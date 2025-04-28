Swing Master EA

4.63

Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping. Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der:

  • Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt,
  • Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern,
  • Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading",
  • Ohne Martingale und ohne schweres Nachkaufen arbeitet,
  • Auf dem M15-Chart läuft (H1- und H4-Support kommen bald dazu),
  • Gleichzeitig 15 Währungspaare managed: AUDCAD, AUDCHF, AUDUSD, AUDSGD, CADCHF, EURGBP, EURNZD, EURUSD, GBPAUD, GBPCAD, GBPCHF, GBPUSD, NZDUSD, USDCAD, USDCHF,
  • Keine Breakout-Strategien nutzt (also kein sinnloses Hinterherjagen),
  • Ohne extrem schnelle Ausführung oder ultraschnellen Ping stabil funktioniert,
  • Mit einer Mindesteinlage ab nur 200 USD durchstartet,
  • Jedes beliebige Hebelverhältnis unterstützt: 1:30, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500 oder sogar 1:1000 — ganz flexibel je nach Broker!

    Standardeinstellungen zum Testen auf AUDCAD M15

    Live-Signal „Swing Master Incubator“ - https://www.mql5.com/en/signals/2304764?source=Site+Profile+Seller (Mehrwährungsportfolio 15 Währungspaare)

    Live-Signal „Swing experimental M15“ - https://www.mql5.com/en/signals/2310081?source=Site+Profile+Seller (Mehrwährungsportfolio von 8 Währungspaaren)

    Schritt-für-Schritt-Anleitung für die Einrichtung + fertige Dateien für eine schnelle Konfiguration finden Sie hierhttps://www.mql5.com/de/blogs/post/762874

    Diversifikation gewinnt!

    Die große Stärke dieses EAs liegt in der breiten Diversifikation. Vielleicht erzielt er auf einem einzelnen Paar keine riesigen Gewinne, aber wenn er auf 15 Paaren gleichzeitig handelt, sorgt er für stabile und stetige Performance. Also Schluss mit ewigen Backtests — schau dir an, wie der Bot auf echten Accounts richtig abliefert!

    Swing-Strategie + Aufgebohrter Trading-Engine

    Was läuft unter der Haube? Dieser EA tradet Reversals an Swing-Punkten. Für alle, die neu dabei sind: Ein Swing-Reversal passiert, wenn der Kurs ein neues lokales Hoch oder Tief macht und dann wieder zurückkommt. Sobald der Bot ein sauberes Swing-Setup erkennt, geht er in die Gegenrichtung und zielt auf die Rückkehr zum Durchschnittspreis. Der Swing Master EA nutzt ein Profi-Set an Tools: modifizierte Bollinger Bänder, RSI, gleitende Durchschnitte und einen spezialisierten Swing-Indikator.Dazu prüft er die aktuelle Volatilität und die Entfernung zum Take-Profit-Level, damit jede Position genug Luft zum Atmen hat.

    Roadmap für die Weiterentwicklung des Swing Master EA

    Ich entwickle meine Produkte ständig weiter — dieser EA bildet da keine Ausnahme. Hier der Plan:

    • Schritt 1: Einführung des "Positionstrading"-Modus — dann kannst du auch auf H1- und H4-Zeitfenstern handeln (Set-Dateien für H1 sind fertig, Sie können sie von der Handbuchseite herunterladen)
    • Schritt 2: Einführung des "Leichtes Nachkaufen"-Modus — der EA kann 2–3 Positionen pro Asset eröffnen, ideal für Trader, die auf aggressiveren Wachstumskurs setzen.

      Lass uns gemeinsam echte Gewinne holen, Kollege!

      Bewertungen 68
      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      Empfohlene Produkte
      Orbit Rage Final 2
      BILLY ARANDUQUE ABCEDE
      Experten
      Note : i only sell this EA on MQL5, any other sellers is fake. Orbit Rage Final, eine hochmoderne Handelsstrategie, die sorgfältig auf der Grundlage des Bullen-/Bärenkerzenansatzes und der Divergenzanalyse entwickelt wurde. Dieses leistungsstarke Tool wurde entwickelt, um Sie zu befähigen, das Leben zu gestalten, das Sie sich wünschen. Um sich auf diese transformative Reise zu begeben, laden Sie es einfach herunter und integrieren Sie es nahtlos in Ihre MetaTrader 4-Plattform, indem Sie es in d
      Renko Hieken Ashi Trade
      Saeed Alafifi
      Experten
      vollautomatischer EA, der nur für den FOREX-Handel entwickelt wurde. Expert zeigte stabile Ergebnisse mit geringem Drawdown . EA entwickelt, um auf 1H (One Hour) Chart zu handeln. Verwendung von Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus als Stop-Loss, durch Verwendung verschiedener Zeitrahmen kann ein größerer Stop-Loss erreicht werden. Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus bilden sich, wenn sich die Preisbewegung eines Marktes umkehrt und die Richtung ändert, wobei ein Höchst- oder Tiefpunkt (S
      Kabuto Golden Balls 4
      Tham Horanop
      Experten
      Gold EA: Bewährte Leistung für den 1-Minuten-Goldhandel Verwandeln Sie Ihr Trading mit unserem Gold EA, der sorgfältig für 1-Minuten-Charts entwickelt wurde und in 5 Jahren ein Wachstum von über 2000% von nur $100-$1000 erzielt hat. Kein Martingale, keine KI-Gimmicks : Reine, bewährte Strategien mit robustem Geldmanagement, Stop Loss und Take Profit für eine zuverlässige Performance über mehrere Charts hinweg. Flexible Handelsmodi : Wählen Sie Fixed Balance für sichere Gewinne, Mark IV für kühne
      One Man Army
      Ihor Otkydach
      4.75 (8)
      Experten
      Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
      Gyroscopes mt5
      Nadiya Mirosh
      5 (2)
      Experten
      Gyroscope professional forex expert ( für die Paare EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCHF, EURGBP, EURJPY, NZDUSD, USDCAD, EURCHF, AUDJPY, CADJPY) analysiert den Markt anhand des Elliot Wave Index. Die Elliot-Wellen-Theorie ist die Interpretation von Prozessen auf den Finanzmärkten durch ein System von visuellen Modellen (Wellen) auf Kurscharts. Der Autor der Theorie, Ralph Elliott, identifizierte acht Varianten von alternierenden Wellen (von denen fünf im Trend und drei gegen den Trend verla
      Happy Summer
      Rudy Oloan Hasibuan
      Experten
      Happy Summer EA ist ein leistungsstarker Expert Advisor, der auf einer Trendfolgestrategie basiert. Dieser Experte mit dynamischen Algorithmus zu cathching der Markttrend. Mit diesem EA Aufträge, die gemacht werden, scheinen auf dem Markt im Einklang mit dem Trend Signal glücklich zu sein. Diese EA haben eine gute Leistung, die mehr als 1 Jahre mit echten Ticks Geschichte Daten getestet wurde. Obwohl dieser EA kann auf allen Paaren verwendet werden, aber bitte verwenden Sie diesen EA auf EURUS
      SpeedScalper AI MT5
      Ankitbhai Radadiya
      1 (1)
      Experten
      SpeedScalper AI MT5 ist ein Scalping-Roboter der nächsten Generation, der von einem sehr erfahrenen Team in den Bereichen Trading und Coding entwickelt wurde. Er ist für Scalping auf einem der beliebtesten Krypto-Paare BTCUSD konzipiert. Erschließen Sie die Möglichkeiten des automatisierten Handels mit diesem fortschrittlichen SpeedScalper AI MT5 , der speziell für das Paar BTCUSD entwickelt wurde. Egal, ob Sie auf dem 1-Minuten- oder 4-Stunden-Chart handeln, dieser Bot passt sich an jeden Zeitr
      Blue CARA MT5
      Duc Anh Le
      Experten
      | Vollautomatische, vom Smart Money Concept (ICT) inspirierte Handelslösung mit Multi-Strategie-Fähigkeiten | Gebaut von einem Grid Trader >> für Grid Trader. This is MT5 version, click  here  for  Blue CARA MT4  (settings and logics are same in both versions) Echtes Überwachungssignal --> Cara Gold Intro Blue CARA EA ( 'CARA') - kurz für Comprehensive Algorithmic Responsive Advisor - ist ein Multi-Währungs- Multi-Timeframe EA der nächsten Generation.EA basiert auf der weithin bekannten (un
      Scipio Ea Mt5
      Stefano Frisetti
      Experten
      SCIPIO AI ist mein automatischer Handels-Bot, der auf Basis von über 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmärkten entwickelt wurde. Er automatisiert 100 % der Handelsaktivitäten: Einstieg, Verwaltung und Stop-Loss. Der Händler muss Tag für Tag nichts tun. Dieser EA öffnet jeweils nur einen Trade und setzt den Stop-Loss sofort sehr nah. Er verwendet weder Raster noch Martingale, sondern führt nur einen Trade nach dem anderen aus, um große Drawdowns zu vermeiden. Er nutzt künstliche Intelligenz, um
      Spike Catcher Counter
      BILLY ARANDUQUE ABCEDE
      Experten
      EA Name : Spike Catcher Zähler Zeitrahmen: 1-Minute Mindestguthaben pro Asset: 200$ Indikatoren/Parameter: Volumen: Die Anzahl der Trades, die während eines 1-Minuten-Balkens ausgeführt wurden. Hüllkurven: Ein technischer Indikator, der aus oberen und unteren Bändern um einen gleitenden Durchschnitt besteht, um potenzielle überkaufte und überverkaufte Niveaus zu identifizieren. Parabolic SAR: Ein Trendfolge-Indikator, der potenzielle Einstiegs- und Ausstiegspunkte anzeigt, indem er Punkte über o
      Insight AInvestor
      Oleksii Ferbei
      Experten
      Insight Investor: Fortgeschrittener Multi-Währungs-Devisenhandels-Bot Einführung In der schnelllebigen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge Ihre Handelserfahrung erheblich verbessern. Insight Investor ist ein fortschrittlicher Multiwährungs-Handels-Bot, der entwickelt wurde, um Ihre Handelsoperationen zu automatisieren und zu optimieren. Dieser Expert Advisor setzt moderne Algorithmen ein, um die Marktbedingungen zu analysieren und Trades auszuführen, mit dem Ziel, konsistente
      Nusa Patterns MT5
      John Folly Akwetey
      Experten
