder Tief macht und dann wieder zurückkommt. Sobald der Bot ein sauberes Swing-Setup erkennt, geht er in die Gegenrichtung und zielt auf die Rückkehr zum Durchschnittspreis. Der Swing Master EA nutzt ein Profi-Set an Tools: modifizierte Bollinger Bänder, RSI, gleitende Durchschnitte und einen spezialisierten Swing-Indikator.Dazu prüft er die aktuelle Volatilität und die Entfernung zum Take-Profit-Level, damit jede Position genug Luft zum Atmen hat.

Roadmap für die Weiterentwicklung des Swing Master EA Ich entwickle meine Produkte ständig weiter — dieser EA bildet da keine Ausnahme. Hier der Plan: Schritt 1: Einführung des "Positionstrading"-Modus — dann kannst du auch auf H1- und H4-Zeitfenstern handeln (Set-Dateien für H1 sind fertig, Sie können sie von der Handbuchseite herunterladen)

Schritt 2: Einführung des "Leichtes Nachkaufen"-Modus — der EA kann 2–3 Positionen pro Asset eröffnen, ideal für Trader, die auf aggressiveren Wachstumskurs setzen.

Lass uns gemeinsam echte Gewinne holen, Kollege!