Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko

Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle.

Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html

Neueste Setfiles:https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14

Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01

Videobeiträge: https: //www.youtube.com/@MagmaSoftwareSolutions

Meine Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller


Burning Grid braucht ein " HEDGING" Konto. Funktioniert nicht auf "NETTING" Konten!


LIVE-SIGNALE:

iFunds 50K: https: //www.mql5.com/en/signals/2312769

ICTrading - Geringes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308448

ICTrading - Mittleres Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308452

ICTrading - Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308454



---

Warum Burning Grid wählen?

- Multi-Paar-Grid-Handel mit bis zu 35 Paaren
- Adaptive Strategieaktivierung pro Symbol
- Einstellbare Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch
- Drawdown-Limits pro Konto und Währungsgruppe
- Kompatibel mit Prop-Firm-Challenges und Kapitalbeschleunigungsprogrammen
- Integriertes Performance-Dashboard für Einblicke in Echtzeit



---

Entwickelt für clevere Trader

Burning Grid kombiniert leistungsstarke Automatisierung mit granularen Einstellungen, um Ihren Handelszielen gerecht zu werden.
Sie definieren das Risiko pro Strategie, die maximal zulässigen Drawdowns und die zu handelnden Paare.
Der EA erledigt den Rest - alles in Echtzeit, über Dutzende von Symbolen hinweg.

Backtesting und Optimierung werden vollständig unterstützt - finden Sie schnell Einstellungen, die selbst strenge Drawdown- oder Risiko-Rendite-Anforderungen erfüllen.

---

Echtzeit-Dashboard - Ihr Trading Command Center

Burning Grid bietet ein kompaktes, informatives Dashboard direkt auf Ihrem Chart:

- Gewinn- und Verlustverfolgung pro Paar
Sehen Sie die Gesamtgewinne und -verluste der letzten 24 Stunden, des aktuellen Monats, des letzten Monats und insgesamt - gruppiert nach Paaren

- Live-Spread-Überwachung
Überwachen Sie die Echtzeit-Spreads für alle Symbole, um optimale Einstiegsbedingungen zu definieren

- Drawdown-Übersicht nach Währung
Verfolgen Sie die aktuellen Drawdowns der offenen Positionen pro Währungsgruppe

- Open Positions View
Sehen Sie alle aktiven Grids, gruppiert nach Symbol und Strategielogik

Alle Daten werden live aktualisiert - so haben Sie die volle Kontrolle, ohne den Chart verlassen zu müssen.

---

Erfolgreiche Herausforderungen

Burning Grid wurde mit Blick auf die Kompatibilität mit Prop Firms und Kapitalbeschleunigern entwickelt.
Legen Sie Ihre maximalen Drawdowns fest, minimieren Sie Strategieüberschneidungen und lassen Sie den EA Tausende von Optimierungskombinationen ausführen, um stabile, regelkonforme Konfigurationen zu finden.

---

Hauptvorteile

- Funktioniert bei allen Brokern mit niedrigen Spreads
- Einfache Risikokontrolle für jeden Handelsstil
- Keine Martingale, keine Kurvenanpassungstricks
- Konsistente Logik, gestützt durch mehrjährige Testzeiträume
- Pausiert automatisch risikoreiche Symbole, wenn Limits erreicht werden
- Support Community: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01


---

Empfohlene Einstellungen
Um eine optimale Leistung und ein zuverlässiges Risikomanagement zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Konfigurationen für Burning Grid:

Mindestanforderungen (Low-Balance Setup)

  • Kontogröße: $500 oder mehr
  • Hebelwirkung: mindestens 1:30
  • Gold deaktiviert (XAUUSD)


Dieses Setup ist ideal für Einsteiger mit einem kleinen Kapital. Standard-Setfile verfügbar!



Bevorzugtes Setup (optimierte Leistung)

  • Kontogröße: $10.000 oder mehr
  • Hebelwirkung: 1:500
  • Alle Paare aktiviert, einschließlich Gold


Mit dieser Einstellung kann Burning Grid mit voller Flexibilität über mehr als 30 Symbole hinweg operieren, was eine reibungslose Positionsskalierung und eine effiziente Drawdown-Kontrolle gewährleistet - selbst in volatilen Marktphasen.

Bei kleinen Konten oder geringerem Leverage empfehlen wir, ausgewählte Paare zu deaktivieren, um eine saubere Kapitaleffizienz und eine bessere Risikoverteilung zu gewährleisten.


---

Sind Sie bereit für BurningGrid?

Klicken Sie auf Kaufen , um mit intelligenter Automatisierung, Echtzeit-Einblicken und eingebautem Schutz zu handeln.

Überlassen Sie Burning Grid die Komplexität - damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können.