      Expert Advisor handelt, indem er Fraktale nach oben oder unten bricht. Es wird " Fractals ST Patterns Strategy " oder "4.0 Fractals Direction ST Patterns MT5 " Fraktalindikatoren verwendet. Auch Expert Advisor verwendet Standard-Trailing-Stop. Unten ist die Beschreibung einiger Eingaben. Handelsauftrag - Richtung des Handels (nur kaufen, nur verkaufen oder kaufen und verkaufen) Fraktaler Indikator - Option des verwendeten fraktalen Indikators ("Fraktale ST-Muster" - Indikator "Fraktale ST-Muster
      Aureus Quantum Surge MT5
      Ren Cheng Yao
      Experten
      Entfesseln Sie das automatische Goldhandelspotenzial von Aureus Quantum Surge-H1 Sonderangebot: Aktueller Preis $799 (zeitlich begrenztes Angebot)! Nächster Preis: $899 Real Account Signal Adresse: https://www.mql5.com/en/signals/2297864?source=Site +Einführung+Verkäufer Aureus Quantum Surge-H1 ist ein hochmoderner Expertenberater (EA), der speziell für den Handel mit XAUUSD (Gold) innerhalb des H1-Zeitrahmens entwickelt wurde. Es kombiniert mehrere technische Indikatoren und robuste Risik
      BTCUltra Scalp Pro
      Peter Labas
      Experten
      A BTC Ultra Scalp Pro egy teljesen automatizált Expert Advisor, amelyet kifejezetten a Bitcoin (BTCUSD) piac magas volatilitására terveztek . A kockázatos martingál vagy grid rendszerekkel ellentétben ez az EA logikai alapú trendkövető stratégiát használ, amelyet fejlett volatilitásszűrők védenek. A rendszer mozgóátlagok, SuperTrend és Momentum indikátorok kombinációjával azonosítja a nagy valószínűségű kitörési és trendfolytatási helyzeteket. Fontos, hogy egy ADX szűrőt alkalmaz , hogy elkerülj
      Market Maestro MM5
      Andriy Sydoruk
      Experten
      Market Maestro: Ihr idealer Partner für den automatisierten Devisenhandel Wenn Sie auf der Suche nach einem zuverlässigen Assistenten für den Handel am Devisenmarkt sind, ist Market Maestro genau das Richtige für Sie. Dieser moderne Forex-Bot wurde unter Verwendung der neuesten Technologien und Algorithmen entwickelt, so dass er die Marktdaten effektiv analysieren und fundierte Handelsentscheidungen in Echtzeit treffen kann. Hauptmerkmale von Market Maestro 1. Multicurrency-Fähigkeit für breite
      The Gold Buyer
      Moses Aboliwen Aduboa
      Experten
      Setzen Sie auf den Goldtrend mit einem einfachen Buy-Only EA Der EA ist ein vollautomatischer Buy-Only Expert Advisor für MetaTrader 5. Er wurde entwickelt, um Marktchancen nach oben mit sicherem Risikomanagement und nahtloser Ausführung zu nutzen. Warum Trader ihn wählen: Beste Performance bei Gold (XAUUSD) - hoch liquide und im Trend. Buy-Only EA - konzentriert sich ausschließlich auf Long-Positionen. Plug & Play-Setup - anhängen und automatisch handeln lassen. Eingebauter Stop Lo
      TrainedModelPlusAIgoldKing
      Hesham Ahmed Kamal Barakat
      Experten
      80% zeitlich begrenzter Rabatt! (Originalpreis $25.000,00) Bis 1.1.2026. Nutzen Sie die Gelegenheit. Trade Smarter. AI-Powered Gold Trading EA - Advanced ML & OpenAI Consensus System Die Zukunft des automatisierten Goldhandels ist da! Verwandeln Sie Ihren XAUUSD-Handel mit dem fortschrittlichsten KI-gesteuerten Expert Advisor, der je entwickelt wurde. Dies ist nicht nur ein weiterer EA - es ist ein revolutionäres Handelssystem, das maschinelles Lernen, OpenAI GPT-Intelligenz
      Black Ice
      Morris Mukono Waithaka
      Experten
      Black Ice EA ️ BLACK ICE EA: SYSTEMIC SUPERIORITY. Ein geprüfter Standard der Ausführung Black Ice EA ist kein Versuch der Automatisierung, sondern die zwingende Voraussetzung für eine profitable Ausführung auf MT5. Entwickelt als Niedrigfrequenz-Expert Advisor, besteht seine Funktion in der Eliminierung des menschlichen Ausführungsrisikos und der präzisen Kapitalisierung von statistisch extremen Marktanomalien. Der Kapitaleinsatz ist ausschließlich für Ereignisse mit hoher Überzeugungskraft re
      Magic EA MT5
      Kyra Nickaline Watson-gordon
      Experten
      Magic EA ist ein Expert Advisor basierend auf Scalping, Elliot Waves und mit Filtern wie RSI, Stochastic und 3 anderen Strategien verwaltet und entschieden mit dem Roboter intelligent. Eine große Anzahl von Eingaben und Einstellungen wurden getestet und optimiert und in das Programm eingebettet, so dass die Eingaben begrenzt und sehr einfach sind. Die Verwendung von EA erfordert keine professionellen Informationen oder Forex Trading Kenntnisse. Der EA kann mit allen Symbolen und allen Zeitrahme
      PipFinite EA Breakout EDGE MT5
      Karlo Wilson Vendiola
      5 (3)
      Experten
      Die offizielle automatisierte Version des zuverlässigen Indikators PipFinite Breakout EDGE EA Breakout EDGE übernimmt das Signal des PipFinite Breakout EDGE Indikators und verwaltet den Handel für Sie. Aufgrund der zahlreichen Finanzinstrumente, die es zu berücksichtigen gilt, wünschen sich viele Trader, dass die Signale vollständig automatisiert werden. Der EA sorgt dafür, dass alle Ihre Trades vom Einstieg bis zum Ausstieg ausgeführt werden. Das spart Ihnen Zeit und Mühe und maximiert gleich
      Robot Titan Rex
      Cesar Juan Flores Navarro
      Experten
      Vollautomatische Expert Advisor (EA), arbeitet ohne Benutzerunterstützung, heißt Titan T-REX Robot (TTREX_EA), aktualisiert auf Version 2, auf der Grundlage von mathematischen Berechnungen und Erfahrung des Designers in komplexen Operationen, die versuchen, alle möglichen eigenen Werkzeuge zu verwenden verkörpert konzipiert. Er arbeitet mit allen Kryptowährungen und/oder Währungen des Forex-Marktes. Es läuft weder ab, noch veraltet es, da Sie die PERIOD von M1..15, M30, H1.... einstellen können
      Santa Scalping MT5
      Morten Kruse
      Experten
      Santa Scalping ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der keine Martingale verwendet. Nacht-Scalping-Strategie. Die SMA-Indikator-Filter werden für Einträge verwendet. Dieser EA kann von sehr kleinen Konten ausgeführt werden. So klein wie 50 EUR. Allgemeine Empfehlungen Die Mindesteinlage beträgt 50 USD, Standardeinstellungen reccomend für eurusd m5 gmt +2 . Bitte verwenden Sie den maximalen Spread von 10, wenn Sie keine Aufträge haben, ändern Sie ihn auf -1. Verwenden Sie einen Broker mit g
