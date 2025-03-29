Elliott Wave EA
- Vladimir Shumikhin
- Versione: 2.0
- Aggiornato: 29 marzo 2025
- Attivazioni: 10
Descrizione
Elliott Wave EA è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott.
Caratteristiche principali
- Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezionale
- Tecnologia a doppio segnale - Opera sia con segnali di Evoluzione che di Mutazione per un'analisi completa del mercato
- Direzione di trading flessibile - Scegli di operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni
- Gestione adattiva del capitale - Volume fisso o determinazione della dimensione della posizione basata sul rischio in base al tuo stile di trading
- Analisi multi-timeframe - Ottimizzato per tutti i timeframe con impostazioni predefinite per M15
- Sistema di protezione completo - Include Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Breakeven personalizzabili
Mercati e coppie
Elliott Wave EA mostra risultati eccezionali su vari mercati:
- Coppie Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD e altre
- Materie prime: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento), WTI (Petrolio)
- Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD e altre principali coppie crypto
- Indici: US30, SPX500, NAS100, DXY e altri
Logica di trading
Il consulente implementa la teoria delle onde di Elliott attraverso:
- Identificazione avanzata dei pattern ZigZag con parametri personalizzabili
- Riconoscimento delle formazioni di Evoluzione e Mutazione
- Calcolo preciso dei punti di ingresso basato sul completamento dell'onda
- Gestione intelligente del rischio con molteplici meccanismi di protezione
- Trading adattivo basato sulle condizioni di mercato correnti
Descrizione dettagliata dei parametri
Impostazioni dell'indicatore (Indicator Settings)
- Depth (Profondità) - Determina l'ampiezza della finestra di ricerca per l'indicatore ZigZag. Valori elevati rendono l'indicatore meno sensibile alle piccole fluttuazioni di prezzo, rivelando onde più significative (predefinito: 24)
- Deviation (Deviazione) - Imposta la variazione minima di prezzo in punti per formare un nuovo punto ZigZag. Influisce sulla sensibilità dell'indicatore al rumore di mercato (predefinito: 12)
- Backstep (Passo indietro) - Determina lo spostamento dell'inizio dei dati per i calcoli. Aiuta a escludere falsi segnali nella sezione iniziale dell'analisi (predefinito: 9)
- HistSize (Dimensione della cronologia) - Imposta il numero di barre storiche utilizzate per i calcoli. Influisce sulla profondità dell'analisi dei pattern (predefinito: 500)
Impostazioni di trading (Trading Settings)
- TradeDirection (Direzione di trading) - Imposta le direzioni di trading consentite:
- TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading in entrambe le direzioni (acquisto e vendita)
- TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Solo acquisti
- TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Solo vendite
- TradeEvolution (Operare evoluzione) - Attiva/disattiva il trading con segnali di Evoluzione (predefinito: true)
- TradeMutation (Operare mutazione) - Attiva/disattiva il trading con segnali di Mutazione (predefinito: true)
- TimeframeToUse (Timeframe da utilizzare) - Scelta dell'intervallo temporale per l'analisi e il trading (predefinito: PERIOD_M15)
Impostazioni di lotto e rischio (Lot & Risk Settings)
- LotMethod (Metodo di calcolo del lotto) - Scelta del metodo per determinare la dimensione della posizione:
- LOTMODE_FIXED - Dimensione del lotto fissa
- LOTMODE_RISK - Calcolo della dimensione del lotto basato sul livello di rischio
- FixedLotSize (Dimensione del lotto fissa) - Dimensione del lotto quando si utilizza il metodo fisso (predefinito: 0.01)
- RiskLevel (Livello di rischio) - Livello di rischio quando si utilizza il metodo orientato al rischio:
- RISK_LOW - Rischio basso (1% del saldo)
- RISK_MEDIUM - Rischio medio (2% del saldo)
- RISK_HIGH - Rischio alto (3% del saldo)
