Venom Us30 Scalp

5

Venom US30 Scalp – Präzises US30-Scalping entwickelt von VENOM LABS

DER EA, DER IHR KONTO NIEMALS ZERSTÖREN WIRD


SIGNAL : https://www.mql5.com/en/signals/2339304



Für Broker mit einer anderen Zeitzone (wie Exness) setzen Sie den letzten Parameter bitte auf TRUE, wenn Ihr Broker nicht GMT+3 ist.
Verwenden Sie ausschließlich denH1


⚠️ Warnung: Falsche Zeitzonen- oder Zeitrahmeneinstellungen können zu Fehlfunktionen des EAs führen.

EINSTIEGSPREIS NUR FÜR 24 STUNDEN! Sichern Sie sich jetzt Ihre Kopie!

Was ist Venom US30 Scalp?

Venom US30 Scalp ist ein vollständig automatisierter Expert Advisor (EA), der speziell für den Handel mit dem US30 (Dow-Jones-Index) auf demH1

-Zeitrahmen optimiert wurde.

Dieser EA basiert ausschließlich auf einem proprietären mathematischen Algorithmus – keine Indikatoren, kein Handel basierend auf Nachrichten, und definitiv keine Grid- oder Martingale-Strategien.

Entwickelt von Venom Labs für Trader, die Präzision, Disziplin und nachhaltiges Wachstum höher schätzen als riskante Methoden oder kurzlebige Trends.

Wie es funktioniert (Strategielogik)

Venom US30 Scalp nutzt ein fortschrittliches mathematisches Modell, das ausschließlich mit Trends arbeitet und mehrere Bestätigungen abwartet, bevor es Trades ausführt.

Trades erfolgen nur dann, wenn klare, mathematisch verifizierte trendbasierte Möglichkeiten vorhanden sind – keine Spekulationen oder Überoptimierung.

  • Trendfolgestrategie mit mehreren Bestätigungen

  • Strenges internes Risikomanagement

  • Klare Einstiege, schnelle und präzise Ausstiege

  • Dynamisches Risiko-Ertrags-Verhältnis

  • Basis-Trade startet mit 0,1 Lot, anschließend nach gewählter Lotgröße

  • Standard: 0,01 Lot pro 100 $ Kapital (anpassbar)

  • Zusätzliche Risikoeinstellung, um das Basis-Lot bei Kontowachstum zu erhöhen

Systemanforderungen & Einstellungen

Einstellung Wert
Handelspaar US30 (Dow-Jones-Index)
Zeitrahmen H1
Mindesteinzahlung 100 $
Lot-Größe Fest oder Auto-Wachstum
Schutzmechanismus Ja (Maximale Margin-Ebene festgelegt)
Take Profit/SL Dynamisch
Max. offene Trades 1 bis 10
Hebelwirkung Beliebig
Kontotyp Beliebig (Raw, ECN, Cent, Standard)
News-Filter Nicht verwendet
VPS empfohlen Ja – 24/5-Betrieb empfohlen

Live-Signalüberwachung

Venom US30 Scalp betreibt das Live-Signal Venom US30 – eine rigoros getestete Konfiguration mit mittlerem bis hohem Risiko und überdurchschnittlichem Wachstum.

Seit 2022 zeigen umfangreiche Backtests eine robuste Performance, ohne jemals Konten zu zerstören.

Wie einzurichten

  • Öffnen Sie ein US30-Chart auf H1

  • Fügen Sie Venom US30 Scalp hinzu

  • Wählen Sie die Lot-Größe: Fest oder Auto-Wachstum

  • Aktivieren Sie Auto-Trading

  • Lassen Sie den EA kontinuierlich laufen (VPS für optimale Ergebnisse empfohlen)

  • Eine detaillierte Einrichtungshilfe finden Sie in unserem YouTube-Video

Keine komplexe Optimierung notwendig – sofort einsatzbereit.

Wichtige Parameter

Parameter Beschreibung
MagicNumber Eindeutige Kennung für Trades
RiskSetting Optional: Basis-Lot bei Kontowachstum erhöhen
LotMode Fest oder Auto-Wachstum (automatische Lotgröße)
FreeMarginCheck Mindest-Margin-Sicherheitsschwelle
Buy/Sell Kauf, Verkauf oder beides wählen

Warum Venom US30 Scalp wählen?

  • Einzigartige mathematische Logik – keine Indikatoren oder Kopien

  • Echtes, transparentes Risikomanagement

  • Broker-unabhängig – kompatibel mit allen Kontotypen

  • Langfristige, beständige Logik – anpassungsfähig und zukunftssicher

  • Minimaler Aktualisierungsbedarf – zukunftssicheres Design

  • Engagierter Support von Venom Labs

  • Kostenlose lebenslange Updates

Support

Fragen? Wir sind für Sie da.

Nach dem Kauf kontaktieren Sie uns per privater Nachricht auf MQL5. Sie erhalten Unterstützung bei Einrichtung, Optimierungen oder sonstigen Anliegen. Wir verkaufen exklusiv auf MQL5; Versionen aus anderen Quellen sind nicht autorisiert und werden nicht unterstützt.

Mehrsprachiger Support

Diese Beschreibung ist vollständig übersetzt in:

Russisch, Chinesisch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Deutsch, Koreanisch und Türkisch.

Für Trader, die Präzision verlangen

Venom US30 Scalp ist kein Glücksspiel – es richtet sich an disziplinierte Trader, die mathematische Genauigkeit, Transparenz beim Risiko und nachgewiesene Zuverlässigkeit schätzen.


Bewertungen 18
Sergey Porphiryev
1948
Sergey Porphiryev 2025.12.05 20:08 
 

Profits as stable as clockwork (2 months of trading experience)

Christian Wölk
45
Christian Wölk 2025.11.19 18:30 
 

This is a decent EA. It has a simple solid strategy and a winning edge in the recovery factor. The recovery factor can be risky in a situacion of multiple loosing days but it still has a risk sistem to cut the losses. This EA will NOT blow your account with default set files.

Correcttrader FONT
594
Correcttrader FONT 2025.07.16 08:09 
 

Well, this EA is working fine. Using it in a live environment. Hope it will continue the same way. It delivers, that is most important.

Update: EA is running now on three live accounts, and running in profit. Great EA. One trade a day, nice and easy, if taking the occasional loss, the system uses recovery trade to get that loss back. All within save parameters, no Grid of Martingale or even Hedge used for initial entry.

Update, one month later: seems working like expected! Steady profits trades once a day, very good EA if you asking me. I have changed the way (martignale x 1,5 instead of 2) recovery works, because if you have two or even three (unlikely) recovery’s in a row the lot’s are adding up.