Bewertungen 32
Georgi Georgiev Pavlov
595
Georgi Georgiev Pavlov 2025.11.22 18:06 
 

Very happy with the performance so far. Running on live account since start of June, 2025. Slow, steady and safe progress on Low Risk. Never experienced anxiety whilst using this EA. The account is growing and I sleep well. DD never crossed 3% at the worst of times. Net positive over 12%. Not the slightest risk of a blow up. Can't ask for more. Seller is highly active, supportive, tries to take community feedback into account.

mikebcn20
161
mikebcn20 2025.11.18 06:36 
 

Great EA, great seller and very supportive. Very recommended

Pierre Ange Daniel Cerutti
479
Pierre Ange Daniel Cerutti 2025.09.18 11:48 
 

For sure the best investment for 2025. Each pair has multiple strategy that can backup up a failed strategy. Trail are very smart to maximise the profit and are different for each strategy. I used it for only 2 weeks and I have now increased my initial deposit (500 euros) by 34%. Very nice surprise !

Edit 10/10/25 : broke up the 100% profit yesterday (less than 6 weeks). Very profitable EA !

Quantum Queen MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.98 (379)
Experten
Hallo Trader! Ich bin   Quantum Queen   , das Kronjuwel des gesamten Quantum-Ökosystems und der bestbewertete und meistverkaufte Expert Advisor in der Geschichte von MQL5. Mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz von über 20 Monaten Live-Trading habe ich mir meinen Platz als unangefochtene Königin von XAUUSD redlich verdient. Meine Spezialität? GOLD. Meine Mission? Konstante, präzise und intelligente Handelsergebnisse liefern – immer und immer wieder. IMPORTANT! After the purchase please send me
Zenox
PETER OMER M DESCHEPPER
4.63 (19)
Experten
Jedes Mal, wenn das Live-Signal um 10 % zunimmt, wird der Preis erhöht, um die Exklusivität von Zenox zu wahren und die Strategie zu schützen. Der Endpreis beträgt 2.999 US-Dollar. Live-Signal IC Markets Konto, sehen Sie die Live-Performance selbst als Beweis! Benutzerhandbuch herunterladen (Englisch) Zenox ist ein hochmoderner KI-basierter Multi-Pair-Swing-Trading-Roboter, der Trends folgt und das Risiko über sechzehn Währungspaare diversifiziert. Jahrelange, engagierte Entwicklung hat zu eine
Mad Turtle
Gennady Sergienko
4.56 (75)
Experten
Symbol XAUUSD (Gold/US-Dollar) Zeitraum (Timeframe) H1-M15 (beliebig) Unterstützung für Einzelhandel JA Mindesteinzahlung 500 USD (oder entsprechender Betrag in anderer Währung) Kompatibel mit allen Brokern JA (unterstützt 2- oder 3-stellige Preise, jede Kontowährung, Symbolname und GMT-Zeit) Funktioniert ohne Voreinstellung JA Wenn Sie sich für maschinelles Lernen interessieren, abonnieren Sie den Kanal: Abonnieren! Hauptmerkmale des Mad Turtle Projekts: Echtes Maschinelles Lernen Dieser Ex
Syna
William Brandon Autry
5 (17)
Experten
BLACK FRIDAY - 20% RABATT Nur 24 Stunden gültig. Der Sale endet am 29. November. Dies wird der einzige Sale für dieses Produkt sein. Vorstellung von Syna Version 4 - Das erste agentische KI-Handelsökosystem der Welt Ich freue mich, Syna Version 4 vorstellen zu können, das erste echte Multi-EA-agentische Koordinationssystem der Forex-Handelsbranche . Diese bahnbrechende Innovation ermöglicht es mehreren Expert Advisors, als einheitliches Intelligenznetzwerk über verschiedene MT5-Terminals und
AI Forex Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.44 (64)
Experten
AI Forex Robot - Die Zukunft des automatisierten Handels. AI Forex Robot wird von einem System der nächsten Generation künstlicher Intelligenz angetrieben, das auf einem hybriden neuronalen LSTM-Transformer-Netz basiert und speziell für die Analyse der Preisbewegungen von Gold (XAUUSD) auf dem Devisenmarkt entwickelt wurde. Das System analysiert komplexe Marktstrukturen, passt seine Strategie in Echtzeit an und trifft datengestützte Entscheidungen mit einem hohen Maß an Präzision. AI Forex Robot
Big Forex Players MT5
MQL TOOLS SL
4.74 (129)
Experten
Wir sind stolz darauf, Ihnen unseren innovativen Roboter, den Big Forex Players EA , zu präsentieren, der entwickelt wurde, um Ihr Handelspotenzial zu maximieren, den emotionalen Handel zu minimieren und intelligentere Entscheidungen zu treffen, die von modernster Technologie unterstützt werden. Das gesamte System dieses EA hat uns viele Monate gekostet, um es zu entwickeln, und dann haben wir viel Zeit damit verbracht, es zu testen. Dieser einzigartige EA enthält drei verschiedene Strategien, d
Aura Black Edition MT5
Stanislav Tomilov
4.36 (50)
Experten
