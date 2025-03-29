Elliott Wave EA

5
Consulente Elliott Wave EA

Descrizione

Elliott Wave EA è una soluzione di trading professionale basata sui pattern d'onda M & W descritti da A. Merrill. Questo potente Expert Advisor identifica e negozia formazioni d'onda con elevata precisione, offrendo ai trader una soluzione automatizzata affidabile per utilizzare la teoria delle onde di Elliott.

Caratteristiche principali

  • Riconoscimento intelligente dei pattern - L'algoritmo avanzato identifica i pattern d'onda M & W con precisione eccezionale
  • Tecnologia a doppio segnale - Opera sia con segnali di Evoluzione che di Mutazione per un'analisi completa del mercato
  • Direzione di trading flessibile - Scegli di operare solo in acquisto, solo in vendita o in entrambe le direzioni
  • Gestione adattiva del capitale - Volume fisso o determinazione della dimensione della posizione basata sul rischio in base al tuo stile di trading
  • Analisi multi-timeframe - Ottimizzato per tutti i timeframe con impostazioni predefinite per M15
  • Sistema di protezione completo - Include Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop e Breakeven personalizzabili

Mercati e coppie

Elliott Wave EA mostra risultati eccezionali su vari mercati:

  • Coppie Forex: EURUSD, GBPUSD, USDJPY, AUDUSD, USDCAD e altre
  • Materie prime: XAUUSD (Oro), XAGUSD (Argento), WTI (Petrolio)
  • Criptovalute: BTCUSD, ETHUSD e altre principali coppie crypto
  • Indici: US30, SPX500, NAS100, DXY e altri

Logica di trading

Il consulente implementa la teoria delle onde di Elliott attraverso:

  • Identificazione avanzata dei pattern ZigZag con parametri personalizzabili
  • Riconoscimento delle formazioni di Evoluzione e Mutazione
  • Calcolo preciso dei punti di ingresso basato sul completamento dell'onda
  • Gestione intelligente del rischio con molteplici meccanismi di protezione
  • Trading adattivo basato sulle condizioni di mercato correnti

Descrizione dettagliata dei parametri

Impostazioni dell'indicatore (Indicator Settings)

  • Depth (Profondità) - Determina l'ampiezza della finestra di ricerca per l'indicatore ZigZag. Valori elevati rendono l'indicatore meno sensibile alle piccole fluttuazioni di prezzo, rivelando onde più significative (predefinito: 24)
  • Deviation (Deviazione) - Imposta la variazione minima di prezzo in punti per formare un nuovo punto ZigZag. Influisce sulla sensibilità dell'indicatore al rumore di mercato (predefinito: 12)
  • Backstep (Passo indietro) - Determina lo spostamento dell'inizio dei dati per i calcoli. Aiuta a escludere falsi segnali nella sezione iniziale dell'analisi (predefinito: 9)
  • HistSize (Dimensione della cronologia) - Imposta il numero di barre storiche utilizzate per i calcoli. Influisce sulla profondità dell'analisi dei pattern (predefinito: 500)

Impostazioni di trading (Trading Settings)

  • TradeDirection (Direzione di trading) - Imposta le direzioni di trading consentite:
    • TRADE_DIRECTION_BOTH - Trading in entrambe le direzioni (acquisto e vendita)
    • TRADE_DIRECTION_BUY_ONLY - Solo acquisti
    • TRADE_DIRECTION_SELL_ONLY - Solo vendite
  • TradeEvolution (Operare evoluzione) - Attiva/disattiva il trading con segnali di Evoluzione (predefinito: true)
  • TradeMutation (Operare mutazione) - Attiva/disattiva il trading con segnali di Mutazione (predefinito: true)
  • TimeframeToUse (Timeframe da utilizzare) - Scelta dell'intervallo temporale per l'analisi e il trading (predefinito: PERIOD_M15)

Impostazioni di lotto e rischio (Lot & Risk Settings)

  • LotMethod (Metodo di calcolo del lotto) - Scelta del metodo per determinare la dimensione della posizione:
    • LOTMODE_FIXED - Dimensione del lotto fissa
    • LOTMODE_RISK - Calcolo della dimensione del lotto basato sul livello di rischio
  • FixedLotSize (Dimensione del lotto fissa) - Dimensione del lotto quando si utilizza il metodo fisso (predefinito: 0.01)
  • RiskLevel (Livello di rischio) - Livello di rischio quando si utilizza il metodo orientato al rischio:
    • RISK_LOW - Rischio basso (1% del saldo)
    • RISK_MEDIUM - Rischio medio (2% del saldo)
    • RISK_HIGH - Rischio alto (3% del saldo)

