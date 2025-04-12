Venom Us30 Scalp
- Experten
- Antoine Melhem
- Version: 1.9
- Aktualisiert: 22 Mai 2025
- Aktivierungen: 10
Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS
DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD
Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE, wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist.
Verwenden Sie ausschließlich denH1
⚠️ Warnung: Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen.
Was ist Venom US30 Scalp?
Venom US30 Scalp ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem US30 (Dow-Jones-Index) auf demH1
-Zeitrahmen optimiert wurde.
Dieser EA basiert ausschließlich auf einem proprietären mathematischen Algorithmus – keine Indikatoren, kein Handel basierend auf Nachrichten, und definitiv keine Grid- oder Martingale-Strategien.
Entwickelt von Venom Labs für Trader, die Präzision, Disziplin und nachhaltiges Wachstum höher schätzen als riskante Methoden oder kurzlebige Trends.
Wie es funktioniert (Strategielogik)
Venom US30 Scalp nutzt ein fortschrittliches mathematisches Modell, das ausschließlich mit Trends arbeitet und mehrere Bestätigungen abwartet, bevor es Trades ausführt.
Trades erfolgen nur dann, wenn klare, mathematisch verifizierte trendbasierte Möglichkeiten vorhanden sind – keine Spekulationen oder Überoptimierung.
-
Trendfolgestrategie mit mehreren Bestätigungen
-
Strenges internes Risikomanagement
-
Klare Einstiege, schnelle und präzise Ausstiege
-
Dynamisches Risiko-Ertrags-Verhältnis
-
Basis-Trade startet mit 0,1 Lot, anschließend nach gewählter Lotgröße
-
Standard: 0,01 Lot pro 100 $ Kapital (anpassbar)
-
Zusätzliche Risikoeinstellung, um das Basis-Lot bei Kontowachstum zu erhöhen
Systemanforderungen & Einstellungen
|Einstellung
|Wert
|Handelspaar
|US30 (Dow-Jones-Index)
|Zeitrahmen
|H1
|Mindesteinzahlung
|100 $
|Lot-Größe
|Fest oder Auto-Wachstum
|Schutzmechanismus
|Ja (Maximale Margin-Ebene festgelegt)
|Take Profit/SL
|Dynamisch
|Max. offene Trades
|1 bis 10
|Hebelwirkung
|Beliebig
|Kontotyp
|Beliebig (Raw, ECN, Cent, Standard)
|News-Filter
|Nicht verwendet
|VPS empfohlen
|Ja – 24/5-Betrieb empfohlen
Live-Signalüberwachung
Venom US30 Scalp betreibt das Live-Signal Venom US30 – eine rigoros getestete Konfiguration mit mittlerem bis hohem Risiko und überdurchschnittlichem Wachstum.
Seit 2022 zeigen umfangreiche Backtests eine robuste Performance, ohne jemals Konten zu zerstören.
Wie einzurichten
-
Öffnen Sie ein US30-Chart auf H1
-
Fügen Sie Venom US30 Scalp hinzu
-
Wählen Sie die Lot-Größe: Fest oder Auto-Wachstum
-
Aktivieren Sie Auto-Trading
-
Lassen Sie den EA kontinuierlich laufen (VPS für optimale Ergebnisse empfohlen)
-
Eine detaillierte Einrichtungshilfe finden Sie in unserem YouTube-Video
Keine komplexe Optimierung notwendig – sofort einsatzbereit.
Wichtige Parameter
|Parameter
|Beschreibung
|MagicNumber
|Eindeutige Kennung für Trades
|RiskSetting
|Optional: Basis-Lot bei Kontowachstum erhöhen
|LotMode
|Fest oder Auto-Wachstum (automatische Lotgröße)
|FreeMarginCheck
|Mindest-Margin-Sicherheitsschwelle
|Buy/Sell
|Kauf, Verkauf oder beides wählen
Warum Venom US30 Scalp wählen?
-
Einzigartige mathematische Logik – keine Indikatoren oder Kopien
-
Echtes, transparentes Risikomanagement
-
Broker-unabhängig – kompatibel mit allen Kontotypen
-
Langfristige, beständige Logik – anpassungsfähig und zukunftssicher
-
Minimaler Aktualisierungsbedarf – zukunftssicheres Design
-
Engagierter Support von Venom Labs
-
Kostenlose lebenslange Updates
Support
Fragen? Wir sind für Sie da.
Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht auf MQL5. Sie erhalten Unterstützung bei Einrichtung, Optimierungen oder sonstigen Anliegen. Wir verkaufen exklusiv auf MQL5; Versionen aus anderen Quellen sind nicht autorisiert und werden nicht unterstützt.
Mehrsprachiger Support
Diese Beschreibung ist vollständig übersetzt in:
Russisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Koreanisch und Türkisch.
Für Trader, die Präzision verlangen
Venom US30 Scalp ist kein Glücksspiel – es richtet sich an disziplinierte Trader, die mathematische Genauigkeit, Transparenz beim Risiko und nachgewiesene Zuverlässigkeit schätzen.
Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)