Aura Black Edition ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Expert zeigte im Zeitraum 2011-2020 stabile Ergebnisse bei XAUUSD. Keine gefährlichen Methoden des Geldmanagements verwendet, kein Martingal, kein Raster oder Scalp. Geeignet für alle Brokerbedingungen. EA, trainiert mit einem mehrschichtigen Perceptron. Das neuronale Netzwerk (MLP) ist eine Klasse von Feedforward-künstlichen neuronalen Netzwerken (KNN). Der Begriff MLP wird mehrdeutig verwendet, m
Remstone
Remstone
5 (8)
Experten
Remstone ist kein gewöhnlicher Expert Advisor.   Es vereint jahrelange Forschung und Vermögensverwaltung. Live:   Remstone Club   ICMarkets   Darwin VHR The price increases by $500 every profitable quarter. January: $2,500 Seit 2018   hat mein letztes Unternehmen Armonia Capital das ARF-Signal an Darwinex, einen von der FCA regulierten Vermögensverwalter, gesendet und so 750.000 aufgebracht. Meistern Sie 4 Anlageklassen mit einem einzigen Berater! Keine Versprechungen, keine Kurvenanpassung, ke
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (29)
Experten
WICHTIG   : Dieses Paket wird nur in einer sehr begrenzten Anzahl zum aktuellen Preis verkauft.    Der Preis wird sehr schnell auf 1499 $ steigen    +100 Strategien enthalten   und es kommen noch mehr! BONUS   : Ab einem Preis von 999 $ --> wählen Sie  5     meiner anderen EAs kostenlos aus!  ALLE SET-DATEIEN VOLLSTÄNDIGE EINRICHTUNGS- UND OPTIMIERUNGSANLEITUNG VIDEOANLEITUNG LIVE-SIGNALE BEWERTUNG (Drittanbieter) Willkommen beim ULTIMATE BREAKOUT SYSTEM! Ich freue mich, das Ultimate Breakout
Quantum Baron
Bogdan Ion Puscasu
4.79 (39)
Experten
Quantum Baron EA Es gibt einen Grund, warum Öl als schwarzes Gold bezeichnet wird – und jetzt können Sie mit Quantum Baron EA mit unübertroffener Präzision und Sicherheit darauf zugreifen. Quantum Baron wurde entwickelt, um die hochoktanige Welt von XTIUSD (Rohöl) auf dem M30-Chart zu dominieren, und ist Ihre ultimative Waffe zum Aufsteigen und Handeln mit höchster Präzision. IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instru
ARIA Connector EA
Martin Alejandro Bamonte
2.5 (26)
Experten
Aria Connector EA – V4 (Lernmaschine + XGBoost-Lernmodell +112 Bezahlte & Kostenlose KIs + Abstimmungssystem + Externe & Bearbeitbare Prompts) Während die meisten EAs auf dem Markt behaupten, "KI" oder "neuronale Netzwerke" zu verwenden, aber in Wirklichkeit nur grundlegende Skripte ausführen, definiert Aria Connector EA V4 neu, was wahrer KI-getriebener Handel bedeutet. Dies ist keine Theorie, kein Marketing-Hype, es ist eine direkte, überprüfbare Verbindung zwischen Ihrer MetaTrader 5-Plattf
Stock Indexes EA MT5
MQL TOOLS SL
4.79 (19)
Experten
Stock Indexes EA ist ein hochentwickelter Handelsroboter, der sorgfältig entwickelt wurde, um aus der Dynamik des US30-Marktes Kapital zu schlagen . Dieser Expert Advisor nutzt fortschrittliche Algorithmen und sorgfältig ausgewählte technische Indikatoren, um Markttrends zu analysieren, optimale Einstiegs- und Ausstiegspunkte zu identifizieren und Trades mit hoher Präzision auszuführen. Eines seiner wichtigsten Merkmale ist der eingebaute Nachrichtenfilter, der verhindert, dass der Roboter bei
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.2 (91)
Experten
Der XG Gold Robot MT5 ist speziell für Gold konzipiert. Wir haben uns nach ausgiebigen Tests entschieden, diesen EA in unser Angebot aufzunehmen. XG Gold Robot funktioniert perfekt mit den Paaren XAUUSD, GOLD, XAUEUR . XG Gold Robot wurde für alle Trader entwickelt, die gerne mit Gold handeln , und enthält zusätzlich eine Funktion, die wöchentliche Gold-Levels mit dem Minimum und Maximum im Panel sowie im Chart anzeigt, was Ihnen beim manuellen Handel helfen wird. Es handelt sich um eine Strateg
Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.54 (136)
Experten
Der Bitcoin Robot MT5 wurde entwickelt, um Bitcoin-Trades mit unvergleichlicher Effizienz und Präzision auszuführen. Unser Bitcoin Robot wurde von einem Team aus erfahrenen Händlern und Entwicklern entwickelt und verwendet einen ausgeklügelten algorithmischen Ansatz (Preisaktion, Trend sowie zwei personalisierte Indikatoren), um den Markt zu analysieren und Trades schnell mit dem M5-Zeitrahmen auszuführen, um sicherzustellen, dass Sie keine lukrativen Gelegenheiten verpassen. Kein Raster, kein
AiQ
William Brandon Autry
4.86 (36)
Experten
AIQ Version 5.0 - Autonome Intelligenz Durch Institutionelle Architektur Die Evolution von regelbasierter Automatisierung zu echter autonomer Intelligenz repräsentiert die natürliche Weiterentwicklung des algorithmischen Handels. Was institutionelle quantitative Desks vor über einem Jahrzehnt zu erforschen begannen, ist zu praktischer Implementierung gereift. AIQ Version 5.0 verkörpert diese Reifung: ausgeklügelte Multi-Modell-KI-Analyse, unabhängige Validierungsarchitektur und kontinuierliche
Bonnitta EA MT5
Ugochukwu Mobi
3.3 (20)
Experten
Bonnitta EA basiert auf der Pending-Position-Strategie (PPS) und einem sehr fortschrittlichen geheimen Handelsalgorithmus. Die Strategie von Bonnitta EA ist eine Kombination aus einem geheimen benutzerdefinierten Indikator, Trendlinien, Unterstützungs- und Widerstandsniveaus (Preisaktion) und dem wichtigsten oben erwähnten geheimen Handelsalgorithmus. KAUFEN SIE KEINEN EA OHNE ECHTEN GELDTEST VON LÄNGER ALS 3 MONATE, ICH HABE MEHR ALS 100 WOCHEN (MEHR ALS 2 JAHRE) GEBRAUCHT, UM BONNITTA EA MIT
Waka Waka EA MT5
Valeriia Mishchenko
4.13 (40)
Experten
EA hat eine Live-Erfolgsbilanz mit 4,5 Jahren stabilem Handel mit geringem Drawdown: Live-Leistung Die MT4-Version finden Sie hier Waka Waka ist das fortschrittliche Grid-System , das bereits seit Jahren auf echten Konten funktioniert. Anstatt das System so anzupassen, dass es historische Daten widerspiegelt (wie es die meisten Leute tun), wurde es entwickelt, um bestehende Marktineffizienzen auszunutzen. Es handelt sich also nicht um ein einfaches "Hit-and-Miss"-System, das nur durch die Nutzun
Mean Machine
William Brandon Autry
4.92 (39)
Experten
Mean Machine GPT Version 11.0 - Deutsch Mean Machine GPT Version 11.0 - Wo Institutionelle Intelligenz auf Spezialisiertes Trading Trifft Seit wir die echte KI-Integration im algorithmischen Trading pioniert haben, haben wir diesen Ansatz durch mehrere Marktzyklen, Wirtschaftsregime und technologische Entwicklungen verfeinert. Was als unsere Überzeugung begann, dass adaptives maschinelles Lernen die natürliche Entwicklung des quantitativen Tradings darstellt, ist zu einer Branchenrichtung geword
Nexus EA Forex MT5
Enrique Enguix
4.43 (21)
Experten
NEXUS – quantitatives adaptives Grid-System, das sich mit dem Markt entwickelt NEXUS ist ein vollständig automatisiertes Handelssystem, das in Echtzeit Regelkombinationen erstellt, diese out-of-sample validiert und nur dann Positionen eröffnet, wenn es einen statistischen Vorteil in einem gültigen Marktumfeld erkennt. Schnelle Spezifikationen Systemtyp: adaptives Grid mit OOS-Validierung (out-of-sample) und Umfeldfiltern (News, Volatilität, Sitzung/Tag sowie optionale Volumenwertzonen). Instrume
Avalut Gold X1
Danijel Plesa
Experten
Avalut X1 - Advanced Gold Expert Advisor (MT5) Präzises Trading für XAUUSD Live Signal Avalut X1 ist ein professioneller Expert Advisor für den automatisierten Handel auf XAUUSD (Gold) in MetaTrader 5. Das System kombiniert vier sich ergänzende Strategien in einem einzigen EA, um unterschiedliche Marktphasen abzudecken. Es ist für MT5 eigenständig und benötigt keine externen DLLs oder Installer von Drittanbietern. Wichtigste Funktionen Vier Strategien in einem EA: koordinierte Strategien, di
Silicon Ex mt5
Nadiya Mirosh
Experten
"Silicon Ex ": Ihr zuverlässiger Assistent in der Welt des Forex Silicon Ex ist ein moderner Trading-Bot, der speziell für Trader auf dem Forex-Markt entwickelt wurde. Dieses innovative Tool dient als zuverlässiger Partner für alle, die einen effizienten und automatisierten Handel anstreben. Hauptmerkmale von "Silicon Ex" : Verlässlichkeit und Stabilität: Erstellt mit fortschrittlichen Technologien, die einen stabilen und zuverlässigen Betrieb auf dem Markt gewährleisten. Intelligentes Risikoma
OrionXAU
Pierre Paul Amoussou
5 (1)
Experten
OrionXAU ist ein algorithmisches Handelssystem, das für die Märkte XAUUSD (Gold) und US100 / Nasdaq entwickelt wurde. Es kombiniert zwei unterschiedliche Handelsansätze (Scalping und Swing Trading) innerhalb eines strukturierten, risiko­kontrollierten Rahmens, der auf langfristige Stabilität ausgelegt ist. Unterstützte Hauptmärkte • XAUUSD (Gold) • US100 / Nasdaq Diese Märkte bilden das natürliche Einsatzgebiet des Entscheidungsmodells von OrionXAU. Dualer Strategieaufbau 1. Scalping • Intraday
Pips Maven
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Entdecken Sie Pips Maven: Ihr erstklassiger Trendanalyse-Bot für den Devisenhandel In der dynamischen Welt des Devisenhandels können die richtigen Werkzeuge den Unterschied ausmachen. Wir stellen Ihnen Pips Maven vor, einen avantgardistischen Trendanalyse-Bot, der sorgfältig für Händler entwickelt wurde, die den komplizierten Tanz des Devisenmarktes meistern wollen. Pips Maven nutzt hochentwickelte Algorithmen, die auf geometrischen virtuellen Mustern beruhen, und dient als umfassende Lösung, di