Impostazioni Stop Loss e Take Profit
- StopLoss - Valore dello stop-loss in punti. Si consiglia di impostare il valore a 0 per un funzionamento ottimale con il sistema di protezione integrato (predefinito: 1000)
- TakeProfit - Valore del take-profit in punti. Il valore 0 disattiva il take-profit (predefinito: 500)
Impostazioni Trailing Stop e BreakEven
- UseTrailingStop (Usa trailing stop) - Consigliato di attivare per prestazioni ottimali del consulente (predefinito: false)
- TrailingStart (Inizio trailing) - Profitto in punti al quale inizia a funzionare il trailing stop (predefinito: 148)
- TrailingStop - Distanza del trailing stop dal prezzo corrente in punti (predefinito: 71)
- TrailingStep (Passo del trailing) - Passo di spostamento del trailing stop in punti (predefinito: 21)
- UseBreakEven (Usa breakeven) - Consigliato di attivare insieme al trailing stop (predefinito: false)
- BreakEvenPoints (Punti di breakeven) - Profitto in punti al quale la posizione viene portata in breakeven (predefinito: 93)
- BreakEvenOffset (Offset di breakeven) - Spostamento aggiuntivo del livello di breakeven in punti per coprire commissioni/swap (predefinito: 31)
Regole di trading (Trading Rules)
- MaxSpread (Spread massimo) - Spread massimo consentito in punti per l'apertura di posizioni (predefinito: 25)
- MinutesBetweenTrades (Minuti tra operazioni) - Intervallo di tempo minimo tra operazioni in minuti (predefinito: 39)
- magicNumber (Numero magico) - Identificatore unico per le operazioni del consulente (predefinito: 777)
- TradeComment (Commento all'operazione) - Commento testuale aggiunto a ciascuna operazione (predefinito: "Elliott Wave")
- DailyLimit (Limite giornaliero) - Attiva/disattiva il limite sul numero di operazioni al giorno (predefinito: true)
- MaxOrdersPerDay (Massimo ordini al giorno) - Numero massimo di operazioni al giorno quando il limite giornaliero è attivato (predefinito: 1)
- MinDistancePoints (Distanza minima) - Distanza minima in punti tra gli ordini (predefinito: 388)
Impostazioni visive (Visual Settings)
- ColorArrow (Colore delle frecce) - Colore delle frecce che indicano i punti del pattern (predefinito: blu)
- ColorTrend (Colore del trend) - Colore delle linee del pattern (predefinito: oro)
- WidthTrend (Larghezza del trend) - Larghezza delle linee del pattern (predefinito: 2)
- BackTrend (Sfondo del trend) - Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee del pattern in background (predefinito: true)
- StyleTrend (Stile del trend) - Stile della linea del pattern (predefinito: linea continua)
- ColorUpHLine (Colore della linea superiore) - Colore della linea di resistenza (predefinito: blu)
- ColorDownHLine (Colore della linea inferiore) - Colore della linea di supporto (predefinito: rosso)
- WidthHLine (Larghezza della linea di livello) - Larghezza delle linee di livello (predefinito: 2)
- BackHLine (Sfondo della linea di livello) - Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee di livello in background (predefinito: true)
- StyleHLine (Stile della linea di livello) - Stile delle linee di livello (predefinito: linea continua)
Raccomandazioni per l'uso
Il consulente è già ottimizzato per il trading su EURUSD, ma per raggiungere la massima efficienza si raccomanda di:
- Attivare le funzioni di trailing stop e breakeven
- Impostare il valore dello Stop Loss a 0 per utilizzare il sistema di protezione integrato
- Adattare i parametri al proprio broker, tenendo conto delle sue peculiarità (dimensione dello spread, velocità di esecuzione e altro)
Funziona con la stessa efficacia sia su conti netting che su conti hedging. Per test e familiarizzazione, si raccomanda di avviare prima su un conto demo e poi passare al trading reale. Deposito iniziale raccomandato da $100, ma per un trading confortevole si raccomanda $1000+.
Porta il tuo trading a un nuovo livello con Elliott Wave EA- una soluzione intelligente per il trading automatizzato basato sulle onde di Elliott!
ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady