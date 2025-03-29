Elliott Wave EA

Strategy Constructor Pro Strategy Constructor Pro è un consulente esperto multifunzionale (Expert Advisor) per la piattaforma MetaTrader 5, che consente di creare e configurare strategie di trading personalizzate utilizzando una vasta gamma di indicatori tecnici e modelli di candele classici. Progettato tenendo conto delle moderne esigenze di trading automatizzato nel mercato Forex e CFD, offre una gestione del rischio flessibile e numerosi filtri per ottimizzare i risultati. Principali funzioni