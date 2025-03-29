EA

Description

Conseiller Elliott Wave

Elliott Wave EA est une solution de trading professionnelle basée sur les motifs d'ondes M & W décrits par A. Merrill. Cet Expert Advisor puissant identifie et négocie les formations d'ondes avec une haute précision, offrant aux traders une solution automatisée fiable pour utiliser la théorie des ondes d'Elliott.

Caractéristiques clés

Reconnaissance intelligente des motifs - L'algorithme avancé identifie les motifs d'ondes M & W avec une précision exceptionnelle

Technologie de double signal - Négocie à la fois les signaux d'Évolution et de Mutation pour une analyse complète du marché

Direction de trading flexible - Choisissez de trader uniquement à l'achat, uniquement à la vente ou dans les deux directions

Gestion adaptative du capital - Volume fixe ou détermination de la taille de position basée sur le risque selon votre style de trading

Analyse multi-timeframe - Optimisé pour tous les timeframes avec des paramètres par défaut pour M15

Système de protection complet - Inclut Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop et Breakeven personnalisables

Marchés et paires

Elliott Wave EA montre des résultats exceptionnels sur divers marchés:

Paires Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD et autres

Matières premières: XAUUSD (Or), XAGUSD (Argent), WTI (Pétrole)

Cryptomonnaies: BTCUSD, ETHUSD et autres paires crypto majeures

Indices: US30, SPX500, NAS100, DXY et autres

Logique de trading

Le conseiller implémente la théorie des ondes d'Elliott à travers:

Identification avancée des motifs ZigZag avec paramètres personnalisables

Reconnaissance des formations d'Évolution et de Mutation

Calcul précis des points d'entrée basé sur la complétion des ondes

Gestion intelligente des risques avec multiples mécanismes de protection

Trading adaptatif basé sur les conditions actuelles du marché

Description détaillée des paramètres

Paramètres de l'indicateur (Indicator Settings)

Depth (Profondeur) - Détermine la largeur de la fenêtre de recherche pour l'indicateur ZigZag. Des valeurs élevées rendent l'indicateur moins sensible aux petites fluctuations de prix, révélant des ondes plus significatives (par défaut: 24)

Deviation (Déviation) - Définit le changement minimal de prix en points pour former un nouveau point ZigZag. Affecte la sensibilité de l'indicateur au bruit du marché (par défaut: 12)

Backstep (Pas en arrière) - Détermine le décalage du début des données pour les calculs. Aide à exclure les faux signaux dans la section initiale de l'analyse (par défaut: 9)

HistSize (Taille de l'historique) - Définit le nombre de barres historiques utilisées pour les calculs. Affecte la profondeur de l'analyse des motifs (par défaut: 500)

Paramètres de trading (Trading Settings)

TradeDirection (Direction du trading) - Définit les directions de trading autorisées: TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading dans les deux directions (achat et vente) TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Achats uniquement TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Ventes uniquement

TradeEvolution (Trader l'évolution) - Active/désactive le trading avec les signaux d'Évolution (par défaut: true)

TradeMutation (Trader la mutation) - Active/désactive le trading avec les signaux de Mutation (par défaut: true)

TimeframeToUse (Timeframe à utiliser) - Choix de l'intervalle de temps pour l'analyse et le trading (par défaut: PERIOD_M15)

Paramètres de lot et de risque (Lot & Risk Settings)

LotMethod (Méthode de calcul du lot) - Choix de la méthode pour déterminer la taille de position: LOTMODE_FIXED - Taille de lot fixe LOTMODE_RISK - Calcul de la taille de lot basé sur le niveau de risque

FixedLotSize (Taille de lot fixe) - Taille du lot lors de l'utilisation de la méthode fixe (par défaut: 0.01)

RiskLevel (Niveau de risque) - Niveau de risque lors de l'utilisation de la méthode orientée risque: RISK_LOW - Risque faible (1% du solde) RISK_MEDIUM - Risque moyen (2% du solde) RISK_HIGH - Risque élevé (3% du solde)



Paramètres Stop Loss et Take Profit

StopLoss - Valeur du stop-loss en points. Il est recommandé de définir la valeur à 0 pour un fonctionnement optimal avec le système de protection intégré (par défaut: 1000)

TakeProfit - Valeur du take-profit en points. La valeur 0 désactive le take-profit (par défaut: 500)

Paramètres Trailing Stop et BreakEven

UseTrailingStop (Utiliser le trailing stop) - Recommandé d'activer pour un fonctionnement optimal du conseiller (par défaut: false)

TrailingStart (Départ du trailing) - Profit en points auquel le trailing stop commence à fonctionner (par défaut: 148)

TrailingStop - Distance du trailing stop par rapport au prix actuel en points (par défaut: 71)

TrailingStep (Pas du trailing) - Pas de déplacement du trailing stop en points (par défaut: 21)

UseBreakEven (Utiliser le breakeven) - Recommandé d'activer avec le trailing stop (par défaut: false)

BreakEvenPoints (Points de breakeven) - Profit en points auquel la position est mise à breakeven (par défaut: 93)

BreakEvenOffset (Décalage de breakeven) - Décalage supplémentaire du niveau de breakeven en points pour couvrir les commissions/swaps (par défaut: 31)

Règles de trading (Trading Rules)

MaxSpread (Spread maximal) - Spread maximal autorisé en points pour l'ouverture de positions (par défaut: 25)

MinutesBetweenTrades (Minutes entre les trades) - Intervalle de temps minimal entre les trades en minutes (par défaut: 39)

magicNumber (Numéro magique) - Identifiant unique pour les trades du conseiller (par défaut: 777)

TradeComment (Commentaire de trade) - Commentaire textuel ajouté à chaque trade (par défaut: "Elliott Wave")

DailyLimit (Limite journalière) - Active/désactive la limite du nombre de trades par jour (par défaut: true)

MaxOrdersPerDay (Maximum d'ordres par jour) - Nombre maximum de trades par jour lorsque la limite journalière est activée (par défaut: 1)

MinDistancePoints (Distance minimale) - Distance minimale en points entre les ordres (par défaut: 388)

Paramètres visuels (Visual Settings)

ColorArrow (Couleur des flèches) - Couleur des flèches marquant les points du motif (par défaut: bleu)

ColorTrend (Couleur de tendance) - Couleur des lignes du motif (par défaut: or)

WidthTrend (Largeur de tendance) - Largeur des lignes du motif (par défaut: 2)

BackTrend (Arrière-plan de tendance) - Active/désactive l'affichage des lignes du motif en arrière-plan (par défaut: true)

StyleTrend (Style de tendance) - Style de ligne du motif (par défaut: ligne continue)

ColorUpHLine (Couleur de ligne supérieure) - Couleur de la ligne de résistance (par défaut: bleu)

ColorDownHLine (Couleur de ligne inférieure) - Couleur de la ligne de support (par défaut: rouge)

WidthHLine (Largeur de ligne de niveau) - Largeur des lignes de niveaux (par défaut: 2)

BackHLine (Arrière-plan de ligne de niveau) - Active/désactive l'affichage des lignes de niveaux en arrière-plan (par défaut: true)

StyleHLine (Style de ligne de niveau) - Style des lignes de niveaux (par défaut: ligne continue)

Recommandations d'utilisation

Le conseiller est déjà optimisé pour le trading sur EURUSD, mais pour atteindre une efficacité maximale, il est recommandé de:

Activer les fonctions de trailing stop et de breakeven

Définir la valeur du Stop Loss à 0 pour utiliser le système de protection intégré

Adapter les paramètres à votre courtier, en tenant compte de ses particularités (taille du spread, vitesse d'exécution et autres)

Fonctionne aussi efficacement sur les comptes netting que sur les comptes hedging. Pour les tests et la familiarisation, il est recommandé de lancer d'abord sur un compte démo, puis de passer au trading réel. Dépôt initial recommandé à partir de 100 , m a i s p o u r u n t r a d i n g c o n f o r t a b l e , 1000 , mais pour un trading confortable, 1000 ,maispouruntradingconfortable,1000+ est recommandé.

Élevez votre trading à un nouveau niveau avec Elliott Wave EA- une solution intelligente pour le trading automatisé basé sur les ondes d'Elliott!