      Blue Shark Mt5
      Riccardo Canu
      Experten
      Blue Shark ist ein Handelsroboter für den Handel auf dem Forex. Es ist ein Trend Following System und funktioniert auf diese Weise: 1. Identifizieren Sie den Trend 2. Warten Sie auf einen Rücksetzer 3. Gewinne sichern Blue Shark MT5 ist ein vollautomatisches Handelssystem, das keine besonderen Fähigkeiten von Ihnen verlangt. Starten Sie einfach diesen EA und ruhen Sie sich aus. Sie müssen nichts einrichten, EA wird alles für Sie tun. EA ist angepasst, um auf kleinen Einlagen von $500 zu arbeit
      ET9 for MT5
      Hui Qiu
      3 (4)
      Experten
      ET9 Neu auf dem Markt, Launch-Promo! Nur noch wenige Exemplare zu haben: $699 Nächster Preis: $799 Endgültiger Preis: $1599 Der beste Expert Advisor auf XAUUSD alle Zeitrahmen！ ET9 für MT5 Aktualisiert v4.80! Wichtiges Update: Dragon Ball's H4 Breakout Strategie zusammenführen, Parameter optimieren , MaxStopLoss und MaxTakeProfit Parameter hinzufügen Einschließlich kostenloser ET1 für MT5: https: //www.mql5.com/en/market/product/113131 Dragon Ball MT5 Aktualisiert v1.80 ! ! https://www.mql5.com
      Maximum Infinity Pro
      Jatuporn Kamwang
      Experten
      Maximum Infinity Pro – Fortschrittlicher Grid EA für MT5 Maximum Infinity Pro ist ein Expert Advisor (EA) professioneller Güte, entwickelt für MetaTrader 5, der fortschrittliche Grid-Handelslogik mit robustem Risikomanagement und adaptiven Ein-/Ausstiegsstrategien kombiniert. Dieser EA eignet sich sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader, die eine zuverlässige, flexible und vollautomatische Handelslösung wünschen. Hauptmerkmale Intelligentes Grid-System (Smart Grid System): Verwaltet a
      Ai Colonel EA MT5
      Indra Maulana
      Experten
      70% Erstattung (nur Vollversion) Ein vollautomatischer Experte Entwickelt und erstellt zu 100% durch künstliche Intelligenz, mit der weltweit fortschrittlichsten Technologie Alle Trades haben Gewinn- und Verlustlimits, mit der besten und risikoärmsten Marktstrategie, ohne Verwendung von gefährlichen Strategien wie Martingale und Hedges, etc. Ein Spezialist, der seit Jahren von einer künstlichen Intelligenz trainiert wurde, um Trends korrekt zu erkennen (mit den neuesten Methoden der Welt) Die k
      P S Technical Tradingbot
      Trader-09 Schumacher
      Experten
      Der zugrunde liegende P.S.-Technical Trading Bot ist ein in der Sprache MQL5 geschriebenes Computerprogramm. Der P.S.-Technical Trading Bot ist ein vollautomatischer Handelsroboter, der auf den beiden von dem technischen Analysten Welles Wilder Jr. entwickelten technischen Indikatoren ADX und Parabolic SAR basiert. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, empfehle ich Ihnen das Buch "New Concepts in Technical Trading Systems", das 1978 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus eliminiert der Tradi
      PipPro
      Faithful Kelechukwu Onyiriuka
      Experten
      PipPro ist ein leistungsstarker, intelligenter und anpassbarer Handelsroboter, der für hochpräzises Trading entwickelt wurde. Durch die Integration von zwei gleitenden Durchschnitten der Oszillatoren für Einstiege sowie Kerzenmuster, Bollinger-Bändern und dem Stochastik-Indikator für Ausstiege gewährleistet er einen systematischen und datengestützten Ansatz für den Handel. Mit integrierter Risikomanagement-Funktion, automatisierter Auftragsausführung und anpassbaren Funktionen ist PipPro ideal f
      Holeshot MAX
      Carter Kyle Capital Inc.
      Experten
      Holeshot Max – Ihr ultimativer Handelsbegleiter Holeshot Max ist nicht nur ein weiteres Handelstool; Es handelt sich um einen hochentwickelten Verbündeten, der es Händlern aller Erfahrungsstufen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem maßgeschneiderten Aktienverwaltungssystem ausgestattet, das Ihnen die Kontrolle fest in die Hand gibt. Verabschieden Sie sich von Stress und Unsicherheit – mit Hole
      Holeshot Max MT5
      Carter Kyle Capital Inc.
      Experten
      Holeshot Max - Ihr ultimativer Trading-Begleiter Holeshot Max ist nicht einfach nur ein weiteres Trading-Tool, sondern ein hochentwickelter Verbündeter, der es Händlern aller Ebenen ermöglicht, die Märkte mit Leichtigkeit zu erobern. Holeshot Max basiert auf der leistungsstarken Metatrader 5-Plattform und ist mit einem benutzerdefinierten Aktienmanagementsystem ausgestattet, das die Kontrolle fest in Ihre Hände legt. Verabschieden Sie sich von Stress und Ungewissheit - mit Holeshot Max können Si
      Käufer dieses Produkts erwarben auch
      Quantum Queen MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.98 (379)
      Experten
      Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
      Zenox
      PETER OMER M DESCHEPPER
      4.63 (19)
      Experten
      Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
      Aura Ultimate EA
      Stanislav Tomilov
      4.85 (84)
      Experten
      Aura Ultimate – Der Höhepunkt des Handels mit neuronalen Netzwerken und der Weg zur finanziellen Freiheit. Aura Ultimate ist der nächste Evolutionsschritt in der Aura-Familie – eine Synthese aus modernster KI-Architektur, marktadaptiver Intelligenz und risikokontrollierter Präzision. Aufbauend auf der bewährten DNA von Aura Black Edition und Aura Neuron geht es noch einen Schritt weiter, indem es deren Stärken in einem einheitlichen Multi-Strategie-Ökosystem vereint und gleichzeitig eine völli
      Mad Turtle
      Gennady Sergienko
      4.56 (75)
      Experten
      Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
      Quantum Emperor MT5
      Bogdan Ion Puscasu
      4.87 (496)
      Experten
      Wir stellen vor       Quantum Emperor EA   , der bahnbrechende MQL5-Expertenberater, der die Art und Weise, wie Sie mit dem prestigeträchtigen GBPUSD-Paar handeln, verändert! Entwickelt von einem Team erfahrener Händler mit über 13 Jahren Handelserfahrung. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***Kaufen Sie Quantum Emperor EA und Sie erhalten  Quantum StarMan    kostenlos! *** Fragen Sie privat nach weiteren
