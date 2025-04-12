Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS

Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE, wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist.

Verwenden Sie ausschließlich denH1



⚠️ Warnung: Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen.

Was ist Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem US30 (Dow-Jones-Index) auf demH1

-Zeitrahmen optimiert wurde.

Dieser EA basiert ausschließlich auf einem proprietären mathematischen Algorithmus – keine Indikatoren, kein Handel basierend auf Nachrichten, und definitiv keine Grid- oder Martingale-Strategien.

Entwickelt von Venom Labs für Trader, die Präzision, Disziplin und nachhaltiges Wachstum höher schätzen als riskante Methoden oder kurzlebige Trends.

Wie es funktioniert (Strategielogik)

Venom US30 Scalp nutzt ein fortschrittliches mathematisches Modell, das ausschließlich mit Trends arbeitet und mehrere Bestätigungen abwartet, bevor es Trades ausführt.

Trades erfolgen nur dann, wenn klare, mathematisch verifizierte trendbasierte Möglichkeiten vorhanden sind – keine Spekulationen oder Überoptimierung.

Trendfolgestrategie mit mehreren Bestätigungen

Strenges internes Risikomanagement

Klare Einstiege, schnelle und präzise Ausstiege

Dynamisches Risiko-Ertrags-Verhältnis

Basis-Trade startet mit 0,1 Lot, anschließend nach gewählter Lotgröße

Standard: 0,01 Lot pro 100 $ Kapital (anpassbar)

Zusätzliche Risikoeinstellung, um das Basis-Lot bei Kontowachstum zu erhöhen

Systemanforderungen & Einstellungen

Einstellung Wert Handelspaar US30 (Dow-Jones-Index) Zeitrahmen H1 Mindesteinzahlung 100 $ Lot-Größe Fest oder Auto-Wachstum Schutzmechanismus Ja (Maximale Margin-Ebene festgelegt) Take Profit/SL Dynamisch Max. offene Trades 1 bis 10 Hebelwirkung Beliebig Kontotyp Beliebig (Raw, ECN, Cent, Standard) News-Filter Nicht verwendet VPS empfohlen Ja – 24/5-Betrieb empfohlen

Live-Signalüberwachung

Venom US30 Scalp betreibt das Live-Signal Venom US30 – eine rigoros getestete Konfiguration mit mittlerem bis hohem Risiko und überdurchschnittlichem Wachstum.

Seit 2022 zeigen umfangreiche Backtests eine robuste Performance, ohne jemals Konten zu zerstören.

Wie einzurichten

Öffnen Sie ein US30-Chart auf H1

Fügen Sie Venom US30 Scalp hinzu

Wählen Sie die Lot-Größe: Fest oder Auto-Wachstum

Aktivieren Sie Auto-Trading

Lassen Sie den EA kontinuierlich laufen (VPS für optimale Ergebnisse empfohlen)

Eine detaillierte Einrichtungshilfe finden Sie in unserem YouTube-Video

Keine komplexe Optimierung notwendig – sofort einsatzbereit.

Wichtige Parameter

Parameter Beschreibung MagicNumber Eindeutige Kennung für Trades RiskSetting Optional: Basis-Lot bei Kontowachstum erhöhen LotMode Fest oder Auto-Wachstum (automatische Lotgröße) FreeMarginCheck Mindest-Margin-Sicherheitsschwelle Buy/Sell Kauf, Verkauf oder beides wählen

Warum Venom US30 Scalp wählen?

Einzigartige mathematische Logik – keine Indikatoren oder Kopien

Echtes, transparentes Risikomanagement

Broker-unabhängig – kompatibel mit allen Kontotypen

Langfristige, beständige Logik – anpassungsfähig und zukunftssicher

Minimaler Aktualisierungsbedarf – zukunftssicheres Design

Engagierter Support von Venom Labs

Kostenlose lebenslange Updates

Support

Fragen? Wir sind für Sie da.

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht auf MQL5. Sie erhalten Unterstützung bei Einrichtung, Optimierungen oder sonstigen Anliegen. Wir verkaufen exklusiv auf MQL5; Versionen aus anderen Quellen sind nicht autorisiert und werden nicht unterstützt.

Mehrsprachiger Support

Diese Beschreibung ist vollständig übersetzt in:

Russisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Koreanisch und Türkisch.

Für Trader, die Präzision verlangen

Venom US30 Scalp ist kein Glücksspiel – es richtet sich an disziplinierte Trader, die mathematische Genauigkeit, Transparenz beim Risiko und nachgewiesene Zuverlässigkeit schätzen.