Jackal
Cence Jk Oizeijoozzisa
Experten
Jackal Expert Advisor – Handelsstrategie 4 Monate im Live-Betrieb Nach dem Kauf bleiben alle Produkte lebenslang kostenlos.  Konfigurationsdatei herunterladen  Gold M1 | ECN-Konto: Mit jedem Broker kompatibel Der Jackal EA basiert auf einer mehrschichtigen und intelligenten Breakout-Strategie, die fortschrittliches Risiko- und Gewinnmanagement kombiniert, um sich an die Marktdynamik anzupassen. 1. Breakout-Fallen-Strategie Nachdem die Marktbedingungen bestätigt wurden, platziert der EA zwei g
NorthEastWay MT5
PAVEL UDOVICHENKO
4.5 (8)
Experten
NorthEastWay MT5 ist ein vollständig automatisiertes "Pullback"-Trading-System, das besonders effektiv beim Handel mit beliebten "Pullback"-Währungspaaren ist: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. Das System nutzt die Hauptmuster des Forex-Marktes im Handel – die Rückkehr des Preises nach einer starken Bewegung in eine beliebige Richtung. Zeitrahmen: M15 Hauptwährungspaare: AUDNZD, NZDCAD, AUDCAD Zusätzliche Paare: EURUSD, USDCAD, GBPUSD, EURCAD, EURGBP, GBPCAD Nach dem Kauf des EAs schreiben Sie mir bitte
Golden Venom
Natoya N Barnes
Experten
GOLDENES VENOM SMC EA Elite Institutional Trading Logic - Vollständig automatisiert und validierungssicher Erschließen Sie sich den institutionellen Handel mit dem Golden Venom SMC EA, einem präzisionsgefertigten automatisierten System, das den XAUUSD dominiert und bei allen Devisenpaaren eine starke Leistung erbringt. Dieser Bot wurde mit reiner Preisaktion und Smart Money Concepts (SMC) entwickelt, eliminiert nachlaufende Indikatoren und handelt mit der gleichen Logik, die von professionell
Scipio Bot Gold mt5
Stefano Frisetti
Experten
Hüten Sie sich vor SCAMS! SCIPIO GOLD BOT wird nur über MQL5.com vertrieben. Dies ist kein kommerzieller BOT, aber er ist professionell, der Vertrieb ist auf insgesamt 100 Kopien begrenzt und der Preis kann ohne Vorankündigung erhöht werden. Die Unterschiede, die SCIPIO EA einzigartig machen, sind : + keine variablen Einstellungen oder Einstellungen, die der TRADER eingeben muss + eröffnet immer nur 1 Trade auf einmal + verwendet immer Close und feste STOP LOSS + SL und TP an die Volatilität d
Ksm mt5
Andriy Sydoruk
5 (1)
Experten
Ksm: Intelligente Lösung für den automatisierten Devisenhandel Ksm ist ein Tool, das für die Automatisierung des Devisenhandels entwickelt wurde und moderne Methoden der Zeitreihenanalyse verwendet, um mit mehreren Währungspaaren in verschiedenen Zeitrahmen zu arbeiten. Hauptmerkmale und Vorteile Unterstützung mehrerer Währungen : Ksm ermöglicht den Handel mit mehreren Währungspaaren und hilft Händlern, ihre Strategien an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Neue Währungspaare können leich
SFE Swing EA MT5
Joel Juanpere
Experten
Dieser Expert Advisors handelt in mittleren Zeitrahmen und versucht, große Bewegungen zu erfassen. Live-Einrichtung Der EA ist sehr einfach zu konfigurieren und kann mit den Standardparametern verwendet werden. Nur die Parameter, die sich auf die Größe der Aufträge beziehen, sollten überprüft werden. Der EA sollte NUR mit einem Chart verbunden sein, zum Beispiel einem BTCUSD-Chart auf dem Zeitrahmen M5 . Der EA ist sehr ressourcenschonend und kann mit anderen EAs verwendet werden.
EA Maling Gold
Felin Sitohang
Experten
EA Maling Gold ist ein vollautomatischer EA, der nur für den Handel mit GOLD entwickelt wurde. Geeignet für jeden Broker Bedingungen. Infos Arbeitssymbol: XAUUSD Arbeits-Zeitrahmen: D1 Mindesteinlage: $400 für 0.01 Lot Min Hebelwirkung 1:200 Merkmale: Martingal Maximal 3 Positionen auf einmal. Legen Sie Ihr eigenes Risiko fest Unempfindlich gegenüber Broker-Konditionen Einfach zu installieren Zeitfilter und Spread-Limits
Burning London
Magma Software Solutions UG
Experten
Burning London EA MT5 - Präzise Ausführung von Ausbrüchen Handbuch: https: //magma-software.solutions/burning-london/blmanual-en.html Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01 Meine Expert Advisors: https://www.mql5.com/en/users/mqlcharmant77/seller LIVE SIGNAL: ICTrading - Hohes Risiko: https: //www.mql5.com/en/signals/2311936 --- Warum Burning London? - Vollautomatisches Breakout-System für GBPUSD - Session-Start wird intern berechnet - kein manuelles Timing erforder
Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.10.22 11:23
TY for your detailed feedback! It’s great to hear you’re seeing such strong results and that the multi-strategy setup works well for you. Congratulations on reaching 100% profit — that’s fantastic!
Petr Tesnar
563
Petr Tesnar 2025.09.08 16:21 
 

Perfect strategy, excellent developer and customer service, I can confirm the strategy’s results. Highly recommended.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.10.22 11:24
TY Petr! I really appreciate your trust and support. It means a lot to know you value both the strategy and the support behind it.
Alex_47
68
Alex_47 2025.08.28 15:25 
 

I have bought Burning Grid a couple of days ago and needed help to set it up and Markus was there to help every day. He will go the extra mile to help you, always very understanding and responsive. The ea looks very promising and works as described. I will update the review in the future with more results.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.10.22 11:24
TY Alex! I’m glad I could help with the setup and that you’re happy with how Burning Grid performs so far. I look forward to hearing about your future results — best of luck with your trading!
ghazouani77
176
ghazouani77 2025.08.27 09:59 
 

This EA outperforms many other EAs on the market, including those that are far more expensive and even claim to use AI. For new buyers, I strongly recommend taking the time to carefully read the seller’s manuals and blogs, then run backtests. It may take 2–3 days to properly adjust the settings, but the results are worth it. The seller is very responsive, and the EA itself is straightforward to set up!

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.27 10:16
TY for this review!
If any customer needs help in setting up my EAs s/he can always chat me privately or in the user group and i will help!
Kbneoinvest
115
Kbneoinvest 2025.08.22 23:25 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.23 11:19
TY! I hope me and my EA(s) will satisfy your expectations!
dimitrovhristiyan Belagio
56
dimitrovhristiyan Belagio 2025.08.19 16:21 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.19 17:18
Thanks for the review.
But you didnt asked me anything, so i must admit that i dont quite understand the evaluation
Miroslav9808
64
Miroslav9808 2025.08.15 03:34 
 

This robot will burning your capital guarantee. It is a agressive grid and the drovodown keeps getting bigger and bigger. It is only matter of time until blow your account. Please stay away save your money. Most of reviews are fake from his friends. Look his signal you will see drovodown is so big and getting bigger every day. Complete burning my account in the end.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.15 04:03
Hi Miroslav. I checked your review history. Its interesting: https://www.mql5.com/en/users/Miroslav9808/publications/all Nearly all (ex-) Top 10 EAs got a very negative review from you, but the "Top 4" here didnt got a review. You made ONLY negative reviews, ONLY negative comments and you are unwilling to accept that getting rich fast is not possible. BG is a Grid based system. Related to your screenshot in the comments, i there already answered: You had a low balance, used a non-recommended setup and you had a DD of about 13.88% but NO LOSSES BY THEN!. And yes people, please check the signals! The Low, Medium and High Risk signals are from a time where these low balances were not supported. And still the High Risk made about 600% in growth! ATM the DD there is 28%. Please also check the monthly reports in the blog section! And for your interests: i dont have these kind of freinds here. I started fresh and new. The reviewer are independent users. So you are lying here as hell, but anyone can check your comments and lies in your profile. Seems, as if you come up closer to the top4, the "marketing" of the top positioner is starting.
Ibrahim Siraz
806
Ibrahim Siraz 2025.08.14 09:33 
 

I had been observing Burning Grid and asking Markus various questions since its release. I finally decided to join in, and what I’ve found is that it’s not a reckless grid that risks blowing your account. Instead, it’s a well-crafted EA designed to generate steady profit while keeping you calm and in control. Markus is always patient and willing to answer any questions you may have. I’m looking forward to making good profits with it in the days ahead :))

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.14 16:32
TY Ibrahim! Thank you for your trust and kind words. This is exactly my goal – an EA that delivers steady profits without taking unnecessary risks, while always keeping you in control. I’m really glad my support has been helpful for you. Wishing you many successful trades in the days ahead – burn the grids! 🔥
Jason
145
Jason 2025.08.11 19:08 
 

I’ve been running this EA on a demo account for just over a month, and the results have been excellent.

In high risk mode, it opens many trades and keeps a floating loss. For someone unfamiliar with how it works, seeing so many open positions and red numbers might feel scary. But based on the signal, the average holding time is about a day, and from my testing, the win rate is impressively high, most trades close in profit, even after short periods of drawdown.

The lot sizes are small and adjust automatically, so even without a stop loss, it’s unlikely to blow your account quickly unless you use extreme risk with very little capital.

You do need to spend time on backtesting to find the best settings for your broker, but it’s worth it.

Markus is responsive and there’s a public group with open, transparent discussions.

Overall, I’m very satisfied so far and plan to use it on my live account soon.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.14 16:32
TY Jason! Great to hear you took the time to really explore the EA and find the optimal settings. Your observations on the small lot sizes, high win rate, and short holding times perfectly match my concept for safe yet profitable grid trading. I’m also happy to know you appreciate the community and my support – wishing you continued success, now also on your live account!
giraffe_trader
65
giraffe_trader 2025.08.11 17:04 
 

I am beyond disappointed with the Burning Grid EA. In just one week of using it, my real account was completely wiped out — and that’s while running the so-called “safe” settings recommended by the author. This EA runs on way too many pairs and strategies at once, which makes the drawdown spike insanely fast. From my experience, I strongly suspect it uses a hidden martingale system — on some strategies, the lot size doubles every single time a new position is opened. That’s a ticking time bomb for any account, big or small. To make things worse, the Experts journal was full of strange messages about objects being created and never removed. I’m not a developer, but to me, that screams sloppy coding and a poorly built bot. I can’t and won’t recommend this EA to anyone. Whatever “grid strategy” this is — if it’s even a proper grid EA — it’s a dangerous one. Don’t fall for it. Save your account, your money, and your sanity.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.14 16:22
Wow. You just contacted me once for setfiles, but never asked which setup to use or anything else. Even the High Risk account, starting with $500 didnt got wiped out. It has a bigger drawdown, but nothing else. Seems like you used a completly wrong, untested setup. You rented the EA. Could also be that this review is for dumping BG down, i dont know. But this would be the first Account wiped out. If you agree, send me screenshots of your settings and what happened and i explain what went wrong! The error message is only affecting the dashboard, not the startegy or behaviour of the EA and i am working on a bugfix for it. But again: you didnt asked me ANYTHING! Feels fishy, escpecially in a time where a low amount of strategies are starting! Or you just want to flame the EA cause then other EAs are moving higher. I dont know. But this here is far away from any other users experience! Update:
Tried to contact the user, didnt even read my message.
Please check this users other reviews, he just made one "over optimistic" for one of the best sellers here.
Feels fishy, sorry!
Florian Zahanagiu
33
Florian Zahanagiu 2025.08.11 09:18 
 

Der Benutzer hat keinen Kommentar hinterlassen

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.14 16:31
TY Florian! Your detailed feedback and thorough testing are invaluable – and I’m happy to see BG performing well for you both on demo and live. Your points about risk control, documentation, and community align perfectly with how I envision the EA being used. I’m looking forward to your experience over the longer term, and thank you for the wholehearted recommendation. Continued success – and full power in the grid!
Vojtech Dubina
249
Vojtech Dubina 2025.08.07 20:07 
 

Everything is great, signals from another start time that the author has on his profile, the broker and account type also play a big role, so think about it.