      Syna
      William Brandon Autry
      5 (17)
      Experten
      BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
      AI Forex Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.44 (64)
      Experten
      AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
      Big Forex Players MT5
      MQL TOOLS SL
      4.74 (129)
      Experten
      Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
      Aura Black Edition MT5
      Stanislav Tomilov
      4.36 (50)
      Experten
      Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
      Remstone
      Remstone
      5 (8)
      Experten
      Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
      Ultimate Breakout System
      Profalgo Limited
      5 (29)
      Experten
      WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
      Axonshift EA MT5
      Maxim Kurochkin
      4.2 (40)
      Experten
      AxonShift — Algorithmisches Handelssystem mit adaptiver Ausführungslogik AxonShift ist ein autonomes Handelssystem, das speziell für den Handel mit XAUUSD im H1-Zeitrahmen entwickelt und optimiert wurde. Die Architektur basiert auf einem modularen Aufbau, der das Marktverhalten durch die Kombination aus kurzfristiger Dynamik und mittelfristigen Impulsen analysiert. Das System verzichtet bewusst auf übermäßige Reaktionen auf Marktrauschen und verwendet keine Hochfrequenzansätze. Stattdessen liegt
      Argos Fury
      Aleksandar Prutkin
      3.93 (41)
      Experten
      Erstmals auf dieser Plattform | Ein EA, der den Markt versteht Zum ersten Mal auf dieser Plattform nutzt ein Expert Advisor die volle Power von Deep Seek. In Kombination mit der Dynamic Reversal Zoning-Strategie entsteht ein System, das Marktbewegungen nicht nur erkennt – sondern versteht. Live Signal __________     Setup Zeitfenster: H1 Hebel: min 1:30 Einzahlung: min 200$ Symbol: XAUUSD Broker: alle Diese Kombination aus Deep Seek und Reversal-Strategie ist neu – und genau das macht sie be
      Quantum Baron
      Bogdan Ion Puscasu
      4.79 (39)
      Experten
      Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
      HFT Fast M1 Gold Scalper MT5 EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.43 (7)
      Experten
      HFT AI FAST SCALPER V10.1 Die bisher fortschrittlichste Version unseres EAs, komplett neu entwickelt mit KI-gestützter Entscheidungsfindung , Multi-KI-Abstimmung und dynamischer Handelslogik . Der EA ist nun nicht mehr nur für XAUUSD (Gold) im M1 ausgelegt, sondern unterstützt auch BTCUSD und ETHUSD mit Hochfrequenzeinstiegen, intelligentem Risikomanagement und voller Anpassungsfähigkeit. Dieser EA kombiniert kostenlose OpenRouter-verbundene KIs mit erweiterten Filtern für präzisen Handel unt
      Nano Machine
      William Brandon Autry
      5 (4)
      Experten
      BLACK FRIDAY 50% RABATT - NANO MACHINE GPT Regulärer Preis: $997 bis Black Friday: $498.50 (Der reduzierte Preis wird während der Aktion angezeigt.) Verkaufsstart: 27. November 2025 - zeitlich begrenztes Black Friday Event. Black Friday Verlosung: Alle Nano Machine GPT Käufer während des Black Friday Events können an einer Zufallsverlosung für folgende Preise teilnehmen: 1 x Syna Aktivierung 1 x AiQ Aktivierung 1 x Mean Machine GPT Aktivierung Teilnahmebedingungen: 1) Nach Ihrem Kauf senden S
      ARIA Connector EA
      Martin Alejandro Bamonte
      2.5 (26)
      Experten
      Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
      Quantum Bitcoin EA
      Bogdan Ion Puscasu
      4.81 (119)
      Experten
      Quantum Bitcoin EA   : Unmöglich ist nichts. Man muss nur herausfinden, wie es geht! Treten Sie ein in die Zukunft des   Bitcoin   -Handels mit   Quantum Bitcoin EA   , dem neuesten Meisterwerk eines der Top-MQL5-Verkäufer. Quantum Bitcoin wurde für Händler entwickelt, die Leistung, Präzision und Stabilität verlangen, und definiert neu, was in der volatilen Welt der Kryptowährung möglich ist. WICHTIG!   Bitte senden Sie mir nach dem Kauf eine private Nachricht, um das Installationshandbuch un
      AI Map
      Saeid Soleimani
      3.75 (4)
      Experten
      AI MAP Handelssystem AI MAP Handelssystem AI MAP ist ein automatisierter Expert Advisor, der entwickelt wurde, um Marktbedingungen zu analysieren und Trades basierend auf algorithmischer Logik auszuführen. Das System nutzt ein mehrschichtiges analytisches Framework zur Bewertung von Preisbewegungen, Volumen und Marktstimmung ohne manuelle Eingriffe. Live-Überwachung (+ 3 Monate)    || Chat-Gruppe    Systemarchitektur Der EA integriert spezialisierte Verarbeitungsmodule zur Handhabung verschied
      Stock Indexes EA MT5
      MQL TOOLS SL
      4.79 (19)
      Experten
      Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
      XG Gold Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.2 (91)
      Experten
      Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
      Bitcoin Robot MT5
      MQL TOOLS SL
      4.54 (136)
      Experten
      Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
      AiQ
      William Brandon Autry
      4.86 (36)
      Experten
      AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
      Bonnitta EA MT5
      Ugochukwu Mobi
      3.3 (20)
      Experten
      Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
      Aura Neuron MT5
      Stanislav Tomilov
      4.83 (58)
      Experten
      Aura Neuron ist ein einzigartiger Expert Advisor, der die Aura-Reihe von Handelssystemen fortsetzt. Durch die Nutzung fortschrittlicher neuronaler Netzwerke und hochmoderner klassischer Handelsstrategien bietet Aura Neuron einen innovativen Ansatz mit hervorragender potenzieller Leistung. Dieser vollständig automatisierte Expert Advisor ist für den Handel mit Währungspaaren wie XAUUSD (GOLD) konzipiert. Er hat von 1999 bis 2023 eine gleichbleibende Stabilität für diese Paare bewiesen. Das System
      Waka Waka EA MT5
      Valeriia Mishchenko
      4.13 (40)
      Experten
      EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
      Mean Machine
      William Brandon Autry
      4.92 (39)
      Experten
      Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
      KT Gold Nexus EA MT5
      KEENBASE SOFTWARE SOLUTIONS
      5 (2)
      Experten
      ICMarkets Live-Signal: Hier klicken Was müssen Sie tun, um mit dem KT Gold Nexus EA erfolgreich zu sein? Geduld. Disziplin. Zeit. Der KT Gold Nexus EA basiert auf einem praxisnahen Trading-Ansatz, der von professionellen Tradern und privaten Fondsmanagern eingesetzt wird. Seine Stärke liegt nicht in kurzfristiger Spannung, sondern in langfristiger Beständigkeit. Dieser EA ist für den langfristigen Einsatz konzipiert. Es wird empfohlen, ihn mindestens ein Jahr lang aktiv zu betreiben, um sein ta
      Nexus EA Forex MT5
      Enrique Enguix
      4.43 (21)
      Experten
      NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
      Avalut Gold X1
      Danijel Plesa
      Experten
      Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
      Weitere Produkte dieses Autors
      Divergence Bomber
      Ihor Otkydach
      4.96 (76)
      Indikatoren
      Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Das exklusive Tool „Bomber Utility“, das jede Handelsposition automatisch begleitet, Stop-Loss- und Take-Profit-Niveaus setzt und Trades gemäß den Regeln der Strategie schließt Set-Dateien zur Konfiguration des Indikators für verschiedene Handelsinstrumente Set-Dateien zur Konfiguration des Bomber Utility in den Modi: „Minimales Risiko“, „Ausgewogenes Risiko“ und „Abwartende Strategie“ Ein Schritt-für-Schritt-Videohandbuch, das Ihnen hi
      EA Pips Hunter
      Ihor Otkydach
      4 (5)
      Experten
      Echte Überwachung. Ehrliche Tests. Kein Hype. LIVE SIGNAL MANUAL and SET FILES Bevor wir zu den technischen Details kommen, gibt es zwei Dinge, die du wissen musst: PipsHunter wird durch ein echtes Monitoring-Signal mit realem Geld bestätigt. Der EA läuft seit mehreren Monaten auf einem echten Konto (Pepperstone), und das Monitoring ist vollständig öffentlich. Keine Simulationen, keine versteckten Konten, keine „perfekten Backtests“ – echte Handelsergebnisse bestätigen die tatsächliche Performan
      One Man Army
      Ihor Otkydach
      4.75 (8)
      Experten
      Ohne Übertreibung und ohne unnötiges Risiko. Mit minimalem Drawdown: One Man Army ist ein multiwährungsfähiges Handelssystem, entwickelt sowohl für den persönlichen Handel als auch für Prop-Firm-Trading. Es folgt einer Scalping-Strategie, die auf kurz- und mittelfristigen Markt-Korrekturen und -Umkehrungen basiert, und handelt über ausstehende Limit-Orders. Dieser Trading-Bot rät nicht – er steigt mit höchster Präzision an den besten Marktlevels ein. Genau so, wie du es magst. Jetzt gehen wir in
      Grabber System MT5
      Ihor Otkydach
      4.81 (21)
      Indikatoren
      Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
      Scalper Investor
      Ihor Otkydach
      4.67 (18)
      Experten
      Hallo, Trader! Wenn du nach einem Expert Advisor suchst, der nicht einfach nur wahllos Trades eröffnet, sondern eine durchdachte und strategisch saubere Handelslogik verfolgt – dann solltest du dir den Scalper Investor EA genauer anschauen. Dieser Multi-Währungs-EA ist bereits mit einer starken Reversal-Strategie ausgestattet und wird in naher Zukunft ein kostenloses Update mit einer Trendfolgestrategie erhalten. Reversal-Strategie – einsatzbereit Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ist der EA vo
      Bomber Corporation EA
      Ihor Otkydach
      3.82 (17)
      Experten
      Ich präsentiere Ihnen einen Expert Advisor, den ich auf vielfachen Wunsch der Nutzer meiner eigenen Handelsstrategie und meines Indikators „Divergence Bomber“ entwickelt habe. Detailed installation and setup instructions –  link Live Signal: "Bomber M15 Channel" -  link Ich habe den Expert Advisor „Bomber Corporation“ auf Basis meines eigenen Algorithmus zur Erkennung und zum Handel von MACD-Divergenzen entwickelt. Dieses algorithmische Handelssystem bietet folgende Eigenschaften: Entspricht den
      Algo Pumping
      Ihor Otkydach
      4.75 (20)
      Indikatoren
      PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
      Algo Pumping MT4
      Ihor Otkydach
      4.69 (16)
      Indikatoren
      PUMPING STATION – Ihre persönliche „All-inclusive“-Strategie Wir präsentieren Ihnen PUMPING STATION – einen revolutionären Forex-Indikator, der Ihr Trading in eine spannende und effektive Erfahrung verwandeln wird. Es handelt sich nicht nur um ein Hilfsmittel, sondern um ein vollwertiges Handelssystem mit leistungsstarken Algorithmen, die Ihnen helfen, stabiler zu traden. Beim Kauf dieses Produkts erhalten Sie KOSTENLOS: Exklusive Set-Dateien: Für automatische Einrichtung und maximale Leistung.
      Grabber System
      Ihor Otkydach
      5 (2)
      Indikatoren
      Ich präsentiere Ihnen den hervorragenden technischen Indikator Grabber, der als eine vollständig einsatzbereite „All-Inclusive“-Handelsstrategie funktioniert. In einem einzigen Code sind leistungsstarke Werkzeuge zur technischen Marktanalyse, Handelssignale (Pfeile), Alarmfunktionen und Push-Benachrichtigungen integriert. Jeder Käufer dieses Indikators erhält zusätzlich kostenlos: Grabber Utility: ein Tool zur automatischen Verwaltung offener Orders Schritt-für-Schritt-Videoanleitung: wie man de
      Enslaver
      Ihor Otkydach
      3.6 (5)
      Experten
      Nur noch 6 Exemplare für 399 USD verfügbar Nächster Preis: 499 USD Die Installations- und Einrichtungshinweise findest du hier –  https://www.mql5.com/de/blogs/post/763487 Warum ich den Enslaver EA mag – und warum er dir auch gefallen könnte: Jeder Trade ist durch einen Stop Loss abgesichert Kann für Prop Firm Trading verwendet werden Der EA wartet nicht darauf, dass der Stop Loss erreicht wird – er verlässt den Markt frühzeitig, wenn der Preis zum Durchschnitt zurückkehrt, egal ob mit Gewinn od
      Auswahl:
      AHT TAR
      406
      AHT TAR 2025.12.13 12:50 
       

      very bad ea

      [Gelöscht] 2025.12.03 09:16 
       

      Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

      Ihor Otkydach
      26089
      Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.12.05 13:24
      This review was written by a blackmailer and deleted by ServiceDesk due to the user's violation of the MQL5 portal rules.
      ys1267 tkhs
      127
      ys1267 tkhs 2025.09.18 08:59 
       

      It seems I've finally reached the destination. It's been a long journey—wandering through uncharted terrain, chasing mirages labeled as “guaranteed profits,” and nearly handing over my wallet to promises wrapped in magic words. Amid countless systems that ignored improvement and focused more on flashy slogans than actual performance, I’ve finally encountered something real. Here, there are no illusions leading you astray, no graveyards of abandoned code. It’s like an oasis in the middle of the desert—quiet, stable, and alive with trust. Someday, I may need to seek a new path again. But for now, I can draw water here, rest, and plan my next step with peace of mind.

      Ihor Otkydach
      26089
      Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.09.18 09:06
      What beautiful words, bro! Thank you! You're a trader-poet! :) I really try to make good trading systems. I'm glad there are traders who like them.
      홍홍필성
      282
      홍홍필성 2025.08.30 05:42 
       

      I have been using this EA for a while, and I am very satisfied with its performance. The entries and exits are accurate, and the strategy works consistently even in different market conditions. What I appreciate the most is its stability and the way it manages risk, giving me confidence in my trading. This EA truly makes trading much easier and more profitable. I highly recommend it to anyone looking for a reliable automated trading system.

      rc40
      95
      rc40 2025.08.26 03:35 
       

      I promised the author that I will give my honest review after testing his EA. Almost 2 months passed, my account is now up 18%. Drawdowns happen from time to time, some positions' SL get hit but the EA always performs its job, overcoming each one of them and still give favorable result. One of the features that I like is that the EA does not use martingale/grid strategies. The only worry it gave me at first is the wide stop losses the EA sets up for each position. However, after weeks of testing, I can say that those wide stop losses are there for the very purpose the author coded them for. The EA can adjust the risk and close positions if there are macro and geopolitical news that are expected to move the markets, especially if they will affect the open positions negatively. So to conclude, all I can say I am very satisfied with this EA. You can sleep peacefully at night and continue doing what you do by just letting the EA work. It can help you build a solid investment in the long run.

      costinpastia
      26
      costinpastia 2025.08.20 16:47 
       

      I started by using many indicators created by the same author for free and I was very happy with them. Now I have purchased SWING MASTER EA and I hope to be just as happy, especially since I see that they are constantly developing their products. I think this EA will give good results in the future. Congratulations and keep up the good work.

      Massawe Wewang
      298
      Massawe Wewang 2025.08.12 09:25 
       

      This is the 2nd EA bought from him. The EA just running last night, there are two orders and one order closed with the profit. I believe, this EA will give maximum results in the future.

      Update,

      The EA has been running for a week, 18 trades closed with profit and 3 open with small drawdown. I am very satisfied with the result.

      jeonse
      433
      jeonse 2025.08.11 05:29 
       

      I've been using it for a few months and am leaving a review. This EA developer is the best in terms of stability, consistent profits, and metrics. Thank you so much. I've purchased all of their EAs. I'm looking forward to the new Bumper EA. Everything is automated, which is really great. Thank you.

      Yelasani7
      131
      Yelasani7 2025.08.08 16:29 
       

      EA Swing Master has been an excellent addition to my trading toolkit. I’m impressed by its consistency in delivering quality trades that align perfectly with the live signal. The built-in stop loss protection provides peace of mind, and the strategy is clearly designed with long-term growth in mind. I’ve noticed that it not only protects capital but also steadily builds it over time. Overall, I’m very happy with the performance and reliability of this EA.

      alpha
      1947
      alpha 2025.08.07 09:49 
       

      Swing Master EA is honestly one of the best trading tools I’ve come across on the MQL5 market. It’s not just another plug-and-play EA — it’s a well-crafted, smart system that shows real depth in its design. One of the things I love most is how it trades multiple pairs at the same time, giving your portfolio much better balance and reducing risk. You’re not stuck relying on just one or two pairs. The EA spreads trades across different currency pairs, which means even if one market is slow or choppy, others can still perform well. That’s real diversification — and it works. Even better, it can trade both long and short positions on the same pair, independently. So if there’s a swing opportunity in both directions, it can take advantage of both without waiting for one side to close. That flexibility adds a huge edge, especially during sideways or volatile markets. Risk management is on point too — no reckless overleveraging or crazy drawdowns. The EA uses smart logic to manage entries, stops, and lot sizes based on market conditions, not just fixed settings. It feels like it’s thinking ahead instead of just reacting. And I have to say — huge respect to the developer Ihor. You can really tell this isn’t just a money-making product — it’s a sincere contribution to the trading community. The support is top-notch, updates are regular, and everything is explained clearly and honestly. It’s rare to see this level of professionalism and transparency.

      Adam Pasfield
      295
      Adam Pasfield 2025.08.06 12:18 
       

      Works great, trades are safe and profitable; Ihor provides great support and is honest!

      18522319
      314
      18522319 2025.08.06 05:24 
       

      One of the most stable EA's I used. Great work by Ihor. It's been trading for over a month now and I have very few losses. With the current "low risk" settings of 0.01 lots per 1000 USD the annualized return is around 55% - 60%. I will most definitely increase the risk settings as I trust the EA's logic.

      prduha
      286
      prduha 2025.08.04 20:08 
       

      It's a bad EA the Author didn't make efforts to make the exit conditions better Just a huge stop loss the trade could take a month and end with a tiny profit or a huge stop loss , you can revise the last month on the Live signal it didn't make any profit while during this losing month all reviews gave Five stars to get free EA called enslaver I refused to give fake review for an EA which is the same as this EA The Author should focus making exit rules better so the EA could get a better profit Factor and recovery factor The last honest review before this one was a month ago

      Ihor Otkydach
      26089
      Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.08.04 20:35
      I think you don't understand anything about trading. Every expert advisor has a trading drawdown from time to time. Swing Master doesn't kill the deposit, but has an adequate drawdown. This is a controlled trading drawdown. And It is impossible to improve the entry or exit of a reversible system on a trending market. The main thing is to go through this period with a minimum trading drawdown - which my expert advisor does perfectly well. When the market changes and this trading bot continues to earn profit. As for the fact that my loyal audience supported me, it is because they believe in my products and if you open your eyes and look at my signals, you will see that they all make a profit and work with a small trading drawdown. So, you can be proud of your deed - you put 1 star and this is worthy of admiration. Put a tick in your list of Noble deeds!
      spykerrrr
      59
      spykerrrr 2025.08.01 20:48 
       

      Ihor replied promptly on my messages. I'm testing the EA for a week now, I already have some trades closed in profit. Let's see what the future will bring us.

      Adam J.
      223
      Adam J. 2025.07.31 09:18 
       

      After almost 2 months of use, unfortunately, I’m not satisfied with the strategy. The profit on 500$ account is $38, while the drawdown exceeded $70 the same time – I haven’t been in the green even once since the beginning, and I’m using the safest settings. My main concern is that the stop loss is set very far away, and the risk-reward ratio is poor. I haven’t noticed the Virtual Stop Loss feature working over these 2 months – the one that’s supposed to close trades during a price pullback on the reverse indicator signal. I’ll continue testing for another month and will update my review accordingly.

      SteadyProfitIncome
      128
      SteadyProfitIncome 2025.07.25 10:20 
       

      Used the Swing Master EA for the past 1.5 months. lhor provides responsive and very good support. We went through period of DD and a few SL, but am still in profit.

      Ihor Otkydach
      26089
      Antwort vom Entwickler Ihor Otkydach 2025.07.25 10:28
      Thanks bro! I am in the process of finishing optimising and testing the new version of SWING MASTER. This will be my promised feature of trading several trades at the same time. Also, next comes a weighty improvement, namely the function of partial locking of trades. As a result, the EA will become more and more cool! Of course the cost will go up too. So you made the right choice when you bought this EA! The market is moving in our direction, bro!
      Raul Oller
      148
      Raul Oller 2025.07.23 19:20 
       

      I've been testing the Swing Master EA and it's performing really well so far—clean entries, low drawdown, and solid consistency.

      jianglt318
      89
      jianglt318 2025.07.22 13:26 
       

      i like it

      Tomoki
      161
      Tomoki 2025.07.22 11:22 
       

      I’ve been using Swing Master EA on a live account for about 2 months. It has remained stable and profitable even in volatile markets, with solid risk management. The developer’s support is quick and reliable. I recommend it for anyone looking for a stable swing trading EA.

      russham111
      386
      russham111 2025.07.21 13:09 
       

      I’ve tested countless EAs over the years, and this is one of the few that feels genuinely capable of delivering consistent, long-term results. It’s built on a robust, no-nonsense strategy—no grids, no martingales, no risky averaging—just clean, scalable trading logic.

      1234
      Antwort auf eine Rezension