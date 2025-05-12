Burning Grid EA MT5 - Multi-Pair Grid Power mit adaptivem Risiko



Handeln Sie bis zu 35 Devisenpaare gleichzeitig mit intelligenter Strategieauswahl, flexiblen Risikoprofilen und dynamischer Drawdown-Kontrolle.



Handbuch: https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html Neueste Setfiles:https://magma-software.solutions/burning-grid/bgmanual-en.html#14 Gemeinschaft: https://www.mql5.com/en/messages/0151274c579fdb01

Burning Grid braucht ein " HEDGING " Konto. Funktioniert nicht auf "NETTING" Konten!

LIVE-SIGNALE: iFunds 50K: https: //www.mql5.com/en/signals/2312769 ICTrading - Geringes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308448 ICTrading - Mittleres Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308452 ICTrading - Hohes Risiko: https://www.mql5.com/en/signals/2308454





Warum Burning Grid wählen?





- Multi-Paar-Grid-Handel mit bis zu 35 Paaren- Adaptive Strategieaktivierung pro Symbol- Einstellbare Risikomodi: Niedrig, Mittel, Hoch- Drawdown-Limits pro Konto und Währungsgruppe- Kompatibel mit Prop-Firm-Challenges und Kapitalbeschleunigungsprogrammen- Integriertes Performance-Dashboard für Einblicke in Echtzeit





Entwickelt für clevere Trader



Burning Grid kombiniert leistungsstarke Automatisierung mit granularen Einstellungen, um Ihren Handelszielen gerecht zu werden.

Sie definieren das Risiko pro Strategie, die maximal zulässigen Drawdowns und die zu handelnden Paare.

Der EA erledigt den Rest - alles in Echtzeit, über Dutzende von Symbolen hinweg.



Backtesting und Optimierung werden vollständig unterstützt - finden Sie schnell Einstellungen, die selbst strenge Drawdown- oder Risiko-Rendite-Anforderungen erfüllen.



Echtzeit-Dashboard - Ihr Trading Command Center



Burning Grid bietet ein kompaktes, informatives Dashboard direkt auf Ihrem Chart:



- Gewinn- und Verlustverfolgung pro Paar

Sehen Sie die Gesamtgewinne und -verluste der letzten 24 Stunden, des aktuellen Monats, des letzten Monats und insgesamt - gruppiert nach Paaren



- Live-Spread-Überwachung

Überwachen Sie die Echtzeit-Spreads für alle Symbole, um optimale Einstiegsbedingungen zu definieren



- Drawdown-Übersicht nach Währung

Verfolgen Sie die aktuellen Drawdowns der offenen Positionen pro Währungsgruppe



- Open Positions View

Sehen Sie alle aktiven Grids, gruppiert nach Symbol und Strategielogik



Alle Daten werden live aktualisiert - so haben Sie die volle Kontrolle, ohne den Chart verlassen zu müssen.



Erfolgreiche Herausforderungen



Burning Grid wurde mit Blick auf die Kompatibilität mit Prop Firms und Kapitalbeschleunigern entwickelt.

Legen Sie Ihre maximalen Drawdowns fest, minimieren Sie Strategieüberschneidungen und lassen Sie den EA Tausende von Optimierungskombinationen ausführen, um stabile, regelkonforme Konfigurationen zu finden.



Hauptvorteile



- Funktioniert bei allen Brokern mit niedrigen Spreads

- Einfache Risikokontrolle für jeden Handelsstil

- Keine Martingale, keine Kurvenanpassungstricks

- Konsistente Logik, gestützt durch mehrjährige Testzeiträume

- Pausiert automatisch risikoreiche Symbole, wenn Limits erreicht werden



Empfohlene Einstellungen

Um eine optimale Leistung und ein zuverlässiges Risikomanagement zu gewährleisten, empfehlen wir die folgenden Konfigurationen für Burning Grid:



Mindestanforderungen (Low-Balance Setup)



Kontogröße: $500 oder mehr

Hebelwirkung: mindestens 1:30

Gold deaktiviert (XAUUSD)



Dieses Setup ist ideal für Einsteiger mit einem kleinen Kapital. Standard-Setfile verfügbar!





Bevorzugtes Setup (optimierte Leistung)



Kontogröße: $10.000 oder mehr

Hebelwirkung: 1:500

Alle Paare aktiviert, einschließlich Gold



Mit dieser Einstellung kann Burning Grid mit voller Flexibilität über mehr als 30 Symbole hinweg operieren, was eine reibungslose Positionsskalierung und eine effiziente Drawdown-Kontrolle gewährleistet - selbst in volatilen Marktphasen.



Bei kleinen Konten oder geringerem Leverage empfehlen wir, ausgewählte Paare zu deaktivieren, um eine saubere Kapitaleffizienz und eine bessere Risikoverteilung zu gewährleisten.





Sind Sie bereit für BurningGrid?



Klicken Sie auf Kaufen , um mit intelligenter Automatisierung, Echtzeit-Einblicken und eingebautem Schutz zu handeln.



Überlassen Sie Burning Grid die Komplexität - damit Sie sich auf die Ergebnisse konzentrieren können.