Impostazioni Stop Loss e Take Profit

  • StopLoss - Valore dello stop-loss in punti. Si consiglia di impostare il valore a 0 per un funzionamento ottimale con il sistema di protezione integrato (predefinito: 1000)
  • TakeProfit - Valore del take-profit in punti. Il valore 0 disattiva il take-profit (predefinito: 500)

Impostazioni Trailing Stop e BreakEven

  • UseTrailingStop (Usa trailing stop) - Consigliato di attivare per prestazioni ottimali del consulente (predefinito: false)
  • TrailingStart (Inizio trailing) - Profitto in punti al quale inizia a funzionare il trailing stop (predefinito: 148)
  • TrailingStop - Distanza del trailing stop dal prezzo corrente in punti (predefinito: 71)
  • TrailingStep (Passo del trailing) - Passo di spostamento del trailing stop in punti (predefinito: 21)
  • UseBreakEven (Usa breakeven) - Consigliato di attivare insieme al trailing stop (predefinito: false)
  • BreakEvenPoints (Punti di breakeven) - Profitto in punti al quale la posizione viene portata in breakeven (predefinito: 93)
  • BreakEvenOffset (Offset di breakeven) - Spostamento aggiuntivo del livello di breakeven in punti per coprire commissioni/swap (predefinito: 31)

Regole di trading (Trading Rules)

  • MaxSpread (Spread massimo) - Spread massimo consentito in punti per l'apertura di posizioni (predefinito: 25)
  • MinutesBetweenTrades (Minuti tra operazioni) - Intervallo di tempo minimo tra operazioni in minuti (predefinito: 39)
  • magicNumber (Numero magico) - Identificatore unico per le operazioni del consulente (predefinito: 777)
  • TradeComment (Commento all'operazione) - Commento testuale aggiunto a ciascuna operazione (predefinito: "Elliott Wave")
  • DailyLimit (Limite giornaliero) - Attiva/disattiva il limite sul numero di operazioni al giorno (predefinito: true)
  • MaxOrdersPerDay (Massimo ordini al giorno) - Numero massimo di operazioni al giorno quando il limite giornaliero è attivato (predefinito: 1)
  • MinDistancePoints (Distanza minima) - Distanza minima in punti tra gli ordini (predefinito: 388)

Impostazioni visive (Visual Settings)

  • ColorArrow (Colore delle frecce) - Colore delle frecce che indicano i punti del pattern (predefinito: blu)
  • ColorTrend (Colore del trend) - Colore delle linee del pattern (predefinito: oro)
  • WidthTrend (Larghezza del trend) - Larghezza delle linee del pattern (predefinito: 2)
  • BackTrend (Sfondo del trend) - Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee del pattern in background (predefinito: true)
  • StyleTrend (Stile del trend) - Stile della linea del pattern (predefinito: linea continua)
  • ColorUpHLine (Colore della linea superiore) - Colore della linea di resistenza (predefinito: blu)
  • ColorDownHLine (Colore della linea inferiore) - Colore della linea di supporto (predefinito: rosso)
  • WidthHLine (Larghezza della linea di livello) - Larghezza delle linee di livello (predefinito: 2)
  • BackHLine (Sfondo della linea di livello) - Attiva/disattiva la visualizzazione delle linee di livello in background (predefinito: true)
  • StyleHLine (Stile della linea di livello) - Stile delle linee di livello (predefinito: linea continua)

Raccomandazioni per l'uso

Il consulente è già ottimizzato per il trading su EURUSD, ma per raggiungere la massima efficienza si raccomanda di:

  • Attivare le funzioni di trailing stop e breakeven
  • Impostare il valore dello Stop Loss a 0 per utilizzare il sistema di protezione integrato
  • Adattare i parametri al proprio broker, tenendo conto delle sue peculiarità (dimensione dello spread, velocità di esecuzione e altro)

Funziona con la stessa efficacia sia su conti netting che su conti hedging. Per test e familiarizzazione, si raccomanda di avviare prima su un conto demo e poi passare al trading reale. Deposito iniziale raccomandato da $100, ma per un trading confortevole si raccomanda $1000+.

Porta il tuo trading a un nuovo livello con Elliott Wave EA- una soluzione intelligente per il trading automatizzato basato sulle onde di Elliott!

Christian Quintavalle
418
Christian Quintavalle 2025.10.19 20:36 
 

ottimo !! il file fornito funziona sul mio broker con un prelievo di 60%. Ottimizzato sono riuscito ad arrivare ad un 26% !coppia xau usd . grazie Vlady