If anyone would like to look at signals other than those from the author, I have 5x signals from BG on my profile for comparison and verification that the EA is working as it should.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.14 16:30
TY Vojtech! Thanks for your positive feedback – I’m glad to hear everything is running smoothly for you. Broker and account choice can indeed make a big difference, and it’s great that you highlight this. Wishing you continued success with BG!
rosenpetrov23
39
rosenpetrov23 2025.08.07 14:15 
 

Rude developer and Broken EA - 1 star is too generous. I bought this EA expecting it to work, but it doesn't work at all — not even once traded on my account. I followed all the instructions, double-checked everything, and reached out to the seller for support.I showed him screenshots with my terminal and setup, he said everything was ok. I kept telling him that the EA will not make any trades, and what I got in return was an aggressive, arrogant, and completely unprofessional response. He refused to accept any responsibility for delivering a working product, saying I didn’t “book a setup service” — seriously? This is NOT how a serious developer treats paying customers. The EA may "work on his accounts," but if it doesn't work for buyers and the seller can't be bothered to help troubleshoot, then it's a waste of money. Avoid this product and this seller — you’re on your own if something goes wrong, and you’ll be talked down to if you ask for help.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.07 14:25
Thats not right.
We gone through all the setups and i told you its working fine in that mode and that you need some patience. You didnt agreed and even didnt wanted to make a simple backtest to check the setup. You meant "i bought it, you have to do the backtest for me" which is not friendly or solution oriented. I tried to help and support as i did dozens of times before. But just sitting there and just claiming and blaming is not solving anything. Its like you buy a car and cause you dont have a driver license you expect that a chauffeur was also included! IMO this is an unfair review, cause you didnt made your homework in testing, didnt take the patience needed to run this ea and just got into dissing and blaming mode.
Marco L.
304
Marco L. 2025.08.06 11:45 
 

The developer has recognized the strengths of a Grid EA and has managed the known risks exceptionally well. The result is a robust EA that I’ve been running on a real-money account for the past 8 weeks, and additionally testing 24/7 on a dedicated VPS. On the live account, the maximum drawdown — when using the recommended account sizes — has so far been only 5%. Backtesting is quite extensive (time-consuming) due to the large number of supported currency pairs (30+) and strategies (150+), which are carefully coordinated with one another to ensure balanced overall risk. The developer stands out for their expertise and a high level of trustworthiness.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.06 11:59
TY Marco! I do my best to support anyone in using my EAs. Together we can have success! Burn the grids down!
Ukrit Khonglao
387
Ukrit Khonglao 2025.08.03 20:18 
 

I have been using it for nearly a week now. This EA is a unique grid EA I have found so far for multiple currencies - there are many strategies in a pair. It is impressive how it just works out. The period of DD occurs, and I am not panicked since it is based on the strategies. There is an exit point from each strategy; the equity curve is not like typical grid strategies(smooth) so it is more realistic to me and I am even more confident. Lastly, the author is active in the group he created.

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.06 11:58
TY Ukrit! And everyone is welcome in our user group! Burn some grids :D
Michael John Malkinson
700
Michael John Malkinson 2025.07.25 07:22 
 

Been using for over a month now. Has some increased drawdown periods, but theyve always swung back nicely. This is one of the EA's im running on my Live Signal. Feel free to check it out on my profile :)

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.08.06 11:57
TY Michael! I hope they will always swing back! Burn down some grids :)
Philippe Gerard De Paix De Coeur
1218
Philippe Gerard De Paix De Coeur 2025.07.09 16:37 
 

Avis après deux semaines d'utilisation, je suis agréablement surpris pour un EA Grid. Il est rentable, produit peu de DD surtout en mode small compte. Merci !

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.07.09 16:41
TY Philippe.
Let the grids burn!
Gravity Tool
324
Gravity Tool 2025.06.19 08:28 
 

This is a preliminary review, as I have only been using the EA for two weeks. I am usually not a big fan of grid systems. However, Markus has developed an EA that is impressive in terms of risk management. You can easily control the risk for your entire account and for each grid individually. Of course, it is still possible to mess things up if you become greedy, but all the options are there for a high degree of risk control. According to backtesting, the profit/DD ratio is good. This needs to be proven in live testing. The first two weeks of my trading are in line with the backtesting, which is a good sign. For now, I recommend the EA!

Magma Software Solutions UG
2021
Antwort vom Entwickler Markus Magera 2025.06.22 19:11
TY man! I hope that the future will reward your trust in my EA :)
